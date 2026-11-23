A França está em crise. Dívida pública exorbitante, um presidente em fim de mandato com apenas seis meses restantes no cargo e uma enorme agitação social, desencadeada por protestos estudantis que culminaram em saques e violência.

Este sábado marcou o sexto fim de semana consecutivo de manifestações contra o aumento dos preços, a deterioração dos serviços públicos e a alegada brutalidade policial. A violência por parte dos manifestantes diminuiu em relação ao mês passado, mas ainda persiste.

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O presidente Emmanuel Macron atribui os distúrbios a "delinquentes" e "grupos de extrema esquerda" cujo objetivo, segundo ele, é derrubar a República Francesa.

Essa é uma afirmação bastante ousada – e que precisa ser analisada.

Os distúrbios na França se tornaram um campo de disputa política às vésperas das importantes eleições presidenciais e parlamentares do ano que vem.

A esquerda francesa culpa o centro e a direita pela crise do custo de vida que está deixando os franceses tão irritados e revoltados. Eles acusam a extrema esquerda de fomentar a violência. Já a direita nacionalista promete, se eleita, restaurar a ordem e a segurança nas ruas da França.

Afinal, quem são exatamente esses grupos "ultraesquerdistas" de que Macron fala? E qual o grau de organização e perigo que eles apresentam?

É notoriamente difícil entrevistar membros da esquerda radical. Eles não gostam muito do que chamam de mídia tradicional. Somos vistos como parte de um establishment que muitos deles desprezam.

Minha estratégia foi ir até os manifestantes e tentar abordar pessoas vestidas de preto e com máscaras de esqui ou balaclavas (usadas, segundo eles, para esconder a sua identidade da polícia). É um tipo de uniforme associado a manifestantes de esquerda conhecidos como black blocks.

Eles aparecem em manifestações por toda a Europa. Na França, eles costumam aparecer em ruas laterais da cidade, quando os protestos diurnos estão diminuindo, a noite cai e as tropas de choque começam a surgir em grande número.

Bruno Boelpaep/BBC Katya Adler, da BBC, conversando com um manifestante

A inteligência francesa subestimou drasticamente a onda de raiva, saques e destruição que se seguiu aos protestos do mês passado.

Mais de mil policiais teriam ficado feridos, jovens manifestantes sofreram fraturas e dois teriam perdido uma mão em confrontos com policiais armados com granadas de efeito moral.

O jornal Le Monde publicou uma matéria que está sendo constantemente atualizada para investigar o crescente número de relatos de manifestantes feridos. A Federação Francesa de Seguradoras estima que os danos a lojas e propriedades privadas somente no dia 17 de outubro — o dia dos maiores distúrbios — chegaram a cerca de 207 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão).

Desde então, as autoridades francesas têm tentado controlar rigorosamente as manifestações. A presença policial é forte. Os manifestantes dizem que a repressão é excessiva.

No final de um dos protestos deste mês, vimos manifestantes dispostos ao confronto em grande desvantagem numérica, com garrafas de vidro e bombas de tinta caseiras prontas para serem atiradas contra a polícia. Eles não eram páreo para os cassetetes, granadas de efeito moral e gás lacrimogêneo que os policiais tinham à disposição.

Reuters A polícia francesa usou spray de pimenta contra manifestantes durante um protesto de estudantes do ensino médio e universitários em Paris, no início deste mês

Enquanto éramos cercados e confinados pela polícia, tentei conversar com os potenciais manifestantes. Poucos quiseram dialogar, mas então conheci Nas (nome fictício), de 18 anos, e seus amigos. Eles só falariam comigo se pudessem manter suas identidades em segredo. Isso era para evitar serem descobertos pela polícia, disseram.

Andando entre agentes da tropa de choque com cassetetes em posição de prontidão, numa atitude que poderia ser vista como provocativa, eles pareciam confirmar o estereótipo de radicais de esquerda violentos.

"Como vocês podem justificar a violência?", pergunto a eles.

"Sem violência, você não consegue nada", um deles me diz. "É a única maneira de fazermos nossas vozes serem ouvidas."

"Viemos de uma região com má reputação. Nossas escolas são um caos. Nossos professores pedem demissão. É preciso ter qualificação para conseguir um emprego decente. Deveria haver igualdade na França. Não vamos desistir da nossa luta."

Descobrimos que esses jovens vêm dos extensos conjuntos habitacionais comuns nos arredores das cidades francesas – as banlieues – associados à privação, à agitação social e a famílias imigrantes de segunda ou terceira geração.

Eles insistiram que não eram politizados nem organizados pela esquerda radical. Apenas estavam com raiva.

Lee Durant/BBC Os manifestantes ou disruptores de esquerda, conhecidos como black blocks, costumam se vestir de preto, usando máscaras de esqui ou balaclavas

Mais cedo, eu tinha avistado dois estudantes ativistas de extrema esquerda, mascarados, em cima de um ponto de ônibus, acima da multidão de manifestantes que agitavam faixas com o símbolo anarquista vermelho e o símbolo do movimento Antifa (antifascista).

