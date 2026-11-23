O que hoje conhecemos como Brasil já foi habitado por preguiças gigantes, que chegavam a seis metros de comprimento - (crédito: Getty Images)

A bióloga Flávia Miranda quer ver o brasileiro valorizar o bicho-preguiça, o tamanduá, a anta, a onça e o tatu — animais da nossa fauna — da mesma maneira que se interessa pelo leão, pelo tigre, pela girafa e pelo elefante — espécies 'famosas' de faunas africanas e asiáticas.

Professora da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia, e presidente do Instituto Tamanduá, ela é referência internacional no estudo dos xenartros — nome dado ao grupo de mamíferos que inclui tamanduás, preguiças e tatus, que são exclusivos das Américas.

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A cientista descreveu seis novas espécies de tamanduá — todas elas de tamanduás-anões (tamanduaís) do gênero Cyclopes — e participou do trabalho de descrição de uma nova espécie de preguiça. E ela diz estar prestes a publicar trabalhos com novas descobertas na fauna brasileira.

"O Brasil guarda mais de 50% da Amazônia, e tem uma enorme quantidade de fauna e flora a ser descoberta", diz ela.

Miranda acaba de ganhar o prêmio Animal Action Awards, promovido pelo Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal (IFAW, na sigla em inglês). Ela foi a vencedora na categoria Conservation Changemaker ("Agente de Mudança na Conservação", em tradução livre), em um evento realizado em outubro, em Londres, no Reino Unido.

Em entrevista à BBC News Brasil, ela falou sobre a importância de conhecer a fundo os xenartros e quais são os maiores desafios que esses animais enfrentam atualmente.

Confira os principais trechos da entrevista a seguir.

BBC News Brasil - De onde surgiu o seu interesse em trabalhar especificamente com animais como o tamanduá, o bicho-preguiça e o tatu?

Flávia Miranda - Eu venho trabalhando com esse grupo de mamíferos há quase 30 anos. Já trabalhei com outros animais, inclusive fora do Brasil, na África e na Antártida, mas esses animais [tamanduás, tatus e preguiças] chamam muita atenção porque eles são exclusivos das Américas. Eles são mamíferos muito antigos, têm em torno de 65 milhões de anos, e formam um clado (grupo com um mesmo ancestral) completamente isolado de outros mamíferos.

Trabalhar com essas espécies, os tamanduás, os tatus e as preguiças, também nos dá um norte para entender a história evolutiva da América Latina e como todos os outros grupos de mamíferos se comportam.

BBC News Brasil - E quanto o conhecimento sobre esse grupo de animais evoluiu nos últimos anos? O que sabemos hoje, que não sabíamos há 30 anos?

Miranda - Há pouco tempo, as pessoas não tinham interesse em estudar os xenartros, que são o grupo de tamanduás, tatus e preguiças. Ainda é um time pequeno de pesquisadores que trabalha com essas espécies. Normalmente, o pesquisador fica muito focado em grandes felinos e primatas.

Ao longo desses anos, nós ainda estávamos trabalhando com pesquisa de história natural básica para a conservação, como fazer a descrição de espécies. Eu descrevi seis novas espécies de tamanduá, um fóssil de tamanduá-bandeira e uma espécie de preguiça. E agora estamos trabalhando em outras descrições de xenartros.

Se a gente pensar em termos de conservação, esse é o primeiro passo: conhecer essa história evolutiva, saber que espécies existem, para começar a trabalhar com políticas públicas de conservação.

Hoje já estamos avançando nisso. Já temos dados de ecologia e de saúde para algumas espécies, mas ainda é pouco. É necessário um olhar ampliado para estudar esses bichos, que são exclusivos daqui.

Para você ter ideia, no Pleistoceno [entre 2,58 milhões e 11,7 mil anos atrás], a gente tinha preguiças de seis metros de altura e tatus de quase uma tonelada. Tínhamos gêneros de xenartros que foram extintos por mudanças climáticas e pelo resfriamento.

Agora, acreditamos que, infelizmente, eles vão ser os mamíferos que vão se extinguir mais rapidamente, também por questões relacionadas às mudanças climáticas.

