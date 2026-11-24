Em 2019, Ágatha foi baleada quando voltava de um passeio - (crédito: Reuters)

Ágatha Félix tinha 8 anos quando foi atingida nas costas por um tiro de fuzil dentro de uma Kombi, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, em 2019. Dois anos depois, Ana Clara Gomes Machado, de 5 anos, brincava na porta de casa, em Niterói, quando foi alvejada no peito por um disparo semelhante. Segundo as investigações da Polícia Civil, ambos os projéteis partiram de policiais militares.

Com grande repercussão no país, as mortes das meninas expuseram, além da violência das ações das forças de segurança, uma falha nos registros oficiais: apesar das denúncias do Ministério Público contra os agentes envolvidos nos crimes, nenhum dos casos foi contabilizado nas estatísticas de letalidade policial.

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Os episódios não são isolados. Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado, obtido com exclusividade pela BBC News Brasil, identificou, de 2016 a junho de 2026, 11 crianças mortas em ações policiais na região metropolitana do Rio de Janeiro que foram registradas como vítimas de homicídio doloso — quando há intenção de matar ou se assume o risco de provocar a morte — sem menção às operações.

Para chegar aos resultados, o Fogo Cruzado comparou os registros de homicídios do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ) com seu próprio banco de dados sobre violência armada, alimentado a partir de relatos da população, notícias e informações de órgãos públicos.

Nele, a organização classifica, desde 2016, os disparos de arma de fogo de acordo com suas circunstâncias — como disputas entre grupos armados ou ações policiais, por exemplo.

O instituto já havia identificado, em sua base, as crianças mortas durante ações policiais. Foi preciso localizá-las nos registros do ISP-RJ, que não divulga os nomes completos das vítimas, para verificar como haviam sido classificadas.

O instituto então procurou mortes que coincidissem em data, município, bairro, faixa etária e sexo. Depois, analisou caso a caso.

As vítimas, de acordo com o levantamento, tinham entre 3 e 11 anos: seis meninas e cinco meninos. Mais da metade das mortes ocorreu na Baixada Fluminense, com seis registros, seguida pela capital, com três, e pelos municípios de Niterói e Maricá, com um cada.

Entre os casos está o de Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, baleada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto estava no carro da família, em Seropédica, em 2023. A menina morreu nove dias depois.

As mortes, além das de Ágatha Félix e Ana Clara Gomes Machado, foram:

Carlos Eduardo Cabral de Moura, de 5 anos, morto por uma bala perdida durante uma ação do programa Segurança Presente, em Japeri, em novembro de 2024;

Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, baleada por agentes da Polícia Rodoviária Federal no Arco Metropolitano, em Seropédica, em setembro de 2023. Morreu nove dias depois;

Eloá Passos, de 5 anos, atingida por uma bala perdida durante uma ação do 17º Batalhão da Polícia Militar, na capital fluminense, em agosto de 2023;

Dijalma de Azevedo Clemente, de 11 anos, morto por uma bala perdida durante uma ação do 12º Batalhão da Polícia Militar, em Maricá, em julho de 2023;

Kevin Lucas dos Santos Silva, de 6 anos, morto em Queimados, em janeiro de 2022. Segundo testemunhas, policiais militares entraram atirando no local;

Rebecca Beatriz Rodrigues Santos, de 7 anos, e Emilly Victoria da Silva Moreira Santos, de 4, primas mortas em Duque de Caxias, em dezembro de 2020. A avó relatou disparos feitos por policiais militares de uma viatura;

Kauan Rosário, de 11 anos, morto durante um confronto entre policiais militares e criminosos na cidade do Rio de Janeiro, em maio de 2019;

Matheus Santos de Morais, de 5 anos, atingido por uma bala perdida durante uma ação da Polícia Militar, em Magé, em abril de 2016.

A pesquisadora Maria Isabel Couto, diretora de Dados e Transparência do Fogo Cruzado, afirma que a omissão do contexto da ação policial evidencia como o país ainda falha na identificação das circunstâncias dos homicídios e "mascara a real dimensão da violência das forças de segurança contra as crianças no Rio".

