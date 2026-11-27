O setor de hotelaria e alimentação emprega muitos imigrantes na Espanha, em estabelecimentos como hotéis, bares e restaurantes - (crédito: Getty Images)

A chegada de milhões de imigrantes nos últimos anos fez com que a população da Espanha atingisse um recorde histórico.

A imigração transformou a economia e a sociedade do país europeu. E também se tornou um dos principais temas do debate político e social, especialmente com as eleições do próximo domingo, 29 de novembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Espanha atingiu 49.935.642 habitantes, segundo a contagem provisória do Instituto Nacional de Estatística do país (INE), em outubro passado. O número representa quase 2,5 milhões de pessoas a mais que há cinco anos e um aumento de 3,4 milhões em relação a 10 anos atrás.

Cerca de uma a cada cinco pessoas que moram hoje na Espanha nasceu no exterior. Uma década atrás, era uma a cada oito.

O crescimento da população estrangeira surge em uma sociedade que está envelhecendo, onde morrem mais pessoas do que nascem há anos. E a América Latina tem participação cada vez maior nesta transformação.

A Colômbia e a Venezuela são os principais países de onde chegam pessoas para trabalhar, reunir-se às suas famílias ou buscar melhores perspectivas de futuro.

A imigração trouxe trabalhadores para setores fundamentais da economia espanhola, como a construção civil, a agricultura, a hotelaria e a assistência aos idosos, contribuindo para o seu crescimento.

Getty Images O setor de hotelaria e alimentação emprega muitos imigrantes na Espanha, em estabelecimentos como hotéis, bares e restaurantes

O aumento da população espanhola também aumentou a demanda por moradia e serviços públicos, em um país que só recentemente conseguiu ampliar a sua oferta.

Somem-se a isso os debates sobre segurança, integração e as condições que devem ser cumpridas pelas pessoas que chegam para se estabelecer na Espanha. Foi por tudo isso que a imigração se tornou um dos grandes temas das eleições gerais do próximo domingo.

De um lado, o governo e os partidos de esquerda apostam em manter os atuais fluxos migratórios, destacando o impacto positivo da chegada de estrangeiros para a economia do país.

Já as forças de oposição, de direita, propõem medidas mais restritivas. Elas creditam as dificuldades de acesso à moradia e a deterioração dos serviços públicos ao aumento da população registrado nos últimos anos.

As pessoas que fizeram a Espanha crescer

Existem cada vez menos bebês na Espanha.

É verdade que houve um aumento de 1,2% no último ano. Mas os nascimentos caíram em quase 25% no país em uma década, de cerca de 420 mil em 2015 para 321 mil em 2025.

No ano passado, foram registradas cerca de 121 mil mortes a mais do que nascimentos. Ainda assim, a Espanha ganhou cerca de 468 mil habitantes, devido à chegada em massa de imigrantes, segundo os dados provisórios do INE, o órgão responsável pelas estatísticas do país.

A imigração no país atravessou diversas fases no século 21, explica à BBC News Mundo (o serviço em espanhol da BBC) a professora de ciências políticas Carmen González Enríquez, da Universidade Nacional de Educação à Distância da Espanha (Uned).

Ela destaca uma primeira etapa de intenso crescimento, entre 2000 e 2008, seguida pela desaceleração causada pela crise econômica daquele ano.

Mas a fase mais intensa começou em 2017, "freada brevemente pelo período da pandemia e que sofreu um novo aumento da chegada de imigrantes a partir de 2022", segundo a professora.

O censo de 2025 reflete este pico. Quase 25% dos moradores nascidos no exterior no início daquele ano chegaram à Espanha nos dois anos anteriores.

Estamos falando em 2,3 milhões de pessoas, que fizeram da Espanha o principal destino europeu de imigração permanente no período 2023-2024. O país superou os 2,2 milhões recebidos pela Alemanha, segundo dados do Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat).

Mas por que tantas pessoas decidiram se estabelecer em um país com salários mais baixos e desemprego mais alto que outras nações do Ocidente?

O índice de desemprego da Espanha é de cerca de 10,3%, contra 4,1% da Alemanha.

