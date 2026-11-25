O empresário Júlio Schmidt abrigou Belchior em sua casa por quase dois anos - (crédito: Anselmo Cunha)

Durante grande parte de seus últimos quatro anos e cinco meses de vida, enquanto era procurado no país e no exterior por familiares, fãs e repórteres, o cantor e compositor Antônio Carlos Belchior (1946-2017) refugiou-se atrás de nove janelões de vidro duplo transparente.

Pelas aberturas que compõem a fachada frontal da casa do empresário Júlio César Schmidt, de 47 anos, em Santa Cruz do Sul (RS), transeuntes poderiam ter descoberto facilmente o recluso artista.

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"Imagina só, o Brasil inteiro procurando Belchior, e ele ali, na sala da minha casa, dizendo que a 'pasta estava posta'", relembra Schmidt à BBC News Brasil.

Desde a morte de Belchior, em 2017, o empresário recebeu inúmeros pedidos de entrevistas e para mostrar a residência. A resposta foi sempre negativa, mas ele mudou de ideia e decidiu mostrar o local à reportagem da BBC News Brasil.

"Como eu vejo que a visão das pessoas está muito turva, ainda está muito afetada por uma visão de mundo muito curta, eu acho que é bom falar e esclarecer algumas coisas, porque é isso que vai ficar para o futuro", diz Schmidt.

Passados 11 anos desde que o célebre hóspede deixou o local, seus vestígios estão em toda parte.

Na ampla sala de estar, está o sofá em que Belchior foi encontrado morto. O móvel ficava em uma outra residência, à época também de propriedade de Schmidt, que foi utilizada por Belchior em seus últimos meses de vida.

"Foi uma coisa bem estranha e repentina, né?", conta o empresário.

"Tinha visitado ele lá, acho que dez dias antes. Ele já falava em ir para Santa Catarina. Acabou falecendo antes disso. E, quando eu cheguei na casa [onde ele morreu], estava tudo arrumado, a mesa de trabalho dele, tudo."

Com manchas de tinta no tampo, a mesa de madeira está intacta. O móvel foi fabricado por encomenda do empresário para que o artista pudesse desenhar, pintar e escrever poemas.

Da mesma forma, preservam-se os móveis do quarto que ocupava com a companheira, a artista plástica Edna Assunção de Araújo, durante o período em que Belchior ficou sumido.

"Os artistas dessa geração dele, como Zé Ramalho, Caetano Veloso, Raul Seixas, vêm quase sempre do interior ou de uma cena alternativa de cidade grande. Eles trazem uma bagagem da infância e da adolescência que é diferente da que tem depois da fama", diz Schmidt.

"Eu acredito que o Belchior buscou muito sair de cena justamente para voltar a essa origem."

Foi nesta casa, longe dos palcos e a poucos metros de quem passava na rua, que Belchior viveu o período mais longo dos anos em que esteve sumido.

Anselmo Cunha O empresário Júlio Schmidt abrigou Belchior em sua casa por quase dois anos

Uma vida de rupturas

Os motivos que levaram Belchior a se afastar dos holofotes nunca foram totalmente esclarecidos. Para o jornalista Jotabê Medeiros, autor de uma biografia do cantor, a decisão seguia um padrão que vinha desde a juventude.

"Se você for analisar bem a trajetória dele, essas rupturas não parecem ilógicas. Quando ele era menino, entrou para um mosteiro e, quando estava prestes a ser ordenado, abandonou o mosteiro", conta o jornalista.

Natural de Sobral, no Ceará, Belchior deixou o noviciado dos frades capuchinhos, em um mosteiro na Serra de Guaramiranga, em 1966 e, no mesmo ano, passou em primeiro lugar no vestibular de Medicina, em Fortaleza. Foi nos bares e festivais da cidade que começou a compor.

"Cursou quatro anos de Medicina e, quando começou a chegar perto da hora de se formar, abandonou a faculdade e trocou tudo pela música", relembra Jotabê.

Acervo: TV Ceará Belchior abandonou o noviciado dos frades capuchinhos para estudar Medicina

Após largar a faculdade em 1971, Belchior se mudou para o Rio de Janeiro e, depois, para São Paulo. Jotabê conta que, após o fracasso de vendas do primeiro disco, de 1974, ele foi dispensado pela gravadora.

A virada veio quando Elis Regina gravou duas de suas canções, Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida, no disco Falso Brilhante (1976).