BBC News Brasil - É muito fascinante pensar que existiu no passado uma preguiça gigante, de seis metros…

Miranda - Sim, os chamados megatérios são muito fascinantes. A gente tinha preguiças daquele tamanho, de seis metros, mas também tinha preguiças menores. Elas eram terrestres e foram evoluindo para se tornarem arborícolas.

Diferentemente dos tamanduás, que eram arborícolas e foram evoluindo para viver no chão. É o caso do tamanduá-bandeira, que é o mais recente, e do tamanduaí [uma espécie de tamanduá bem pequena].

No meu doutorado, eu pude datar e fazer esse paralelo entre as diferentes espécies de tamanduaí descritas e a formação dos rios amazônicos. E bateu certinho: a mesma história da separação da Amazônia, que aconteceu em vários processos, conta a história do tamanduaí, e vice-versa. Olha a importância de estudar esses bichos.

BBC News Brasil - E o que sabemos sobre as origens dos tamanduás, dos tatus e das preguiças? Quem eram os antepassados deles? E por que eles ficaram restritos a nossa região do planeta?

Miranda - Ainda sabemos pouco sobre isso. Rondônia parece ser um lugar muito importante para eles, provavelmente pela formação do rio Madeira.

Sabemos que, há milhões de anos, a Amazônia tinha um sistema chamado Pebas, e que a região do Acre era um lago. Nessa época, o rio Amazonas corria para o Oceano Pacífico.

Depois que os Andes começaram a se elevar, o rio Amazonas não teve mais força para seguir até o Pacífico, e começou a desembocar no Atlântico.

Foi nesse momento que as espécies de xenartros foram assumindo a distribuição que elas têm atualmente.

O que vemos hoje, das espécies atuais, é consequência desses vários processos de formação da Amazônia.

BBC News Brasil - Você tem no seu currículo o feito de ter descrito seis novas espécies de tamanduá, algo raro para o século 21, onde temos uma sensação de que a maioria das espécies, especialmente de mamíferos, já são conhecidas. Como foi para você pessoalmente ter essa oportunidade?

Miranda - Para mim foi maravilhoso, foi um trabalho de dez anos. Para conseguir isso, eu morei em várias áreas da Amazônia, vivi com os yanomami.

É um trabalho que demanda muito tempo e energia. Fico muito contente que o nosso grupo, exclusivamente composto por brasileiros, faça pesquisa de ponta, que é reconhecida internacionalmente.

No Brasil, isso não é tão valorizado, mas, principalmente na Europa, nós somos muito considerados. Tem gente que brinca que eu sou uma Jacques Cousteau ou Alexander von Humboldt brasileira. Eles eram os grande naturalistas dos séculos 18 e 19, um período em que houve uma grande produção de descrições de espécies por esses pesquisadores europeus.

E descobrir novas espécies no século 21 reforça que vivemos em um país com uma das maiores biodiversidades do mundo.

Há alguns anos, descrevi uma nova preguiça de cerca de oito quilos. Agora estamos trabalhando em mais uma espécie de preguiça e um outro tamanduá.

Com isso, vemos que não conhecemos quase nada ainda. O Brasil guarda mais de 50% da Amazônia, e tem uma enorme quantidade de fauna e flora a ser descoberta. Isso me dá ainda mais força para trabalhar, permanecer no país e lutar por essa biodiversidade.

A partir da descrição de uma nova espécie, vem todo o trabalho de conservação. Hoje em dia, atuamos em todos os biomas brasileiros e nossas bases de pesquisa são fundadas em cima dessas descrições.

Quando descrevemos o tamanduaí, montamos uma base no Piauí, nos mangues entre Piauí e Maranhão, no Delta do Parnaíba e nos Lençóis Maranhenses, para estudar essa nova espécie.

Com a preguiça aconteceu a mesma coisa. Hoje temos uma base na Bahia para estudar essa espécie nova. E assim vamos juntando peças desse quebra-cabeças.

BBC News Brasil - Qual é a importância desses animais para o ambiente onde eles vivem? Qual a função ecológica deles?

Miranda - É muito grande. A gente ainda sabe muito pouco, até porque existe uma visão antropocêntrica, do que serve ou não serve para nós, seres humanos.

Os tamanduás e os tatus são predadores de insetos, formigas, cupins e outros invertebrados. Os tatus são dispersores de sementes. Vemos que o tamanduaí pode ser um polinizador. As preguiças também podem dispersar algumas sementes. Eles também fazem parte da cadeia alimentar, como presas.

