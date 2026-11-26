Lane diz que não se sente mais capaz de visitar regularmente os túmulos dos pais - (crédito: BBC)

Uma mulher diz que não se sente mais da mesma forma em relação à sepultura que havia reservado e pago depois que um desconhecido foi enterrado no local por engano e, posteriormente, exumado.

Marie Lane, de 69 anos, havia reservado um terreno no cemitério de Deeping St James, uma pequena cidade no condado de Lincolnshire, no leste da Inglaterra, atrás das sepulturas de seus pais. Ela conta que se sentiu "bastante vazia" e "horrorizada" com a maneira como o conselho paroquial lidou com o erro.

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No início deste ano, o Ministério da Justiça britânico (MoJ, na sigla em inglês) autorizou a exumação da pessoa enterrada por engano no terreno, para que a área fosse devolvida a Lane.

O Conselho Paroquial de Deeping St James afirmou que "reconhece que houve um erro" e pediu desculpas "pelo sofrimento causado às duas famílias". O órgão disse que o terreno foi devolvido a Lane.

BBC Lane diz que não se sente mais capaz de visitar regularmente os túmulos dos pais

Em 2013, Lane comprou o direito exclusivo de ser enterrada em um espaço no cemitério atrás da sepultura de sua mãe, segundo um documento do Conselho Paroquial de Deeping St James ao qual a BBC teve acesso.

"Comprei um terreno para ficar perto dos meus pais", disse Lane.

"Não faz sentido ser enterrada aqui se não puder ficar junto dos meus entes queridos."

No início de 2023, ao visitar o cemitério, ela descobriu que outra pessoa havia sido enterrada no espaço que havia reservado.

"Eu simplesmente fiquei parada ali, sem saber o que fazer, para ser sincera", lembra.

"Uma pessoa que eu não conheço foi enterrada na minha sepultura."

Lane levou mais de três anos para conseguir a autorização para retirar o corpo. Segundo ela, não havia "outra alternativa", já que não existiam outros espaços disponíveis nas proximidades das sepulturas de seus pais.

Na Inglaterra, a exumação de um corpo enterrado em área não consagrada exige autorização do Ministério da Justiça. Em geral, também é necessário o consentimento dos familiares mais próximos da pessoa falecida.

Em uma carta enviada ao Conselho Paroquial de Deeping St James, o ministério autorizou a exumação mesmo sem o consentimento dos familiares e apesar das objeções "morais e religiosas" apresentadas por eles.

A decisão foi justificada pela "falta de outras soluções possíveis" para "permitir que o erro fosse corrigido".

A BBC tentou entrar em contato com a família da pessoa exumada.

BBC O marido de Marie Lane, Eric Lane, diz estar preocupado com a capacidade do conselho paroquial de administrar o cemitério.

Eric Lane, de 77 anos, marido de Marie, disse que o episódio teve um "impacto devastador" sobre a esposa.

Ele afirmou acreditar que o conselho paroquial "não consegue manter registros adequados para evitar esse tipo de erro" e disse temer que algo semelhante volte a acontecer.

A BBC questionou o conselho sobre a acusação e perguntou quais medidas foram adotadas para evitar novos erros. O órgão não respondeu.

Eric disse que a esposa "não gosta" mais de visitar o cemitério.

"Há tanta maldade e amargura associadas a esse lugar que não sei se isso algum dia vai passar", afirmou.

Marie Lane disse que se solidariza com a família da pessoa enterrada por engano em seu terreno e que entende o sofrimento que eles enfrentaram.

"Eu queria conhecê-los", disse.

"Eu pedi inúmeras vezes ao [conselho paroquial] que organizasse um encontro com eles, mas me disseram que não."

BBC Eric e Marie Lane dizem estar preocupados com a possibilidade de o erro acontecer novamente

Marie Lane acrescentou: "Eu me sinto muito desconfortável até mesmo em visitar o cemitério. Não vamos nem perto do lugar com a mesma frequência de antes."

Ela disse que ainda tem perguntas.

"Isso não deveria ter levado três anos e três meses, e não deveríamos ter precisado lutar dessa maneira", afirmou.

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