Eu lhes disse que a França tem uma tradição de orgulho e respeito pelo direito de protesto, mas que o país ficou horrorizado com a violência que presenciou nas últimas semanas.

Eles estavam ansiosos para minimizar os tumultos, mas – novamente – só falariam se pudessem permanecer anônimos.

"A violência acaba por ter uma imagem negativa dos nossos movimentos. Não gostamos disso. Mas o que é uma vitrine quebrada comparada à polícia usando armas de choque contra estudantes que protestam? Além disso, as pessoas [na França] estão passando frio e fome com frequência. Estão perdendo a fé nesta sociedade."

Como eles podem acreditar que a violência trará uma sociedade mais justa, eu me perguntava.

Eles ignoram minha pergunta. Na França, hoje em dia, a verdadeira violência é a violência de Estado, dizem eles.

Bruno Boelpaep/BBC Alguns manifestantes não apoiam a violência dos black blocks, mas afirmam que a violência do Estado é pior

Bombas de tinta

A inteligência francesa estima que existam 5 mil ativistas "ultraesquerdistas" no país.

Starflix (esse é o seu codinome), um anticapitalista, se considera um deles. O jovem de 17 anos também é membro do violento movimento black block. Combinamos de nos encontrar na periferia do protesto, perto de um canal estreito.

Temendo ser detido pela polícia, ele pediu para permanecer anônimo.

Ele me mostrou algumas bombas de tinta caseiras — cascas de ovo recheadas com tinta e seladas com fita adesiva médica — que ele atira nos policiais. Ele as carrega na mochila, embrulhadas em uma camisa azul da seleção italiana de futebol.

"Jogamos as bombas de tinta nas viseiras dos capacetes da tropa de choque, para que eles tenham que levantá-las para enxergar, e isso faz com que sofram com o próprio gás lacrimogêneo que lançaram contra nós", ele me disse.

"Também recolhemos pedras e rochas. Qualquer coisa que encontramos nas ruas de Paris, para atirar."

Eu lhe disse que ele e outros membros do black block estão causando muitos problemas nas ruas da França: danificando comércios, agredindo policiais e prejudicando manifestações pacíficas. O que ele está tentando alcançar?

Como ele é menor de 18 anos, seus pais nos deram permissão para falar com ele. Eles compartilham suas opiniões políticas, Starflix me disse, mas nem todos os manifestantes — mascarados e vestidos de preto como ele — compartilham.

"O black block não é uma organização única. É uma técnica. Alguns de nós usamos a violência para obter reformas governamentais. Eu quero provocar uma revolução."

"Outras pessoas são oportunistas que se aproveitam do anonimato para roubar. Quando todos usamos roupas iguais, fica mais difícil para a polícia nos identificar."

Quando pergunto se ele tem medo de se machucar ou ser preso, ele admite que sim, mas diz que o que o assusta mais é a ideia de que a sociedade talvez não mude.

As redes sociais desempenham um papel enorme nos tumultos. Starflix me contou que ele e seus amigos usam o Signal e o Telegram para combinar encontros em protestos.

Bruno Boelpaep/BBC 'O black block não é uma organização única', afirma o manifestante Starflix

Existem inúmeros sites e perfis no Instagram, principalmente administrados por organizações de esquerda, que oferecem dicas para manifestantes e participantes de tumultos, como: mantenha seu celular em casa para que a polícia não possa rastreá-lo, cubra o rosto para evitar ser identificado e imite o mestre de artes marciais Bruce Lee, "seja como a água" — aparecendo e desaparecendo na multidão. Esses são conselhos repassados pelos manifestantes de Hong Kong há oito anos.

Embora não estejam organizando formalmente os protestos ou a violência com essas postagens, o fato de grupos hospedarem essas informações online poderia ser visto como uma forma de incitação ou manipulação de jovens cujos sentimentos estão tão exaltados na França?

Todos os jovens manifestantes com quem conversei insistem que não estão sendo conduzidos ou direcionados, mas será que há algo maior por trás do que está acontecendo?

Lee Durant/BBC Manifestantes de extrema esquerda falaram à BBC sob condição de anonimato

Nossa equipe levou bastante tempo, mas conseguiu encontrar um ativista experiente do black block que aceitou conversar conosco. Apresentei a ele a afirmação de Macron de que a extrema-esquerda organizou grupos com o objetivo de derrubar a República Francesa. Isso é verdade?

"É totalmente falso da parte das autoridades dizer que estamos todos organizados. E os serviços de inteligência sabem disso", debocha o ativista. "É uma manipulação da opinião pública francesa para fazê-la acreditar que existe um inimigo interno."

"Basicamente, as pessoas comparecem a um protesto, vestem-se de preto e fazem o que querem. O fator que as une é a raiva, e não apenas na França. Vemos a mesma raiva [nos protestos] na Itália, na Alemanha, na Espanha. Ela está explodindo por si só."

