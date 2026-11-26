Marina Silva responde 'Dracarys' ao ser questionada sobre as operações do Ibama contra o garimpo ilegal em terras indígenas. O vídeo foi publicado no Instagram em 10 de novembro de 2026. - (crédito: Reprodução)

Em um vídeo de poucos segundos que viralizou no Instagram neste mês, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva — que deixou o cargo em abril — responde a uma pergunta sobre a atuação do Ibama, o órgão federal responsável pela fiscalização ambiental, contra o garimpo ilegal. Ela sorri e diz uma única palavra: "Dracarys".

Em seguida, ao som da trilha da série Game of Thrones, a edição mostra máquinas de garimpo em chamas.

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A palavra vem da série de fantasia exibida pela HBO entre 2011 e 2019. Na história, "dracarys" é a ordem que a personagem Daenerys Targaryen, uma das pretendentes ao trono de um reino fictício, dá a seus dragões para que cuspam fogo nos inimigos.

O vídeo foi publicado em 10 de novembro por um perfil pessoal, em colaboração com a conta de Marina. A legenda brinca que ela acompanha os memes enviados "no grupo da família".

Reprodução Marina Silva responde 'Dracarys' ao ser questionada sobre as operações do Ibama contra o garimpo ilegal em terras indígenas. O vídeo foi publicado no Instagram em 10 de novembro de 2026.

A piada se refere a um tipo de conteúdo que se espalhou pelas redes sociais: vídeos em que agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Polícia Federal incendeiam ou inutilizam balsas, escavadeiras e aviões usados em garimpos ilegais.

Essas cenas inspiraram páginas de fãs nas redes — meses depois de o trabalho de campo dos fiscais já ter virado uma série de TV.

Mas a destruição de equipamentos em operações do Ibama e da PF também é contestada.

Em um caso recente, a Defensoria Pública do Amazonas sustenta que os métodos adotados assustam comunidades ribeirinhas e podem contaminar os rios (mais informações abaixo).

Na Justiça, há um pedido de indenização de R$ 300 milhões por causa de operações no rio Madeira e uma condenação da União, ainda alvo de recurso, por violações cometidas por policiais federais em uma operação contra o garimpo em terra indígena que terminou com um morto.

O Ibama afirma que a destruição é uma medida excepcional, prevista na legislação e adotada quando não há como retirar os equipamentos do local.

Das operações à série de TV e aos memes

Reprodução Página no X exibe vídeos de ações do Ibama contra o garimpo ilegal

Em junho de 2026, cinco meses antes do vídeo de Marina, estreou no canal Discovery e na plataforma de streaming HBO Max a série documental Operação Guerra Verde. Em dez episódios narrados pelo ator Marcos Palmeira, a produção acompanha agentes do Ibama em ações contra garimpo, extração ilegal de madeira, grilagem de terras e tráfico de animais.

Coprodução da Mixer Films com a Warner Bros. Discovery, a série trata a fiscalização como um programa de ação. Para gravar, a equipe de filmagem foi treinada e se vestiu como os fiscais.

"Nós andávamos com roupas camufladas, iguais às de uma unidade de elite do Ibama, coletes táticos com proteção balística", disse o diretor Rodrigo Astiz ao portal Metrópoles na época da estreia. "O treinamento que recebemos foi com utilização de munição real, para acostumarmos ao disparo."

Segundo Astiz, o momento mais tenso das gravações foi uma operação em um garimpo na região da Terra Indígena Sararé, no oeste de Mato Grosso.

Nas últimas semanas, cenas desse tipo passaram a circular fora da TV. Em outubro, surgiu no X (antigo Twitter) um perfil chamado "Ibama explodindo coisas", que se apresenta como uma conta de fãs e publica trechos de operações em que dragas, aviões e acampamentos são destruídos.

Outro perfil, "O Fiscal do Ibama", anunciou em 31 de outubro ter um acervo de vídeos gravados desde 2019.

Em resposta à BBC News Brasil, o Ibama afirmou que divulga há pelo menos dez anos suas ações de fiscalização, inclusive as que resultam na destruição de maquinário. Segundo o órgão, a divulgação busca desestimular infrações ambientais.

Reprodução O perfil Fiscal do Ibama viraliza no X com publicações que mostram atuação do instituto

Por que destruir em vez de apreender?

Para Talden Farias, advogado e professor de Direito Ambiental da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), retirar escavadeiras, tratores e dragas de áreas remotas da Amazônia pode exigir operações complexas e colocar os fiscais em risco.

"Não se trata apenas de verificar se a remoção é fisicamente possível, mas se pode ser realizada em condições razoáveis de segurança", disse à BBC News Brasil.

