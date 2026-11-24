A coletânea de diários foi editada por um amigo de longa data de Francisco - (crédito: Reuters)

O papa Francisco afirmou ter visto o Diabo três vezes ao longo da vida, além de ter uma visão das "portas do inferno", segundo novos trechos de seu diário pessoal.

Em O Diário Privado do Papa Francisco, publicado nesta terça-feira (24/11) no exterior e ainda sem edição no Brasil, um registro de 2021 menciona três visões do Diabo relatadas pelo pontífice: uma dentro de um carro, outra "na tribuna do coro" durante uma missa e uma terceira durante uma reunião com autoridades do Vaticano.

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No diário, escrito entre 1992 e 2024, ele também manifesta arrependimento pela visita ao Chile em 2018, quando foi criticado por defender um bispo acusado de encobrir abusos sexuais cometidos por um padre.

Francisco, que liderou a Igreja Católica por 12 anos, até sua morte, em 2025, posteriormente pediu desculpas e convocou os bispos do país a Roma, onde todos apresentaram seus pedidos de renúncias.

"Estava devastado com a situação no Chile", escreveu Francisco em um registro de 2021. "Foi difícil pra mim admitir o que aconteceu no Chile; não achei que fosse tão grave."

Reuters A coletânea de diários foi editada por um amigo de longa data de Francisco

Os encontros

Ao falar dos encontros, que interpretou como aparições do diabo, Francisco disse não conseguir esquecer os olhos "ameaçadores" da figura.

"Ele olhou para mim com olhos flamejantes... mais intensos do que os da vez anterior. Eram como labaredas de fogo", escreveu sobre sua segunda visão, que, segundo ele, ocorreu dentro de uma capela carmelita, quando era arcebispo de Buenos Aires.

Ele disse que a presença do diabo invadiu suas viagens, inclusive durante a visita ao Chile em meio ao escândalo de abusos sexuais cometidos por membros do clero, e também durante uma reunião realizada poucos dias depois de seu retorno a Roma.

"Eu o vi e ouvi sua voz, triunfante, como se possuísse tudo", escreveu, acrescentando que "o Senhor me deu a oportunidade de me libertar desses encontros".

"Não consigo esquecer a rouquidão intensa de sua voz", escreveu Francisco ao recordar uma das visões.

O papa também revelou que, enquanto se preparava para dormir em junho de 2018, "viu as portas do inferno".

"Fiquei olhando por um momento, e aquilo me aterrorizou", disse ele, acrescentando que "pegou o rosário como uma arma".

"É perigoso se aproximar das portas do inferno, porque chamas podem irromper e queimar", escreveu.

O cardeal Victor Fernández, chefe do Dicastério para a Doutrina da Fé do Vaticano e amigo de Francisco, editou os diários, que são os primeiros de um papa publicados para o público desde a década de 1960.