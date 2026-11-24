CGU aprovou orientações para que a presença de dados pessoais não seja usada para negar documentos inteiros - (crédito: Agência Brasil)

Depois de fazer do sigilo no governo de Jair Bolsonaro (PL) uma das principais críticas de sua campanha em 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega ao fim do terceiro mandato com avanços na transparência de dados públicos, mas mantém restrições de acesso à informação— o que contestava no antecessor.

Seu governo abriu documentos da gestão anterior e reviu decisões de sigilo, mas continua negando informações com base na proteção de dados pessoais e da segurança presidencial, incluindo gastos do cartão corporativo.

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Também tem recorrido ao chamado sigilo profissional do advogado para negar o acesso a informações produzidas por advogados públicos em estudos e orientações que embasaram decisões do governo.

Gregory Michener, professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) e um dos organizadores de Populism and Transparency (Populismo e Transparência, em tradução livre), previsto para ser lançado pela editora da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, em 2027, avalia que o governo Lula não recuperou o nível de transparência anterior à gestão Bolsonaro e rebaixou esse patamar em relação a governos prévios, como o de Dilma Rousseff.

Segundo ele, o atual governo se beneficiou do afrouxamento das regras e práticas de acesso à informação ocorrido sob Bolsonaro — período marcado por restrições mais frequentes e menor cumprimento das obrigações de publicidade previstas em lei — para manter compromissos mais fracos com a transparência.

Diz ainda que o atual presidente manteve restrições do antecessor, como o sigilo sobre detalhes dos gastos do cartão presidencial, além de ter regredido em outras áreas, como na transparência de dados do Sistema S, que reúne entidades como Sesc e Senai.

Na avaliação do pesquisador, esse comportamento também se reflete na aplicação da Lei de Acesso à Informação (LAI), norma que regula o direito de qualquer cidadão pedir documentos a órgãos públicos: em vez de restabelecer o patamar de atendimento observado antes de 2019, o governo Lula ficou abaixo do padrão registrado em gestões anteriores à de Bolsonaro.

"Lula baixou os parâmetros pré-Bolsonaro da Lei de Acesso à Informação", disse à BBC News Brasil.

Mais negativas e outros tipos de sigilo

A Lei de Acesso à Informação (LAI) foi sancionada em 2011 pela então presidente Dilma Rousseff (PT) e entrou em vigor no ano seguinte.

Ela permite que qualquer cidadão solicite dados e documentos a órgãos públicos, sem precisar explicar para que quer a informação. A transparência é a regra; o sigilo só pode ser aplicado em situações excepcionais, previstas em lei.

Quem faz um pedido pela LAI a um órgão federal pode receber tudo o que pediu, apenas parte da informação ou uma negativa.

A lei autoriza a recusa em hipóteses específicas: quando o documento contém dados pessoais protegidos, está classificado como sigiloso por risco à segurança do Estado ou de autoridades, é resguardado por outra lei (como sigilo fiscal, bancário ou profissional) ou diz respeito a uma decisão administrativa que ainda não foi concluída.

Órgãos também podem recusar pedidos considerados genéricos, incompreensíveis, desproporcionais ou que exijam trabalho adicional de cruzamento de dados.

A Controladoria-Geral da União (CGU) reúne essas estatísticas em um painel online e também disponibiliza para download os dados de cada pedido registrado.

A BBC News Brasil analisou esses arquivos para comparar a proporção de pedidos integralmente recusados e os motivos que os órgãos registraram para negar o acesso.

Entre janeiro e outubro de 2026, 9,1% dos pedidos respondidos foram negados integralmente, ante 7,9% no mesmo período de 2025. Foi a maior taxa desde 2014, quando atingiu 11,7%, no governo Dilma.

No atual mandato de Lula, o índice nesse mesmo recorte de janeiro a outubro havia sido de 7,9% em 2023 e 8,4% em 2024, antes de recuar para 7,9% em 2025 e saltar para 9,1% neste ano. Em comparação, durante o governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, a taxa variou entre 7,1% (em 2021) e 8,2% (em 2019).

O governo Lula afirmou, em resposta à reportagem, que a alta se concentra em poucos órgãos e solicitantes.

Uma única pessoa recebeu 1.116 negativas do Banco do Brasil entre janeiro e outubro deste ano, ante 713 no mesmo período de 2025, segundo o governo.

A gestão disse ainda à BBC News Brasil que, se for retirado de cada ano o solicitante com mais negativas, a taxa de 2026 fica em 8%, igual à de 2019, sob Bolsonaro, e à de 2024, no segundo ano do atual mandato de Lula.

Karina Furtado Rodrigues, professora da FGV e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), pondera que, para avaliar a transparência, é preciso olhar para as respostas que justificaram as recusas.

