As primeiras imagens do asteroide atingido deliberadamente por uma nave da Nasa revelaram uma cratera do tamanho de um estádio em sua superfície.

O asteroide, chamado Dimorphos, não representava uma ameaça à Terra e, por isso, foi usado pela Nasa, em 2022, para verificar se é possível desviar uma rocha espacial de sua órbita. Foi um teste da capacidade de defesa da Terra contra eventuais corpos celestes de grande porte vindos do espaço.

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Passados quatro anos, uma outra espaçonave, agora da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês), chamada Hera, está analisando o asteroide para verificar o real efeito da colisão.

"A cratera que se abriu é quase tão grande quanto o próprio corpo celeste. É realmente espetacular", dz Sabina Raducan, cientista planetária que integra a equipe da missão Hera.

"É até difícil de descrever toda a emoção de finalmente ver o que aconteceu. Como alguém que adora crateras, posso dizer que essa é linda."

O teste da agência norte-americana foi realizado pela espaçonave Dart, que se chocou contra o Dimorphos a 22 mil quilômetros por hora. O impacto foi tão forte que o rastro deixado no espaço pelos destroços, de 10 mil km de extensão, pôde ser visto por telescópios na Terra.

Dimorphos tem cerca de 150 metros de largura e foi escolhido em parte como alvo porque faz parte de um sistema binário de asteroides. Ele orbita um asteroide maior chamado Didymos, que mede cerca de 730 metros de diâmetro.

O choque intencional demonstrou que, sim, é possível alterar a trajetória de um corpo celeste menor: antes da colisão, o Dimorphos levava 11 horas e 55 minutos para orbitar Didymos. Depois dela, essa duração diminuiu em cerca de 33 minutos.

ESA A missão da agência europeia já enviou imagens do pequeno Dimorphos orbitando Didymos

Não à toa, um dos principais objetivos da Hera, agora, é medir a massa de Dimorphos. Será uma informação vital para o caso de, algum dia, a Terra estiver de fato na rota de uma grande rocha espacial.

"Nos ajudaria a prever o que aconteceria se tivéssemos que colidir com outro asteroide", diz Simon Green, outro cientista planetário da Hera.

"Poderíamos medi-lo e determinar: 'precisamos dessa massa de espaçonave, viajando a essa velocidade, nesse estágio inicial, para desviá-la o suficiente para que ela não atinja a Terra'."

A colisão da espaçonave Dart não apenas alterou a forma do Dimorphos, mas também como ele se move.

"Antes do impacto, ele era mais parecido com a nossa Lua. Sempre mostrava a mesma face para Didymos, se comportando muito bem", explica Raducan.

"Agora está tudo muito caótico. Imagine um barril que você joga por uma escada abaixo. Ele rola e se move. É basicamente é isso que o asteroide está fazendo agora em torno da rocha maior".

A missão Hera também fotografou Didymos em detalhes. "A gravidade na superfície dela é cerca de 40 mil vezes menor que a da Terra", diz Naomi Murdoch, da mesma equipe.

"Os menores detalhes que conseguimos distinguir nas imagens têm cerca de 3 metros. Isso significa que todas as rochas que conseguimos ver a olho nu têm pelo menos três metros de diâmetro, mas alguns chegam a 10 metros. São rochas do tamanho de carros ou ônibus em um mundo com gravidade quase nula."

NASA/Hubble Space Telescope O longo rastro de destroços da colisão com o asteroide foi detectado pelo telescópio espacial Hubble

A missão Hera passará os próximos seis meses estudando os dois asteroides, enviando mais imagens capturadas por ela em maior resolução.

"Ela é como um Inspetor Columbo [da série de TV norte-americana Columbo] que retorna ao local do acidente para investigar as consequências desse impacto", conta Patrick Michel, investigador principal da missão Hera.

Além de instrumentos tradicionais, a espaçonave também possui dois satélites do tamanho de caixas de sapatos a bordo, que podem estudar o local do impacto da Dart de perto e, no futuro, até pousar no asteroide.

Mas as primeiras imagens também revelam um desafio: Dimorphos e Didymos estão orbitando no espaço cercados por centenas de outras rochas que variam de tamanho: de dezenas de centímetros a metros, o que pode dificultar o movimento da nave.

NASA/Johns Hopkins APL A última imagem de espaçonave Dart antes de sua colisão com Dimorphos, em 2022

Asteroides representam uma ameaça significativa para o planeta Terra.

Os maiores, que têm mais de um quilômetro de diâmetro, podem causar devastação em escala global. Asteroides de porte médio, com dimensões semelhantes às de Dimorphos, poderiam destruir uma cidade inteira.

"Todos sabemos o que aconteceu com os dinossauros, certo? Não queremos que isso aconteça conosco", diz Carolyn Ernst, do Laboratório de Física Aplicada da universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que trabalhou na missão da Dart e integra a equipe da Hera.

"A boa notícia é que existem menos ameaças potenciais no Sistema Solar do que havia milhões de anos atrás. Mas ainda existem objetos lá fora."

Ela conta que os maiores asteroides próximos ao planeta já foram avistados por telescópios e que nenhum deles está em rota de colisão com a Terra.

"As coisas mais pequenas não representam uma grande ameaça porque a nossa atmosfera nos protege", acrescenta

"Mas existe uma faixa de asteroides de tamanho intermediário que não sabemos onde estão. E esses poderiam, no caso de um impacto, causar problemas para a humanidade. Se pudermos descobrir e saber mais sobre isso, com certeza vamos tentar impedir (o impacto)."

ESA Ilustração mostrando a espaçonave Hera, que possui dois pequenos satélites a bordo para estudar o asteroide de perto

Uma nova missão será lançada em 2027 para monitorar asteroides potencialmente perigosos: um telescópio espacial chamado NEO Surveyor (Near-Earth Object Surveyor, ou "Observador de Objetos Próximos da Terra").

Estão também previstas mais visitas a outros asteroides, incluindo um chamado Apophis, que tem cerca de 450 metros de comprimento. Ele foi descoberto em 2004 e, de início, se acreditou que ele poderia atingir a Terra em 13 de abril de 2029.

Agora que os cientistas entendem melhor sua órbita, dizem que ele não atingirá o planeta pelo menos nos próximos 100 anos. Em vez de uma colisão em 2029, ele passará a 32 mil km acima da superfície terrestre.

O Apophis dará aos cientistas, na verdade, uma rara oportunidade de estudar uma rocha espacial de perto.

Duas espaçonaves serão enviadas para o asteroide Apophis: a Osiris-Apex, da Nasa (que anteriormente coletou uma amostra de outro asteroide, chamado Bennu), e a Ramses, uma missão conjunta da Agência Espacial Europeia (ESA) e da Agência Espacial Japonesa (JAXA).

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