Pergunto se o candidato presidencial anticapitalista Jean-Luc Mélenchon e seu partido La France Insoumise (LFI, ou França Insubmissa) estão de alguma forma ligados à violência. Eles estão presentes na maioria dos protestos, com seus apoiadores distribuindo panfletos de campanha para as multidões que entoam cânticos.

Mas o ativista nega isso, dizendo-me que Mélenchon é "um capitalista porque faz parte do sistema". Ele afirma que o LFI e os sindicatos tentam "acalmar" os protestos, enquanto ele acredita que as coisas precisam "se intensificar".

Por que ele decidiu falar conosco, pergunto – será que ele quer derrubar o governo francês?

"Só quero dizer que não gostamos da violência. Não quero destruir a França. Queremos destruir um sistema que é capitalista, claro, mas mudar a sociedade de uma forma que acreditamos ser melhor para a maioria das pessoas, para mais pessoas."

"Cada vez mais pessoas têm dificuldade em chegar ao fim do mês. No setor rural, as pessoas não têm nem dinheiro para encher o tanque de gasolina."

É preciso sair da cidade e se deslocar até o interior da França para encontrar alguns dos elementos mais organizados e radicais da extrema-esquerda.

Bruno Boelpaep/BBC A prefeitura de Limoges, supostamente danificada por manifestantes, tornou-se um símbolo do atual estado em que a França parece se encontrar

Este é um mundo de ativismo ambiental e sabotadores conhecidos. Um homem permanece sob custódia policial, ligado ao incêndio ocorrido durante os protestos na prefeitura de Limoges no mês passado. O edifício devastado, mas de alguma forma ainda elegante, do século 19, tornou-se um símbolo do estado atual em que a França parece se encontrar. Um cheiro acre ainda paira no ar um mês depois.

O suspeito de incêndio criminoso, de 34 anos, que insiste em sua inocência, vem de um vilarejo perto de Limoges, conhecido por sua comunidade anarquista e ambientalista. Seu pai, também ativista, é conhecido pela inteligência francesa. Tentamos contato com o pai e o advogado do suspeito para obter comentários, mas eles não quiseram se pronunciar.

Em vez disso, encontramos um pai de 39 anos, com um filho, ativista local de extrema-esquerda em tempo integral há mais de duas décadas. Assim como as outras pessoas com quem conversamos para esta investigação, ele só aceitou falar conosco sob a condição de permanecer anônimo.

"Ficamos todos chocados com o incêndio [na prefeitura] – mesmo enquanto assistíamos tudo acontecer diante de nossos olhos – mas é nosso dever agir", ele me disse.

"Não posso deixar este mundo para o meu filho no estado em que se encontra. Vejam como veículos militares e força bruta são usados pelo Estado contra nossos jovens estudantes."

"É incrível que as pessoas ainda não tenham pegado em armas contra eles. Será que precisamos que um policial seja morto para que o Estado nos ouça?"

Como você pode dizer isso? Eu quero saber.

"Quando criança, fui educado com valores franceses – liberdade, igualdade, fraternidade – mas quando vejo a injustiça social no mundo hoje, fico revoltado. Como pai, não posso deixar isso continuar. Se for preciso, levarei um tiro para proteger a juventude deste país."

Essas palavras soam perigosas, mas a esquerda radical não parece ser grande, armada ou unida o suficiente para representar uma ameaça séria para a França.

Bruno Boelpaep/BBC As próximas eleições presidenciais representam uma encruzilhada para os eleitores, com pesquisas indicando um segundo turno entre Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon

Entramos em contato repetidamente com a inteligência francesa. Eles não quiseram comentar. Talvez isso indique a enorme delicadeza da situação atual, especialmente com a França às vésperas de uma eleição presidencial extremamente tensa. Os franceses irão às urnas para escolher um novo presidente em abril do próximo ano.

Mas Michel Klein, um ex-comissário de polícia recentemente aposentado, me disse que não acredita que a esquerda radical represente uma ameaça séria ao Estado francês.

"Acredito que existe uma vontade por parte da esquerda radical e dos anarquistas de tentar destruir a República, mas obviamente eles não têm os meios para fazê-lo", diz ele.

Ele não vê risco de guerra civil na França (uma possibilidade que alguns no país discutem atualmente), mas identifica um risco crescente de confrontos entre grupos de extrema esquerda e extrema direita antes da eleição presidencial.

As pesquisas atuais preveem um segundo turno na votação entre a candidata nacionalista Marine Le Pen e o anticapitalista Mélenchon.

Grupos paramilitares de extrema-direita começaram a aparecer nas margens dos protestos em diversas cidades da França para "proteger as ruas francesas", afirmam.

O popular candidato presidencial de extrema-esquerda Mélenchon comparece à maioria das manifestações, com seus apoiadores distribuindo panfletos políticos para a multidão que entoa cânticos, mas ele nega qualquer ligação com a violência.

A França está tão polarizada que há poucos indícios de que a eleição presidencial do ano que vem vá acalmar os ânimos. Essa mistura turbulenta de esquerda e direita, de agitação social e política, parece uma tempestade perfeita.