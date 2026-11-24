Charlie Paddock, de 27 anos, disse que seus sintomas menstruais pioraram durante a onda de calor em junho - (crédito: Charlie Paddock)

Sobrecarregada, irritável, com tonturas, inchada, exausta.

Essas são as palavras que aparecem com frequência nos comentários enviados à BBC por mulheres que enfrentaram as recentes ondas de calor recorde de junho no Reino Unido.

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O calor extremo pode afetar qualquer pessoa. Mas as ondas de calor são um "teste de estresse" para o sistema cardiovascular feminino, e afetam mais as mulheres do que aos homens, disse à BBC Nighat Arif, clínica geral do NHS (serviço de saúde britânico) e especializada em saúde da mulher.

As mulheres também podem ser ligeiramente mais vulneráveis à morte relacionada a ondas de calor do que os homens, embora sejam necessárias mais evidências, afirma Cat Pinho-Gomes, consultora acadêmica de saúde pública do Instituto de Saúde Global da UCL.

À medida que as mudanças climáticas provocam ondas de calor cada vez mais intensas e frequentes no Reino Unido, especialistas pedem uma maior conscientização sobre os riscos para as mulheres e esforços mais direcionados para protegê-las.

Hormônios e reação do corpo

Do ponto de vista biológico, o maior risco para as mulheres se resume a dois fatores: a oscilação natural dos níveis hormonais e a resposta do corpo ao calor, que são diferentes das dos homens, afirma Arif.

Pesquisas, incluindo o estudo de 2025, mostram que as mulheres produzem menos suor e começam a transpirar a uma temperatura mais alta.

Isso prejudica a capacidade de dissipar rapidamente o excesso de calor e torna mais difícil perceber quando os corpos estão sob sobrecarga, simplesmente porque não se consegue ver tanto suor na pele ou roupas.

A mesma pesquisa descobriu que as mulheres também têm uma temperatura corporal central e uma porcentagem de gordura corporal mais elevadas do que os homens, o que funciona como uma camada isolante extra.

Isso se soma às flutuações naturais dos hormônios femininos, que já desequilibram os sistemas de regulação da temperatura do cérebro, de acordo com Arif.

Os níveis de estrogênio e progesterona sofrem alterações mais significativas durante o ciclo menstrual, a perimenopausa, a menopausa, a gravidez e a amamentação – o que pode diminuir a capacidade de regular a temperatura corporal.

Tudo isso exige muito do sistema cardiovascular das mulheres, especialmente em climas quentes.

Mas não é apenas a biologia que coloca as mulheres em maior risco, diz Pinho-Gomes, coautor de uma revisão sobre as diferenças entre os sexos nas mortes associadas a ondas de calor.

As circunstâncias socioeconômicas das mulheres – como receber salários mais baixos ou ser o principal responsável pelos cuidados de entes queridos – podem ter um impacto ainda maior em capacidade de cuidar do próprio corpo em climas quentes, disse ela.

A idade é outro fator. Quanto mais velha, mais vulnerável a mulher estará ao calor – e como as mulheres vivem, em média, mais tempo do que os homens, elas correm maior risco de sofrer impactos na saúde, explica Pinho-Gomes.

As pessoas idosas também são mais suscetíveis à demência, que pode limitar a capacidade de reconhecer a sede, ou a condições que exigem diuréticos, usados para baixar a pressão arterial – ambos fatores que podem expô-las ainda mais ao estresse térmico, disse ela.

Menstruação mais desconfortável

Conforme os níveis hormonais sobem e descem ao longo do ciclo menstrual, a sensibilidade ao calor também varia, explica Arif.

Os níveis de progesterona aumentam durante a segunda metade do ciclo menstrual, antes do início da menstruação. Isso pode elevar a temperatura corporal central, agravando o desconforto quando a mulher já está com calor, explicou ela.

Então chega a menstruação e o estrogênio – o hormônio que controla o sistema termorregulador – cai para o nível mais baixo, aumentando a pressão sobre o coração para que ele se resfrie.

"Meu sangramento foi normal, mas notei um grande aumento na fadiga, tontura, ansiedade e noites sem dormir", disse Michaela Finn, do norte de Londres, que estava menstruada durante a onda de calor do final de junho.

"Meus turnos no trabalho também coincidiram nos mesmos dias. Durante o banho da manhã, me sentia fraca. Tive que ser realista e ligar dizendo que estava doente. Meu corpo estava completamente exausto, dolorido e com cãibras."

Charlie Paddock Charlie Paddock, de 27 anos, disse que seus sintomas menstruais pioraram durante a onda de calor em junho

Charlie Paddock, de 27 anos, do sul de Londres, também disse que "quase desmaiou duas vezes e as ondas de calor foram insuportáveis". Jess Allingham, de 26 anos, disse que estava "absolutamente exausta, mais do que o normal" e com "névoa mental total".