Segundo o professor, a regra é apreender o equipamento. A destruição é uma medida excepcional, que precisa atender a requisitos mais rígidos e ser justificada a partir das condições de cada operação.

Uma operação recente no rio Madeira mostra como isso funciona na prática.

Em 27 de outubro de 2026, a Polícia Federal e o Ibama realizaram a Operação Nêmesis entre os distritos de Calama e São Carlos, em Porto Velho, capital de Rondônia.

Segundo a PF, a ação inutilizou 72 embarcações e 17 dragas — estruturas flutuantes que retiram sedimentos do fundo do rio para separar o ouro —, dentre outros itens.

Três dias depois, em uma segunda fase, as equipes foram a outro trecho do rio, acima da usina hidrelétrica de Jirau.

A PF afirma ter comparado a posição das dragas com os registros da Agência Nacional de Mineração, o órgão federal que autoriza a exploração mineral, e constatado que não havia permissão de garimpo nem licença ambiental nos pontos fiscalizados.

Segundo a PF, cada draga vale, em média, mais de R$ 4 milhões. Para a corporação, o porte das estruturas e o investimento necessário afastam "a hipótese de garimpo individual ou rudimentar".

A justificativa para destruí-las no próprio local foi que as dragas estavam a cerca de 27 km da usina, sem meios de reboque e sem um local de guarda compatível com seu tamanho.

Polícia Federal Embarcações fotografadas na segunda fase da Operação Nêmesis, em 30 de outubro de 2026, no rio Madeira, em Porto Velho (RO).

O que diz a lei

A legislação permite a destruição de equipamentos usados em infrações ambientais sem autorização judicial prévia, desde que sejam cumpridos os requisitos legais, explica Farias.

A possibilidade está prevista no artigo 111 do Decreto 6.514, de 2008, a norma federal que define as infrações administrativas ambientais e as punições para cada uma.

O decreto autoriza os fiscais a destruir ou inutilizar instrumentos usados em uma infração em duas situações:

A primeira é quando a destruição é necessária para evitar que o bem volte a ser usado de forma indevida e não há como transportá-lo e guardá-lo.

A segunda é quando o equipamento expõe o meio ambiente a riscos significativos ou compromete a segurança da população e dos agentes.

O Ibama diz que recorre à destruição sobretudo em terras indígenas, unidades de conservação (áreas protegidas por lei, como parques e reservas) e locais de difícil acesso.

O procedimento tem de ser registrado em um termo que descreva o estado do bem antes e depois da ação e estime seu valor.

O direito de defesa pode ser exercido depois da destruição, explica o professor.

O interessado pode contestar, na administração pública ou na Justiça, a existência da infração, a ligação do equipamento com a atividade ilegal e a necessidade e a proporcionalidade da medida.

"O aspecto mais delicado é a irreversibilidade da medida", afirma Farias.

É esse o ponto em que se concentra uma disputa política.

Em maio, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2.564/2025, dos deputados Lucio Mosquini (MDB-RO) e Zé Adriano (PP-AC), que restringe as medidas que a fiscalização ambiental pode tomar antes do fim do processo, entre elas a destruição de bens.

Os defensores da proposta argumentam que o direito de defesa deve vir antes da punição. O texto está em análise no Senado.

Na avaliação de Farias, proibir a destruição cautelar pode inviabilizar intervenções urgentes contra o desmatamento e o garimpo ilegal em áreas remotas.

Ele defende aperfeiçoar as exigências de justificativa, documentação e controle, com responsabilização por abusos, sem retirar dos órgãos ambientais instrumentos necessários para interromper a degradação.

Tentativas de barrar a prática por meio de leis estaduais não avançaram.

Em 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou uma lei de Rondônia que proibia a destruição de bens apreendidos em fiscalizações ambientais. O tribunal considerou que a norma contrariava as regras gerais federais de proteção do meio ambiente.

Críticas da Defensoria no Amazonas e ação de R$ 300 milhões

Reprodução Governador eleito de Rondônia diz que imagens de destruição de dragas são 'revoltantes'

As críticas à destruição de equipamentos mais recentes vêm de operações em Rondônia e no Amazonas.

Cinco dias depois da primeira fase da Operação Nêmesis, em 1º de novembro de 2026, o senador e governador eleito de Rondônia Marcos Rogério (PL) publicou no Instagram um vídeo em que promete cobrar explicações da PF e do Ibama. "Por que destruir as dragas, os equipamentos? Que outras alternativas foram avaliadas?", pergunta.

