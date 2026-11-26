Não é preciso terminar todo o trabalho antes do feriado, orienta a professora de psicologia Christine Syrek - (crédito: BBC)

Tenho permanentemente dezenas de abas abertas no meu navegador, normalmente com pesquisas que uso para minhas reportagens. Hoje mesmo, contei 61 abas em uma única janela.

Quando termino um projeto, fechar aquelas abas gera uma sensação libertadora. Afinal, cada uma delas representa uma tarefa inacabada — e as pesquisas indicam que elas podem sobrecarregar o nosso cérebro e prejudicar a concentração.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Mas, como ocorre muitas vezes no trabalho, assim que termina um projeto, começa outro. Ou, no meu caso, os projetos se acumulam.

Conversei com especialistas sobre como podemos reduzir a exaustão mental antes de terminarmos as tarefas. Aprendi que poder desligar traz enormes benefícios mentais e só precisamos tomar medidas conscientes a respeito.

'Queremos terminar as tarefas'

A ideia de que as tarefas inacabadas ocupam um espaço importante na nossa memória vem de quase 100 anos atrás.

Em 1927, a psicóloga russa Bluma Zeigarnik (1901-1988) publicou um estudo demonstrando que as pessoas são mais propensas a se lembrar das tarefas interrompidas do que daquelas que conseguiram completar.

Diz a história que a inspiração para os experimentos de Zeigarnik veio quando seu supervisor, o também psicólogo Kurt Lewin (1890-1947), observava garçons em um restaurante movimentado.

Lewin percebeu que os garçons memorizavam pedidos grandes até que eles fossem atendidos. E, naquele momento, o pedido era rapidamente esquecido.

O caso me faz lembrar da televisão. Um roteiro não resolvido me incentiva a continuar assistindo e mantém a jornada dos personagens na nossa mente.

Os psicólogos até hoje chamam este fenômeno de "efeito Zeigarnik".

Embora seja difícil replicar de forma consistente o aumento da memória relacionado às tarefas inacabadas, este efeito inspirou inúmeros estudos que demonstram que as tarefas pendentes continuam ocupando nossas mentes.

"Temos essa necessidade cognitiva de encerramento e queremos terminar as coisas", afirma a professora de psicologia Christine Syrek, da Universidade de Ciências Aplicadas Bonn-Rhein-Sieg, na Alemanha.

Quando as tarefas não são encerradas, é útil manter as informações nítidas na memória.

"É funcional, pois nos ajuda a recomeçar", explica ela. "Temos tudo cognitivamente presente."

Mas esta continuidade mental pode ter um custo. Syrek e seus colegas descobriram relação entre tarefas incompletas no final da semana e a ocorrência de estresse e dificuldades para dormir, além da "ruminação relacionada ao trabalho".

Com isso em mente, aqui estão três formas de ajudar sua mente a desligar.

1. Defina objetivos relacionados ao tempo

Ter trabalho em andamento pode fazer as pessoas se sentirem menos competentes.

Um estudo concluiu que funcionários apresentaram mais dificuldade de liberar a mente do trabalho quando as tarefas ficavam inacabadas, gerando ruminação negativa.

Alternativamente, se eles percebessem que haviam feito progressos, sua sensação de competência e controle melhorava e o estresse era reduzido.

Mas isso não significa que precisamos terminar todas as tarefas, segundo Syrek. Na verdade, é possível criar um plano claro de como completar a nossa lista de afazeres.

Quando planejamos proativamente, definimos objetivos e antecipamos obstáculos, fica mais fácil liberar o estresse.

"Precisamos relaxar a nossa mente, dizendo: 'Não vou esquecer. Sei que anotei'", afirma Syrek.

O planejamento no início do dia de trabalho também pode ajudar. Um estudo concluiu que priorizar as tarefas de manhã ajudou os indivíduos a iniciar o seu dia de trabalho.

No meu caso, acho útil olhar a minha agenda toda manhã e procurar tempo para pesquisar e escrever sem interrupções. Isso reafirma minha sensação de que vou conseguir terminar minha reportagem.

2. Desligue as notificações

Os aplicativos dos nossos celulares nos convidam a ficar disponíveis a todo momento.

Mesmo no nosso tempo livre, o cérebro pode estar concentrado na resolução de problemas, segundo a professora de ciências da cognição Joan Ongchoco, da Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá.