No mesmo ano, já contratado pela Polygram, Belchior lançou Alucinação, o álbum de maior sucesso da carreira. Nos anos seguintes, emplacou outros discos icônicos, Coração Selvagem (1977) e Era Uma Vez Um Homem e Seu Tempo (1979).

Mas, a partir dos anos 1980, o interesse pelo trabalho dele encolheu, segundo Jotabê. O último disco de inéditas, Baihuno, saiu em 1993.

"Ele começou a ter a convicção de que já havia dito tudo que tinha para dizer. É como chegar para o Guimarães Rosa e falar: você tem que escrever mais um livro. Não, ele não tem que escrever mais um livro", afirma o biógrafo.

"Então, chegou finalmente a hora em que ele abandonou a carreira."

Um mistério de oito anos

Por mais de oito anos, o paradeiro de Belchior foi um mistério entremeado por aparições relâmpago.

Em 2007, Belchior começou a se afastar. Deixou o ateliê em São Paulo, parou de marcar shows e desativou o celular.

Em março de 2009, foi filmado no palco pela última vez, durante um show de Tom Zé, em Brasília. Em agosto do mesmo ano, foi entrevistado pelo Fantástico, da TV Globo, em San Gregorio de Polanco, no Uruguai. O último flagrante aconteceu em 2012, quando foi fotografado em Porto Alegre.

Na década em que as redes sociais decolaram no Brasil e no mundo, o meme "Volta, Belchior" ganhou a internet.

Enquanto se movimentava, driblando admiradores e imprensa, deixava um rastro de queixas: dois carros abandonados em São Paulo, um no aeroporto de Congonhas e outro em um estacionamento da cidade. Deixou também diárias não pagas de hotel em Artigas, no norte do Uruguai.

Em meio a uma disputa com a ex-mulher pela revisão do valor da pensão, o artista teve bens decretados indisponíveis e contas bancárias bloqueadas pela Justiça.

Arquivo pessoal: Victor Abrão O último registro de Belchior no palco foi feito em 2009, em um show de Tom Zé, em Brasília

Belchior passou esse período longe dos holofotes ao lado da artista plástica Edna Assunção de Araújo. Amigos e parte da família costumam apontá-la como responsável pelo afastamento.

"Eu falei com muitos músicos que trabalharam com ele durante as pesquisas para meu livro, e todos reclamavam dela", diz Jotabê.

"É quase unânime que ela era uma espécie de filtro de tudo. Ela não queria mais que ele se misturasse com os músicos e o isolou um pouco."

Júlio Schmidt, que conviveu com o casal, discorda: "Muita gente dizia que a Edna controlava o Belchior. Não acho verdade essa versão, e é até meio desrespeitoso com alguém da inteligência do Belchior a gente falar isso".

Foi ao lado dela que Belchior percorreu mais de dez localidades no Rio Grande do Sul e no Uruguai até chegar a Santa Cruz do Sul, sua última parada.

Valendo-se de contatos com militantes de movimentos sociais, como a Via Campesina, e antigos fãs, Belchior e Edna hospedaram-se em residências e instalações de entidades.

Em 2013, recorrendo à mesma rede de apoio, o casal passou por três endereços em Frederico Westphalen e Seberi, no extremo norte do Rio Grande do Sul. No último, um centro de formação vinculado a uma cooperativa do Movimento de Pequenos Agricultores (MPA) na zona rural de Seberi, Belchior e Edna detiveram-se por mais tempo: 60 dias.

"Eles [Belchior e Edna] não gostavam de ser fotografados, mas, um dia, sem a Edna, que era mais preocupada com a questão da imagem, ele foi até uma cachoeira e aceitou fazer fotos", conta o jornalista Marcos Antonio Corbari, diretor do minidocumentário Belchior Entre os Camponeses (2024).

Ao deixar Seberi, em setembro de 2013, o cantor pediu que as imagens não fossem divulgadas, a menos que houvesse autorização do casal. "Ou depois que eu morrer", brincou, segundo o testemunho de Corbari.

Arquivo/Cooperbio/MPA Belchior (de boné) e amigos na zona rural de Seberi, no Rio Grande do Sul

Segredo de Estado

De setembro de 2013 a abril de 2017, a presença de Belchior em Santa Cruz do Sul foi um "segredo de Estado".

A definição é da escritora e bancária aposentada Célia Zingler, que ficou amiga de Belchior no tempo em que ele morou em Santa Cruz do Sul e foi uma das primeiras a chegar à casa do cantor no dia da sua morte.

