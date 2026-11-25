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Samira diz que nunca se interessou por política.

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"Eu trabalhava com vendas no Irã. Vendia cosméticos", disse ela à BBC.

Mas tudo mudou no dia em que sua filha única foi morta a tiros na sua frente por forças de segurança iranianas. Sevda, de dezesseis anos, participava de protestos contra o regime repressivo do Irã que tomaram conta do país no início deste ano — antes de os EUA e Israel lançarem ataques aéreos generalizados que mataram o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei.

A dor de Samira transformou-se em fúria quando as autoridades iranianas, em vez de a ajudarem, dificultaram sua busca pelo corpo da filha, afirma ela.

"Percebi que encontrar Sevda não era o fim, mas apenas o começo de todo o assédio que me fizeram passar."

Samira protagonizou uma fuga dramática do Irã a pé, atravessando um terreno montanhoso perigoso.

Ela agora vive escondida no exterior, descrevendo-se como um "exército de uma mulher só lutando contra o regime". Em busca de responsabilização e justiça após a morte de sua filha, ela está determinada a denunciar os membros das forças de segurança e os oficiais que acredita serem responsáveis pelos disparos fatais durante os protestos.

"Eles vão me levar à beira da morte antes de me matarem, mas me encontrar não será fácil... Voltar à vida normal? Não há volta", diz ela.

Samira está entre os vários iranianos com quem a BBC conversou desde o início do ano. Alguns, ainda dentro do país, disseram que queriam se manifestar apesar dos riscos. Mas eles consideram que é difícil manter a esperança depois que os protestos em massa foram brutalmente reprimidos.

A embaixada iraniana em Londres disse à BBC que protestos pacíficos e legítimos foram sequestrados por potências estrangeiras, incluindo os EUA, que promoveram a violência, forneceram armas e equipamentos e comprometeram a segurança pública.

BBC Samira no hospital onde sua filha foi declarada morta

Sevda foi morta em 9 de janeiro, enquanto participava, juntamente com Samira, de grandes manifestações nos arredores da capital, Teerã, que haviam começado no mês anterior. Os protestos foram motivados pela insatisfação econômica e, posteriormente, se intensificaram, transformando-se em reivindicações pelo fim da República Islâmica do país.

Embora Samira negue que fosse particularmente politizada naquela época, ela afirma que sua filha era. Os ídolos de Sevda eram outras duas jovens: Mahsa Amini, cuja morte sob custódia após uma suposta violação do uso obrigatório do véu islâmico desencadeou protestos em massa, e Nika Shakarami, que foi morta durante uma revolta subsequente contra o rígido código de vestimenta islâmico para mulheres no Irã.

"Ela os manteve vivos em seus pensamentos e sempre quis dar continuidade ao caminho [de resistência] deles", diz Samira.

No dia anterior ao assassinato de Sevda, o número de manifestantes havia sido particularmente alto. Samira conta que ela e Sevda atenderam a um chamado de Reza Pahlavi, filho exilado do último xá do Irã, para participar de protestos.

"As forças de segurança perderam o controle", diz ela.

O aumento no número de manifestantes assustou o governo iraniano e, no dia seguinte, foi anunciada uma ordem para atirar para matar, conta Samira. Mas ela pensou que fosse apenas uma ameaça vazia.

"Eles mentiram tanto no Irã... Não conseguíamos imaginar um massacre dessa magnitude."

Os manifestantes ficaram mais confiantes, segundo ela, com a promessa do presidente americano, Donald Trump, de apoiar os protestos.

Trump havia declarado à mídia americana em 8 de janeiro: "Avisei [às autoridades iranianas] que, se começarem a matar pessoas, o que costumam fazer durante protestos... vamos revidar com muita força."

Mas, apesar disso, a multidão parecia menor no dia 9, diz Samira.

Sevda parecia estar ciente dos riscos, segundo ela. Sua filha tirou os brincos e os deu para a avó. Ela também compartilhou a senha do celular com Samira.

A mãe e a filha se juntaram aos demais manifestantes. Sevda então subiu em uma lixeira e começou a liderar um cântico.

"Parecia haver mais agentes de segurança do que pessoas", diz Samira sobre a área onde estavam. "Não sei como, em um único dia, conseguiram reunir tantos... Basijis e membros da Guarda Revolucionária Islâmica."

A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) defende o establishment islâmico do país, e a Força de Resistência Basij é um grupo paramilitar composto por voluntários da IRGC.

"Um atirador disparou do telhado de um prédio à nossa direita. A bala deve ter vindo do telhado. A bala atravessou o coração dela. Eu nem consegui gritar. Apenas fiquei olhando para Sevda — seu corpo estendido sem vida. Sangue jorrava de sua boca e nariz. Eu não conseguia acreditar, não conseguia acreditar que ela estava morrendo. Seus olhos ainda me encaravam."

Samira conta que conseguiu levar Sevda ao hospital e que lhe disseram que iriam operá-la, mas quando a porta se abriu, ela viu que Sevda havia sido colocada dentro de um saco para cadáveres.