Ao perder sangue durante a menstruação, as mulheres também perdem ferro, o que pode afetar seu sono, destaca Arif.

A baixa concentração de ferro – que, segundo estudos, é especialmente comum em mulheres com menstruação intensa – também afeta o fornecimento de oxigênio, sobrecarregando ainda mais o sistema cardiovascular, afirma ela.

Menopausa

Ondas de calor e suores noturnos são comuns em mulheres na perimenopausa e menopausa devido à queda dos níveis de estrogênio, de acordo com Arif.

O mesmo pode acontecer com mulheres submetidas à menopausa química ou cirúrgica, utilizada para tratar cânceres sensíveis a hormônios e doenças ginecológicas graves, como endometriose e síndrome metabólica poliendócrina dos ovários (SMP).

Durante uma onda de calor, a mulher pode ter sensações de calor e suores noturnos mais frequentes e intensos, diz Arif — o que, de acordo com um estudo sobre o impacto das mudanças climáticas na menopausa, pode ser agravado pelo aquecimento global.

Hilary Serif/ Rosaline West Hilary Serif (à esquerda) e Rosaline West (à direita) disseram que tiveram mais dificuldade com os sintomas no calor

"Verdadeiramente horrível, especialmente à noite", foi como Hilary Serif, de 57 anos, de Cheshire, descreveu seus calores repentinos durante a onda de calor.

"Você está quase dormindo e, de repente, te atinge do nada. Você já está com calor, e não há nenhum alívio. É como um golpe duplo. A boa e velha terapia de reposição hormonal ajuda bastante, mas não controla a situação."

Rosaline West, de 41 anos, de Kettering, que está na perimenopausa, disse que suportar a onda de calor "foi simplesmente uma questão de sobrevivência".

"Eu trocava de roupa íntima regularmente e, no final... simplesmente desisti de usar sutiã por causa do suor e do desconforto."

Gravidez

Segundo uma pesquisa publicada na revista Lancet no início deste ano, as mulheres grávidas têm mais dificuldade em regular a temperatura corporal devido ao aumento do calor metabólico e da necessidade de fluidos, o que pode torná-las mais propensas ao estresse térmico.

E então entram em ação os hormônios.

O mesmo estudo mostra que a flutuação dos níveis de progesterona no início e no meio da gravidez pode aumentar a temperatura corporal. Em seguida, os níveis de progesterona aumentam, juntamente com o estrogênio, nos estágios finais, fazendo com que a temperatura corporal volte a baixar.

O tamanho do corpo também faz diferença. "Obviamente, quanto maior for a pessoa, maior será o esforço cardiovascular, porque ela está carregando um ser humano dentro de si", explica Arif.

A pesquisa também sugere que o estresse térmico pode aumentar a probabilidade de resultados adversos para a mãe e o bebê, particularmente em gestações de alto risco.

Jess Bloom, de 35 anos, estava grávida em julho, durante a onda de calor. "Estar grávida em pleno verão é um inferno – é literalmente um inferno", disse ela.

Ela já experimentou dormir no chão da cozinha e tomar banho frio todas as noites. "Às vezes, com um sorvete da Mars", acrescentou.

Reconheça os sinais de exaustão e insolação

Uma importante revisão de estudos sobre os efeitos da exposição ao calor constatou que a exposição ao calor está associada a um risco maior de morbidade e mortalidade cardiovascular, especialmente entre as mulheres.

Durante ondas de calor, o esforço adicional sobre o coração pode causar a queda da pressão arterial, o que, combinado com a perda de líquidos e sais minerais pela transpiração, pode levar à exaustão pelo calor.

Se a pressão arterial cair muito, o risco de ataques cardíacos também aumenta.

Arif aconselha: "Conheça os sinais de exaustão e insolação... beba bastante líquido, use ventiladores e outros dispositivos de resfriamento. Se exercite antes do nascer do sol ou depois do pôr do sol. Use protetor solar e acompanhe seu ciclo menstrual."

"Encare o calor como um teste de esforço cardiovascular", disse ela. Diminua o ritmo, cuide do seu corpo.

BBC

Ela também faz um apelo a empregadores, colegas e legisladores a serem "mais atenciosos" com a sensibilidade das mulheres ao calor.

Pinho-Gomes concorda, acrescentando: "Precisamos de mais mulheres nas mesas de decisões... em posições de poder e influência", que estejam mais atentas às necessidades das mulheres do que os homens.

"Este não é um problema apenas das mulheres", disse Arif. "Este é um problema da sociedade. Se acertarmos para as mulheres, acertaremos para todos."

Com informações adicionais de Alix Hattenstone e Mary Litchfield.