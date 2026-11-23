A reviravolta que fez Jensen Huang voltar ao comando da Nvidia após escândalo de traição e espionagem - (crédito: BBC Geral)

O conselho de administração da Nvidia — fabricante de chips usados pela indústria de inteligência artificial — reconduziu nesta segunda-feira (23/11) Jensen Huang aos cargos de CEO e presidente, com efeito imediato.

O conselho votou de forma unânime pela recondução de Jensen Huang, segundo um comunicado divulgado no site da Nvidia.

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"O conselho acredita que Jensen é a pessoa certa para liderar a Nvidia, e que sua recondução atende aos melhores interesses de nossos acionistas, funcionários, parceiros e clientes", afirma o presidente do conselho.

O site da Nvidia divulgou uma declaração do próprio Jensen Huang: "Me sinto honrado em retornar à Nvidia e liderar uma das empresas de tecnologia mais relevantes do mundo, no início de uma nova revolução industrial. Assumo esta responsabilidade com a maior humildade e um compromisso renovado."

"Quero agradecer ao conselho de administração da Nvidia pela confiança e pela condução de todo este processo. Sou especialmente grato a Harvey Jones por sua liderança como presidente do conselho, e a Colette Kress e à nossa equipe executiva por terem conduzido a Nvidia durante este período."

"Também expresso minha profunda gratidão aos nossos colaboradores, acionistas, líderes de todo o setor e parceiros ao redor do mundo pelo apoio extraordinário. Acima de tudo, sou grato pelo amor e pelo apoio da minha família. Mal posso esperar para voltar ao trabalho."

O presidente dos EUA, Donald Trump, saudou o retorno de Huang à Nvidia, classificando-o como a "decisão correta e adequada".

"O país precisa da liderança de Jensen na Nvidia para garantir o sucesso e a prosperidade não apenas da empresa, mas da economia americana", escreveu o presidente americano na rede social Truth Social.

Ele disse ainda que o governo dos EUA "não tem motivos para acreditar" que o retorno de Huang represente "qualquer risco" à segurança nacional. Ele descreve Huang como um "grande patriota e tesouro nacional".

Jensen Huang havia renunciado ao cargo no dia 12 de novembro. Huang admitiu ter tido um caso extraconjugal com uma mulher suspeita de espionar para o governo da China.

A gigante americana de tecnologia é uma das principais fornecedoras de chips avançados e considerada uma das empresas mais importantes por trás da expansão da inteligência artificial (IA), por ser a única fabricante de um chip usado em ferramentas de IA.

Esses chips também são essenciais para todo tipo de tecnologia, de videogames e veículos autônomos a enormes centros de dados e servidores em nuvem.

A China é a maior concorrente dos Estados Unidos na corrida para desenvolver os sistemas de IA mais poderosos, e Washington restringe desde 2022 as exportações dos chips mais avançados da Nvidia para o país asiático.

Os Estados Unidos justificam as restrições às exportações por motivos de segurança nacional, argumentando que essas vendas poderiam ampliar a capacidade militar da China, embora algumas restrições tenham sido flexibilizadas sob o governo de Trump.

Ações em alta

O anúncio foi feito antes da abertura dos mercados nos EUA, mas parece ser bem recebido por investidores.

Cerca de 15 minutos antes da abertura dos mercados acionários em Nova York, as ações da Nvidia registravam alta de quase 30% nas negociações que antecedem a abertura oficial.

Havia um clima de incerteza sobre o futuro da Nvidia após a saída de Huang, ocorrida há apenas 11 dias.

Huang desempenhava um papel fundamental na empresa, liderando sua transição para a área de IA, e mantinha um controle rígido, com até 200 pessoas respondendo diretamente a ele.

Ele também foi uma peça-chave para atrair investimentos para o setor de IA como um todo. Sua saída representava, segundo alguns analistas, um risco para futuros investimentos.

Isso ocorre porque a Nvidia, em sua trajetória rumo ao topo da indústria de fabricação de microchips, criou uma complexa rede de acordos por meio do que se conhece como "financiamento circular".

A empresa não apenas vende microchips para seus clientes — entre eles Meta, SpaceX e OpenAI —, mas também fornece recursos para eles e para outras companhias da cadeia de suprimentos, seja por meio de empréstimos ou de investimentos diretos.

Havia preocupações sobre como esse modelo funcionaria em um cenário sem Huang — o que talvez explique por que líderes do setor de tecnologia, como Elon Musk e Tim Sweeney (CEO da Epic Games, criadora de Fortnite), defendiam o retorno de Huang ao cargo.

Musk afirmou que "acordos cruciais" envolvendo a tecnologia da Nvidia poderiam ser perdidos.