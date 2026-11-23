Em outubro, a OpenAI publicou soluções, comprovações ou progressos importantes sobre 372 problemas de matemática superior que estavam pendentes de solução - (crédito: VCG via Getty Images)

Um matemático e funcionário da empresa Anthropic afirma ter utilizado um modelo de inteligência artificial (IA) da empresa para comprovar a famosa hipótese de Riemann.

Levent Alpöge declarou na sexta-feira (20/11) ter usado o Claude por cerca de seis semanas para criar a comprovação detalhada do problema de matemática.

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Se ele estiver certo, sua comprovação será uma das mais importantes da história. Alpöge a descreveu como o "alvorecer de algo muito maior na ciência".

O anúncio veio a público no dia seguinte à entrada da Anthropic na bolsa de valores americana. E também depois que empresas de IA, como a OpenAI, anunciaram nos últimos meses diversas soluções para os principais problemas da matemática, que desafiaram estudiosos por décadas.

A comprovação da hipótese de Riemann apresentada na sexta-feira foi encontrada com uma versão do Claude, da Anthropic, que não foi levada ao público.

O problema tinha cerca de 170 anos e se refere a números primos. Ele é considerado o problema mais famoso da matemática, em grande parte, devido à sua complexidade.

A hipótese recebeu o nome do matemático alemão Bernhard Riemann (1826-1866) e afirma que os números primos têm uma ordem determinada ao longo da linha dos números.

Os números primos são a pedra fundamental da matemática superior. Por isso, as descobertas relacionadas a eles causam grandes impactos.

Alpöge afirmou que, no domingo (15/11), enviou uma mensagem ao CEO (diretor-executivo) da Anthropic, Dario Amodei, perguntando a ele diretamente como deveria anunciar a descoberta.

"O momento específico é horrível", disse Alpöge, em referência à entrada da Anthropic na bolsa. "Se eu pudesse, teria terminado tudo isso muito antes."

A comprovação textual completa apresentada por Alpöge em Lean, uma linguagem de computador empregada para confirmar comprovações de matemática, tem mais de 250 mil páginas.

O proeminente matemático Terence Tao declarou na sexta-feira (20/11) que a digestão da comprovação (o processo de entender o raciocínio que a originou e como ele se relaciona a outras ideias matemáticas) ainda irá demorar algum tempo.

"Imagino que o processo levará algum tempo, mas, neste caso, pelo menos temos um autor humano com quem nos comunicarmos para auxiliar nesta tarefa", afirmou Tao.

VCG via Getty Images Em outubro, a OpenAI publicou soluções, comprovações ou progressos importantes sobre 372 problemas de matemática superior que estavam pendentes de solução

Em setembro, a OpenAI anunciou que funcionários que usavam uma versão não pública das suas ferramentas de IA conseguiram solucionar parte de um problema notoriamente difícil em apenas 88 horas. O problema fazia parte das equações de Navier-Stokes, que descrevem o movimento dos fluidos.

Mais de 10 mil agentes de IA, ou bots programados por computador que operam, até certo ponto, de forma autônoma, receberam a tarefa como exercício de treinamento de IA.

A exatidão da prova publicada pela OpenAI sobre Navier-Strokes ainda precisa ser confirmada. Ela despertou críticas das organizações e comunidades acadêmicas e de matemática superior, sobre o uso de IA para solucionar problemas matemáticos.

A Anthropic também afirmou ter feito outros progressos e encontrado soluções no âmbito da matemática e da física.

Um grupo de estudiosos de matemática afirmou que o alarde das empresas de IA sobre soluções importantes que foram encontradas, para demonstrar como seus produtos comerciais se sofisticaram, é "prejudicial à ciência da matemática".

"Estamos presenciando uma ameaça geral ao trabalho intelectual, com um desalinhamento entre o uso da IA e seu propósito inicial", afirmaram os estudiosos em uma carta conjunta.

Um mês depois, a OpenAI publicou o que chamou de soluções, comprovações ou progressos importantes sobre 372 problemas de matemática superior que estavam pendentes de solução.

Serão necessários meses, talvez mais tempo, para que essas afirmações sejam analisadas pelos especialistas, comprovando sua validade.