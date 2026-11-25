Vacina contra mpox é oferecida somente a grupos de risco - (crédito: Marvellous Durowaiye/Reuters)

A mpox, antes conhecida como varíola dos macacos, voltou a causar preocupação no Brasil. Este ano, já foram registrados 1.499 casos, um aumento de 39,44% em relação a 2025, quando houve 1.075 diagnósticos, segundo o Ministério da Saúde.

A principal preocupação é o pico de casos registrado em novembro. Na cidade de São Paulo, uma das que apresentam o cenário mais crítico do país em relação à doença, foram contabilizados 120 casos neste mês até terça-feira (24/11), bem acima dos 81 de outubro e dos 22 registrados em setembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Novo app da BBC News Brasil): receba nossos alertas, vídeos e análises. Baixe aqui na Google Play Store (Android) e aqui na App Store (iOS)

Ainda assim, o governo federal e especialistas ouvidos pela BBC News Brasil afirmam que o cenário está longe daquele observado em 2022, quando o país enfrentou um surto da doença, com 10.591 casos.

1. O que explica o aumento de casos de mpox?

Para a epidemiologista Ethel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o aumento dos casos de mpox é resultado de uma combinação de fatores epidemiológicos e sociais.

Ela afirma que, após o surto de 2022, houve um afrouxamento na percepção do risco associado ao vírus, tanto por parte da população quanto dos serviços de saúde, embora ele nunca tenha deixado de circular — tanto que, em 2024, foram registrados 1.989 casos, mais do que neste ano.

"A permanência de cadeias de transmissão, associada à existência de populações suscetíveis, à cobertura vacinal limitada e às dificuldades de diagnóstico oportuno, cria condições para novos aumentos de casos", diz Maciel, que é ex-secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde.

A epidemiologista acrescenta que a doença também pode provocar lesões discretas, o que dificulta o diagnóstico e favorece a continuidade da transmissão.

A virologista Clarissa Damaso, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), afirma que ainda não é possível determinar a razão do novo pico de casos.

"Tem que ter um estudo epidemiológico para ver o que aconteceu. As pessoas fazem suposições de que podem ter sido festivais de música, mas não vejo nada de concreto que possa justificar o aumento", diz Damaso.

Marvellous Durowaiye/Reuters Vacina contra mpox é oferecida somente a grupos de risco

Ela explica que, quando se trata da transmissão de vírus, nem sempre são necessários muitos fatores para justificar um aumento de casos. Basta que uma pessoa passe para outra — ou para várias — para desencadear um novo surto local, sem que necessariamente exista uma particularidade geográfica que explique isso.

Na prática, um único evento que reúna muitas pessoas em situações de contato muito próximo, inclusive sexual, pode ser suficiente.

"Nem sempre dá para traçar o vínculo epidemiológico, principalmente quando não se trata de um ambiente confinado, como quando surge um surto de algum vírus em um navio", exemplifica a virologista.

Damaso dedicou os últimos 40 anos de carreira ao estudo dos ortopoxvírus, família de vírus da qual faz parte o causador da mpox.

"Há muitas pessoas suscetíveis, que nunca tiveram a infecção, então é fácil haver um surto e ele se expandir", acrescenta ela.

"Se uma pessoa tivesse o vírus e ficasse isolada, não transmitiria e não haveria um surto, mas muitas vezes ela transmite sem saber que está com mpox, porque pode ter uma única lesão pequena."

BBC

2. Há uma nova cepa circulando? Ela é mais perigosa?

O vírus da mpox é dividido em dois grupos genéticos, chamados clados 1 e 2, que também têm subdivisões.

O clado 2b foi responsável pela disseminação internacional da doença a partir de 2022. Já o clado 1b esteve associado a um novo surto que começou na República Democrática do Congo, em 2023, e se disseminou a partir de 2024.

Embora ainda não existam estudos robustos sobre a atual circulação do vírus no Brasil, há indícios de que a linhagem predominante nos casos mais recentes seja a mais nova, o clado 1b.

Embora o clado 1 tenha sido historicamente associado a quadros mais graves, avaliações recentes indicam que a gravidade das infecções e a taxa de letalidade do Ib são semelhantes às observadas no 2b. Não há evidências, portanto, de que a nova linhagem seja mais perigosa, afirmam as especialistas.

"A gravidade observada depende de fatores como idade, condições imunológicas, acesso ao diagnóstico e à assistência", diz Maciel.

