Em um vídeo de poucos segundos que viralizou no Instagram neste mês, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva — que deixou o cargo em abril — responde a uma pergunta sobre a atuação do Ibama, o órgão federal responsável pela fiscalização ambiental, contra o garimpo ilegal. Ela sorri e diz uma única palavra: "Dracarys".
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Em seguida, ao som da trilha da série Game of Thrones, a edição mostra máquinas de garimpo em chamas.
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A palavra vem da série de fantasia exibida pela HBO entre 2011 e 2019. Na história, "dracarys" é a ordem que a personagem Daenerys Targaryen, uma das pretendentes ao trono de um reino fictício, dá a seus dragões para que cuspam fogo nos inimigos.
O vídeo foi publicado em 10 de novembro por um perfil pessoal, em colaboração com a conta de Marina. A legenda brinca que ela acompanha os memes enviados "no grupo da família".
A piada se refere a um tipo de conteúdo que se espalhou pelas redes sociais: vídeos em que agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Polícia Federal incendeiam ou inutilizam balsas, escavadeiras e aviões usados em garimpos ilegais.
Essas cenas inspiraram páginas de fãs nas redes — meses depois de o trabalho de campo dos fiscais já ter virado uma série de TV.
Mas a destruição de equipamentos em operações do Ibama e da PF também é contestada.
Em um caso recente, a Defensoria Pública do Amazonas sustenta que os métodos adotados assustam comunidades ribeirinhas e podem contaminar os rios (mais informações abaixo).
Na Justiça, há um pedido de indenização de R$ 300 milhões por causa de operações no rio Madeira e uma condenação da União, ainda alvo de recurso, por violações cometidas por policiais federais em uma operação contra o garimpo em terra indígena que terminou com um morto.
O Ibama afirma que a destruição é uma medida excepcional, prevista na legislação e adotada quando não há como retirar os equipamentos do local.
Das operações à série de TV e aos memes
Em junho de 2026, cinco meses antes do vídeo de Marina, estreou no canal Discovery e na plataforma de streaming HBO Max a série documental Operação Guerra Verde. Em dez episódios narrados pelo ator Marcos Palmeira, a produção acompanha agentes do Ibama em ações contra garimpo, extração ilegal de madeira, grilagem de terras e tráfico de animais.
Coprodução da Mixer Films com a Warner Bros. Discovery, a série trata a fiscalização como um programa de ação. Para gravar, a equipe de filmagem foi treinada e se vestiu como os fiscais.
"Nós andávamos com roupas camufladas, iguais às de uma unidade de elite do Ibama, coletes táticos com proteção balística", disse o diretor Rodrigo Astiz ao portal Metrópoles na época da estreia. "O treinamento que recebemos foi com utilização de munição real, para acostumarmos ao disparo."
Segundo Astiz, o momento mais tenso das gravações foi uma operação em um garimpo na região da Terra Indígena Sararé, no oeste de Mato Grosso.
Nas últimas semanas, cenas desse tipo passaram a circular fora da TV. Em outubro, surgiu no X (antigo Twitter) um perfil chamado "Ibama explodindo coisas", que se apresenta como uma conta de fãs e publica trechos de operações em que dragas, aviões e acampamentos são destruídos.
Outro perfil, "O Fiscal do Ibama", anunciou em 31 de outubro ter um acervo de vídeos gravados desde 2019.
Em resposta à BBC News Brasil, o Ibama afirmou que divulga há pelo menos dez anos suas ações de fiscalização, inclusive as que resultam na destruição de maquinário. Segundo o órgão, a divulgação busca desestimular infrações ambientais.
Por que destruir em vez de apreender?
Para Talden Farias, advogado e professor de Direito Ambiental da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), retirar escavadeiras, tratores e dragas de áreas remotas da Amazônia pode exigir operações complexas e colocar os fiscais em risco.
"Não se trata apenas de verificar se a remoção é fisicamente possível, mas se pode ser realizada em condições razoáveis de segurança", disse à BBC News Brasil.
Segundo o professor, a regra é apreender o equipamento. A destruição é uma medida excepcional, que precisa atender a requisitos mais rígidos e ser justificada a partir das condições de cada operação.
Uma operação recente no rio Madeira mostra como isso funciona na prática.
