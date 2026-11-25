Retratos de soldados russos mortos na guerra são pregados em postes de cidades ucranianas dominadas - (crédito: AFP via Getty Images)

Ao menos 490.334 soldados russos já morreram desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022, apontam dados vazados do Rosstat, agência de estatísticas do governo do país, analisados pela BBC.

Os números revelam o impacto da invasão à nação vizinha sobre o índice de mortalidade da Rússia, que o presidente do país, Vladimir Putin, disse que duraria apenas alguns dias, mas já que vai completar meia década em 2027.

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A reportagem teve acesso a mais de 11 milhões de registros de óbitos entre 2021 e setembro de 2026 após um ataque cibernético dos grupos Cyber Partisans BY, de Belarus, e Silent Crow, da Ucrânia.

A agência admitiu a invasão aos seus sistemas, mas negou que as informações protegidas tenham vazado.

O porta-voz do Kremlin, a sede do governo russo, Dmitry Peskov, afirmou nesta quarta-feira (25/11) que apenas o Ministério da Defesa pode divulgar números de baixas da guerra.

"Sugiro que nenhum outro dado seja levado em consideração", disse.

A pasta, porém, não informa o volume de vítimas do conflito desde o começo da invasão, em fevereiro de 2022.

Em parceria com o Mediazona, um portal da mídia independente russa, a BBC comparou as estatísticas do Rosstat com a lista de mortes já confirmadas por fontes abertas desde aquele ano — e encontrou correspondências em 90% dos registros.

Especialistas militares estimam que a relação da BBC, onde constam 290.012 mortes — apurada em relatórios oficiais, redes sociais e dados sobre sepulturas — representa entre 45% e 55% do total real de vítimas fatais, que varia entre 527.295 e 644.471.

O levantamento aponta que seis em cada dez (65%) russos entre 18 e 24 anos que morreram em 2025 estavam combatendo na guerra. Na faixa etária entre 25 a 34 anos, esse número foi de 59%.

Também revela a extensão das mortes pelas regiões da Ucrânia. Cerca de 20 mil soldados russos morreram enquanto lutavam pelo controle de apenas dez vilarejos do país que, juntos, somavam 12 mil habitantes antes da guerra.

Durante os combates pela disputa de uma pequena cidade, Andriivka, na região de Donetsk, a cerca de 750 quilômetros da capital, Kiev, um total de 1.122 russos perderam a vida, por exemplo. Até o início do conflito, somente 74 pessoas viviam ali.

Em 2024, seguindo a falta de dados sobre vítimas, o Rosstat deixou de publicar informações sobre mortes de "causas externas", que vinham sendo usadas para mensurar as perdas militares na Ucrânia.

Apenas 70% das mortes que a BBC apurou dos números vazados das regiões ocupadas de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, e que lutaram no exército russo, foram contabilizadas pela agência, por exemplo.

Do lado ucraniano, as últimas estimativas do presidente do país, Volodymyr Zelensky, em julho, apontavam para cerca de 50 mil mortes. O site anônimo UA Losses, porém, afirma que esse número é de 115.952.

Como os números chegaram a quase 1 milhão?

Os dados do Rosstat não contém nomes, mas apresenta as idades, locais de residência e de falecimento e e até as circunstâncias das mortes.

A BBC, primeiramente, os filtrou por localização, deixando apenas o mapa da Ucrânia e das regiões fronteiriças com a Rússia onde há relatos de combates. Foram identificados 425.174 registros que indicavam explicitamente as mortes causadas por atividades militares, como explosões de bombas ou estilhaços durante as operações.

Como a contagem poderia incluir civis, a reportagem fez outro filtro, excluindo mulheres e homens fora da faixa etária entre 18 a 65 anos. Além disso, todos os casos de mortes dentro das quatro regiões ucranianas ocupadas pela Rússia foram retiradas da lista de civis — a menos que tivesse alguma informação sobre o serviço militar.

Outras 14.093 mortes foram identificadas por bases de dados de emprego, e outras 51.067 vieram de decisões judiciais — quando um soldado desaparece em uma zona de combate por mais de seis meses e o corpo não é encontrado.

A análise da BBC ainda revela que, no primeiro ano da invasão, a idade média dos russos mortos era de 34 anos. Em 2025, com a entrada de prisioneiros e soldados contratados pelo governo nas fileiras, esse número subiu para 40 (ou 38, no caso da lista da reportagem).

Algumas regiões mais pobres da Rússia, situadas a leste da região da Sibéria, representam uma parcela desproporcionalmente grande das perdas: são homens de Tuva, Buriátia e Krai de Zabaykalsky, que têm entre 20 a 25 vezes mais probabilidade de morrer na guerra do que aqueles que vivem nas maiores cidades do país, como Moscou e São Petersburgo.

AFP via Getty Images Retratos de soldados russos mortos na guerra são pregados em postes de cidades ucranianas dominadas

Na maioria das regiões russas, a distribuição dos óbitos pela base do Rosstat difere da lista da BBC por apenas alguns décimos de pontos percentuais.

Pelo menos 5 mil estrangeiros estão na relação de mortos defendendo a Rússia, incluindo 1.031 cidadãos do Uzbequistão e 720 do Tajiquistão, dois antigos satélites soviéticos.

A estimativa, contudo, é conservadora, porque muitas pessoas com dupla nacionalidade são listadas como russas no banco da agência do país. Além disso, não há menções aos norte-coreanos nessa lista, embora a BBC tenha identificado 2.304 soldados soldados do país mortos no confronto.

No contexto de uma guerra que já dura quatro anos e dez meses, os números são elevados para os padrões da Rússiaquando comparados à guerra soviética no Afeganistão, que terminou em 1989.

Em dez anos, 15 mil soldados do Exército Vermelho perderam a vida no conflito — que, por sua vez, deixou 1 milhão de civis mortos.

Com colaboração de Ilya Barabanov