Já o salário médio bruto espanhol anual é cerca de 51% inferior ao alemão, 28,9% ao da França e 50% menor que o do Reino Unido, segundo dados de 2025 da Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Econômico (OCDE), pelo câmbio atual em euros.

"Em comparação com os países de origem, a situação espanhola é atraente", explica González Enríquez. "Além disso, foram gerados aqui postos de trabalho para a maioria das pessoas que chegaram, além de segurança e acesso à saúde e educação pública."

Estas condições também são oferecidas em outros países europeus. Por isso, um fator decisivo, segundo a acadêmica, é "o idioma espanhol, o que é muito importante para quem vem da América Latina".

Getty Images Os imigrantes latino-americanos contribuem decisivamente para a economia espanhola e se integram com mais facilidade aos bairros e comunidades do país

No início de 2025, cerca de 4,7 milhões de moradores da Espanha nascidos no exterior procediam da América Latina. Este número representa quase a metade do total, segundo o INE.

Destes, cerca de 1,3 milhão chegaram em 2023 ou 2024. A Colômbia e a Venezuela são os principais países de origem dos imigrantes.

Por país de nascimento, o grupo mais numeroso naquela época era o do Marrocos, com cerca de 1,2 milhão de pessoas.

Para muitos latino-americanos, o idioma comum e as redes de familiares e conhecidos também facilitam a chegada e o estabelecimento dos imigrantes no país.

Em outubro de 2026, havia cerca de 3,7 milhões de trabalhadores de nacionalidade estrangeira afiliados à Previdência Social espanhola. São quase 600 mil pessoas a mais que um ano antes e 16,4% do total. Suas contribuições ajudam a financiar as aposentadorias e outras despesas.

Os imigrantes representavam um terço dos assalariados empregados no setor de hotelaria, cerca de três a cada 10 trabalhadores da agricultura e da construção civil e a metade em empregos domésticos.

A incorporação dos imigrantes ao sistema de previdência da Espanha é especialmente importante para uma sociedade em envelhecimento.

Dentre os contribuintes da previdência espanhola provenientes de fora da União Europeia, 40,6% têm menos de 35 anos, contra 24,6% dos nascidos no país.

As mudanças na economia

Entre o final de 2019 e o primeiro trimestre de 2026, quase dois terços dos empregos gerados na Espanha foram preenchidos por trabalhadores estrangeiros ou com dupla nacionalidade, segundo o centro de estudos econômicos BBVA Research.

Sua incorporação "fornece mão de obra essencial a setores com forte escassez de trabalhadores, favorecendo a ascensão dos cidadãos nacionais para cargos mais qualificados", explica à BBC a professora Dolores Jiménez Rubio, do Departamento de Economia Aplicada da Universidade de Granada, na Espanha.

"Além disso, seguindo as evidências internacionais, houve um impacto muito limitado sobre os empregos da população autóctone e uma contribuição significativa para o crescimento do PIB", destaca ela, com base nos dados do Relatório Anual do Banco da Espanha de 2025.

Getty Images O setor primário é fonte de emprego para muitos imigrantes na Espanha

Economistas destacam, por exemplo, que a chegada de trabalhadores estrangeiros aos setores de transporte e logística ajudou as empresas que dependem desses serviços a crescer e contratar mais pessoal qualificado.

A imigração também alterou o panorama dos empreendimentos. Em 10 anos, o número de estrangeiros registrados como autônomos na Previdência Social espanhola praticamente dobrou, passando de cerca de 279 mil em outubro de 2016 para 557 mil em outubro de 2026.

Nos setores de telecomunicações e programação de computadores, um em cada três autônomos possui nacionalidade estrangeira.

O relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Espanha de 2025-2026, que avalia a criação de empresas no país, indica que os imigrantes "demonstram propensão ao empreendimento superior aos cidadãos nacionais" e começam a trabalhar por conta própria mais cedo.

Mas é mais frequente que pessoas nascidas em território espanhol fiquem à frente de negócios com mais de três anos e meio de existência.

Um estudo do Banco da Espanha indica que os nascidos no exterior contribuíram com cerca de 25% do crescimento do PIB real espanhol entre 2022 e 2024, que atingiu, em média, 2,9% ao ano.