Em 27 de outubro de 2026, a Polícia Federal e o Ibama realizaram a Operação Nêmesis entre os distritos de Calama e São Carlos, em Porto Velho, capital de Rondônia.
Segundo a PF, a ação inutilizou 72 embarcações e 17 dragas — estruturas flutuantes que retiram sedimentos do fundo do rio para separar o ouro —, dentre outros itens.
Três dias depois, em uma segunda fase, as equipes foram a outro trecho do rio, acima da usina hidrelétrica de Jirau.
A PF afirma ter comparado a posição das dragas com os registros da Agência Nacional de Mineração, o órgão federal que autoriza a exploração mineral, e constatado que não havia permissão de garimpo nem licença ambiental nos pontos fiscalizados.
Segundo a PF, cada draga vale, em média, mais de R$ 4 milhões. Para a corporação, o porte das estruturas e o investimento necessário afastam "a hipótese de garimpo individual ou rudimentar".
A justificativa para destruí-las no próprio local foi que as dragas estavam a cerca de 27 km da usina, sem meios de reboque e sem um local de guarda compatível com seu tamanho.
O que diz a lei
A legislação permite a destruição de equipamentos usados em infrações ambientais sem autorização judicial prévia, desde que sejam cumpridos os requisitos legais, explica Farias.
A possibilidade está prevista no artigo 111 do Decreto 6.514, de 2008, a norma federal que define as infrações administrativas ambientais e as punições para cada uma.
O decreto autoriza os fiscais a destruir ou inutilizar instrumentos usados em uma infração em duas situações:
A primeira é quando a destruição é necessária para evitar que o bem volte a ser usado de forma indevida e não há como transportá-lo e guardá-lo.
A segunda é quando o equipamento expõe o meio ambiente a riscos significativos ou compromete a segurança da população e dos agentes.
O Ibama diz que recorre à destruição sobretudo em terras indígenas, unidades de conservação (áreas protegidas por lei, como parques e reservas) e locais de difícil acesso.
O procedimento tem de ser registrado em um termo que descreva o estado do bem antes e depois da ação e estime seu valor.
O direito de defesa pode ser exercido depois da destruição, explica o professor.
O interessado pode contestar, na administração pública ou na Justiça, a existência da infração, a ligação do equipamento com a atividade ilegal e a necessidade e a proporcionalidade da medida.
"O aspecto mais delicado é a irreversibilidade da medida", afirma Farias.
É esse o ponto em que se concentra uma disputa política.
Em maio, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2.564/2025, dos deputados Lucio Mosquini (MDB-RO) e Zé Adriano (PP-AC), que restringe as medidas que a fiscalização ambiental pode tomar antes do fim do processo, entre elas a destruição de bens.
Os defensores da proposta argumentam que o direito de defesa deve vir antes da punição. O texto está em análise no Senado.
Na avaliação de Farias, proibir a destruição cautelar pode inviabilizar intervenções urgentes contra o desmatamento e o garimpo ilegal em áreas remotas.
Ele defende aperfeiçoar as exigências de justificativa, documentação e controle, com responsabilização por abusos, sem retirar dos órgãos ambientais instrumentos necessários para interromper a degradação.
Tentativas de barrar a prática por meio de leis estaduais não avançaram.
Em 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou uma lei de Rondônia que proibia a destruição de bens apreendidos em fiscalizações ambientais. O tribunal considerou que a norma contrariava as regras gerais federais de proteção do meio ambiente.
Críticas da Defensoria no Amazonas e ação de R$ 300 milhões
As críticas à destruição de equipamentos mais recentes vêm de operações em Rondônia e no Amazonas.
Cinco dias depois da primeira fase da Operação Nêmesis, em 1º de novembro de 2026, o senador e governador eleito de Rondônia Marcos Rogério (PL) publicou no Instagram um vídeo em que promete cobrar explicações da PF e do Ibama. "Por que destruir as dragas, os equipamentos? Que outras alternativas foram avaliadas?", pergunta.
Ao divulgar a primeira fase da operação, a PF informou que as investigações continuam para identificar os donos das embarcações e os financiadores do garimpo.
No Amazonas, a contestação chegou aos tribunais.
A Defensoria Pública do Estado move uma ação civil pública contra os métodos da PF e do Ibama no trecho do rio Madeira que passa pelos municípios de Humaitá e Manicoré.