Mas o mais interessante é que eles estão aqui há 65 milhões de anos. Se existe algo que eles podem ensinar é a resiliência em se manter evolutivamente em um ambiente que está em constante mudança.

Eles têm estratégias muito interessantes. Alguns deles possuem uma temperatura corporal mais baixa que a de outros mamíferos. Outros têm testículos dentro da cavidade abdominal, com uma fabricação de espermatozoides que é diferente.

Eles também têm metabolismo mais lento, e comem menos. Existe um grande potencial de aprendizado se olharmos para eles com outros olhos.

Getty Images O que hoje conhecemos como Brasil já foi habitado por preguiças gigantes, que chegavam a seis metros de comprimento

BBC News Brasil - E quais são as principais ameaças que esses animais enfrentam hoje?

Miranda - Vejo a perda de habitat como algo muito grave para todos eles. Mas ameaças variam bastante. Atropelamentos, queimadas e outros problemas afetam alguns grupos mais do que outros.

Mas, para todos, a perda de habitat é muito significativa. O aquecimento global é algo que vai mudar muito a sobrevivência dessas espécies e causar um grande declínio populacional.

Estamos fazendo um estudo em que coletamos sêmen desses animais e avaliamos a espermatogênese [produção de espermatozoides] em relação às temperaturas registradas dias antes.

Mesmo ainda nas etapas iniciais, já observamos que elevações de temperatura podem levar à produção de menos espermatozoides.

Também vemos o aumento de patógenos. Tenho uma aluna de doutorado que está descrevendo um novo parasita em preguiças. Há muita coisa que ainda não conseguimos mensurar e que certamente causará impactos muito grandes.

BBC News Brasil - E como você avalia as políticas e os esforços para a conservação dessas espécies, tanto por entidades da sociedade civil quanto pelo governo?

Miranda - Hoje vejo uma melhora significativa nas políticas públicas, porque foi criado um plano de ação nacional pelo ICMBio e pelo Ministério do Meio Ambiente. Com isso, conseguimos unir pesquisadores para discutir problemas e buscar esforços conjuntos de conservação, para preservar espécies ameaçadas de xenartros. O ministério mudou muito e está mais funcional.

Agora vejo que ainda falta incentivo da sociedade para financiar projetos. Isso é muito comum fora do Brasil, mas ainda não faz parte da nossa cultura. Hoje temos mais financiamento vindo de fora do país do que do próprio Brasil. Já existem empresas apoiando nossa causa, mas ainda precisamos de muito mais. Falta valorizar mais a fauna brasileira. Vejo, por exemplo, uma valorização muito grande de animais africanos em comparação com a nossa própria fauna.

Getty Images Evolução dos xenartros — grupo que inclui tatus, tamanduás e preguiças — aconteceu em paralelo às transformações nas Américas ao longo de milênios

BBC News Brasil - E qual é o caminho para conseguir valorizar mais a fauna brasileira?

Miranda - As redes sociais ajudaram muito nisso. Hoje conseguimos sair das nossas bolhas e alcançar pessoas de outros países, que não conheciam essas espécies.

O tamanduaí, por exemplo, ainda é pouco conhecido, e é um animal muito carismático.

Também acredito muito na educação ambiental. Se ela estiver presente nas escolas, podemos apresentar mais a fauna brasileira para as crianças. Assim elas podem se interessar não apenas por ursos, leões ou girafas, mas também por tamanduás, onças e antas, que são muito bonitinhas. É um trabalho diário que envolve as escolas e a educação ambiental.

O difícil é fazer tudo ao mesmo tempo: educação ambiental, pesquisa e geração de dados científicos...

BBC News Brasil - E o que o prêmio que você conquistou representa para o seu trabalho?

Miranda - Essa premiação foi uma surpresa para mim. Fiquei muito contente quando recebi o e-mail de que havia sido selecionada. Existem muitos prêmios para os quais a gente se inscreve, mas esse foi uma surpresa.

E ele veio na hora certa, porque trabalhar com meio ambiente no Brasil exige muita resiliência. Prêmios como esse dão visibilidade para a pesquisa, para as espécies e para o pesquisador. Foi muito importante.