Jensen Huang em um evento da Nvidia em Berlim, em outubro - (crédito: Getty Images)

A volta de Jensen Huang ao comando da Nvidia chamou a atenção do mundo — inclusive da China, onde o assunto se tornou o mais comentado no Weibo, a maior plataforma de redes sociais do país.

A maioria dos usuários está satisfeita com o retorno do influente bilionário, que declarou amar a China, antes de vídeos seus comendo macarrão e tomando chá com leite durante uma visita ao país, em maio, começarem a circular na internet.

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Alguns se perguntaram por que, no vídeo em que aparece retornando à sede da Nvidia, ele não está usando uma de suas tradicionais jaquetas de couro.

No entanto, para muitos, o retorno de Huang, descrito como uma das maiores reviravoltas de todos os tempos, parece uma vitória para a China.

É provavelmente assim que o presidente chinês Xi Jinping também enxerga a situação.

Pequim rejeitou as alegações de que uma das mulheres com quem Jensen Huang teve um caso amoroso teria sido recrutada pelo Ministério da Segurança do Estado da China, equivalente à CIA americana, para atuar como espiã.

A mídia estatal chinesa também apresentou o episódio da suposta espionagem como uma campanha difamatória orquestrada por setores de Washington mais duros em relação à China. O Global Times, um veículo alinhado ao Partido Comunista, descreveu o caso como uma "caça às bruxas".

Agora, a Casa Branca e o próprio presidente americano, Donald Trump, afirmaram que Huang não representa uma ameaça à segurança nacional, embora as investigações sobre as acusações de espionagem ainda estejam em andamento.

Getty Images Jensen Huang em um evento da Nvidia em Berlim, em outubro

Xi certamente tirará várias lições desse escândalo, especialmente sobre os pontos de pressão de Trump.

Uma delas é que o fato de a recondução de Huang ao cargo ter ocorrido tão pouco tempo depois das reuniões de Xi com Trump, na semana passada, em Shenzhen, pode ser interpretado como um sinal de que o diálogo direto é uma maneira eficaz de influenciar Washington.

Trump disse que os dois discutiram o caso de Huang, mas não deu mais detalhes. Pequim não se pronunciou.

O episódio também reforçou entre autoridades chinesas a percepção de que há dois grupos em Washington: os que defendem restringir o acesso da China a tecnologias de ponta para proteger a segurança nacional dos Estados Unidos e os que, como Huang, acreditam que essas restrições não limitarão as ambições de Pequim.

Huang argumenta repetidamente que os controles americanos sobre exportações obrigarão empresas chinesas, como a Huawei, a desenvolver alternativas próprias, ao mesmo tempo que deixarão as empresas americanas de fora da segunda maior economia do mundo.

Mas o retorno de Huang ao comando da Nvidia não garante qualquer alívio para Pequim.

Pelo contrário, a venda de chips avançados continuará sendo um dos principais pontos de atrito entre os EUA e a China, especialmente enquanto os dois países tentam chegar a um acordo comercial antes de um novo encontro entre Trump e Xi, previsto para dezembro.

Novas regras já estão sendo implementadas e devem preocupar Pequim.

O Bureau of Industry and Security (BIS), órgão americano responsável pelo controle de exportações, está ampliando as restrições para atingir não apenas a exportação direta de chips avançados para a China, mas também a capacidade de empresas chinesas de utilizar poder computacional em centros de dados no exterior.

As medidas buscam fechar possíveis brechas que permitem às empresas chinesas acessar chips avançados da Nvidia e da AMD por meio de provedores de serviços em nuvem que operam em terceiros países, incluindo Singapura, Malásia e Tailândia.

A China ainda não respondeu com medidas próprias. Mas investidores estarão atentos a qualquer escalada das tensões que possa afetar os mercados acionários americanos.

E, depois de ver o quanto Trump está empenhado em manter a estabilidade, Xi pode enxergar nisso uma vantagem de negociação.

Agora ele sabe que Trump está tão preocupado com o mercado de ações que está disposto a interferir nas decisões de recursos humanos da maior empresa do mundo.

O presidente também investiu pessoalmente na Nvidia, embora a Casa Branca tenha ressaltado que Trump colocou seus negócios em um fundo administrado por seus filhos.

A China já usou seu enorme domínio sobre o fornecimento mundial de terras raras para levar os EUA à mesa de negociações comerciais.

Se Washington restringir as exportações de chips e Pequim retaliar, isso poderá dar início a um ciclo com efeitos profundos sobre o mercado de ações, já que empresas americanas — de montadoras a fabricantes de equipamentos de defesa e chips — dependem de terras raras.

O que a China percebeu é que ainda há mais dificuldades pela frente em sua tentativa de construir o que descreve como uma "relação estratégica construtiva" com os EUA.

As tarifas impostas por Trump já não estão no centro dessa disputa. Agora, a questão é o controle de tecnologias e minerais estratégicos, algo que, por sua vez, pode afetar a influência militar e o poder econômico de cada lado.

O que acontecerá a seguir dependerá dos desdobramentos do caso Huang, que está longe de terminar.

Huang deverá depor perante o Congresso no próximo mês e, a partir de janeiro, um Congresso controlado pelos democratas aumentará a pressão. Até mesmo alguns parlamentares republicanos deixaram claro que querem respostas.

O senador republicano pelo Arkansas Tom Cotton escreveu no X que a controvérsia envolvendo a Nvidia 'é apenas a ponta do iceberg e não está resolvida só porque Jensen Huang voltou ao cargo'.