Os riscos que Trump corre com a volta de Jensen Huang ao comando da Nvidia - (crédito: BBC Geral)

Após a fabricante de chips de inteligência artificial Nvidia anunciar o retorno de Jensen Huang e as ações da empresa dispararem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez questão de reivindicar publicamente o crédito pelo resultado.

"Eu fechei esse negócio", disse ele durante uma longa entrevista por telefone ao canal de notícias CNBC.

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Em seguida, Trump publicou em sua plataforma de mídia social uma imagem gerada por inteligência artificial que fazia uma paródia da famosa fotografia tirada momentos após a tentativa de assassinato contra ele em 2024, na Pensilvânia. Mas, em vez de Trump na imagem, era Huang quem aparecia cercado por agentes do Serviço Secreto. A foto o retratava em frente a um banner da Nvidia, com o punho erguido segurando um sutiã vermelho.

A publicação é típica de Trump — potencialmente ofensiva, mas ainda assim um tanto obscura.

Será que Trump está sugerindo que Huang sobreviveu a um escândalo — que inclui alegações de colocar em risco a segurança nacional dos EUA ao se associar a uma suposta espiã chinesa — da mesma forma que o presidente sobreviveu a um tiro de assassino?

O sutiã seria uma celebração dos supostos casos extraconjugais de Huang? Ao substituir a bandeira dos EUA por um estandarte da Nvidia, ele estaria afirmando que os EUA e uma de suas maiores e mais poderosas empresas são a mesma coisa?

No mínimo, a imagem ressalta o quão inextricavelmente ligados Huang e Trump estão agora, com o destino do primeiro dependendo dos sucessos e fracassos do segundo.

E isso traz riscos significativos para o presidente americano e para os republicanos, incluindo o vice-presidente J.D. Vance, que desempenhou um papel fundamental na articulação para ajudar Huang.

Embora Trump tenha afirmado que uma "investigação muito minuciosa" realizada por autoridades federais "exonerou" Huang e que sua reintegração não representa uma ameaça à segurança nacional, o debate sobre o tema está longe de encerrado.

"Toda vez que aparece uma mulher chinesa bonita ou atraente, dizem que ela é uma espiã", disse Trump à CNBC, acrescentando que "no caso de Jensen, não acredito que isso seja verdade".

Democratas e alguns republicanos no Congresso têm uma visão diferente.

Eles prometem conduzir suas próprias investigações sobre Huang e a Nvidia, com intimações e depoimentos obrigatórios de testemunhas, para determinar se a empresa infringiu a legislação americana ao permitir o acesso da China a tecnologias de semicondutores de ponta.

Governos estaduais também podem iniciar suas próprias investigações.

Quaisquer novas revelações poderiam prejudicar ainda mais a reputação da empresa e, por consequência, a do próprio Trump.

"Avisei o governo desde o início sobre a possibilidade da China comunista obter nossos chips mais avançados por meio de contrabando e acesso remoto", publicou o senador republicano Tom Cotton no X. "O Congresso tem muito o que investigar."

Embora Huang tenha um longo histórico de sucesso na Nvidia, não há garantia de que ele possa recuperar a glória do passado agora que seu prestígio já não é o mesmo.

Mesmo que esteja livre de qualquer responsabilidade criminal, o magnata da tecnologia está prestes a enfrentar um nível de escrutínio muito mais intenso do que qualquer outro que já tenha experimentado.

Trump também parece estar na contramão da opinião pública quando se trata de inteligência artificial em geral.

Nas recentes eleições de meio de mandato nos EUA, candidatos tanto da esquerda quanto da direita fizeram campanha prometendo impor novas restrições à construção de centros de dados, com muitos defendendo novas salvaguardas legais para evitar impactos econômicos e sociais negativos provocados pela inteligência artificial.

"Em vez de abordar as crescentes preocupações do povo americano sobre a IA, este governo continua inerte ou deliberadamente ignorante enquanto nossas tecnologias mais avançadas caem nas mãos de nossos maiores concorrentes", disse a congressista Sydney Kamlager-Dove, democrata da Califórnia e membro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, à BBC.