"Esses índices indicam sintomas, mas as causas só podem ser determinadas por meio de uma análise minuciosa do conteúdo das negativas."

Os arquivos da CGU mostram que as justificativas mudaram.

Nos três primeiros anos do atual mandato de Lula, houve 21% menos negativas integrais por "informação pessoal" — justificativa usada quando o órgão alega que a divulgação exporia dados ligados à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem de alguém — do que nos três primeiros anos de Bolsonaro. Mas elas aumentaram no último ano, de 1.111 entre janeiro e outubro de 2025 para 1.204 no mesmo período de 2026, segundo os dados disponíveis.

Também aumentaram as recusas em que órgãos do governo federal alegaram que a informação se referia a uma "decisão ainda em curso" — categoria prevista para documentos preparatórios, como estudos, minutas e pareceres ligados a políticas ou atos administrativos ainda não finalizados. Foram 1.191 de janeiro a outubro de 2025 contra 1.405 negativas no mesmo período deste ano, alta de 18%.

A manutenção das restrições contrasta com a promessa de Lula de acabar com os chamados "sigilos de cem anos" — expressão que ganhou destaque durante o governo Bolsonaro, pelas informações que foram restritas "por até cem anos" — e com sua declaração, neste ano, de que nada mereceria ficar sob sigilo.

Entre os documentos negados neste ano estão estudos sobre a proibição das bets e o programa de compra de dívidas e a lista de visitas ao banqueiro Daniel Vorcaro na Polícia Federal.

'Lula é refém dos partidos'

No capítulo de Populism and Transparency sobre o Brasil, Michener e o advogado Bruno Morassutti, cofundador e coordenador de advocacy da Fiquem Sabendo, organização sem fins lucrativos especializada no acesso a informações públicas, analisam a aplicação da LAI e as decisões sobre transparência no terceiro mandato de Lula.

Eles apontam decisões de retrocesso no governo atual, citando como exemplo um caso com o Sistema S — um decreto de 2023 reduziu as obrigações de divulgação dessas entidades e retirou a possibilidade de recorrer diretamente à CGU quando elas negam acesso a uma informação ou deixam o pedido sem resposta.

Citam também outro episódio, em 2024, em que órgãos federais retiraram da consulta pública mais de 16 milhões de contratos e outros documentos de compras do governo, alegando que era preciso proteger dados de pessoas e empresas. Os autores relatam que o governo voltou atrás depois de críticas e da abertura de uma investigação pelo Tribunal de Contas da União.

Eles também mencionam a continuidade de práticas do chamado orçamento secreto, em que é difícil identificar qual parlamentar indicou a verba, para onde ela foi e com que finalidade.

Na avaliação de Michener, essa falta de transparência facilita a negociação de apoio no Congresso, onde a coalizão de Lula é minoritária. "Lula é refém dos partidos dos quais ele deve depender para qualquer sucesso legislativo", diz.

Agência Brasil CGU aprovou orientações para que a presença de dados pessoais não seja usada para negar documentos inteiros

O que mudou e o que permaneceu sob sigilo

A melhoria da transparência pública foi uma das bandeiras do presidente Lula quando foi eleito pela terceira vez, em 2022. Parte das promessas resultou em medidas concretas.

Em 2023, no início do governo Lula, a Controladoria-Geral da União (CGU) revisou decisões do governo Jair Bolsonaro que haviam negado acesso a informações públicas. A revisão levou à divulgação de registros de entrada dos filhos de Bolsonaro no Palácio do Planalto e do processo disciplinar contra o ex-ministro da Saúde e hoje deputado federal Eduardo Pazuello.

O Exército havia aberto o processo para apurar se Pazuello, então general da ativa e já fora do Ministério da Saúde, cometeu uma infração disciplinar ao participar de um ato com Bolsonaro no Rio de Janeiro, em maio de 2021. O Exército arquivou o caso sem punição, e a CGU entendeu que, com a apuração encerrada e o resultado já divulgado, não havia motivo para manter os documentos sob sigilo.

Segundo o governo, a CGU reavaliou 178 decisões da gestão anterior e alterou 86 delas.

A CGU também aprovou orientações para que a presença de dados pessoais não seja usada para negar documentos inteiros: a parte pública deve ser liberada.

Uma portaria de 2024 afastou a presunção de que a restrição por informações pessoais deveria durar cem anos e estabeleceu um prazo presumido de 15 anos quando não houver indicação expressa. Mas as regras sobre quando e como isso deve ser aplicado ainda não são claras.

"O sigilo dos cem anos, aplicável somente a informações pessoais, é um ponto sobre o qual, de fato, há muito ruído entre a expectativa social de transparência e a prática", diz Rodrigues.