A diferença, pontua Damaso, é que, na África, o 1b leva as pessoas a terem mais lesões pelo corpo. "O que tenho conversado com colegas médicos confirma isso", diz a virologista, acrescentando que a distinção entre as cepas não impacta o tratamento.

3. Por que surto é mais intenso em SP, RJ e CE?

As especialistas afirmam não ser possível explicar a distribuição geográfica dos casos.

Ambas consideram que São Paulo e Rio de Janeiro concentram mais diagnósticos devido ao tamanho de suas populações — respectivamente, a primeira e terceira maiores do país — e à proximidade entre os dois Estados.

Já a situação do Ceará exigiria uma investigação. Uma das hipóteses levantadas é o turismo. O Ceará registrou um aumento de 21,4% na visita de estrangeiros, segundo o Ministério do Turismo.

No entanto, outros Estados tiveram altas ainda mais expressivas no fluxo de visitantes.

"Eu vejo associado a turismo, pelo fato de esses três Estados terem os surtos na mesma época. A pessoa está aqui, visitando, e vai a todos esses Estados. Mas não temos como provar", diz Damaso.

Reuters Vírus da mpox é dividido em dois grupos genéticos, que também têm subdivisões

4. Por que tem vacina para todo mundo?

O Ministério da Saúde anunciou na semana retrasada a aquisição de 25 mil doses do imunizante para o Brasil.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a vacinação seja direcionada aos grupos de maior risco: pessoas com a imunidade comprometida, como aquelas que vivem com HIV ou aids, e indivíduos com maior probabilidade de exposição ao vírus, como homens que fazem sexo com homens.

A estratégia busca não apenas evitar que a doença atinja pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da infecção, mas também ajudar a interromper as cadeias de transmissão, explica Maciel.

Nenhum país vacina toda a população contra a mpox, entre outros motivos, pela dificuldade de acesso ao imunizante.

O preço de referência de uma dose é de US$ 65 (cerca de R$ 380), e são necessárias duas doses por pessoa.

Além do custo, a capacidade de produção do laboratório responsável pela vacina não seria suficiente para atender à demanda de toda a população.

"Mas não adianta ter só a vacina, que tem de 70% a 80% de efetividade. São necessárias outras formas de contenção. A gente precisa que os grupos de maior risco tomem medidas para não se expor tanto", diz Damaso.

5. É mais comum ter mpox em alguma época do ano?

Maciel explica que a transmissão da mpox está mais relacionada aos padrões de contato próximo entre pessoas e às redes de interação social e sexual.

"Determinados períodos do ano, especialmente aqueles marcados por grandes eventos e maior interação social, podem favorecer a transmissão", diz a epidemiologista.

Isso não significa, porém, que a doença apresente sazonalidade, como ocorre com os vírus da gripe e de outras síndromes respiratórias, que tendem a se intensificar durante o inverno, por exemplo.

A avaliação é compartilhada por Damaso: "A gente tem [maior risco] após festividades como Carnaval e Réveillon, em que se juntam uma maior quantidade de pessoas próximas, mas não isso não significa que há uma sazonalidade".

Justin Makangara/Reuters Segundo a OMS, fora da África, homens que fazem sexo com homens correspondem a 92,8% dos casos diagnosticados no último ano; o contato sexual foi identificado como a forma de transmissão em 96,3% dos casos

6. Há diferença entre o surto atual e o de 2022?

Damaso explica que a principal diferença está na dimensão do surto, muito menor agora. Em 2022, foram registrados 10.591 diagnósticos e 14 mortes. Em 2026, são 1.499 casos e um óbito até agora, segundo o Ministério da Saúde. "Não tem nem como comparar", diz a virologista.

O perfil dos infectados e as características da transmissão, por outro lado, continuam semelhantes aos observados em 2022.

Segundo a OMS, fora da África, homens que fazem sexo com homens correspondem a 92,8% dos diagnósticos entre setembro de 2025 e de 2026. O contato sexual foi identificado como a forma de transmissão em 96,3% dos casos.

No mesmo período e na mesma região, 13,6% dos pacientes diagnosticados precisaram ser hospitalizados. "A letalidade continua muito baixa. O único óbito que tivemos este ano no Brasil foi de uma pessoa severamente imunossuprimida", diz Damaso.

O tratamento mudou pouco, mas os profissionais de saúde brasileiros estão mais preparados para lidar com a doença, acrescenta Maciel.