Getty Images Os trabalhadores estrangeiros suprem parcialmente a carência de mão de obra jovem da Espanha, causada pelo envelhecimento populacional do país

Mas os salários continuam sendo um problema. Carmen González Enríquez destaca que boa parte dos imigrantes é incorporada a "setores de uso intensivo de mão de obra, que pagam baixos salários".

No setor de hotelaria, por exemplo, o salário médio anual em 2024 foi de cerca de 17,65 mil euros (cerca de US$ 18,5 mil, ou R$ 106 mil). Este número está cerca de 40% abaixo da média nacional, segundo o INE.

Com estes salários, é preciso pagar pela moradia, em um momento em que os preços de compra e os aluguéis dispararam e a oferta nas cidades que concentram os empregos é escassa.

Em 2025, foram constituídos na Espanha cerca de 240 mil novos lares e foram construídas apenas 92 mil moradias, segundo o Banco da Espanha.

Mudanças sociais

É cada vez mais comum encontrar nas maternidades espanholas mães e bebês que nasceram em países diferentes.

Em 2015, estes casos representavam 22,9% dos nascimentos. Dez anos depois, a proporção subiu para 34,4%, um pouco mais de um a cada três bebês, segundo o INE.

Para González Enríquez, esta mudança pode ser principalmente observada no dia a dia das grandes cidades, onde "nos relacionamos continuamente com pessoas procedentes de outras origens".

As cidades de Madri, Barcelona e Valência ganharam população graças à chegada de pessoas do exterior em 2024. Mas, em todas as três cidades, o número de moradores que se mudaram para outros municípios espanhóis foi maior do que os que chegaram.

E, na chamada "Espanha esvaziada", a chegada de famílias jovens ajuda a compensar o envelhecimento. Nas cidades com mais de 1 mil habitantes, 25% das crianças menores de 13 anos têm mães estrangeiras, segundo o Conselho Econômico e Social do país.

Nas escolas, podemos observar as duas tendências ao mesmo tempo.

No ano letivo de 2025-2026, aumentou o número de alunos de nacionalidade estrangeira no ensino primário, mas o total de matrículas nesta mesma faixa etária caiu em quase 49 mil estudantes, segundo o Ministério da Educação espanhol.

Já nas comunidades que recebem novos moradores, no entanto, o desafio é abrir classes ou aumentar a disponibilidade de consultas médicas no ritmo de crescimento da população. Isso nem sempre acontece, o que aumenta a pressão sobre estes serviços.

E em relação à segurança, o que aconteceu?

Em 2025, 15,3 pessoas foram condenadas com sentença transitada em julgado a cada 1 mil moradores adultos de nacionalidade estrangeira, contra 6,1 entre os espanhóis, segundo o INE.

A BBC News Mundo conversou com o sociólogo Jesús Javier Sánchez Barricarte, da Universidade Carlos 3° de Madri. Ele estudou os crimes que geraram condenação entre 2007 e 2023.

"A criminalidade é concentrada nos homens e adultos jovens", afirma ele, "e a população estrangeira é mais jovem e composta por mais homens."

Sánchez Barricarte explica que, quando comparamos os dois grupos como se tivessem a mesma composição por idade e sexo, a diferença entre seus índices de crimes com condenação é reduzida quase pela metade.

Getty Images

Em relação às origens, o sociólogo destaca que, "ajustadas por idade e sexo, os índices de crime com condenação de cidadãos chineses, indianos, filipinos, paquistaneses ou norte-americanos são claramente inferiores aos dos espanhóis".

"Já os índices de imigrantes italianos, malineses e alemães são um pouco inferiores ou similares", prossegue ele. "Os de marroquinos, franceses ou colombianos estão entre o dobro e o triplo; e os de equatorianos e argelinos, mais do que o triplo."

De qualquer forma, a maioria dos especialistas defende que não existe relação direta entre a imigração e a falta de segurança. A acadêmica Carmen González Enríquez destaca que a convivência com os imigrantes na Espanha, "em linhas gerais, é boa, muito boa".

Por que a imigração é fundamental nas eleições de 29 de novembro

No próximo domingo, 29 de novembro, os espanhóis irão eleger um novo Parlamento, que deverá dar posse a um primeiro-ministro — ou presidente do governo, como se diz na Espanha.