O corpo de Sevda foi retirado do hospital. Samira conta que levou dias para encontrar a filha novamente. Como muitos outros, ela foi a um dos maiores necrotérios de Teerã.

"Adolescentes — meninos e meninas. Tantos foram mortos", ela chora.

"Eu morria a cada saco que abria. Nunca tinha visto tantos corpos. Mas eu não desistiria."

Ela finalmente encontrou sua filha. "Três corpos estavam empilhados em cima de Sevda. Foi assim que a encontramos."

As autoridades iranianas reconhecem que mais de 3 mil pessoas foram mortas nos protestos, mas alegam que algumas eram membros das forças de segurança. Um grupo de direitos humanos, o Hrana, estima que o número de mortos ultrapasse 7 mil, quase todos manifestantes.

Encontrar o corpo de Sevda foi apenas o começo da batalha de Samira contra as autoridades, diz ela.

Para que lhe permitissem levar o corpo para o enterro, ela diz que foi obrigada a afirmar que "terroristas", e não as forças de segurança, foram os responsáveis pela morte de Sevda.

"Eles fizeram isso para encobrir o que fizeram nos dias 8 e 9 de janeiro, para esconder quantas pessoas mataram. Silenciaram as famílias, obrigando-as a afirmar que seus entes queridos foram mortos por terroristas israelenses ou americanos."

No entanto, ela afirma que foi proibida de visitar o túmulo após o funeral, ou de providenciar uma lápide.

Samira conta que o assédio continuou mesmo após a morte da filha. Poucos dias antes da cerimônia que marcaria os 40 dias da morte de Sevda — um evento de grande significado na cultura iraniana — ela diz ter sido convocada para comparecer a um escritório local do Ministério da Inteligência.

"Me disseram: 'Você deve nos dar uma entrevista e dizer que Sevda era uma Basiji e que foi morta pelos manifestantes. Então, nós a anunciaremos como mártir — você receberá benefícios, uma casa ou qualquer coisa que desejar.'"

Ela tem certeza de que essa oferta foi motivada pelo medo, pois havia compartilhado a morte de Sevda com uma organização de mídia iraniana sediada em Londres, assim que a internet foi restabelecida no país.

"Eles ficaram assustados com o fato de eu estar em contato com redes externas ou com pessoas de fora do Irã."

Para evitar conceder a entrevista, Samira fugiu do Irã no 40º dia após a morte da filha.

"Eu não queria negociar com o sangue da minha filha."

Ela diz que traficantes de pessoas a ajudaram a escapar e precisou atravessar rios e montanhas.

Um vídeo que ela fez de si mesma fugindo deixa clara sua fúria.

"Esse governo de merda, esses bastardos, me assediaram muito", ela diz para a câmera enquanto caminha por uma trilha na montanha, ladeada por um desfiladeiro profundo.

BBC Samira filmou a si mesma fugindo do Irã a pé

Samira afirma que, após continuar concedendo entrevistas à mídia estrangeira, foi acusada à revelia de uma série de crimes, incluindo "moharebeh" — declarar guerra a Deus — que no Irã é sujeito à pena de morte.

Para marcar o que teria sido o 17º aniversário de Sevda, seus parentes e amigos realizaram uma vigília — com Samira assistindo do exílio por meio de uma transmissão ao vivo.

"Então, de repente, a transmissão foi interrompida", diz ela.

Ela descobriu que o evento havia sido alvo de uma batida policial, e alguns de seus familiares e amigos foram presos pela Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

Ela diz que sua família foi avisada pelas autoridades de que, se continuassem a se reunir no túmulo de Sevda, seu corpo seria exumado e transferido para outro lugar.

Agora, Samira compartilha online os nomes de membros das forças de segurança e oficiais iranianos que ela acredita serem responsáveis pelos disparos fatais durante os protestos de 8 e 9 de janeiro, dos quais ela e Sevda participaram.

"Quero que a justiça seja feita para cada pessoa cujo nome eu revelar, porque elas mataram muitos jovens. Meu objetivo é que sejam identificadas para que possam ser levadas a julgamento", diz ela.

Quando um dos homens que Samira havia mencionado online foi encontrado morto, um apoiador do regime ofereceu uma recompensa de US$ 5 mil (R$ 29 mil) por informações sobre seu paradeiro, presumindo que ela fosse a responsável. A mídia estatal iraniana noticiou posteriormente a prisão de nove pessoas em conexão com a morte.

Apesar dos riscos, Samira afirma que se recusa a ser silenciada.

"Cada dia e cada segundo sem Sevda é muito difícil para mim. Sou uma mãe que perdeu o coração, que perdeu a essência, que perdeu a vida…"

"Mas o fato de Sevda não estar respirando tornou possível que eu me mantivesse de pé... que pensasse em honrar sua vida e sua trajetória... todos aqueles corpos que vi, todos aqueles sacos para cadáveres que abri procurando por Sevda, tudo isso me fez lutar contra a República Islâmica até meu último suspiro."