A aproximação ocorreu por conta de amigos comuns em movimentos sociais. Ela calcula que, no município, o número de pessoas que sabiam da presença de Belchior era de, no máximo, 70 pessoas. A própria Polícia Civil só soube de seu paradeiro no momento do óbito.

Com 124 mil habitantes em 2013, Santa Cruz do Sul foi fundada em 1847 para abrigar colonos alemães. Situada no Vale do Rio Pardo, na região central do Rio Grande do Sul, a cidade ostenta orgulhosamente o legado da migração germânica, que inclui a maior catedral em estilo neogótico da América do Sul.

Anselmo Cunha Com 124 mil habitantes em 2013, Santa Cruz do Sul foi onde Belchior passou seus últimos anos de vida

Entre os que se surpreenderam com a informação que circulava em círculos restritos, está Dulce Helfer. A repórter fotográfica manteve uma amizade de quase 30 anos com o cantor, documentada em fotos, cartas, bilhetes e cartões-postais.

Os dois se conheceram em um show de Belchior no Teatro Leopoldina (rebatizado em meados da década de 1980 como Teatro da Ospa), em Porto Alegre. Na época, Dulce apresentava um programa de rádio e mantinha uma coluna sobre cinema em um jornal local.

Foi para vê-la que Belchior visitou Santa Cruz pela primeira vez, em 1980. Anos depois, refez o trajeto, sem saber que a amiga tinha se transferido para a capital.

"A última vez que nos falamos foi no final da década de 2000, em Porto Alegre, quando ele [Belchior] já estava com Edna", afirma Dulce à BBC News Brasil.

No período em que ficou em Santa Cruz, Belchior e Edna passaram por uma casa de saúde, um mosteiro de monjas beneditinas e pelo menos quatro residências particulares, além de um sítio no município de Sobradinho, distante 87 quilômetros. Por uma noite, chegaram a dormir na sede de uma emissora de rádio desativada.

A casa do radialista e escritor Dogival Duarte, amigo e fã do cantor por mais de 30 anos, foi a primeira residência do casal em Santa Cruz. Maranhense e ex-seminarista, Dogival foi informado sigilosamente por um conhecido da presença do autor de A Palo Seco no município e o convidou para jantar em sua casa.

O dia ficou retido na memória do escritor: 28 de setembro de 2013. Ao abrir o portão e reconhecer o rosto famoso, deixou escapar o apelido utilizado pelos mais íntimos: "Bel!".

"Professor", respondeu carinhosamente o convidado.

A reunião foi animada, mas Dogival notou que o amigo caminhava com lentidão e arrastava os pés. "No palco, ele entrava pulando", observa o radialista.

Uma semana depois do jantar, Belchior e Edna mudaram-se para a casa onde Dogival vivia com a mulher e o filho. Com o passar dos dias, o convívio passou a enfrentar turbulências.

Acervo pessoal Dulce Helfer Fotos e cartas de Belchior e Dulce Helfer

'Ele só toca em shows'

A solução foi a transferência do casal para o Mosteiro da Santíssima Trindade, na localidade de Linha Travessa, no interior de Santa Cruz do Sul.

"Belchior disse que estava conseguindo escrever novas músicas e trabalhando numa tradução de Dante", recorda-se irmã Andréa Freire, responsável pelo serviço de hospedaria.

A primeira hospedagem durou menos de um mês, entre novembro e dezembro de 2013, e a segunda, em janeiro, foi ainda mais curta.

A parada seguinte foi a casa dos comerciantes Ubiratan e Ingrid Trindade, que atenderam a um pedido de Dogival. Ingrid lembra-se de ter oferecido a Belchior o violão da família, mas Edna encarregou-se de recusar a oferta: "Ele [Belchior] só toca em shows".

Em razão da falta de espaço na casa, os Trindade ofereceram a Belchior e Edna a hospedagem em um sítio da família de Ubiratan no interior de Sobradinho.

Depois de quatro semanas, porém, o local também teve de ser desocupado, e Belchior e a companheira retornaram a Santa Cruz. Seu próximo anfitrião seria o empresário do ramo de informática Júlio César Schmidt.

'Você ainda tem medo de avião?'

Em 7 de janeiro de 2014, Belchior desembarcou na casa de Júlio Schmidt. O empresário, que não conhecia o cantor pessoalmente, recebeu ele e Edna a pedido de Dogival, um amigo comum. O casal chegou a bordo de um carro conduzido pelo radialista e só desembarcou no interior da residência.

