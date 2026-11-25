O ministro Flávio Dino é o relator do inquérito que pode tornar van Hattem réu por calúnia e injúria - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

Os dois votos favoráveis para tornar réu o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) alimentaram o discurso de bolsonaristas que defendem que o Brasil vive sob uma "ditadura do Supremo".

Mas também reacenderam o debate sobre os limites da imunidade dos parlamentares e, ao mesmo tempo, da atuação do próprio Supremo Tribunal Federal (STF), intensificando ainda mais, desde agora, a queda de braço que a Corte enfrentará em 2027 com um Senado hostil, após tantos senadores serem eleitos levantando a bandeira de impeachment de seus ministros.

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Especialistas com quem a BBC News Brasil conversou alertam para o que classificam como "excesso de competências criminais" da Corte.

"De alguma maneira, o Supremo exerce um controle sobre os atores que poderiam, em tese, controlá-lo, como, por exemplo, o Senado", afirma o advogado e doutor em Direito Horácio Neiva.

Van Hattem foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no ano passado pelos crimes de calúnia e injúria, relacionados a quatro episódios ocorridos em 2024.

Em discursos na Câmara e em publicações nas redes sociais, o deputado acusou o então delegado da Polícia Federal (PF), Fábio Shor, de ter produzido "relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, inclusive contra Filipe Martins".

Martins, assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República na gestão de Jair Bolsonaro (PL), foi condenado a 21 anos de prisão por tentativa de golpe no julgamento dos ataques de 8 de janeiro de 2023.

As investigações que levaram à sua prisão foram conduzidas por Shor, que encabeçou inquéritos relacionados ao ex-presidente e aliados, incluindo as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado.

Hoje, Shor é um dos assessores do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. No Supremo, cada gabinete tem de 30 a 40 pessoas para assessorar os ministros na condução dos processos e na produção dos votos.

Nos discursos, Van Hattem também afirmou que Shor era um "abusador de autoridade" e estava "agindo como bandido". Depois, nas redes sociais, reproduziu as declarações que fez na Tribuna e afirmou: "Vou continuar batendo forte em policial federal que age como bandido e fora da lei".

O deputado ainda chamou Shor de "covarde" e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, de "prevaricador".

À BBC News Brasil, Van Hattem afirma que está protegido pela imunidade parlamentar e que a acusação contra ele é "estapafúrdia".

"A imunidade parlamentar é material para o uso da tribuna para o parlamentar se manifestar livremente", diz o senador eleito.

"Ou o deputado federal precisa falar de futebol? Falar sobre o quê, se não for para denunciar ilegalidades? Serve para quê, então, o mandato? Criar emendas?"

Mas, para a PGR, o direito de crítica foi exercido "de forma abusiva", porque as manifestações do deputado não se limitaram a questionar a atuação institucional da PF, mas sim atribuíram ao delegado a autoria de conduta criminosa e ofenderam sua honra.

Na semana passada, dois ministros do Supremo — Flávio Dino, relator da ação, e Alexandre de Moraes — votaram por aceitar a denúncia da Procuradoria, o que pode tornar Van Hattem réu.

Mas, a pedido do ministro Cristiano Zanin, o julgamento saiu do plenário virtual, onde estava correndo, e será apreciado no presencial. Ainda não há uma previsão de quando ele será retomado.

Fratura entre os Poderes

O caso Van Hattem escancara a fratura entre os Poderes e dá munição ao discurso cunhado por Jair Bolsonaro, desde sua eleição, sobre uma eventual "ditadura do Supremo", que viola, segundo quem a defende, a liberdade política e de expressão.

"O cara está no Plenário da Câmara e não pode ter opinião?", disse o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um vídeo em suas redes sociais na semana passada.

Ao defender Van Hattem, seu aliado e apoiador na campanha à Presidência, Flávio também afirmou que "dar a opinião" é algo que "virou um crime muito grave no Brasil", assim como "criticar ministro do Supremo".

"É muito triste ver o país desse jeito. Pelo menos eu estou num país onde eu posso falar o que eu penso", afirmou o senador, que foi para os Estados Unidos depois que a Polícia Federal pediu que ele entregasse seus passaportes devido a investigações em curso sobre lavagem de dinheiro.

O julgamento de Van Hattem também fortalece a "bancada do impeachment", como já vem sendo chamada informalmente a leva de senadores eleitos com o discurso de impeachment de ministros da Corte.

Van Hattem, inclusive, é um deles. Ele deixará a Câmara no fim do ano e tomará posse no Senado, onde seguirá representando o Rio Grande do Sul, depois de ser eleito em dobradinha com Ubiratan Sanderson (PL-RS).

Em discursos, publicações e entrevistas, Van Hattem já anunciou que trabalhará pelo impedimento de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.