"O Brasil foi muito bem-sucedido na adoção do Protocolo de Bogotá, que estabelece uma série de critérios e fluxos para contabilizar mortes, principalmente as mortes violentas", diz Couto.

"Mas os elogios ao governo brasileiro param por aí. A gente sabe quem morreu, mas não sabe em que situação essas pessoas morreram."

Couto afirma que, ao categorizar as mortes das crianças ocorridas em ações policiais como homicídio doloso, a sociedade perde a capacidade de fiscalizar como as polícias exercem o direito de usar a força.

Segundo a pesquisadora, os óbitos das onze crianças deveriam ser registrados como "mortes por intervenção de agentes do Estado". Essa classificação, ressalta, não significa atribuir culpa aos policiais envolvidos.

"Os policiais que forem inocentados, que agiram de forma legal e legítima, deveriam receber apoio psicológico, possivelmente um novo treinamento, mas seguir a vida sem punição", diz Couto.

"Já os policiais que abusaram da força ou a usaram para assassinar pessoas deveriam ser punidos."

Segundo a base de dados do Fogo Cruzado, incluindo todas as faixas etárias, 460 pessoas morreram em tiroteios durante ações policiais na Região Metropolitana do Rio de Janeiro em 2025. O levantamento inclui todas as mortes ocorridas nesses confrontos, mesmo quando não se sabe de onde partiram os disparos.

A diretora de Dados e Transparência do instituto acredita que, assim como foi notado no caso das crianças mortas, pode haver uma subnotificação mais ampla — deliberada ou não — por parte do Estado.

"Imagine quantos casos de adolescentes e adultos existem, cujo volume torna a identificação muito mais difícil", questiona Couto.

Em resposta à BBC News Brasil, a Polícia Civil afirmou desconhecer a metodologia utilizada pelo Fogo Cruzado e disse que a classificação das mortes depende das circunstâncias de cada ocorrência e das provas reunidas na investigação.

Segundo a instituição, o fato de uma pessoa morrer durante uma ação policial ou nas proximidades dela não significa, por si só, que o caso deva ser registrado como morte decorrente de intervenção de agentes do Estado.

A corporação acrescentou que cada episódio é analisado individualmente, com base em depoimentos, perícias e outros elementos da investigação.

O Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), por sua vez, afirmou à BBC News Brasil que não tem acesso aos dados pessoais das vítimas nem às informações sobre as circunstâncias dos crimes. Por isso, disse não ser possível confirmar a identidade das 11 crianças ou dos responsáveis pelas mortes.

O órgão destacou que consolida e divulga as estatísticas de letalidade violenta a partir dos registros da Polícia Civil, com informações como faixa etária das vítimas e meio utilizado nos crimes.

O Ministério Público do Rio de Janeiro não respondeu ao contato da reportagem.

Reuters Em 2019, Ágatha foi baleada quando voltava de um passeio

Origem das falhas

O sociólogo Ignacio Cano, pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), aponta uma possível origem para o "apagão estatístico": a forma como as operações são documentadas.

Segundo ele, a Polícia Militar costuma registrar prisões e mortes de suspeitos, mas "não se preocupa em verificar se há outras vítimas depois que o tiroteio acaba", como moradores atingidos por balas perdidas.

A lacuna pode persistir mesmo quando investigações posteriores identificam a relação entre essas mortes e a atuação policial.

"Se a Polícia Civil investiga, isso deveria chegar ao ISP e ser registrado como morte decorrente de intervenção policial, mas, normalmente, o registro é feito pela PM e aí, se há investigação posterior, nem sempre se consegue atualizar os dados originais", explica Cano.

Para Couto, o problema é também técnico: começa já na discriminação do crime na delegacia. "Mesmo a classificação inicial, feita de bate-pronto na delegacia — se foi homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, latrocínio ou morte decorrente de intervenção policial —, está sendo mal feita."

As falhas na documentação das operações policiais do Rio já haviam sido apontadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em um relatório em 2024. O estudo analisou os efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) na chamada ADPF das Favelas, ação apresentada em 2019 para enfrentar a elevada letalidade policial no Estado.

