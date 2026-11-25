O capitalismo está fracassando na tarefa de atender as necessidades básicas da humanidade — ao invés disso está nos conduzindo a um precipício, com as sociedades totalmente voltadas à busca incessante por lucros.

Esse é um dos argumentos centrais da escritora canadense Naomi Klein, que ao longo das últimas décadas se transformou em uma das vozes mais ouvidas da esquerda mundial.

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Klein é professora de justiça climática e codiretora do Centro de Justiça Climática na Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá. Mas é como autora de livros críticos ao capitalismo que ela ganhou projeção internacional.

Sua fama começou em 1999, quando ela publicou seu primeiro livro, Sem Logo: A tirania das marcas em um planeta vendido (Editora: Record). A obra investigou como as corporações globais passaram a priorizar a construção de marcas e estilos de vida em detrimento das pessoas que fabricam os produtos, expondo o custo humano do trabalho explorado em fábricas (as sweatshops).

Em 2008, veio A Doutrina do Choque: A Ascensão do Capitalismo do Desastre (Editora Nova Fronteira), em que ela apresenta um dos argumentos centrais do seu pensamento: de que agentes de mercado buscam tirar proveito, de forma sistemática, da desorientação do público após um choque coletivo — como guerras, golpes, ataques terroristas, colapsos de mercado e desastres naturais — para impor medidas radicais favoráveis ??às grandes empresas.

Ela analisa como isso teria sido feito no Chile pós-Augusto Pinochet, na Rússia pós-colapso da União Soviética e também na reconstrução de Nova Orleans depois do furacão Katrina.

Seu livro mais recente, Fascismo do Fim dos Tempos e a Luta pela Vida no Mundo (que será lançado no Brasil em 2027 pela editora Carambaia), escrito em parceria com a cineasta e ativista Astra Taylor, afirma que a elite econômica global está se articulando a outras forças poderosas para tentar acelerar o fim da ordem mundial tal como a conhecemos hoje.

BBC Naomi Klein é hoje uma das vozes de esquerda mais ouvidas

Ela defende que o mundo precisa de uma economia "que vá muito além da busca pelo lucro e que comece por atender às necessidades mais básicas das pessoas".

"Não acho que possamos mais coexistir com bilionários", disse ela em entrevista ao jornalista Gabriel Gatehouse do programa The Interview, do Serviço Mundial da BBC.

Na sua opinião, a disputa entre grandes empresas de tecnologia para "ganhar" a grande corrida pelo predomínio da inteligência artificial está deixando os bilionários ainda mais ricos — mas em algum momento isso trará consequências graves para o resto da população.

"Quando essa bolha estourar, vai ser muito pior do que a crise financeira de 2008", afirma.

Confira abaixo trechos da entrevista de Naomi Klein à BBC.

BBC: Se eu pudesse resumir o argumento central de Fascismo do Fim dos Tempos, eu diria que as grandes empresas que antes tiravam proveito de desastres para lucrar agora se transformaram em algo mais sinistro. Agora existiria uma coalizão de fundamentalistas religiosos, oligarcas da tecnologia e supremacistas brancos que não apenas se conformaram com a ideia de desastres recorrentes dos quais poderiam lucrar, mas querem acelerar o fim do mundo para que eles possam ser os escolhidos para sobreviver. Esse é um resumo correto?

Naomi Klein: Há partes dessa coalizão sobre a qual eu escrevo que são ativamente aceleracionistas.

BBC: Como quem?

Klein: Como os religiosos que acreditam no fim dos tempos. Se você realmente acredita que quando o mundo acabar, o Messias chegará, e se você seguiu as regras religiosas com rigor suficiente, você ganhará uma carona de elevador para o céu e que você é escolhido — isso é realmente uma utopia.

Isso já vem acontecendo há muito tempo. O que estamos analisando no livro é como pessoas que eram bastante marginais ascenderam a posições de crescente poder em locais estratégicos, sejam eles militares ou judiciais.

É nisso que eu estou focando, no aumento de poder [desses grupos].

BBC: Muitas das pessoas que aparecem como vilãs no seu livro, eu convivi com elas, eu as conheci. De perto, elas parecem um pouco menos malvadas do que de longe, embora tenham ideias muito radicais. Você poderia resumir para mim...

Klein: Até mesmo Peter Thiel? [empreendedor germano-americano fundador de empresas como PayPal e Palantir e considerado polêmico por seu ceticismo em relação à democracia e seu ativismo contra regulação governamental e em favor de tecnologias de vigilância em massa].

