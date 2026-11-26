Natural de Marília, no interior de São Paulo, Luiz Carlos Trabuco começou a trabalhar ainda adolescente. Aos 12 anos, foi auxiliar de tecelão até entrar no Bradesco. Aos 17, ingressou como escriturário em um dos maiores bancos privados do país, onde foi do mais baixo escalão até presidir o Conselho de Administração da instituição.

Agora, aos 75 anos, será o novo ministro da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Trabuco chegou a Brasília na tarde desta quinta-feira (26/11) para se reunir com o petista no Palácio da Alvorada e saiu de lá como futuro integrante do gabinete.

Formado em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), o executivo fez pós-graduação em sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fespsp).

Ao longo de sua carreira no banco, ocupou diferentes posições de liderança, entre elas as de diretor de Marketing, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência e presidente da Bradesco Seguros.

Em 2009, assumiu a presidência executiva do Bradesco, sucedendo Márcio Artur Laurelli Cypriano. Permaneceu no cargo até 2018, quando passou a presidir o Conselho de Administração da instituição.

Sua gestão foi marcada por aquisições, entre elas a do HSBC Brasil, em 2015. O executivo também foi reconhecido pela revista Forbes como um dos melhores CEOs do país e integrou a lista dos 100 brasileiros mais influentes.

Além da atuação no Bradesco, presidiu entidades representativas do setor financeiro, como a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a Federação Nacional de Saúde Suplementar (Fenasaúde).

Em novembro deste ano, assumiu a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), sucedendo o fundador da entidade, Jorge Gerdau Johannpeter. O movimento reúne representantes do setor público e privado para discutir medidas de redução do chamado custo Brasil.

Nome de Trabuco animou mercado

A possibilidade da ida de Trabuco ao Ministério da Fazenda já havia provocado uma reação positiva no mercado financeiro, que vê no executivo um nome capaz de recuperar a confiança dos investidores na condução da política econômica.

Nesta quinta, antes da confirmação, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, subiu 6,07%, aos 176.800 pontos. O dólar, por sua vez, caiu 1,25%, cotado a R$ 5,7441.

A vitória de Lula foi seguida por um período de instabilidade no mercado financeiro. O dólar chegou a se aproximar de R$ 6, enquanto a Bolsa recuou após superar os 200 mil pontos.

A escolha de Trabuco ocorre em meio à cobrança do mercado financeiro por um ajuste nas contas públicas e à insatisfação dos brasileiros com o custo de vida e o endividamento recorde.

Trabuco é considerado um nome próximo ao setor financeiro e com capacidade de interlocução com empresários e representantes do setor produtivo. Sua indicação pode sinalizar uma mudança na condução da política fiscal e reduzir o temor de deterioração das contas públicas.

Por outro lado, seu nome deve angariar resistência em alas do PT e da opinião pública de esquerda.

A escolha de um executivo do setor bancári, primeiro nome confirmado da nova composição ministerial de Lula, ocorre um ano depois de o PT lançar a campanha pela chamada "taxação BBB", em referência à tributação de bilionários, bancos e bets.

A nomeação de Trabuco deve ser seguida da definição de uma equipe econômica e da capacidade de implementar medidas de contenção de despesas, em um cenário de disputa política e pressão sobre o Orçamento.

Na terça-feira (24/11), Lula sancionou o plano de ajuste fiscal, após aprovação no Congresso. Estima-se que o projeto tenha impacto de até R$ 56 bilhões.

Entre outros pontos, ele prevê a limitação do uso de créditos tributários por empresas, uma maior margem de contingenciamento de despesas e uma revisão de parte dos incentivos fiscais que, segundo dados da Receita Federal, somaram R$ 490 bilhões (4,5% do PIB) em 2024.

Para 2027, o governo tem como meta um superávit primário (a diferença entre arrecadação e despesas, sem contabilizar os gastos financeiros, como pagamento de juros da dívida) de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

Amigo de Lula, banqueiro já recusou convite para a Fazenda

A relação entre Trabuco e Lula é antiga. Eles mantêm uma relação de amizade e interlocução política de quase duas décadas.

