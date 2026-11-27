"Lula elege o primeiro ministro do seu próximo Gabinete: um banco para dirigir a Fazenda", diz título publicado no jornal espanhol El País - (crédito: Reprodução/El País)

A escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gerou repercussão na imprensa internacional.

A indicação de Trabuco foi classificada pelo jornal britânico Financial Times como uma escolha estratégica para ajudar a tranquilizar o mercado, "abalado pela situação das contas públicas na maior economia da América Latina".

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Na reportagem intitulada 'Lula nomeia banqueiro como ministro da Fazenda do Brasil em tentativa de acalmar os mercados', o diário especializado em notícias econômicas destaca a visão compartilhada por muitos economistas no Brasil em relação aos gastos públicos.

"Analistas afirmaram que a nomeação de Trabuco poderia ajudar a tranquilizar os investidores de que o presidente pretende adotar uma política fiscal mais ortodoxa em seu quarto mandato não consecutivo", diz o Financial Times.

"Economistas da corrente dominante afirmam que os gastos estatais precisam ser contidos para permitir que o Banco Central do Brasil reduza suas taxas de juros de dois dígitos — patamar que tem prejudicado o crescimento e onerado os tomadores de crédito."

Reprodução/El País "Lula elege o primeiro ministro do seu próximo Gabinete: um banco para dirigir a Fazenda", diz título publicado no jornal espanhol El País

Ainda segundo o jornal britânico, o maior desafio de Trabuco será estabilizar a dívida pública de 83% do PIB, que o Financial Times classifica como "elevada para uma economia em desenvolvimento".

"Essa tarefa envolverá negociações com o Congresso brasileiro, conhecido por sua natureza fragmentada e marcada por uma lógica de trocas políticas", diz o meio de comunicação, ressaltando ainda o fato de que Lula enfrentará um Legislativo de inclinação conservadora em seus próximos anos no poder.

O jornal francês Le Monde apresentou Luiz Carlos Trabuco como "um colaborador próximo de Lula".

"De origem humilde, começou a trabalhar no Bradesco aos 17 anos como simples funcionário administrativo. Gradualmente, ascendeu na hierarquia, atuando como CEO de 2009 a 2018, antes de se tornar presidente do Conselho de Administração", diz o texto.

A escolha também foi noticiada por uma série de veículos em língua espanhola, como os argentinos Clarín e La Nación.

Segundo o Clarín, a indicação de Trabuco provocou "euforia" no mercado: "o Ibovespa, índice de referência do principal mercado acionário latino-americano, fechou em 176.799 pontos, registrando, assim, sua segunda alta nesta semana."

"A expectativa de uma equipe econômica mais comprometida com a disciplina fiscal e com o controle dos gastos públicos manteve o otimismo dos operadores", disse ainda o jornal.

"Nesta quinta-feira, a Bolsa subiu 3,7% e o dólar caiu 1,5%, para 5,72 reais, depois de ter chegado perto de seis durante a semana", destacou o La Nación.

Um analistas ouvido pelo jornal argentino, porém, afirma que apesar do otimismo demonstrado neste primeiro momento pelo mercado, uma reversão da tendência que se observa desde as eleições, de pessimismo em relação às escolhas econômicas do novo governo, deve demorar.

"Suponho que muitos investidores estrangeiros demorarão a considerar seu retorno ao Brasil", disse Gustavo Cruz, estrategista-chefe da Sincra Investimentos, ao La Nación.

Em sua reportagem sobre o tema, o diário argetino também destacou a forma como a escolha do novo ministro dividiu a cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT).

"Alguns dirigentes resistiam à ideia de que um banqueiro conduzisse a política econômica de um governo do partido, enquanto outros recorreram aos seus contatos no setor financeiro para convencê-lo a aceitar", diz o jornal.

Reprodução/Clarín 'Euforia no Brasil': reportagem no jornal argentino Clarín destaca a escolha de Lula para nono ministro da Fazenda

Já o jornal espanhol El País afirma que o fato de Trabuco ter sido o primeiro ministro indicado por Lula oficialmente "indica a relevância da missão que o banqueiro terá em suas mãos".

"A escolha do titular da Fazenda ocorre um mês depois de o líder da esquerda brasileira surpreender e vencer a extrema-direita, contrariando as previsões. Nesse período, a Bolsa de São Paulo perdeu um trilhão de reais, o equivalente a 18%; e o real brasileiro caiu 15% em relação ao dólar", descreve o texto sobre os últimos acontecimentos no Brasil.

O El País explica ainda que a dívida pública brasileira aumentou "acentuadamente" no terceiro mandato de Lula: "o déficit fiscal gira em torno de 9% e as taxas de juros estão em 13,75%, entre as mais altas do mundo."

O jornal conclui indicando que o presidente do Brasil deve anunciar novos nomes para seus ministérios na próxima semana, assim que retornar da cúpula do Mercosul, que acontece em Montevidéu nos dias 3 e 4 de dezembro.