BBC: Eu nem sempre sei dizer se Peter Thiel está nos trollando. Ele está brincando? Ele está falando sério? É difícil dizer.

Klein: Acho que na América do Norte, neste momento, a situação parece mais grave porque cidades inteiras estão sendo ocupadas por homens mascarados. Manifestantes que tentam observar e coletar provas são baleados nas ruas. Pessoas estão sendo colocadas à força em carros.

Há um nível de brutalidade. Isso está acontecendo. Não é uma encenação.

Não vejo por que eu trataria Peter Thiel como um troll quando ele diz que não acredita na democracia. Ele esteve envolvido na fundação de uma empresa de armas autônomas avaliada em US$ 60 bilhões [Anduril]. Por que não o levaríamos a sério?

EPA O polêmico bilionário Peter Thiel, da Palantir, diz não acreditar na democracia

BBC: Como você descreve em seu livro, ambas as empresas estão profundamente envolvidas com o sistema de defesa dos EUA.

Klein: São duas das empresas mais perigosas do mundo [Palantir e Anduril, ambas de Peter Thiel], e é por isso que continuo a ouvir na imprensa que talvez não devêssemos levá-las a sério. Eu acho isso extremamente perigoso. Quando as pessoas dizem quem elas são, devemos acreditar nelas.

Agora que existe uma estratégia de deportação em massa de pessoas negras e pardas, e de remigração, e de cassação da cidadania... Acho que por muito tempo não acreditamos que isso fosse real, porque tudo tinha um tom de piada.

Elon Musk é o mestre nisso. Ele é o rei dos memes. Mas ele também foi chefe da DOGE [departamento criado pelo governo Trump em 2025 que promoveu cortes profundos em gastos públicos] e realmente jogou a USAID [agência de ajuda internacional do governo americano] no lixo. Isso tem impactos materiais reais sobre os seres humanos.

BBC: Há alguns anos, fui a um evento em Manhattan que tratava da criação de uma cidade privada chamada Praxis. No evento, estava sendo distribuída uma revista com uma citação de "E o Vento Levou": "Há dois momentos para se ganhar muito dinheiro. Um na construção de um país e o outro na sua destruição. Dinheiro lento na construção, dinheiro rápido no colapso."

Fico pensando se o objetivo não seria tanto o fim do mundo, mas sim acumular muito dinheiro.

Klein: Não acho que essas sejam coisas mutuamente exclusivas. Eu não acho que tenham o fim do mundo como objetivo. Acho que estão bem com isso. Eles estão é pisando fundo no acelerador, principalmente quando se trata de energia.

Houve uma transformação impressionante no Vale do Silício. Peter Thiel está em uma categoria à parte, porque apoiou Trump ainda na primeira eleição e foi praticamente a única figura proeminente do Vale do Silício a fazer isso em 2016. Talvez ele seja uma distração.

Mas vejamos Jeff Bezos [da Amazon], que estava tão comprometido em agir diante da crise climática que até concedeu um Prêmio da Terra e rebatizou uma arena em Seattle como Arena do Compromisso Climático. Ele se tornou um dos principais financiadores de grupos ambientalistas.

Agora, diante da IA, todos estão convencidos de que esse será o prêmio máximo, a tecnologia definitiva. Trata-se realmente de ser o vencedor na corrida da IA. O que está em jogo é o controle de toda a economia global.

É uma questão de dinheiro, mas eles também entendem que, para alcançar esse prêmio, precisam queimar muito combustível fóssil. Isso é verdade dentro da Microsoft, Google, Amazon e Meta. E também para Elon Musk, o "Sr. Energia Verde e Carro Elétrico".

BBC: Sobre fascismo, essa é uma palavra muito carregada. Vou citar um trecho do seu livro. O fascismo é "a resposta mais feroz do capitalismo às ameaças e uma forma de garantir que a raiva pública seja direcionada de cima para baixo, contra os vulneráveis, em vez de baixo para cima, contra o sistema". Você mantém essa posição?

Klein: Por que não faria isso?

BBC: Mas a raiva também se dirige às elites. Vemos isso o tempo todo.

Klein: Claro. Essas são as condições em que o fascismo surge. Ele sempre surge em tempos de crises reais, quando as pessoas se sentem abandonadas pelo sistema. O que o fascismo faz é reconhecer a raiva, a legitima, mas tirando foco do sistema e redirecionando para bodes expiatórios. Esse foi certamente o caso de Mussolini e Hitler.