"Conhecemos melhor o espectro clínico da doença. Sabemos que a mpox pode apresentar desde manifestações leves e localizadas até quadros graves", diz a epidemiologista.

7. Era possível antecipar a nova onda?

Damaso explica que é difícil antecipar uma onda, a menos que haja um surto em países com os quais o Brasil mantenha contato próximo. Não é o caso, por exemplo, da República Democrática do Congo, onde começou a circular a nova linhagem do vírus e com a qual o Brasil não tem sequer voos diretos.

Maciel afirma que parte dos novos casos poderia potencialmente ter sido evitada com diagnóstico mais oportuno, comunicação de risco permanente, vacinação direcionada e rastreamento efetivo de contatos, mas ressalta que a proporção de casos que seriam evitáveis não pode ser estimada.

"Existe uma tendência recorrente na saúde pública de reduzir a mobilização quando uma emergência perde visibilidade. Esse comportamento pode comprometer a detecção precoce e a capacidade de resposta", afirma a epidemiologista.

Sua visão é compartilhada por Damaso. "É claro que, quando um surto começa a ser controlado, há um relaxamento, porque as pessoas se esquecem de que o mpox continua circulando, não desconfiam de uma bolha na pele, não procuram atendimento", diz a virologista.

8. Como o vírus é transmitido?

A mpox é transmitida principalmente pelo contato próximo com uma pessoa infectada. O vírus pode entrar no organismo por ferimentos na pele ou pelas mucosas dos olhos, nariz e boca.

Isso inclui o contato físico durante relações sexuais, principal forma de transmissão fora da África, segundo a OMS, mas também o contato face a face prolongado, que pode envolver a exposição a gotículas e secreções respiratórias.

A transmissão também pode ocorrer pelo contato com objetos e tecidos contaminados, como roupas de cama, roupas e toalhas. Mas Damaso diz que a chance de isso acontecer é menor do que no contato por sexo.

"O contato durante o sexo é muito mais intenso, tem fricção e uma inoculação de uma dose de vírus muito maior. Se você tocar na mão de uma pessoa infectada, a dose de vírus é muito mais baixa", ela explica.

O contato próximo com animais infectados, como macacos, ratos e esquilos, é outra possível via de transmissão, especialmente em regiões onde o vírus circula entre animais — o que não é o caso do Brasil.

9. Como é o tratamento da mpox? Deixa cicatrizes?

O tratamento é baseado principalmente no alívio dos sintomas e na prevenção de complicações. A maioria das pessoas se recupera em duas a quatro semanas.

Nos casos leves e moderados, são usados analgésicos e antitérmicos para controlar a dor e a febre, além de cuidados com as lesões na pele, hidratação e repouso. Não há, até o momento, um antiviral com eficácia comprovada contra a doença.

Pacientes com quadros graves ou maior risco de complicações, como imunossuprimidos, gestantes e crianças pequenas, precisam de acompanhamento médico específico e podem necessitar de hospitalização.

A mpox pode deixar marcas mesmo depois da recuperação. Na pele, as lesões podem cicatrizar, formando pequenas depressões, semelhantes a marcas deixadas pela acne, que em alguns casos permanecem por toda a vida.

Também podem surgir alterações na pigmentação, com manchas mais claras ou escuras nos locais em que havia feridas. Essas alterações podem diminuir gradualmente ao longo do tempo, mas nem sempre desaparecem completamente.

O risco de cicatrizes é maior quando as lesões são profundas, extensas ou apresentam infecções bacterianas secundárias. Por isso, recomenda-se evitar coçar, apertar ou arrancar as crostas das feridas.

10. Há risco de uma epidemia ou pandemia?

Não. O que há agora, assim como ocorreu em 2022, é um surto.

Um surto é caracterizado pelo aumento repentino e localizado no número de casos em determinadas populações. Ele pode ocorrer em diferentes escalas, desde uma escola ou um bairro até uma cidade.

Já uma epidemia ocorre quando uma doença se espalha e atinge um número de pessoas acima do esperado em uma região ou país inteiros.

A pandemia, por sua vez, é uma epidemia que ultrapassa fronteiras nacionais e se espalha por vários países ou continentes, com um grande número de pessoas infectadas.

Segundo as especialistas ouvidas pela BBC News Brasil, é improvável que o surto de mpox vire uma epidemia.

Gráfico por Carlos Serrano, da equipe de Jornalismo Visual da BBC News Brasil