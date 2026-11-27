Um homem de El Salvador foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês), na cidade de Boston, poucos dias depois de ter ganhado US$ 1 milhão na loteria, o equivalente a cerca de R$ 5,65 milhões.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Ariel Velásquez Morales havia comprado, no dia 18 de novembro, um bilhete de loteria instantânea, que custou US$ 10, em uma loja de conveniência no leste de Boston.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Ao raspar o bilhete, ele ganhou o prêmio. No entanto, como optou por receber o valor integral de uma só vez, o montante foi reduzido para US$ 650.000. Haveria, ainda, descontos relacionados a impostos.
Segundo a mídia local, Velásquez planejava economizar uma parte do prêmio e investir a outra.
Mas nesta terça-feira (26/11), menos de uma semana depois, agentes do ICE o localizaram no bairro e o prenderam.
"Bem-vindo à loteria das Operações de Controle e Remoção de Boston! Onde imigrantes ilegais e políticos que defendem 'cidades-santuário' não têm sorte, e os cidadãos da Nova Inglaterra que respeitam a lei sempre ganham!", publicou o escritório local do ICE em Boston, na rede social X, sobre a detenção de Velásquez.
Na mesma linha, a conta principal do ICE no X escreveu: "A sorte dele acabou".
"Direitos e privilégios reservados aos cidadãos americanos são para os cidadãos americanos, NÃO para estrangeiros ilegais. Os patriotas do ICE continuam trabalhando dia e noite para fazer cumprir as leis de nossa nação e servir ao povo americano", declarou a agência.
A legislação que rege a loteria de Massachusetts — estado ao qual Boston pertence — não exige residência legal no país para jogar e receber um prêmio; também não existe uma norma em nível nacional sobre o assunto.
Velásquez havia entrado nos EUA de forma irregular em 2013, atravessando a fronteira do México com o Texas, segundo o ICE.
Na ocasião, agentes de controle de fronteira dos EUA "entregaram a ele uma intimação para comparecer perante um juiz de imigração e o deixaram em liberdade dentro dos EUA, juntamente com uma lista de prestadores de serviços jurídicos gratuitos", informou a agência de imigração em um comunicado.
"Um juiz de imigração do Departamento de Justiça ordenou a expulsão de Velásquez Morales em 2014, mas ele permaneceu ilegalmente no país", acrescentou.
Velásquez permanecerá sob custódia até sua deportação, informou o ICE.
- A mãe e a filha detidas pelo ICE em hospital após sofrerem acidente de carro: 'Socorro, por favor, socorro!'
- Por que é possível ganhar US$ 1 bilhão na loteria e ainda ir à falência