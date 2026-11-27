Um homem de El Salvador foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês), na cidade de Boston, poucos dias depois de ter ganhado US$ 1 milhão na loteria, o equivalente a cerca de R$ 5,65 milhões.

Ariel Velásquez Morales havia comprado, no dia 18 de novembro, um bilhete de loteria instantânea, que custou US$ 10, em uma loja de conveniência no leste de Boston.

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Ao raspar o bilhete, ele ganhou o prêmio. No entanto, como optou por receber o valor integral de uma só vez, o montante foi reduzido para US$ 650.000. Haveria, ainda, descontos relacionados a impostos.

Segundo a mídia local, Velásquez planejava economizar uma parte do prêmio e investir a outra.

Mas nesta terça-feira (26/11), menos de uma semana depois, agentes do ICE o localizaram no bairro e o prenderam.

"Bem-vindo à loteria das Operações de Controle e Remoção de Boston! Onde imigrantes ilegais e políticos que defendem 'cidades-santuário' não têm sorte, e os cidadãos da Nova Inglaterra que respeitam a lei sempre ganham!", publicou o escritório local do ICE em Boston, na rede social X, sobre a detenção de Velásquez.

Na mesma linha, a conta principal do ICE no X escreveu: "A sorte dele acabou".

"Direitos e privilégios reservados aos cidadãos americanos são para os cidadãos americanos, NÃO para estrangeiros ilegais. Os patriotas do ICE continuam trabalhando dia e noite para fazer cumprir as leis de nossa nação e servir ao povo americano", declarou a agência.

A legislação que rege a loteria de Massachusetts — estado ao qual Boston pertence — não exige residência legal no país para jogar e receber um prêmio; também não existe uma norma em nível nacional sobre o assunto.

ICE Foto de Ariel Velásquez compartilhada pelo ICE

Velásquez havia entrado nos EUA de forma irregular em 2013, atravessando a fronteira do México com o Texas, segundo o ICE.

Na ocasião, agentes de controle de fronteira dos EUA "entregaram a ele uma intimação para comparecer perante um juiz de imigração e o deixaram em liberdade dentro dos EUA, juntamente com uma lista de prestadores de serviços jurídicos gratuitos", informou a agência de imigração em um comunicado.

"Um juiz de imigração do Departamento de Justiça ordenou a expulsão de Velásquez Morales em 2014, mas ele permaneceu ilegalmente no país", acrescentou.

Velásquez permanecerá sob custódia até sua deportação, informou o ICE.