BBC: E Stalin?

Klein: Isso não é fascismo, isso é totalitarismo. A diferença é que [a revolução russa é] uma revolução proletária que surge de baixo. Não estou dizendo que [uma revolução comunista] não possa ser totalitária, mas o fascismo é algo específico.

O fascismo é sempre um movimento dos fortes feridos. Veteranos militares em aliança com líderes corporativos. Ele sempre tem essa qualidade masculina de restaurar a família e a ordem. Ele protege o próprio sistema.

Não estou dizendo que é melhor ou pior. Estou dizendo que são sistemas diferentes e os estudiosos do totalitarismo fazem essa distinção.

Não estamos buscando uma réplica exata e não acho que realmente acreditemos que a história se repita indefinidamente. Vivemos tempos muito complexos.

Quando converso com pessoas em Minneapolis ou Chicago que se depararam com agentes do ICE, elas sentem que estão vivendo sob o fascismo. Não é exatamente a mesma coisa, mas o motivo pelo qual é importante para elas chamarem isso de fascismo é porque, quando isso acontece na sua cidade e envolve seus vizinhos, você sabe que precisa lutar contra isso.

Só quero fazer uma observação: em ambientes de elites, como a BBC e o New York Times, tenho percebido uma tendência de evitar falar diretamente sobre o fenômeno em si. Quando digo que estamos diante dos estágios iniciais de um fascismo, o objetivo de nomeá-lo tão cedo é justamente permitir que ele seja combatido antes que chegue aos seus estágios mais avançados.

BBC: Sobre inteligência artificial, muitos — até quem está trabalhando com ela — dizem que ela é potencialmente uma ameaça existencial, que poderia levar ao fim dos tempos. Mas você diz no livro que profecias apocalípticas podem se autorrealizar. Seu livro não é uma espécie de profecia apocalíptica?

Klein: As pessoas já estão com medo. Quem lê o livro fica grato por estarmos oferecendo uma estrutura, uma análise e uma linguagem para explicar a realidade. Não estou aqui para assustar ninguém.

As pessoas enfrentaram um verão de calor assustador na Europa. Dezesseis mil mortes em excesso em uma semana. Não acho que as pessoas estejam com medo porque escrevi um livro.

Eu tento orientar as pessoas. Quando escrevi A Doutrina do Choque, era sobre o quão vulneráveis nos tornamos quando nos deparamos com coisas que nunca vivenciamos antes, um choque profundo.

BBC: Você cita algumas pessoas que estão em lados opostos do seu espectro político, como Marjorie Taylor Greene [ex-parlamentar americana que era apoiadora de Trump mas se distanciou dele e hoje critica as ações americanas em Gaza e no Irã]. Você também cita Joe Allen [escritor ligado ao estrategista político conservador Steve Bannon], que critica a inteligência artificial. Você está disposta a se unir a pessoas como essas?

Klein: Com Joe Allen? Sim.

BBC: E Marjorie Taylor Greene?

Klein: Eu certamente falaria com ela. O que tenho visto na base da sociedade é uma união incrível. Os data centers estão amenizando as divisões políticas nos Estados Unidos, porque vizinhos que estavam em pé de guerra por causa de vacinas, máscaras e livros que queriam proibir estão agora se unindo e dizendo que não querem esses data centers barulhentos.

O argumento que Astra e eu defendemos é que o fascismo é sempre uma coalizão, e é inerentemente vulnerável, por ser uma aliança incômoda de parceiros improváveis. Existem oportunidades políticas reais para explorar essas divisões e afastar as pessoas de uma ideologia realmente perigosa.

Uma pessoa que fez isso muito bem foi Zohran Mamdani [prefeito de Nova York]. Ele foi conversar com eleitores de Trump na manhã seguinte à eleição. Ele foi às áreas que haviam mudado de opinião de forma mais drástica para Trump.

Ele simplesmente parava as pessoas na rua e perguntava em quem elas haviam votado na noite anterior, e muitas respondiam Trump. Ele perguntava por quê, ouvia atentamente e então dizia: "E se alguém estivesse prometendo congelar o seu aluguel?"

Reuters Naomi Klein elogia o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, por explorar oportunidades para afastar pessoas de ideologias que ela considera perigosas

BBC: Então você acha que essa coalizão que você chama de fascistas do fim dos tempos pode ser derrotada nas urnas?

