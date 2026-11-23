Diversos veículos foram fotografados em chamas em uma rodovia perto de Los Mochis, Sinaloa, após a prisão de Fausto Isidro "Chapo Isidro" Meza Flores - (crédito: Reuters)

Um narcotraficante mexicano que figurava na lista dos dez mais procurados pelo FBI foi preso após um tiroteio com autoridades do México.

Fausto Isidro "Chapo Isidro" Meza Flores, de 44 anos, e outras sete pessoas foram detidas por forças especiais mexicanas em Guasave, no Estado de Sinaloa, na sexta-feira (20/11), informou a Secretaria de Defesa do México.

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Sete suspeitos foram mortos na operação, assim como quatro membros do Exército mexicano que estavam a caminho para reforçar a segurança em Guasave, acrescentou a secretaria.

Meza Flores era procurado no México por acusações de crime organizado. Nos EUA, o FBI o acusa de "inundar o país com fentanil, cocaína, heroína e outras drogas letais". Os EUA buscam sua extradição.

O México intensificou os esforços para combater o crime relacionado às drogas após sofrer pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, desde seu retorno à Casa Branca.

Meza Flores — líder da Organização Meza Flores, também conhecida como Cartel Guasave — atuava no tráfico de drogas desde a década de 1990, mas conseguiu escapar das autoridades até agora, mantendo um perfil relativamente discreto.

Utilizando informações da inteligência americana sobre seu paradeiro, as forças especiais mexicanas cercaram sua localização "com discrição e efeito surpresa", estabelecendo um perímetro para impedir sua fuga e usando o reforço do Exército, informou a Secretaria de Defesa do México.

No entanto, eles "foram atacados com tiros e explosivos" antes de entrarem na propriedade e prenderem Meza Flores, continuou a secretaria.

Vídeos que circulam online parecem mostrar helicópteros disparando rajadas de balas em direção ao solo em Guasave. Outros parecem mostrar pessoas em um estádio de beisebol fugindo ao ouvirem tiros.

Oito pessoas foram presas no total, incluindo o braço direito de Meza Flores, que também é seu primo, e seu cunhado, que é o responsável pelas finanças do grupo, acrescentou a secretaria.

Meza Flores, seu primo e seu cunhado foram levados de avião para a Cidade do México, informou a Secretaria de Defesa. Os outros cinco permaneceram no Estado de Sinaloa.

As autoridades também disseram ter apreendido diversas armas durante a operação, incluindo um lançador de granadas, além de drogas e dinheiro.

O Consulado Geral dos EUA na cidade de Hermosillo afirmou estar "monitorando relatos de operações de segurança em andamento, confrontos armados, bloqueios de estradas e incêndios em veículos que ocorreram durante a noite em Ahome, Guamúchil, Guasave e Navolato", após a prisão de Meza-Flores.

O comunicado aconselhou os cidadãos americanos a permanecerem alertas quanto a possíveis atos de violência na região e recomendou que os moradores permanecessem abrigados em suas casas.

Quando Meza Flores foi adicionado à lista dos mais procurados do FBI em 2025, ele foi acusado de "crimes hediondos", incluindo sequestro, extorsão e tortura.

O então diretor interino do FBI, Brian Driscoll, disse que Meza Flores e sua organização também haviam desencadeado uma "praga de drogas ilícitas" nos EUA através da fronteira sul com o México.

Ele foi acusado de tráfico de drogas nos EUA em 2012 e 2019. Ele é acusado de ter conspirado para fabricar e distribuir grandes quantidades de cocaína, heroína, metanfetamina e maconha entre 2005 e 2019.

Reuters Diversos veículos foram fotografados em chamas em uma rodovia perto de Los Mochis, Sinaloa, após a prisão de Fausto Isidro "Chapo Isidro" Meza Flores

Meza Flores foi membro de alto escalão da Organização Beltrán Leyva, que se fragmentou em facções rivais em 2008 após a captura ou morte de seus principais líderes. Meza Flores estabeleceu seu próprio cartel em 2013.

Sua organização também se envolveu no que autoridades americanas descreveram como uma "guerra territorial extremamente violenta" com o Cartel de Sinaloa, uma das gangues de narcotráfico mais poderosas, que opera na mesma região.

Meza Flores foi adicionado à lista dos mais procurados do FBI depois que autoridades mexicanas supostamente ligaram seu cartel a 20 milhões de comprimidos de fentanil apreendidos em 2024.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, adotou uma postura mais dura em relação aos cartéis do país, em uma tentativa de resistir à intervenção dos EUA em solo mexicano. O México tem demonstrado receptividade a uma colaboração mais estreita, mas resiste à presença militar americana em território mexicano.

Trump fez do combate ao fluxo de drogas para os EUA através da fronteira sul uma de suas principais promessas de campanha.