Lagarto encontrado na Serra do Aracá, uma das motanhas da Amazônia - (crédito: Andre? Dib/Age?ncia Fapesp)

Milhares de espécimes de sapos, cobras, lagartos, roedores e plantas — alguns deles potencialmente novos para a Ciência — foram coletados numa expedição inédita, que explorou a Serra do Aracá, nas terras altas da Amazônia.

Essa região, que fica no extremo norte do Estado do Amazonas, quase na fronteira com a Venezuela, é uma região pouco explorada, que fica no meio de montanhas, acessível por meio de helicópteros.

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A pesquisa de campo aconteceu em setembro, e reuniu um time de 16 cientistas, que passou 19 dias fazendo coletas e experimentos.

Com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e apoio do Exército, eles ficaram num acampamento-base instalado num platô, a 1.260 metros de altitude.

E a missão era fazer um mapeamento dos seres vivos que vivem na região.

Andre? Dib/Age?ncia Fapesp Lagarto encontrado na Serra do Aracá, uma das motanhas da Amazônia

Ilustres desconhecidos

No total, os cientistas coletaram:

Nove espécies de lagartos, cinco provavelmente novas;

Cinco espécies de cobras, uma delas possivelmente inédita;

18 espécies de anfíbios, dez com potencial de serem novas;

Cerca de 100 exemplares de pequenos mamíferos, como roedores, marsupiais e morcegos, representando aproximadamente 20 espécies;

Cerca de 200 exemplares de aves, de 80 espécies diferentes;

Entre 7 mil e 11 mil exemplares de insetos, distribuídos em 200 a 350 morfoespécies;

400 exemplares de plantas, que renderam cerca de 2 mil amostras para herbários, algumas possivelmente novas.

"Todos os dias víamos coisas novas", resume o herpetólogo Miguel Trefaut Rodrigues, professor titular do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e líder da expedição.

"Víamos, por exemplo, vários sapos novos, seja durante o dia, seja durante a noite. E isso era sempre motivo de alegria. Ficávamos nos questionando: será que é novo, o que será que é isso?", lembra ele.

Andre? Dib/Age?ncia Fapesp Pesquisadores encontraram 18 espécies de anfíbios, dez delas potencialmente novas para a Ciência

Além da coleta de diferentes seres vivos, os cientistas usaram outros métodos para entender a biodiversidade deste local.

Uma das iniciativas foi pegar amostras de água e solo para fazer o chamado "DNA ambiental".

A técnica consiste em analisar o material genético encontrado nessas amostras para identificar espécies que vivem na região, mesmo que elas não tenham sido capturadas ou observadas diretamente pelos pesquisadores.

Os especialistas também retiraram amostras de sangue de alguns seres vivos, para entender os parasitas típicos do local.

Além disso, coletaram colunas de solo e sedimentos que serão analisadas para reconstruir a história da vegetação da região ao longo dos últimos milhares de anos, a partir de grãos de pólen e esporos que ficaram preservados nesse material.

Todas essas amostras coletadas no Aracá serão distribuídas entre várias instituições, para que elas seja analisadas em detalhes — algo que pode demorar décadas para ser concluído, segundo Rodrigues.

Phelipe Janning/Age?ncia Fapesp Pesquisadores coletaram mais de 400 exemplioares de plantas na Serra do Aracá

Um cenário diferente dentro da Amazônia

A Serra do Aracá foge daquela imagem típica que vem à mente quando pensamos na Amazônia: não há florestas densas ou rios caudalosos.

A região é tomada por descampados, arbustos e um terreno quase pantanoso.

"Ali florescem espécies endêmicas de áreas abertas que não estão em outros espaços amazônicos", descreve Rodrigues.

"Na maior parte das vezes, isso tem a ver com a flora de montanhas altas, e não com aquilo que costumamos ver na Amazônia [das terras baixas]", complementa ele.

Phelipe Janning/Age?ncia Fapesp Flora da Serra do Aracá difere um pouco daquilo que comumente pensamos sobre a Amazônia

Essa é a terceira de uma série de expedições que os cientistas estão fazendo pelas terras altas da Amazônia.

A primeira aconteceu em 2017, no Pico da Neblina, que fica a quase 3 mil metros de altitude.

Em 2022, os pesquisadores foram a uma região da Serra do Imeri, a cerca de 1.900 metros de altitude.

"Praticamente tudo que estava no território brasileiro e diz respeito às terras altas amazônicas era desconhecido", diz Rodrigues.

No futuro, a equipe pretende voltar à Serra do Aracá e explorar pontos que ultrapassam os 2 mil metros de altitude.

Não foi possível fazer isso agora em 2026 por causa das condições climáticas e a presença de nuvens densas, que não deram segurança necessária para o pouso dos helicópteros nesses lugares ainda mais altos.

Andre? Dib/Age?ncia Fapesp Especialistas acreditam que as terras altas da Amazônia — como o Pico da Neblina, o Imeri e o Aracá — formavam um imenso platô há milhões de anos

Um grande platô no norte da América do Sul

Os pesquisadores hipotetizam que essas grandes montanhas amazônicas formaram, no passado, um gigantesco platô que, ao longo dos milhões de anos, se desgastou e formou vales profundos.

Com isso, lugares como o Pico da Neblina, o Imeri e o Aracá seriam os remanescentes dessas antigas planícies elevadas.

"Existia uma relação pretérita entre essas áreas no passado", especula Rodrigues.

Isso ajudaria a explicar a similaridade entre algumas espécies de animais que só foram vistos nestes pontos altos, durante as expedições, mas que estão separados por quilômetros de floresta baixa.

Phelipe Janning/Age?ncia Fapesp Grupo de 16 cientistas passou 19 dias nas montanhas localizadas no extremo norte do Amazonas

O líder das expedições explica que essas montanhas representam, ao mesmo tempo, berços e museus.

"Museus porque elas acumulam linhagens muito antigas de animais", pontua ele.

E berços porque o isolamento dessas montanhas favoreceu a evolução de populações que, ao longo de milhões de anos, desenvolveram características próprias e deram origem a novas espécies.

Para Rodrigues, saber o que existe nesses lugares é algo fundamental para o futuro do Brasil.

"Soberania não é conhecer apenas o espaço geográfico, mas também os recursos que ele apresenta", resume ele.

O pesquisador dá como exemplo um fungo encontrado nas expedições anteriores, que parece produzir enzimas capazes de degradar o glúten — e que poderá, no futuro, ter aplicações farmacêuticas.

"A riqueza do futuro está na biodiversidade e nos produtos dela", diz o herpetólogo.

"Nós ainda desconhecemos uma parcela muito importante da nossa biodiversidade, especialmente nas áreas onde tudo permanece ainda quase que intocado", conclui ele.