Ao divulgar a primeira fase da operação, a PF informou que as investigações continuam para identificar os donos das embarcações e os financiadores do garimpo.

No Amazonas, a contestação chegou aos tribunais.

A Defensoria Pública do Estado move uma ação civil pública contra os métodos da PF e do Ibama no trecho do rio Madeira que passa pelos municípios de Humaitá e Manicoré.

A instituição pede R$ 300 milhões de indenização para as comunidades ribeirinhas e a suspensão do uso de fogo e explosivos até que os órgãos apresentem protocolos técnicos.

Segundo a Defensoria, uma operação da PF em setembro de 2025 para destruir balsas na orla de Humaitá provocou correria entre moradores, teve um helicóptero em voo rasante (próximo ao solo) e levou à suspensão de aulas para mais de 9 mil estudantes e ao fechamento de portos.

"A prática corriqueira e indiscriminada de explosões e incineração de embarcações sobre a lâmina d'água, sobretudo no dramático cenário de seca extrema que o Amazonas enfrenta, incrementa o risco ambiental e social da região, com o despejo de combustíveis e mercúrio, ameaçando a saúde das comunidades", declarou o defensor público Theo Costa em comunicado da instituição.

Segundo ele, a Defensoria não é contra o combate ao garimpo ilegal, mas questiona os efeitos dos métodos usados.

O Ibama afirma que, em áreas especialmente protegidas, os danos causados por atividades como o garimpo ilegal superam com ampla margem os decorrentes da destruição das máquinas.

Polícia Federal

'Em regra, o infrator não se identifica nem solicita o ressarcimento do bem inutilizado', diz Ibama

Segundo Farias, o Estado pode ter de indenizar quando a destruição ocorre sem os requisitos legais, sem justificativa adequada ou de forma desproporcional.

O Ibama afirma que, em geral, quem comete a infração não se identifica nem pede ressarcimento pelo bem inutilizado — para isto, precisaria demonstrar a regularidade do bem e poderia ser responsabilizada pela infração constatada.

A responsabilização judicial do Estado, porém, não se limita a disputas sobre o valor de máquinas destruídas, mas também ao modo como as operações são executadas.

Em novembro de 2012, durante a Operação Eldorado, a Polícia Federal entrou em uma aldeia do povo Munduruku às margens do rio Teles Pires, na divisa entre Pará e Mato Grosso, para cumprir uma ordem da Justiça Federal que autorizava a destruição de balsas e dragas de garimpo.

A decisão que autorizou a operação, apoiada em um ofício do Ibama, usava um argumento parecido com o que o órgão apresenta hoje, de dificuldade de apreensão dos equipamentos. As dragas não se moviam sozinhas, muitas tinham sido montadas no próprio rio e estavam espalhadas por mais de 60 km.

Durante a ação na aldeia, o indígena Adenilson Kirixi Munduruku morreu baleado.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), que levou o caso à Justiça em 2016, outros indígenas ficaram feridos, alguns com sequelas permanentes, casas foram invadidas e moradores passaram mais de nove horas algemados.

Um parecer do MPF anexado ao processo afirma que o óleo dos destroços de uma draga poluiu o rio e impediu a comunidade de usá-lo.

A União afirma que os policiais cumpriam uma ordem judicial e reagiram a um ataque. De acordo com a defesa, um acordo fechado na véspera com lideranças da aldeia foi descumprido, e o delegado que comandava a operação foi perseguido no rio e atingido por uma flecha.

Em 2022, a Justiça Federal em Itaituba, no Pará, apontou falhas na conduta dos policiais, mas não responsabilizou a União pela morte nem fixou indenização em dinheiro. Determinou mudanças na atuação da PF em terras Munduruku, como a adoção de um protocolo específico e a inclusão de um curso sobre direitos indígenas na formação dos agentes.

Em setembro deste ano, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) manteve essas obrigações e, por unanimidade, condenou a União a pagar também R$ 500 mil por danos morais coletivos. Não pela destruição das dragas em si, que tinha respaldo judicial, mas pela condução violenta da incursão policial na aldeia.

"O fato de a operação possuir lastro formal em decisão judicial não exclui, por si só, a responsabilidade estatal quanto ao modo de execução da medida", escreveu o relator, o juiz federal Ailton Schramm de Rocha.

Em outubro, a União recorreu ao próprio tribunal.

Argumenta que a decisão não diz qual excesso foi cometido nem por quem, e que exigir consulta prévia aos indígenas eliminaria "o efeito surpresa das operações de repressão ao garimpo ilegal, que é, ele próprio, uma das mais graves ameaças às terras e aos povos indígenas". O MPF pediu que o recurso seja rejeitado.