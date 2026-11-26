O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, aceitou nesta quinta-feira (26/11) o convite para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele assumirá a pasta a partir de 2027.

Primeiro ministro do novo governo a ser anunciado, o executivo terá como desafio ajustar as contas públicas, preservando gastos sociais considerados prioritários pelo presidente.

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Trabuco é frequente defensor do equilíbrio fiscal, mas diz que isso deve ser feito preservando o crescimento.

"Devemos sempre reconhecer que precisamos crescer mais para reduzir desigualdades. Mas é necessário trilhar dentro dos limites da sustentabilidade", disse no ano passado, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

"Não dá para crescer por crescer sem respeitar os limites de sustentação da meta de inflação, do balanço de pagamentos e da dívida interna. Não dá também para ficar no discurso do ajuste fiscal pelo ajuste fiscal. O crescimento não pode ser demonizado", continuou.

A escolha é vista com bons olhos pelo mercado financeiro, que tem pressionado o governo por medidas mais fortes para conter gastos.

A mera expectativa sobre sua escolha para o cargo provocou dois dias de alta na Bolsa de Valores e recuo do dólar. O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, fechou esta quinta-feira com alta de 6,07%, aos 176.800 pontos. Já o dólar recuou 1,25%, a R$ 5,744.

Com apoio no mercado, Trabuco pode sofrer resistência dentro do próprio governo e do partido de Lula.

Horas antes da confirmação do executivo do Bradesco como futuro ministro, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), chegou a dizer que Trabuco "pode não ser a melhor opção" para a Fazenda.

Fernando Haddad, que comandou a pasta durante o terceiro mandato de Lula até se descompatibilizar em março para disputar as eleições, também foi alvo de críticas internas, de alas da gestão petista contrárias a medidas de ajuste fiscal.

O governo conseguiu aprovar no Congresso na segunda-feira (23/11) um primeiro pacote para equilibrar as contas públicas, mas as medidas são consideradas insuficientes pelo mercado financeiro e parte dos economistas.

Para um economista que atua em uma organização internacional, a chegada de Trabuco "muda o clima" em relação ao governo Lula.

"A economia está indo bem, não há nada grave na conjuntura, mas está tudo muito inflamado. Os juros altos, a reação do mercado à vitória do Lula, tudo com muito mal-humor. A chegada do Luiz Carlos Trabuco é um jeito que o presidente encontrou para mudar o clima da festa, para desinflamar a economia", disse à BBC News Brasil.

"É um convite interessante, porque Trabuco é de uma época anterior ao protagonismo da Faria Lima, quando o mercado financeiro ainda era o financiador da atividade econômica, e não prestava um serviço ao sistema como um todo. Ele vai conseguir conectar esse mercado financeiro atual ao governo".

De início humilde à ascensão no Bradesco

Natural de Marília, no interior de São Paulo, Trabuco tem 75 anos. Começou a trabalhar no Bradesco em 1969, aos 17 anos, como escriturário, cargo inicial na carreira bancária. Ao longo de cinco décadas, percorreu diferentes posições na instituição até chegar à presidência executiva, em 2009.

Permaneceu no cargo até 2018, quando passou a presidir o Conselho de Administração, posição que ocupa atualmente. Também presidiu o Conselho Diretor da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) de março de 2024 a abril de 2026.

É formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), com pós-graduação em Sociopsicologia.

Sua origem humilde é um ponto de conexão com Lula, com quem tem longa interlocução. O executivo integra atualmente o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado Conselhão, órgão consultivo do governo federal.

Em 2014, Lula recomendou seu nome para assumir o Ministério da Fazenda no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Ele recusou e quem assumiu a pasta foi Joaquim Levy, que na época comandava a Bradesco Asset Management, braço de gestão de recursos do banco.