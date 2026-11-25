Amanda Sims Nichols conta que ela e o marido tomaram conscientemente a decisão de passar mais tempo de qualidade com sua família - (crédito: Amanda Sims Nichols)

Maxine Dillion tem 44 anos de idade e é mãe de duas crianças. Ela tinha dificuldade para administrar sua vida atribulada e a interminável lista de tarefas domésticas e pessoais a cumprir.

Dillion mora em Nottinghamshire, na região central da Inglaterra, e trabalha como gestora de redes sociais de diversas empresas, como freelancer.

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Ela não conseguia dar conta de tudo, como encontrar um profissional para fazer pequenos consertos ou colocar no correio as compras feitas via internet que precisava devolver.

"Minha sensação é que todas aquelas pequenas tarefas que eu não tinha tempo de fazer estavam se acumulando", ela conta.

Até que, no ano passado, ela descobriu uma nova empresa chamada Life Laundry.

Criada em 2025 por duas mulheres do condado vizinho de Yorkshire, a empresa cuida de todos os trabalhos administrativos dos clientes, mediante pagamento mensal.

Estas empresas são conhecidas como assistentes pessoais e vêm se multiplicando nos últimos anos, na Inglaterra e nos Estados Unidos.

Dillion ganha cerca de 2,7 mil libras por mês (R$ 20,9 mil). Suas despesas não deixam muito dinheiro sobrando, mas ela decidiu gastar 250 libras (cerca de R$ 1,9 mil) por cinco horas de trabalho por mês. Sua impressão é que é um bom investimento, pois também ajuda a reduzir a sua carga mental.

As proprietárias da Life Laundry, Alicia Papachristou e Jane Forbes, passaram a cuidar de muitas das tarefas de Dillion. Elas também tratam de contratar seguro, enviar e-mails para a escola e gerenciar assinaturas online.

Elas conseguem fazer grande parte do trabalho remotamente. Mas, uma vez por mês, elas viajam para Nottinghamshire para cumprir com as tarefas que exigem sua presença física.

"Quando alguém nos pergunta o que fazemos, dizemos que somos assistentes pessoais e reduzimos sua sobrecarga", explica Forbes.

Amanda Sims Nichols Amanda Sims Nichols conta que ela e o marido tomaram conscientemente a decisão de passar mais tempo de qualidade com sua família

Estas empresas também vêm surgindo nos Estados Unidos. Com isso, outra mãe e profissional atribulada contratou uma firma para cuidar da administração da sua vida.

Amanda Sims Nichols tem 45 anos e mora na cidade de Austin, no Texas. Ela trabalha como consultora de negócios e tem três filhos com seu marido, que é advogado.

Eles decidiram começar a pagar para terem ajuda com a administração doméstica depois de uma mudança de casa, que fez com que eles passassem a morar longe da sua rede de apoio familiar.

Ela paga US$ 2,25 mil (cerca de R$ 13,3 mil) por 25 horas mensais e conta que está satisfeita por terceirizar tarefas domésticas, como a compra semanal de alimentos e a lavagem das roupas.

"O dinheiro não compra tudo, mas pode comprar de volta parte do seu tempo", afirma ela.

Nichols usa os serviços da empresa Queen of To Do, fundada por Kate Ginsberg em 2011. Ela conta que o interesse pelos seus serviços aumentou muito desde a pandemia.

A empresa, agora, tem mais de 50 usuários ativos. A Life Laundry, na Inglaterra, conta com 25 clientes.

As duas empresas afirmam que a demanda pelos seus serviços está crescendo, já que a vida das pessoas vem se tornando cada vez mais frenética.

Ginsberg conta que eles podem fazer os mais diversos tipos de trabalho para seus clientes. Para ela, nenhuma tarefa é muito grande, nem pequena demais.

Algumas das maiores atribuições já enfrentadas pela sua equipe ao longo dos anos incluíram voar de Austin para Nova York, para comprar um presente de Natal muito desejado, e encontrar um novo local para o casamento de um cliente em apenas três dias, devido à chegada de um furacão.

Queen of To Do As empresas especializadas cuidam da maior parte das tarefas domésticas dos seus clientes

A psicóloga britânica Jess Baker afirma que o apelo destes prestadores de serviços é compreensível.

"Contratar um assistente pessoal, se você puder pagar por ele, retira a pressão de precisar manter centenas de afazeres na sua cabeça ou em listas que você pode se esquecer de consultar", ela conta.

"Caso contrário, a carga cognitiva pode levar à sensação de sobrecarga, excesso de preocupações e exaustão."

'Nós nos reunimos duas vezes por semana no Zoom'

Pagar para ter ajuda com essas tarefas pode parecer um luxo. Mas, para algumas pessoas, ter ajuda para as provas diárias da vida é uma tábua de salvação.

Anna Allington procurou ajuda quando seu marido morreu.

"Eu tinha 47 anos", ela conta. "E, na mesma semana, fiquei sabendo que tinha leucemia. Eu precisava cuidar de muitas coisas e estava muito, muito mal."

Agora com 51 anos de idade, Allington ainda sofre os efeitos do câncer. "Não consigo trabalhar na execução das tarefas como estava acostumada", segundo ela.

Allington paga 1,2 mil libras (cerca de R$ 9,3 mil) por 40 horas mensais de ajuda da empresa Vi-Va, com sede em Cheshire, no noroeste da Inglaterra. Sua assistente pessoal a ajuda a responder e-mails, gerenciar sua agenda e fazer planos de viagens e reservas.

"Nós nos reunimos duas vezes por semana no Zoom", conta Allington. Ela mora em Gloucestershire, no sudoeste do país, e é assim que elas conseguem cuidar de todas as tarefas.

Queen of To Do Muitos de nós adoraríamos que alguém pudesse lavar as nossas roupas

A maioria das pessoas que fazem uso dessas empresas são mulheres.

A Queen of To Do conta que apenas 20% dos seus clientes são homens. Já a Life Laundry tem apenas um homem entre seus 25 usuários.

Parte desta disparidade provavelmente ocorre porque as mães ainda cuidam da maior parte da administração da casa, como continuam a mostrar os estudos.

Mas Forbes, da Life Laundry, se pergunta se alguns homens são orgulhosos demais para procurar auxílio.

"Os homens também têm dificuldades, mas acho que eles são menos abertos a pedir ajuda", segundo ela.