A base eleitoral de Trump também é cética em relação à nova tecnologia. Em muitas regiões rurais, conservadores têm reagido às crescentes demandas que as gigantes de tecnologia impõem aos recursos locais e à infraestrutura pública de suas comunidades.

A história da Nvidia também expôs divergências dentro do próprio governo Trump, com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, um crítico ferrenho da China, e o secretário do Comércio, Howard Lutnick, um entusiasta da IA, em conflito público sobre a imposição de novas restrições às exportações de chips de IA.

Tanto Bessent quanto Lutnick viajaram com Trump em sua recente viagem à China. Mas foi Lutnick quem deu uma demonstração visível de proximidade com o presidente ao retornar a Washington a bordo do helicóptero presidencial Marine One, ao lado de Trump, na última quinta-feira.

As pesquisas também indicaram que a corrupção política é uma das principais preocupações dos eleitores este ano.

A disposição do presidente em intervir nas deliberações de uma grande empresa privada na qual ele possui milhões de dólares em ações pode alimentar ainda mais essas preocupações.

A decisão de Trump de ajudar a salvar Huang — observando na segunda-feira que "temos que proteger nossos gênios, e ele certamente é um gênio" — pode inflamar ainda mais a sensação pública de que os ricos e poderosos, gênios ou não, jogam com regras diferentes das aplicadas ao restante da população.

"Parece que eles flexibilizaram as regras, os regulamentos, para permitir que isso acontecesse, porque é uma parte muito importante da nossa economia neste momento", disse Steve Bannon, ex-conselheiro de alto escalão de Trump, em seu podcast na segunda-feira.

"Mesmo na crise de 2008... nunca vi o governo intervir e assumir o controle do conselho de administração."

Para este presidente americano, no entanto, esses riscos parecem valer a pena devido ao que está em jogo.

Trump sempre considerou o sucesso da economia americana como uma parte fundamental de seu legado político.

Ele se vangloria do crescimento histórico e do baixo desemprego durante seu primeiro mandato presidencial (enquanto minimiza os transtornos causados pela pandemia de Covid).

E desde que retornou ao cargo, ele tem comemorado o fato de os principais índices de ações dos EUA terem atingido novos recordes históricos.

A recente expansão econômica dos EUA foi impulsionada em grande parte pelo investimento em tecnologia de IA, e Trump se tornou um dos maiores entusiastas do setor.

Ele repreendeu os governos estaduais e locais por bloquearem a construção de centros de dados e previu que a nação que vencer a corrida pela supremacia em IA — que ele tentou renomear como "superinteligência" — controlará o destino do mundo.

Se Trump considera a economia a chave para o seu sucesso político e a IA fundamental para a saúde da economia americana, então as suas ações drásticas e sem precedentes para tentar resgatar a Nvidia, a empresa no centro da indústria de IA dos Estados Unidos, fazem ainda mais sentido.

Nas semanas que se seguiram às primeiras preocupações sobre o caso extraconjugal de Huang com uma suposta espiã chinesa, o preço das ações da Nvidia caiu mais de 32%.

Só na última sexta-feira, caiu 14%.

Os índices de ações dos EUA também despencaram, com o Nasdaq, fortemente influenciado pelo setor de tecnologia, caindo 10% na semana passada e o S&P 500, que é mais abrangente, recuando 8,6%.

A recente crise financeira pode ter dado a Trump um vislumbre de um futuro onde o crescimento da IA é apenas a mais recente bolha financeira — como o mercado imobiliário em 2008 e as empresas de internet em 2001 — prestes a estourar de forma retumbante, com consequências econômicas igualmente desastrosas.

A intervenção de Trump em favor de Huang interrompeu essa queda, pelo menos por um dia.

Na terça-feira, as ações da Nvidia devolveram grande parte da recuperação que haviam apresentado, e os principais índices de ações tiveram desempenho misto. O futuro da economia americana e da gigante da inteligência artificial que a impulsionou permanece incerto.

A intervenção de Trump pode não ter evitado completamente a crise, mas apenas a adiado.

E se um acerto de contas com a IA realmente acontecer, o presidente dos EUA terá muita dificuldade em evitar ser arrastado pelo turbilhão.