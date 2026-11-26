Zach Cruz, à esquerda, foi acolhido por Michael Donovan, ao centro, e Richard Moore, à direita, depois que seu irmão matou 17 pessoas em Parkland, na Flórida. - (crédito: BBC)

Jane Collins trabalhou por 30 anos como agente do FBI, mas um caso continuou a assombrá-la muito depois de se aposentar.

Michael Donovan era um golpista, ex-pastor e multimilionário que ela havia investigado por anos. Mesmo depois de se aposentar, Collins não conseguia escapar dele.

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Ele aparecia com frequência no noticiário e no rádio como porta-voz de várias causas, dos direitos dos migrantes ao combate ao racismo e à reforma do sistema de Justiça.

Ele e o marido, Richard Moore, moravam a cerca de uma hora de carro da casa de Collins, no condado de Augusta, no Estado da Virgínia, perto dos montes Apalaches.

Juntos, eram donos da Libre by Nexus, empresa que havia faturado mais de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) com migrantes que buscavam sair de centros de detenção de imigrantes nos Estados Unidos. Segundo os órgãos reguladores do governo, a empresa operava um esquema fraudulento.

Para Collins, os dois haviam escapado impunes.

Ela investigou a Nexus de 2016 até se aposentar do FBI, em 2021. Mas, após quase seis anos de investigação, a única acusação criminal na esfera federal contra um dos dois foi de natureza tributária, contra Moore.

Quando deixou o FBI, Collins ainda não conseguia deixar para trás algumas frentes da investigação, entre elas o caso de Zach Cruz, irmão do homem que matou 17 pessoas em Parkland, na Flórida.

Os dois haviam adiantado os US$ 500 mil (R$ 2,9 milhões) da fiança de Cruz, ido pessoalmente buscá-lo na cadeia, providenciado um lugar para ele ficar e feito aparições na imprensa em nome dele.

Mais tarde, investigadores descobriram que os dois também haviam tirado dele US$ 400 mil (R$ 2,3 milhões), dinheiro do seguro de vida de sua mãe, que havia morrido. No mês passado, os dois foram considerados culpados de roubar o dinheiro. Collins teve um papel decisivo como testemunha no julgamento.

Em sua única entrevista sobre o caso, Collins disse à BBC que via o julgamento como sua última chance de enfrentá-los na Justiça.

"É importante que as pessoas sejam responsabilizadas", afirmou.

A pista nos documentos

Collins diz que ainda era menina quando pensou pela primeira vez em entrar para o FBI.

"Sempre me interessei muito por justiça, por corrigir o que estava errado, e acho que tudo isso acabou se encaixando", relembra Collins, de 64 anos, em sua casa em Charlottesville, na Virgínia. Na parede, há uma foto de Yogi, seu golden retriever, que já morreu. Na entrada da garagem, há um carro antigo estacionado.

Ela foi aceita em Quantico, a academia de formação do FBI, pouco depois de concluir a faculdade. Começou a progredir na carreira no FBI, monitorando suspeitos de espionagem em favor da Rússia e traficantes de crack.

No fim dos anos 1990, passou a trabalhar mais com crimes do colarinho branco, uma área que a entusiasmou, "para minha surpresa", acrescenta. O que ela gostava nesses casos era de seguir a trilha dos documentos e de encará-los como quebra-cabeças a resolver.

"Há muito mais elementos concretos nesses casos. Como costumamos dizer, os documentos não mentem", afirma. "Era mais desafiador."

O trabalho também mudou sua maneira de ver o crime e as vítimas. Embora não houvesse um rastro de sangue, a fraude tinha consequências claras para as pessoas atingidas e suas famílias.

"As pessoas perdem dinheiro em golpes. Algumas perdem as economias de uma vida inteira", explica. "Isso traz muitos problemas psicológicos para a vítima. Elas foram enganadas e acabam se culpando muito."

Uma aparição oportuna

Semanas depois de seu irmão mais velho matar a tiros 14 alunos e três funcionários da escola de ensino médio Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, Zachary Cruz foi à escola para "refletir sobre o ataque e assimilar tudo o que aconteceu".