A instituição pede R$ 300 milhões de indenização para as comunidades ribeirinhas e a suspensão do uso de fogo e explosivos até que os órgãos apresentem protocolos técnicos.
Segundo a Defensoria, uma operação da PF em setembro de 2025 para destruir balsas na orla de Humaitá provocou correria entre moradores, teve um helicóptero em voo rasante (próximo ao solo) e levou à suspensão de aulas para mais de 9 mil estudantes e ao fechamento de portos.
"A prática corriqueira e indiscriminada de explosões e incineração de embarcações sobre a lâmina d'água, sobretudo no dramático cenário de seca extrema que o Amazonas enfrenta, incrementa o risco ambiental e social da região, com o despejo de combustíveis e mercúrio, ameaçando a saúde das comunidades", declarou o defensor público Theo Costa em comunicado da instituição.
Segundo ele, a Defensoria não é contra o combate ao garimpo ilegal, mas questiona os efeitos dos métodos usados.
O Ibama afirma que, em áreas especialmente protegidas, os danos causados por atividades como o garimpo ilegal superam com ampla margem os decorrentes da destruição das máquinas.
'Em regra, o infrator não se identifica nem solicita o ressarcimento do bem inutilizado', diz Ibama
Segundo Farias, o Estado pode ter de indenizar quando a destruição ocorre sem os requisitos legais, sem justificativa adequada ou de forma desproporcional.
O Ibama afirma que, em geral, quem comete a infração não se identifica nem pede ressarcimento pelo bem inutilizado — para isto, precisaria demonstrar a regularidade do bem e poderia ser responsabilizada pela infração constatada.
A responsabilização judicial do Estado, porém, não se limita a disputas sobre o valor de máquinas destruídas, mas também ao modo como as operações são executadas.
Em novembro de 2012, durante a Operação Eldorado, a Polícia Federal entrou em uma aldeia do povo Munduruku às margens do rio Teles Pires, na divisa entre Pará e Mato Grosso, para cumprir uma ordem da Justiça Federal que autorizava a destruição de balsas e dragas de garimpo.
A decisão que autorizou a operação, apoiada em um ofício do Ibama, usava um argumento parecido com o que o órgão apresenta hoje, de dificuldade de apreensão dos equipamentos. As dragas não se moviam sozinhas, muitas tinham sido montadas no próprio rio e estavam espalhadas por mais de 60 km.
Durante a ação na aldeia, o indígena Adenilson Kirixi Munduruku morreu baleado.
Segundo o Ministério Público Federal (MPF), que levou o caso à Justiça em 2016, outros indígenas ficaram feridos, alguns com sequelas permanentes, casas foram invadidas e moradores passaram mais de nove horas algemados.
Um parecer do MPF anexado ao processo afirma que o óleo dos destroços de uma draga poluiu o rio e impediu a comunidade de usá-lo.
A União afirma que os policiais cumpriam uma ordem judicial e reagiram a um ataque. De acordo com a defesa, um acordo fechado na véspera com lideranças da aldeia foi descumprido, e o delegado que comandava a operação foi perseguido no rio e atingido por uma flecha.
Em 2022, a Justiça Federal em Itaituba, no Pará, apontou falhas na conduta dos policiais, mas não responsabilizou a União pela morte nem fixou indenização em dinheiro. Determinou mudanças na atuação da PF em terras Munduruku, como a adoção de um protocolo específico e a inclusão de um curso sobre direitos indígenas na formação dos agentes.
Em setembro deste ano, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) manteve essas obrigações e, por unanimidade, condenou a União a pagar também R$ 500 mil por danos morais coletivos. Não pela destruição das dragas em si, que tinha respaldo judicial, mas pela condução violenta da incursão policial na aldeia.
"O fato de a operação possuir lastro formal em decisão judicial não exclui, por si só, a responsabilidade estatal quanto ao modo de execução da medida", escreveu o relator, o juiz federal Ailton Schramm de Rocha.
Em outubro, a União recorreu ao próprio tribunal.
Argumenta que a decisão não diz qual excesso foi cometido nem por quem, e que exigir consulta prévia aos indígenas eliminaria "o efeito surpresa das operações de repressão ao garimpo ilegal, que é, ele próprio, uma das mais graves ameaças às terras e aos povos indígenas". O MPF pediu que o recurso seja rejeitado.
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