O anfitrião não fez maiores exigências. "Dei liberdade a eles para se adaptarem como quisessem ao ambiente", afirma.

A bagagem diminuta denunciava os andarilhos profissionais. "Algumas roupas, alguns livros que ganharam pelo caminho, algumas telas para pintar", recorda o empresário.

Na véspera, Schmidt havia contado a Julia, sua filha, sobre os visitantes, fazendo-a ouvir Medo de Avião. Diante do cantor, a menina perguntou a ele: "Você ainda tem medo de avião?". Sorrindo, Belchior disse que não tinha mais.

Contente por descobrir que o poeta fora sincero em seus versos, Julia comentou, com ar de riso: "Ah, não tem mais". Em seguida, convidou o cantor para jogar bola.

Anselmo Cunha Nos verões, Belchior gostava de se sentar ao lado de uma árvora e ler durante à tarde, conta Júlio Schmidt

Filho de um metalúrgico e de uma dona de casa que trabalhava eventualmente na safra de empresas fumageiras locais ou como cozinheira, Schmidt fez fortuna com publicidade digital no início do século.

Quando Belchior e Edna chegaram à sua residência, o empresário já estava separado e vivia com a filha.

O local fica no final de uma rua sem saída no bairro Higienópolis e está hoje encravado em um condomínio fechado, com portaria, cercas e câmeras de vigilância. Há 12 anos, o acesso à área era livre.

"Como [a região] é um lugar alto e com uma linda vista da cidade, atraía muita gente para passar a tardinha na rua, em frente à casa, para tomar chimarrão, conversar, beber, fumar todo tipo de coisa e assistir ao pôr-do-sol", afirma Schmidt, que ainda vive no local.

Um dos locais favoritos de Belchior na residência ficava ainda mais exposto: o amplo jardim, onde costumava sentar-se para ler à sombra de uma palmeira, protegido da curiosidade alheia apenas por uma grade de ferro.

Com Edna, Belchior viveu na casa de Schmidt por um ano e oito meses, de janeiro de 2014 a setembro de 2015. Segundo o próprio artista admitiu ao anfitrião, o local foi seu mais duradouro abrigo desde que trocou a fama pelo semianonimato errante no final dos anos 2000.

Além de teto, Schmidt ajudou o casal com despesas cotidianas. Contas de TV, internet, celular, energia e água eram pagas de seu próprio bolso, além de dinheiro vivo para compras de alimentos e material de higiene e limpeza.

Embora não tenham sido reconhecidos por transeuntes, Belchior e Edna foram vistos por dezenas de pessoas que frequentavam a casa. A lista inclui os pais de Schmidt, a ex-mulher, Camila, amigos, prestadores de serviço e até o cantor e compositor Zeca Baleiro, de passagem pela cidade para um show.

"Belchior e Edna eram sempre muito atenciosos com todos", diz o anfitrião. Entre os dois, Schmidt percebeu uma sintonia única. Além de companheira e fã, Edna era grande conhecedora de história da arte.

"Numa de nossas últimas conversas, que foi muito séria e triste, Belchior lamentou que as pessoas não gostassem de Edna, porque estavam com isso menosprezando e desrespeitando a escolha dele [Belchior]."

Inicialmente, Schmidt estava convencido de que Belchior pretendia retomar a vida de astro da música. Em pouco tempo, porém, concluiu que esse não era o desejo do hóspede. "Ele queria lançar novos trabalhos, mas ficar na dele."

Anselmo Cunha O quarto em que Belchior dormia na casa de Júlio Schmidt.

A rotina discreta de Belchior

"Sempre fui de pedir comida e não de cozinhar. Edna ajudou a organizar melhor a cozinha, literalmente como se fosse sua casa", diz Schmidt.

A alimentação era alvo de especial cuidado: carne somente de peixes marinhos, verduras orgânicas, ovos caipiras, com sal marinho integral e açúcar mascavo.

O quarto que ocupavam, com porta para o jardim, era limpo e arrumado pela própria Edna. "As faxineiras estranhavam muito ter um quarto que não podiam limpar", comenta Schmidt.

"Teve uma faxineira que veio poucas vezes e depois lançou a fofoca de que morava um padre aqui, num quarto em que nunca se podia entrar."

O cotidiano de Belchior e Edna era noturno. Ambos acordavam por volta do meio-dia, tomavam chá, comiam frutas e liam. As tardes e o começo da noite eram consagrados pelo artista ao desenho, à pintura e à escrita.