Quando policiais o encontraram andando de skate no local, prenderam Cruz, então com 18 anos, e o acusaram de invasão de propriedade. Pouco depois do massacre cometido pelo irmão dele, um juiz fixou sua fiança em US$ 500 mil.

Um amigo de Cruz ligou para a Nexus em busca de ajuda para tirá-lo da cadeia. Além de pagar a fiança, Donovan e Moore foram buscá-lo na cadeia e o levaram para um quarto de hotel.

Cruz disse mais tarde à Justiça que, quando os conheceu, foi "como num filme".

Durante o jantar naquela primeira noite, o casal perguntou a Cruz se ele queria se mudar para a Virgínia e trabalhar para a Nexus.

O juiz da Flórida responsável por supervisionar a liberdade condicional de Cruz descreveu a proposta como uma "oportunidade maravilhosa".

Pouco depois, Cruz já morava com os dois e dividia com eles a atenção da imprensa. Donovan e Moore o acompanharam em entrevistas nas quais o jovem falou sobre suas tentativas de entender os crimes do irmão.

O casal chegou a ajudar a produzir um reality show online que durou pouco, intitulado Being Zach Cruz ("Ser Zach Cruz"), sobre como é ser irmão de um assassino conhecido.

"Foi fora do comum", disse ele mais tarde.

Em entrevista à BBC em 2022, Moore e Donovan disseram que Cruz havia se tornado parte da família. Chamavam o jovem de "filho" e afirmaram ter gastado altas somas para ajudá-lo a seguir carreira no skate.

Mas estavam profundamente endividados e tentavam se defender das cobranças de credores e da Receita Federal dos Estados Unidos, o IRS. Durante todo esse tempo, Collins continuou investigando os dois.

BBC Zach Cruz, à esquerda, foi acolhido por Michael Donovan, ao centro, e Richard Moore, à direita, depois que seu irmão matou 17 pessoas em Parkland, na Flórida.

Donovan e Moore gastaram sua fortuna com uma frota de veículos de luxo, um casamento de US$ 500 mil e um livro de US$ 1 milhão que publicaram por conta própria, intitulado Not Free America: What Your Government Doesn't Want You to Know ("América sem liberdade: o que seu governo não quer que você saiba").

Mas deviam milhões a vários órgãos estaduais de fiscalização de seguros, que os haviam multado por operar uma empresa de fianças sem licença. Deviam milhões à RLI Insurance, uma antiga parceira comercial, por não reembolsá-la pelas fianças perdidas quando clientes deixaram de comparecer à Justiça. E Moore devia mais de US$ 3 milhões ao IRS.

Segundo a acusação, foi essa dívida tributária que levou Moore e Donovan a enganar Cruz para ficar com sua herança. Por meio de seu advogado, Donovan recusou um pedido de entrevista.

No início, Collins concentrou sua investigação na Libre by Nexus para apurar se a empresa havia violado alguma lei.

Mas a investigação tomou outro rumo quando ela recebeu uma informação de que Donovan e Moore poderiam estar se aproveitando de Cruz.

Segundo o mandado de busca do condado, registros bancários mostraram que US$ 428 mil do seguro de vida, aos quais Cruz tinha direito após a morte da mãe, foram transferidos em 2019 para uma conta conjunta de Cruz e Moore e, em seguida, para a conta pessoal de Moore.

Collins tentou entrevistar Cruz, que ainda morava com Moore e Donovan.

Ao chegar de carro à casa deles certa noite, Collins diz ter visto um segurança armado do lado de fora e barricadas bloqueando o acesso à porta da frente e à entrada de veículos.

"As pessoas não conseguem entrar e sair com facilidade", pensou. Cruz não apareceu na porta.

Uma sombra de dúvida

Desde 2016, Collins trabalhava no caso em conjunto com a Receita Federal dos Estados Unidos e com a Homeland Security Investigations, que fiscaliza o cumprimento da legislação de imigração. Os órgãos investigavam se a Nexus havia cometido fraudes e trazido migrantes ilegalmente para trabalhar na empresa. Também apuravam as suspeitas envolvendo o dinheiro do seguro de vida de Cruz e a fraude tributária.