"Para minha palestra da semana passada, sonhei que estava dando aula", ela conta.

Verificar os e-mails também pode aumentar o conflito entre a família e o trabalho. Este hábito permite que o trabalho invada a vida familiar, como indica uma pesquisa.

Uma forma simples de reduzir o estresse é verificar o e-mail com menos frequência. Você pode esperar até começar a trabalhar ou definir horários específicos. O mesmo vale para qualquer aplicativo de mensagens empregado para o trabalho.

Desligar do trabalho nos feriados também pode nos fazer aproveitar mais o nosso tempo de descanso.

3. Quando possível, evite o acúmulo de projetos

As diversas abas abertas que vejo no navegador quando começo todos os dias de trabalho podem colaborar para uma "sobrecarga de informações".

Isso ocorre porque vivenciamos forte carga cognitiva quando alternamos entre cada uma das tarefas.

Quando for possível, pode ser útil terminar uma tarefa antes de começar a seguinte, o que reduz a carga sobre a memória de trabalho, segundo Ongchoco.

"Toda vez que você fecha uma pasta [na mente], são liberados recursos", explica ela. "Por isso, você se sente energizado."

BBC Não é preciso terminar todo o trabalho antes do feriado, orienta a professora de psicologia Christine Syrek

4. Planeje os prazos perto dos feriados

Os períodos festivos podem ser particularmente estressantes para muitas pessoas. Mas um estudo realizado antes e depois do Natal concluiu que as pessoas com menos tarefas por terminar apresentam melhor bem-estar quando retornam ao trabalho.

Os administradores podem ajudar incentivando seus funcionários a planejar com antecedência.

"Você não precisa terminar tudo antes do feriado", aconselha Syrek.

Em vez disso, deixe o trabalho em um estado ao qual você sabe que pode retornar facilmente, sem precisar se dedicar mentalmente todo o tempo, nem se preocupar se irá esquecer algo importante.

5. O 'efeito porta': crie rituais de transição

Rituais de transição podem nos ajudar a eliminar pensamentos sobre o trabalho, segundo o professor de psicologia organizacional Oliver Weigelt, da Universidade de Groningen, na Holanda.

Um exemplo é mudar seu ambiente físico, o que ajuda a sinalizar ao cérebro que a tarefa terminou.

Se você trabalhar em casa, este ritual pode incluir uma caminhada até uma loja ou parque próximo, ou simplesmente sair por uma porta para um novo cômodo.

"Quando atravessamos uma porta, o nosso sistema [cérebro] limpa a memória para abrir espaço para outras coisas que estão para acontecer", explica Ongchoco.

Outra opção simples é mudar seu laptop para outro cômodo. Esta medida também ajuda a criar distância psicológica em relação a eventuais tarefas que poderíamos considerar estressantes, segundo Weigelt.

BBC Mudar o laptop para outro cômodo ajuda a criar distância psicológica em relação a eventuais tarefas que poderíamos considerar estressantes, segundo o professor Oliver Weigelt.

Tomadas em conjunto, estas estratégias podem ajudar a colocar o estresse do ambiente de trabalho em perspectiva.

"Se você conseguir parar e pensar mais na floresta em vez das árvores, poderá se distanciar ou até se livrar da ruminação sobre tarefas inacabadas", explica Weigelt.

Com tudo isso em mente, pretendo evitar verificar meus e-mails fora do horário de trabalho e já comecei a planejar meus dias com mais cuidado.

Além do efeito Zeigarnik, também estou tentando canalisar o efeito Ovsiankina. Esta pesquisa, publicada um ano depois, demonstrou que as pessoas têm inclinação para retomar tarefas inacabadas, para satisfazer sua necessidade de encerramento.

Por isso, em vez de me sentir sobrecarregada pelas minhas abas abertas, eu as uso como inspiração para retomar um projeto e, finalmente, encerrá-lo.

Como diz Ongchoco, as tarefas inacabadas podem ser irresistíveis. Nós simplesmente precisamos reconhecer quando elas nos causam estresse desnecessário.

* Melissa Hogenboom é repórter de saúde da BBC e autora dos livros Breadwinners ("Provedores", em tradução livre) e The Motherhood Complex ("O complexo de maternidade"). Ela pode ser encontrada no Instagram como melissa_hogenboom.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Health.