"A legislação diz que pode ser até cem anos, mas o processo decisório que determina que essa restrição será de 5, 17 ou 86 anos não foi estabelecido."

Para Temístocles Murilo de Oliveira Júnior, corregedor do Ministério da Cultura e pesquisador do Laboratório de Governança, Gestão e Políticas Públicas em Defesa Nacional, ainda faltam critérios mais claros para os servidores decidirem quais informações pessoais precisam ser protegidas e quais podem ser divulgadas.

"Falta agora ficar mais claro, para os agentes públicos e para a sociedade, o que constitui informação pessoal publicizável e o que constitui informação pessoal sensível."

Críticas a Bolsonaro e promessa de que nada ficaria sob sigilo

Na campanha de 2022, Lula fez dos chamados "sigilos de cem anos" uma de suas principais críticas a Jair Bolsonaro.

A expressão reúne situações distintas e pode sugerir a existência de um sigilo único, imposto por decisão presidencial, que poderia ser revogado de uma só vez. A proteção de informações pessoais, porém, está prevista na própria LAI e não foi eliminada no atual governo.

A aplicação dessa restrição não depende de uma decisão do presidente. Quando alguém pede uma informação ao governo federal pela Lei de Acesso à Informação, o pedido é analisado pelo órgão responsável pelo documento.

Os responsáveis devem seguir a lei e podem se orientar por decisões anteriores sobre pedidos semelhantes, tomadas pelo próprio órgão ou por instâncias de recurso, como a CGU.

O prazo de cem anos também não é um carimbo de segredo. A lei determina a proteção de informações pessoais, como dados de saúde ou da vida privada de alguém, e prevê que essa proteção pode durar até cem anos. Quem nega um pedido com base nisso precisa explicar o motivo, e o cidadão pode recorrer.

E a regra tem limite: um documento não pode ser escondido por inteiro só porque traz um dado pessoal. O órgão deve ocultar esse trecho e entregar o resto.

Um currículo de servidor público, por exemplo, pode ter o telefone particular ocultado, enquanto a formação e a experiência profissional devem ser divulgadas. A própria lei assegura acesso à parte pública do documento, com a ocultação dos trechos protegidos.

Lula chegou a prometer um "revogaço" caso vencesse a eleição de 2022. "Qualquer coisa é sigilo de 100 anos. Se eu ganhar, vou acabar com esse sigilo", declarou em setembro daquele ano, durante a campanha eleitoral.

Em debate antes do primeiro turno das eleições naquele ano, Bolsonaro alegou que o uso do recurso do sigilo é para "questões pessoais".

"Meu cartão de vacina ou quem me visita no Alvorada. Nada mais além disso", disse o ex-presidente à época, após lembrar que a lei que traz essa possibilidade é da época da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT.

Durante uma live, Bolsonaro disse: "Não existe decreto meu decretando nada no tocante a sigilo. O que tem é uma lei de 2011, que sou obrigado a cumprir, que os assuntos de natureza particular eu não preciso ceder à Lei de Acesso à Informação".

No dia da posse, em 1º de janeiro de 2023, o presidente Lula assinou um despacho determinando que a CGU reavaliasse restrições de acesso a documentos públicos.

As despesas de mandatos anteriores feitas com o cartão presidencial foram divulgadas em 2023.

Na campanha à reeleição de 2026, em que enfrentou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Lula voltou a garantir que não tolerava segredos em sua gestão.

"Se um jornalista pedir uma informação e o responsável negar para ele, pergunte para mim, que eu vou dizer. Porque não há nada nesse mundo que mereça estar sob sigilo", afirmou o presidente em julho de 2026, durante entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Karina Furtado Rodrigues avalia que o sigilo e a proteção de dados pessoais sensíveis, quando usados corretamente, "são mecanismos importantíssimos para proteger informações que, se expostas, podem, sim, causar danos tanto a indivíduos quanto a políticas públicas".

"O problema não é restringir o acesso a informações. O problema é fazê-lo sem critérios claros e sem permitir a transparência a posteriori, quando o risco de divulgação da informação já é menor."

Questionado pela BBC News Brasil, o governo federal apontou que quem recebe uma negativa pode recorrer a quatro instâncias, duas no próprio órgão, uma na CGU e a última na Comissão Mista de Reavaliação de Informações, presidida pela Casa Civil.

Sigilo de advogado é usado para negar acesso a estudos do governo

O governo federal usou o chamado sigilo profissional do advogado para negar ao menos 161 pedidos de informação entre janeiro e outubro de 2026.

A CGU só passou a registrar essa justificativa de forma específica em junho de 2025. Na comparação entre os meses completos equivalentes, de julho a outubro, as negativas com esse argumento subiram 71%, passando de 56 em 2025 para 96 em 2026.