Klein: Acho que sim, desde que as eleições aconteçam e sejam respeitadas. Donald Trump já demonstrou claramente que não respeita as eleições. Ele já tentou anular uma.

BBC: Você diz que esse fascismo do fim dos tempos é uma "contrarevolução da revolução que ainda não aconteceu". Você é a revolução que ainda não aconteceu?

Klein: Acho que houve tentativas por parte da esquerda de fazer o que estou descrevendo. Participei de duas campanhas de Bernie Sanders [político de esquerda nos EUA] para a presidência, e ele chegou mais perto do que qualquer um esperava. Eu diria que a esquerda da qual fiz parte, que cometeu muitos erros e está longe da perfeição, é o que eles mais temem.

BBC: Seus livros dizem que o sistema, da forma como está atualmente funcionando, não consegue priorizar o bem-estar da comunidade em detrimento do lucro corporativo.

Klein: Eu iria mais longe. Eu diria que esse sistema está nos levando para um precipício.

BBC: Isso não significa, essencialmente, que a sua revolução implica derrubar o sistema?

Klein: Participei de movimentos que tentaram transformar e revolucionar o sistema. Bernie chamou isso de revolução política, uma revolução socialista democrática. É uma transformação profunda.

BBC: Será esse o fim do capitalismo?

Klein: Acho que isso significa o fim do capitalismo como sistema que decide tudo. Penso que ainda pode haver mercados dentro desse sistema, mas precisa ser uma economia muito mais deliberada. Precisa haver muito mais coisas além da busca pelo lucro. Precisa começar por atender às necessidades mais básicas das pessoas.

Vivemos em uma economia que equipara crescimento econômico a boas notícias, independentemente da fonte.

BBC: Para muitas pessoas, acabar com o capitalismo seria algo incrivelmente radical porque isso significaria acabar com os EUA da forma como o país foi concebido. Essa ideia de um lugar para onde as pessoas podem ir, e ainda querem ir, por causa de seu dinamismo e promessa.

Klein: É interessante. Nos EUA, as pessoas estão perdendo a fé no capitalismo. O socialismo democrático está com uma popularidade quase tão boa quanto o capitalismo.

BBC: Mas as pessoas continuam indo aos EUA.

Klein: As pessoas estão vindo porque suas casas se tornaram inabitáveis e elas não conseguem mais morar lá. Na maioria dos casos, elas buscam segurança. Elas não estão indo apenas para os EUA. Estão buscando segurança em muitos lugares.

As respostas são fortificar a nação e transformar o próprio país em um bunker.

Quando nós escrevemos esse livro, nós queríamos divulgar essa estrutura antes das eleições de meio de mandato nos EUA. Queríamos dar às pessoas ferramentas para se orientarem, para entenderem o que está em jogo e o quão radicais são as pessoas que estamos enfrentando.

Não acreditamos que [os radicais] sejam trolls. Acreditamos que usam o trolling como tática política e devemos levá-los muito, muito a sério. Eles já estão tendo impactos perigosamente graves em nossas vidas, seja com a expansão das guerras no Irã, na Palestina e em Israel, seja com os impactos da crise climática ou com agentes do ICE [a polícia antiimigração nos EUA] nas ruas.

Também queríamos escrever sobre IA e o radicalismo desse sonho de uma tecnologia que, como Trump continua dizendo, significa que quem vencer na IA vence tudo. É maior que a Revolução Industrial.

Muitos analistas de mercado sérios acreditam que esta é uma bolha maior do que jamais vimos. Mesmo que você acredite que uma ou duas dessas empresas vão "vencer a corrida", temos cerca de sete delas competindo neste momento. Toda a economia dos EUA, e de fato a economia global, está sendo sustentada por essa bolha do mercado de ações.

Quando essa bolha estourar, vai ser muito pior do que a crise financeira de 2008.

Acho que, gostemos ou não do dinamismo americano, este será um momento em que teremos que tomar decisões muito importantes sobre se essa crise enriquecerá ainda mais pessoas que já são obscenamente ricas, ou se o preço de suas apostas imprudentes será pago mais uma vez por pessoas que não tiveram nada a ver com a crise e já estão sob forte pressão.

Portanto, precisamos nos preparar, porque o radicalismo está chegando, queiramos ou não.

Essa entrevista foi concedida por Naomi Klein ao programa The Interview do Serviço Mundial da BBC. Para ouvir a entrevista (em inglês), clique aqui.