Mas, quando chegou a hora de Collins se aposentar, o promotor federal responsável pelo caso havia limitado a investigação à fraude tributária e a repassado a outro promotor.

Collins ficou decepcionada.

Por fim, o Departamento de Proteção Financeira do Consumidor, órgão federal com poder para ajuizar ações civis, entrou com uma ação contra a Nexus. A empresa foi condenada a pagar US$ 811 milhões (R$ 4,7 bilhões). O órgão não tem competência para apresentar acusações criminais.

O órgão presta um serviço necessário ao ajudar a responsabilizar empresas quando outras vias falham, disse Ted Mermin, diretor-executivo do Centro de Direito do Consumidor e Justiça Econômica de Berkeley.

Para apresentar uma acusação criminal, "é preciso demonstrar, sem sombra de dúvida, que eles violaram a lei", afirmou.

Já numa ação civil, basta demonstrar que é mais provável que tenham violado a lei do que o contrário.

Enquanto isso, o tempo de Collins no FBI estava acabando. A aposentadoria é obrigatória aos 57 anos, e ela já havia recebido uma prorrogação. Aposentou-se no verão de 2021, aos 59 anos.

Poucos meses depois, Cruz, Donovan e Moore processaram Collins. Alegaram que ela havia "conspirado para forjar uma 'investigação conjunta'" com um órgão local e que sua carreira havia sido "encurtada depois que ela violou normas internas e/ou leis no curso de sua investigação não autorizada".

O advogado do FBI refutou as alegações, e um juiz federal rejeitou a ação. O processo pouco fez para dissuadir Collins, que o considerou "infundado".

"Eles não me intimidaram", disse à BBC. Por meio de seu advogado, Donovan recusou o pedido de comentário da BBC. Moore, que cumpre pena de sete anos de prisão por apresentar uma declaração de impostos fraudulenta da Nexus, não respondeu ao pedido de comentário da BBC.

Antes de deixar o FBI, Collins disse ter se reunido com seus chefes e com o agente designado para assumir o caso. Ela ainda esperava que fossem apresentadas acusações.

Mas passou mais de um ano sem que nenhuma acusação fosse apresentada.

O castelo de cartas

Por algum tempo, o caso parecia encerrado. Então, em outubro de 2022, a polícia local e a Polícia Estadual da Virgínia fizeram uma operação na casa de Moore e Donovan, em Fishersville, e nos escritórios da empresa, em Verona.

Collins esperava uma ação das autoridades federais. A operação ainda assim abria uma possibilidade de responsabilizar os dois.

Os policiais apreenderam notebooks, celulares, câmeras corporais e pen drives. Donovan e Moore foram presos e formalmente acusados. Depois, foram soltos sob fiança.

O vidro estilhaçado da porta da frente ainda mostrava as marcas da operação quando a BBC foi aos escritórios da Nexus entrevistar o casal, vários dias depois da entrada da polícia no imóvel.

Na entrevista, Donovan e Moore disseram que não haviam se aproveitado de Cruz e que não tinham feito nada de errado.

Zach, que na época ainda morava com eles, disse à BBC que havia gastado toda a herança por vontade própria. Desde então, deixou de morar com o casal e depôs como testemunha da acusação no julgamento.

Depois de se aposentar do FBI em 2021, Collins começou a trabalhar em um órgão estadual. Ela pretende se aposentar de vez em alguns anos e espera, então, passar mais tempo com o marido e os três filhos e viajar pelo mundo.

Ao olhar para trás, ela vê esse capítulo final da carreira na polícia federal como desanimador. Queria ter declarado o "caso encerrado" anos antes.

"Gostei imensamente da minha carreira. Não a trocaria por nada. Senti que fiz muita diferença de várias maneiras", diz. "Mas esse caso me causou muita frustração."

Ainda assim, diz estar grata por alguém ter levado o caso adiante.

Quando soube que o júri havia considerado os dois culpados de todas as acusações, pensou: "Finalmente, justiça".

"Já fazia muito tempo que esperávamos por isso", disse. "Mas tivemos de esperar até que o castelo de cartas desmoronasse."