O presidente se refere ao executivo como amigo e já havia tentado convencê-lo a assumir o Ministério da Fazenda no segundo governo de Dilma Rousseff (PT), em 2014.

Na ocasião, Trabuco recusou o convite e indicou Joaquim Levy, então executivo do Bradesco, para o cargo. Levy, que administrava o Bradesco Asset Management, foi escolhido por Dilma para substituir Guido Mantega e assumiu a Fazenda com a missão de recuperar a economia e restabelecer o equilíbrio das contas públicas.

Levy era considerado um defensor do liberalismo econômico, com menor intervenção do Estado na economia.

Sua chegada ao ministério ocorreu em um cenário de inflação próxima ao teto da meta, crescimento quase estagnado e dificuldades para cumprir os objetivos fiscais. Um ano depois, o país enfrentava uma recessão, com retração de 3,8% do PIB em 2015, inflação próxima de 10% e aumento do desemprego.

Levy deixou o cargo em dezembro de 2015, substituído por Nelson Barbosa, então ministro do Planejamento.

Mas a relação de Trabuco com a então presidente não ficou limitada à escolha de Levy. Segundo informações da Folha de S. Paulo, o banqueiro conversava frequentemente com Dilma e expunha suas opiniões sobre economia e política.

Assim como outros executivos do setor financeiro, considerava a crise política de 2015 e 2016 um desastre que poderia ter sido evitado.

Edilson Rodrigues/Agência Senado Trabuco tem relação antiga com Lula

Em 2016, Trabuco se tornou réu na Operação Zelotes, deflagrada pela Polícia Federal para apurar um esquema de corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), órgão ligado ao Ministério da Fazenda que julga recursos de contribuintes contra cobranças da Receita Federal.

A investigação apurava o pagamento de propina a conselheiros do Carf para obter decisões favoráveis a empresas multadas pela Receita.

A ação, porém, foi trancada em junho de 2017 pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), por unanimidade. Os desembargadores entenderam que não havia justa causa para o prosseguimento do processo, diante da ausência de indícios suficientes da participação de Trabuco no esquema.

Em agosto de 2018, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve por unanimidade o trancamento da ação penal.

A Operação Zelotes também teve desdobramentos envolvendo Lula. Em 2017, o então ex-presidente tornou-se réu em uma ação que o acusava de favorecer montadoras por meio da edição de uma medida provisória em troca de doações ao PT. Ele foi absolvido pela Justiça Federal em 2021.

Trabuco defende responsabilidade fiscal e crescimento

Em declarações anteriores, Trabuco defendeu a manutenção do "tripé macroeconômico", anunciado em 1999 como a nova estrutura da política econômica brasileira e que tem como pilares o regime de metas de inflação, câmbio flutuante e meta fiscal.

No entanto, ressaltou que o ajuste das contas públicas não deve ser tratado como um objetivo isolado. Em entrevista à Folha de S. Paulo em 2025, o banqueiro afirmou que a política fiscal merece preocupação, mas não é um problema de "vida ou de morte".

"O caminho é seguir os preceitos do tripé macroeconômico que mostrou que dá certo, dólar flutuante, meta de inflação e responsabilidade fiscal. A questão é que existe hoje um quarto componente que são as expectativas do mercado", afirmou.

Para o executivo, a condução da política econômica também precisa levar em conta as expectativas dos investidores e a necessidade de crescimento.

"Devemos sempre reconhecer que precisamos crescer mais para reduzir desigualdades. Mas é necessário trilhar dentro dos limites da sustentabilidade", disse.

Em outra ocasião, ao assumir o comando do Movimento Brasil Competitivo, afirmou que o custo de capital pode se tornar um obstáculo ao investimento quando não corresponde ao apetite de risco dos investidores.