À reportagem, o deputado afirmou que está coletando assinaturas para abertura de impeachment do ministro Cristiano Zanin, baseada na decisão de estender em duas horas o horário da votação no segundo turno, atendendo a pedidos das campanhas de Lula e de Flávio.

Gustavo Moreno/STF O ministro Flávio Dino é o relator do inquérito que pode tornar van Hattem réu por calúnia e injúria

Por isso, o deputado avalia que está sendo perseguido. "Eu também sempre fui opositor dos métodos inconstitucionais e abusivos do Alexandre de Moraes."

O advogado Alberto Rollo, especialista em Direito Eleitoral, afirma que o julgamento de Van Hattem "pode demonstrar o afastamento do Supremo do Direito e sua aproximação da política".

"Tenho medo, enquanto cidadão e advogado, que esse julgamento e outros tenham um viés mais político do que jurídico", afirma.

Ele explica que, em linhas gerais, a imunidade parlamentar protege o parlamentar para exercer o mandato com liberdade, sem medo de ofender ou agredir alguém e ser processado por isso.

"Um parlamentar não pode ficar constrangido de exercer seu mandato", diz Rollo.

Mas o advogado Horácio Neiva afirma que o Supremo tem pontuado que existem limitações a esse direito.

"A proteção da imunidade parlamentar era muito forte após a Constituição de 1988. Mas o Supremo já há alguns anos vem gradativamente fazendo ressalvas."

De acordo com ele, a leitura que se fazia sobre a imunidade parlamentar já foi muito mais abrangente, até que o STF passou a tomar decisões que restringiram o alcance dessa prerrogativa.

A jurisprudência do Supremo agora exige nexo com o exercício do mandato — ou seja, se a fala ou ato do parlamentar tem relação com seu mandato, um critério bastante "subjetivo", segundo Rollo.

Também por decisões anteriores do Supremo, a proteção é afastada em casos de violência política de gênero, ofensas desconectadas da função ou ataques às instituições democráticas. E é reduzida se ocorrer fora do ambiente do Congresso.

Para Horácio Neiva, ainda assim, o caso de Van Hattem é "típico de discurso protegido por imunidade".

"Foi feito dentro da Casa [Câmara dos Deputados]; diz respeito à posição política do próprio deputado e, quando ele compartilhou [nas redes sociais], fez menção ligando ao mandato dele."

Por outro lado, o criminalista Mauricio Dieter, professor da Universidade de São Paulo, recorda que a imunidade parlamentar foi criada em uma época em que as redes sociais ainda não existiam e que a interpretação do seu alcance pode ser revista à luz disso.

Dieter argumenta que um parlamentar pode usar a tribuna para fazer uma "performance" com a intenção de compartilhar isso nas suas redes sociais.

"De certa forma, o que o STF está dizendo agora é que a imunidade parlamentar não cobre as expressões e formas de manifestação feitas deliberadamente para serem exploradas na rede social, que não tem a imunidade da tribuna", diz Dieter.

"Essa ideia da performance parlamentar muda a interpretação do conceito, dizendo: 'Olha, ele não está no exercício da função dele. Não está denunciando um crime no governo, de um colega, de um setor corporativo. Ele está usando a tribuna de maneira astuta, para depois, em rede social, dizer o que ele não pode, porque é proibido por lei, fingindo que ele está no exercício da atividade parlamentar."

O criminalista diz que a resposta do Supremo a esse problema "não é muito elegante" e é "pouco ortodoxa", mas defende que "é preciso fazer alguma coisa".

"Porque a gente não pode transformar esse direito, que é inerente ao exercício da atividade política, em um pretexto para violar a lei", afirma.

Relator por 'prevenção'

O inquérito começou a ser julgado na sexta-feira (20/11) pela Primeira Turma do Supremo no plenário virtual. A relatoria é do ministro Flávio Dino por "prevenção".

Isso ocorre, segundo Rollo, quando já existe ao menos um processo em andamento que trata dos mesmos fatos. "Tem que ser casos sobre as mesmas partes e as mesmas circunstâncias", afirma.

Segundo a assessoria de imprensa do STF, os casos envolvem outras três petições. "Segundo o ministro, os três procedimentos destinam-se à apuração de declarações proferidas por parlamentares federais no mesmo contexto", afirmou a assessoria.

No entanto, essas três petições (12.982, 12.983 e 12.984) estão sob sigilo e não é possível saber quais parlamentares estariam envolvidos.

Pela ordem, Dino foi o primeiro a votar, acolhendo a denúncia da PGR para tornar Van Hattem réu. Em seu voto, o ministro concordou com a tese de que houve desproporção entre a crítica política legítima e o ato de ofender a honra da autoridade policial.

Na sequência, Zanin pediu destaque, tirando, portanto, o julgamento do plenário virtual e o levando para o presencial.

