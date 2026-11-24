Três acontecimentos surpreendentes marcaram o último dia em torno do retorno de Jensen Huang ao cargo de CEO da Nvidia, depois que ele admitiu ter tido um caso amoroso com uma mulher apontada como uma espiã chinesa.

O anúncio inesperado de seu retorno à fabricante de chips foi seguido por um aumento de US$ 1 trilhão no valor de mercado da Nvidia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em seguida, veio o momento em que o presidente Donald Trump admitiu o óbvio: foi sua mensagem de "você está readmitido", enviada diretamente ao conselho de administração, que mudou a decisão.

A dimensão dessa reviravolta fica clara diante do que a Nvidia dizia ainda na semana passada. O conselho de administração era categórico ao afirmar que Huang não voltaria.

A gestão interina também havia sinalizado algumas mudanças de estratégia em relação à era Huang. Mas tudo isso agora foi parar na lata de lixo da história corporativa.

Em termos de cifras, esse retorno supera até mesmo as voltas de Sam Altman à OpenAI e de Steve Jobs à Apple.

A razão para a reviravolta estava bastante clara no primeiro comunicado. O governo dos Estados Unidos havia afirmado que não havia preocupações de segurança nacional com o retorno de Huang ao cargo. Uma garantia desse tipo só poderia ter vindo da Casa Branca.

Uma hora depois, o presidente Trump revelou que havia conversado diretamente com o conselho de administração da Nvidia.

É aqui que volto à minha própria conversa com Jensen Huang, em setembro passado, quando ele defendeu abertamente que a China tivesse acesso aos microchips avançados da Nvidia.

Huang era uma das poucas pessoas no mundo que podiam afirmar, com credibilidade, conhecer a maneira de pensar tanto do presidente Trump quanto do presidente Xi Jinping.

Relatos nos EUA apontam que havia divergências dentro do governo Trump entre os linha-dura em relação à China, que queriam restringir as exportações, e outros integrantes que apoiavam os argumentos de Huang.

Ainda está em andamento uma investigação independente sobre o cumprimento, pela empresa, das regras de controle de exportações.

Os chips da Nvidia são fundamentais para o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial de ponta. A influência de Huang sobre esse setor o tornava mais importante do que muitos líderes mundiais.

Essa é uma decisão de grande importância não apenas para o enfraquecido boom das ações de tecnologia nos EUA, mas também para o futuro da economia mundial, da política americana e, claro, da disputa geopolítica entre os EUA e a China.

As dúvidas recentes sobre a Nvidia atingiram o coração do boom da IA. Afinal, estamos falando de uma empresa que efetivamente gera volumes extraordinários de vendas — mais de US$ 400 bilhões (R$ 2,37 trilhões) neste ano, em comparação com US$ 27 bilhões quatro anos atrás.

O valor de mercado da Nvidia tem sido usado como uma importante fonte de financiamento para que outras empresas construam centros de dados.

Uma complexa rede de empréstimos, garantias e participações acionárias ajudou a disseminar e sustentar o boom da IA. A saída de Huang havia levantado dúvidas sobre a fragilidade desse sistema, e a gestão interina havia sinalizado uma abordagem mais "disciplinada e seletiva".

As preocupações com o chamado "financiamento circular" continuam a gerar apreensão entre alguns analistas. A reação pública contra os centros de dados e a IA, evidenciada nas eleições de meio de mandato nos EUA, também aponta para um cenário diferente.

Os democratas no Congresso prometeram investigar tanto o presidente quanto Huang, que deverá prestar depoimento perante eles na próxima semana. Huang está no centro de tudo: a tecnologia, o financiamento, a política americana e a geopolítica.

O dia provou que Huang era, de fato, grande demais para ser demitido.