Desde 2020, a Corte havia determinado medidas como a exigência de justificativas para operações em comunidades, a comunicação ao Ministério Público, a preservação de provas e a elaboração de um plano para reduzir a letalidade policial.

Ao analisar os dados de 2019 a 2023, porém, os autores do relatório constataram que o ISP-RJ não dispunha de informações para distinguir as mortes ocorridas nessas operações daquelas registradas em patrulhamentos de rotina.

A análise revelou ainda que, em 2023, 40% dos registros de mortes por intervenção policial não informavam a idade das vítimas — a proporção nos demais casos de letalidade violenta foi de 18%. Os dados também não permitiam saber quantas mortes haviam sido provocadas pela Polícia Militar e quantas pela Polícia Civil.

Outro levantamento, apresentado ao STF em agosto de 2024, indicou que as falhas se estendem à comunicação das próprias operações policiais. O relatório técnico foi elaborado pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (Geni), da Universidade Federal Fluminense (UFF), em parceria com a Redes da Maré e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro.

Segundo os dados do relatório, o Geni identificou 1.747 operações policiais na Região Metropolitana do Rio em 2023. No mesmo período, as forças de segurança comunicaram apenas 1.370 ao Ministério Público estadual, uma diferença de 27,5% que, de acordo com os autores, revela subnotificação dessas ações.

EPA Segundo a base de dados do Fogo Cruzado, 460 pessoas morreram em tiroteios durante ações policiais na Região Metropolitana do Rio de Janeiro em 2025

Questão nacional

Os problemas de registro das operações policiais não são exclusividade do Rio de Janeiro. Em São Paulo, a própria criação de categorias para as mortes produziu distorções nas estatísticas.

Segundo um estudo publicado em 2021 na revista científica Sociologias, 973 pessoas mortas por policiais militares fora de serviço entre 2006 e 2015 foram registradas como "homicídios fora de serviço com provável excludente de ilicitude". Os episódios não entraram nas estatísticas de homicídios dolosos nem nas de letalidade policial.

Em outro estudo publicado em 2023 na Sociologias, pesquisadores apontaram divergências na classificação de 38% das ocorrências de letalidade policial analisadas em Minas Gerais entre 2013 e 2018.

Em vez de registrar a morte ou o ferimento provocado pela polícia como ocorrência principal, os boletins eram classificados como crimes de roubo, furto ou tráfico de drogas.

Em alguns casos, a informação sobre a morte aparecia em campos secundários do boletim. Como a classificação principal determina qual delegacia recebe a ocorrência, o caso podia chegar a uma delegacia responsável por investigar roubos ou outros crimes, e não homicídios.

Isso, diz o estudo, dificulta a apuração das circunstâncias da morte e da eventual responsabilidade dos policiais envolvidos.

Mais transparência

Uma medida recente, válida para todo o país, busca ampliar a transparência sobre as mortes em operações policiais.

Em novembro de 2026, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou uma resolução que determina procedimentos para identificar nos registros civis de óbito as mortes ocorridas durante intervenções de órgãos de segurança pública.

A norma também permite corrigir registros antigos se houver a documentação que comprove as circunstâncias da morte.

O prazo para a criação desse campo é de 90 dias a partir da publicação da resolução, em 12 de novembro de 2026 — até 10 de fevereiro de 2027.

Para Ignacio Cano, a decisão representa um avanço, mas não resolve as falhas nos registros policiais que alimentam as estatísticas de segurança pública. O sociólogo defende que, após cada tiroteio com participação da polícia, seja feita uma investigação para verificar se houve outras vítimas, inclusive moradores atingidos por balas perdidas.

Couto também considera a medida um primeiro passo. Para avançar, defende que o governo federal padronize a classificação dessas mortes em todos os Estados e condicione os repasses do Fundo Nacional de Segurança Pública ao cumprimento das regras. Segundo ela, sem mecanismos de fiscalização, as novas normas correm o risco de não sair do papel.