Os apoios que cada candidato conseguir reunir no Congresso espanhol irão definir se o atual primeiro-ministro (Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE) seguirá à frente do governo do país, com o apoio da Frente Ampla de esquerda e de outras forças políticas, ou se o líder do Partido Popular (PP), o conservador Alberto Núñez Feijóo, conseguirá formar uma maioria que poderá incluir o partido Vox, considerado pelos seus adversários como sendo de extrema direita.

Uma das grandes diferenças entre as propostas dos dois blocos é o que fazer com os imigrantes que já moram na Espanha sem visto de residência.

Em abril, o governo de Pedro Sánchez deu início a um processo extraordinário de regularização da situação desses imigrantes. Em pouco mais de dois meses, foram recebidos 1,17 milhão de pedidos, dois terços dos quais de pessoas da América Central ou do Sul.

A Frente Ampla, que aglutina partidos de esquerda, propõe que este processo passe a ser permanente.

Por outro lado, o PP deseja proibir as regularizações em massa e definir anualmente o número de trabalhadores que podem entrar no país e para quais setores, segundo os cargos não ocupados e a capacidade de acolhimento.

Já o Vox defende, entre outras medidas, a expulsão dos imigrantes que permanecerem no país em situação irregular e dos estrangeiros que cometerem crimes graves, ou delitos leves reiteradamente.

O partido também defende o conceito de "prioridade nacional", que consiste em dar preferência aos espanhóis em relação aos estrangeiros no acesso à "moradia pública, creches, vale-alimentação ou transporte, auxílios, benefícios e serviços sociais", segundo seu programa eleitoral.

Getty Images O partido espanhol Vox é o que apresenta propostas mais rígidas em relação aos imigrantes, como a 'remigração', um plano para promover o regresso aos seus países de origem de imigrantes que 'não sejam contribuintes ou vivam de subsídios públicos'

A campanha também chega poucos meses depois da crise de Ceuta.

No final de julho, dezenas de milhares de pessoas cruzaram, em dois dias, a fronteira que separa o Marrocos da cidade espanhola localizada no norte da África. O fluxo de migrantes causou graves alterações da vida local e algumas delas persistem até hoje.

Paralelamente, nas ilhas Canárias, continuam a chegar migrantes pelo mar. Foram cerca de 24 mil em 2026, até meados de novembro.

Qual será a influência destes casos no resultado das eleições espanholas?

No início de novembro, o instituto de pesquisa 40dB pediu aos espanhóis que escolhessem até dois temas que, segundo eles, estariam em jogo nas eleições de domingo.

Um em cada quatro cidadãos espanhóis consultados destacou a imigração, que ficou em terceiro lugar, atrás da moradia e das aposentadorias e serviços públicos.

Quase a metade das pessoas que votaram no Vox em 2023 mencionou a imigração, contra 30% dos eleitores do PP e 15% dos socialistas.

Na mesma pesquisa, o Vox foi o partido mais indicado como sendo o mais preparado para gerir esta questão, na opinião dos eleitores.

"O tema da imigração favorece mais o voto à direita, que discute mais este tema, de propostas de mudanças, do que a esquerda", segundo González Enríquez.

Entre os que comparecerão às urnas no domingo, estarão também eleitores espanhóis que, um dia, chegaram como imigrantes. O que sabemos sobre eles?

Um estudo publicado no ano passado analisou o voto deste grupo.

Entre os imigrantes de primeira geração que declararam seu voto, 59% escolheram a esquerda e 41%, a direita, segundo o trabalho dos economistas Santiago Pérez-Nievas e Carles Pamies. Eles analisaram quatro pesquisas realizadas entre 2013 e 2023.

Mas, entre seus filhos de imigrantes nascidos na Espanha, o panorama é diferente.

"Na segunda geração, a distribuição dos votos entre os partidos de esquerda e de direita é similar à observada entre os nascidos na Espanha", segundo os autores do estudo.

O certo é que, neste domingo, a imigração irá pesar nas urnas, tanto entre os nascidos na Espanha quanto entre aqueles que, um dia, chegaram ao país e, agora, compartilham a responsabilidade de decidir o futuro da nação.

Gráficos da equipe de Jornalismo Visual da BBC News Mundo e da BBC News Brasil.