No entanto, no sábado (21/11), Moraes antecipou sua decisão, acompanhando Dino. O voto de Moraes reafirmou o entendimento jurisprudencial do STF de que a imunidade constitucional não pode ser utilizada como "verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas".

Na quarta-feira (24/11), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), determinou que a Advocacia do Senado atue no STF em defesa da imunidade parlamentar no processo, após cobrança do líder da oposição, o senador Rogério Marinho (PL-RN).

Segundo Marinho, o julgamento ultrapassa o caso individual de Van Hattem e coloca em debate a independência do Legislativo e a liberdade de crítica dos parlamentares. Ele argumenta que eventuais excessos no exercício do mandato devem ser analisados pelos Conselhos de Ética do Congresso, e não pelo Judiciário.

Agora, para a continuidade do julgamento na esfera presencial, é preciso que a presidente da Primeira Turma, a ministra Carmen Lúcia, marque a data.

Caso a maioria decida por tornar Van Hattem réu, um processo de investigação será aberto, com direito à defesa e novo julgamento que pode ou não condená-lo por calúnia e injúria. A soma das penas máximas de ambos os crimes pode chegar a quatro anos de prisão.

Mas, para Alberto Rollo, a discussão é muito mais ampla do que a pena ou não de Van Hattem.

"Quem garante que essa eventual condenação não é uma maneira de punir ou deixá-lo oprimido para fazer o que quer fazer?", questiona.

Maurício Dieter avalia que o caso intensifica o conflito já instalado pelo antagonismo entre o Supremo e Congresso. "Aprofunda essa crise a ponto de torná-la sem costura possível, porque as concessões exigidas de lado a lado agora parecem ser grandes demais", diz.

Dieter afirma que o Supremo precisará estabelecer uma nova correlação de forças com o Senado a partir de 2027, enquanto, ao mesmo tempo, é cobrado por investigações que apontam a relação próxima de vários de seus integrantes com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

"O Supremo tem contas a prestar com a sociedade civil, porque, ultrapassado o processo eleitoral e diante do atual cenário, tudo aquilo que já foi descoberto pelas sondagens preliminares da Polícia Federal indica vários hipotéticos conflitos de interesse e a infiltração de interesses privados na Corte", afirma Dieter.

Ao mesmo tempo, o Senado tem "parte substantiva" da sua composição eleita com a promessa de impeachment de ministros do Supremo. "Isso provavelmente é sustentação política dos seus próprios mandatos", diz Dieter.

"O STF escapou por muito tempo de um controle mais rigoroso e público do Senado por uma espécie de acordo implícito. Esse consenso está fragilizado e vai ter que se rearranjar em novas bases, que, inclusive, podem levar à alteração da composição do Supremo para que possa se perpetuar num novo ciclo."

Neste cenário, avalia Dieter, uma "ascendência da legitimidade do Senado pode acabar por definir um novo horizonte de ação do STF para tratar das questões que são críticas para o Brasil e que passam pela Constituição da República".

Eduardo Bolsonaro foi condenado por difamação

O Supremo já tornou réus e até mesmo condenou parlamentares por calúnia, injúria ou difamação.

O processo com a movimentação mais recente envolve o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Sua defesa recorreu na segunda-feira (23/11) da condenação por difamação contra a deputada Tabata Amaral (PSB-SP).

O caso teve origem em uma queixa-crime apresentada por Tabata após publicações em redes sociais de Eduardo, na época ainda deputado, em outubro de 2021.

O então parlamentar compartilhou mensagens e imagens sugerindo que o Projeto de Lei 428/2020 (relativo à distribuição gratuita de absorventes higiênicos) teria sido elaborado pela deputada para beneficiar ilicitamente o empresário Jorge Paulo Lemann e a empresa Procter & Gamble.

A defesa do ex-deputado alegou que as declarações estariam amparadas pela imunidade parlamentar e pela liberdade de expressão, no âmbito do debate político. Afirmou, ainda, que ele apenas defendeu seu posicionamento contra a aquisição milionária de absorventes por força de lei e que não teve a intenção de difamar a parlamentar.

Em depoimento, Tabata Amaral informou que, após as acusações, foi vítima de ofensas e ameaças de terceiros, inclusive mediante envio de conteúdo pornográfico.

O Supremo entendeu que a imunidade parlamentar não cobria a afirmação de que um projeto de lei sobre absorventes gratuitos havia sido elaborado para beneficiar uma empresa, pois a fala extrapolou a atividade legislativa.

O relator do caso foi o ministro Alexandre de Moraes. Os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes acompanharam o voto do relator, condenando Eduardo a um ano de detenção e multa de R$ 80 mil.

Já os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux acolheram a tese da defesa de que as manifestações de Eduardo Bolsonaro estavam protegidas pela imunidade parlamentar, porque foram produzidas em confronto político entre parlamentares, sobre matéria submetida ao debate legislativo.