Espanha avalia risco ambiental após navio-tanque com 7 mil toneladas de diesel virar perto de Ibiza - (crédito: BBC Geral)

Um navio-tanque que transportava até 7 mil toneladas de diesel virou na costa de Ibiza, na Espanha, deixando um tripulante morto, segundo as autoridades.

O Med Emre, embarcação de bandeira de Malta, transportava 17 tripulantes, que foram todos resgatados. No entanto, sete foram levados ao hospital e um deles teve a morte posteriormente confirmada, informaram os serviços de emergência das Ilhas Baleares.

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Os seis tripulantes que recebem tratamento sofreram ferimentos leves, como hipotermia, segundo relatos da imprensa espanhola.

Os possíveis danos ambientais estão sendo avaliados por uma aeronave e pelo Clara Campoamor, embarcação espanhola de controle da poluição pertencente ao serviço nacional de salvamento marítimo do país.

"Ainda há pouca informação disponível sobre um possível vazamento de combustível", escreveu a presidente das Ilhas Baleares, Marga Prohens, no X.

O diretor regional de emergências, Pablo Gárriz, afirmou que o petroleiro não afundou completamente, como havia sido relatado inicialmente. A embarcação permanece, no entanto, parcialmente submersa.

Isso tornou as condições mais favoráveis para a realização das operações de recuperação, disse ele, "pois passamos da possibilidade de a embarcação estar a uma profundidade de mil metros para uma situação que permite que as operações sejam realizadas na superfície."

O Med Emre virou a 46 km do litoral de Ibiza e a 105 km de Valência. A causa do naufrágio ainda não foi esclarecida.

O navio-tanque químico estava a caminho de Algeciras, no sul da Espanha, para Barcelona, no nordeste.

Equipes de resgate em Valência receberam um pedido de socorro por volta das 22h30, horário local, na quarta-feira (25/11), segundo a imprensa espanhola. Minutos depois, a embarcação relatou um vazamento e a tripulação informou que ela estava inclinada em um ângulo de 90 graus.

Os tripulantes feridos foram levados para hospitais em Valência e para o Hospital Can Misses em Ibiza, disse Prohens.

O ambiente marinho de Ibiza foi adicionado à Lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1999. Em particular, o local abriga extensos campos de ervas marinhas da espécie Posidonia oceanica, encontradas apenas na bacia do Mediterrâneo e que desempenham um papel vital no suporte à biodiversidade marinha local.

Em 2002, a Espanha sofreu um dos seus piores desastres ambientais quando o petroleiro Prestige teve problemas ao largo da costa da Galiza. Mais de 60 mil toneladas de óleo combustível pesado foram derramadas no mar.