O empresário, a filha e os hóspedes jantavam invariavelmente juntos. Em seguida, o casal assistia a filmes na TV da sala de estar. As maratonas, nas quais se misturavam dramas, musicais e documentários, estendiam-se até a madrugada.

Durante o longo convívio, o único problema de saúde notado por Schmidt no amigo foi a perda auditiva. "Enquanto eu ouvia a TV no volume 20, ele usava sempre o volume 70. Isso é logicamente devido ao barulho nos shows." Quando o cantor já tinha deixado a casa, o empresário soube que ele havia se consultado com homeopatas locais.

Belchior listava projetos como o de uma biografia poética com autorretratos feitos na casa de Higienópolis e falava em morar em Florianópolis (SC). "Queriam uma cidade com aeroporto para receber amigos, terminar composições e lançar um novo trabalho musical", revela Schmidt.

Pouco antes de morrer, o cantor disse ao empresário que tinha uma obra "melhor do que Alucinação [1976]". "Sobre esse exagero, sinceramente, acredito que ele falava assim apenas para driblar quem o pressionava por sua volta. Nunca senti nele uma vontade de voltar aos palcos." Durante o período em que morou com Schmidt, o empresário não o viu com instrumentos musicais — apenas assobiava e cantarolava.

A decisão do casal de deixar a casa de Higienópolis foi tomada em comum acordo com o anfitrião. "Sugeri que ficassem em um local apenas deles, para ter horários melhores e mais liberdade. Estavam jantando cada vez mais tarde", diz Schmidt. Na residência seguinte, como Schmidt soube depois, Belchior e Edna seguiram a mesma rotina.

Nos 19 meses seguintes, até o falecimento do cantor, ele e a companheira ocuparam uma confortável casa a alguns quarteirões de distância, exclusivamente cedida pelo empresário. Foi nesse último local que Belchior morreu no dia 30 de abril de 2017. Antes da mudança, o imóvel foi reformado sob a supervisão de Edna.

Fundação Cassiano Ricardo/Arquivo Belchior retratou em Alucinação os dilemas dos jovens, as vivências do migrante e as contradições do Brasil

A morte

A professora universitária e jornalista Patrícia Schuster estranhou o pedido feito pela amiga Célia Zingler ao celular naquela manhã de domingo.

"Como assim, ir até a casa de Belchior? Não entendi", reagiu.

"Vou te dar o endereço e depois te conto. Ele morreu", foi a resposta.

No interior da casa, percebeu que havia um corpo coberto em um sofá disposto em uma saleta da parte íntima, próxima dos quartos trancados à chave. Sob a coberta, vestindo um blusão quadriculado de lã, um homem de cabeleira e bigode pretos, nos quais despontavam raízes brancas, jazia sereno.

Nas horas seguintes, Patrícia assumiu a tarefa de transmitir ao país e ao mundo a notícia da morte, aos 70 anos, de um artista que marcou uma era seminal da música brasileira.

"Eu vi aquele sujeito e, naquele momento, eu pensei: 'Cara, que louco isso, né? O Belchior está aqui'. E depois eu fui entender que aquele corpo ali representava algo de uma dimensão que não cabia naquela cena", diz Patrícia.

Getty Images Belchior morreu aos 70 anos, em 2017

Schmidt soube da morte de Belchior no dia 30 de abril de 2017, um domingo, por meio de um telefonema do amigo Dogival, que anos antes lhe pedira para hospedar o cantor. Incrédulo, enviou mensagem ao celular de Edna, sem resposta.

Chegou à casa por volta das 13h, a tempo de ver o caixão com o corpo deixar o local. O empresário nunca mais viu ou falou com a companheira de Belchior. "Só tenho informações da Edna pelas poucas notícias que saem."

Segundo o laudo de necropsia do Instituto Médico Legal do Rio Grande do Sul, Belchior morreu em razão do rompimento de um aneurisma da aorta.

Nas raras entrevistas que concedeu sobre sua relação com Belchior, Schmidt irritou-se com perguntas sobre os motivos da ajuda concedida ao cantor. "É uma pergunta sem sentido de pessoas com visão de mundo agarrada ao materialismo. Eu me pergunto hoje é por que não ajudei muito mais o Belchior."

Se pudesse reencontrar o músico hoje, o que lhe diria?

"Se fosse nas mesmas circunstâncias dos problemas da época, eu diria a ele que ir viver é melhor que sonhar."