Segundo a Casa Civil, o Estatuto da Advocacia protege a relação entre os advogados públicos e os órgãos que eles assessoram.

Com esse argumento, o governo mantém fechadas orientações jurídicas que podem explicar como uma decisão pública foi tomada. A justificativa é diferente da proteção de dados pessoais associada ao chamado "sigilo de cem anos".

A pasta afirma que esse entendimento já era aplicado em anos anteriores e que abrange tanto as manifestações jurídicas quanto os documentos encaminhados para subsidiá-las.

Foi o que ocorreu quando a BBC News Brasil pediu os estudos que embasaram duas medidas provisórias assinadas por Lula em 25 de setembro: a proibição das apostas on-line, as bets, e o Desenrola 3.0, programa que permite à União comprar dívidas de inadimplentes.

A Casa Civil e o Ministério da Fazenda negaram o acesso, sustentando que a proteção dos pareceres jurídicos também alcançava os estudos técnicos usados em sua elaboração.

O governo afirmou, em resposta à reportagem, que os ministérios que produziram estudos, notas técnicas e memórias de cálculo podem avaliar diretamente a divulgação desses documentos. Afirmou também que, quando o sigilo profissional se aplica, a publicação da medida provisória não encerra essa proteção.

A Transparência Brasil, organização da sociedade civil que acompanha a aplicação da LAI e fiscaliza o uso de recursos públicos, já questionava essa prática antes do atual governo.

Em 2021, com a Rede Liberdade, entrou na Justiça para obter pareceres usados em sanções e vetos presidenciais. Em recomendações à CGU publicadas em janeiro de 2023, pediu a revogação dessa restrição e a divulgação dos documentos.

Juliana Sakai, diretora executiva da Transparência Brasil, vê o risco de a administração ampliar as possibilidades de negar informações de interesse público.

Sakai cita um pedido da organização relacionado aos vetos à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Segundo ela, a CGU inicialmente autorizou o acesso, mas depois mudou a decisão, criando "um novo precedente legal para se negar acesso à informação".

Na avaliação de Sakai, um documento não deveria deixar de ser público apenas porque foi produzido por um advogado do governo. Ela argumenta que esses profissionais também devem prestar contas à população sobre sua atuação em nome do Estado.

Por isso, Sakai defende acompanhar o crescimento dessa justificativa e examinar quais informações estão sendo retidas. A preocupação, afirma, é que o sigilo profissional se torne uma nova maneira de barrar conteúdo de interesse público que deveria ser divulgado.

Sigilo em 99,55% dos gastos do cartão corporativo

Outro ponto em que o governo atual repete práticas que criticava no antecessor é o sigilo sobre os gastos do cartão corporativo da Presidência.

Lula criticou o sigilo sobre as despesas do cartão presidencial no governo Bolsonaro durante a campanha de 2022. No início de 2023, o Planalto divulgou despesas de mandatos anteriores, de 2003 a 2022.

Durante o atual mandato, a Presidência manteve sob sigilo o detalhamento de parte das despesas do cartão. Ou seja, a divulgação dos gastos de Bolsonaro não foi acompanhada da abertura dos mesmos detalhes sobre as despesas do próprio Lula no mandato em curso.

O artigo 24 da LAI determina que informações que possam colocar em risco a segurança do presidente, do vice-presidente e de seus cônjuges e filhos sejam classificadas como reservadas até o fim do mandato ou, em caso de reeleição, do último mandato.

O texto não fala especificamente sobre o cartão corporativo, mas é essa a interpretação que sucessivos governos têm adotado para negar pedidos sobre as despesas presidenciais e de suas equipes.

Hoje, a Casa Civil divulga apenas planilhas resumidas com o valor total gasto por mês em grandes categorias, sem mostrar em quais estabelecimentos o dinheiro foi gasto, o que foi comprado ou as notas fiscais.

Um relatório da unidade técnica do Tribunal de Contas da União (TCU), em um monitoramento julgado em julho de 2025, apontou que 99,55% dos R$ 55,5 milhões gastos com cartões de pagamento pela Presidência entre janeiro de 2023 e abril de 2025 estavam sob sigilo.

O governo afirma que esse percentual não foi incorporado à decisão dos ministros do tribunal e que o acórdão não questionou as classificações de sigilo dessas despesas.

Segundo a gestão, as determinações trataram do detalhamento e do formato da divulgação, preservando as restrições por segurança presidencial.

O governo afirma que detalhar gastos como pedágios, hospedagem e combustível pode revelar itinerários e rotinas da equipe de segurança. Questionado se o risco é avaliado para cada gasto e por que não divulgar os comprovantes com os trechos sensíveis ocultados, o governo reiterou a justificativa de segurança.