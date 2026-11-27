'Ele [Putin] é um agressor e um assassino. Não pode ser amigo. Simplesmente não pode', afirmou Zelensky à BBC - (crédito: BBC)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressou frustração com os Estados Unidos, criticou o presidente americano, Donald Trump, por chamar o colega russo, Vladimir Putin, de "meu amigo", e afirmou que os atrasos na entrega de mísseis antibalísticos essenciais à defesa de seu país custa a vida de ucranianos.

Em entrevista à BBC em seu gabinete, no centro de Kiev, capital do país, Zelensky afirmou que os EUA não estavam pressionando a Rússia o suficiente nas negociações de paz e considerou "estranho" Trump ter publicado uma foto em que aparece abraçando Putin.

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"É claro que cabe ao presidente dos EUA decidir, mas... é estranho", disse Zelensky, em inglês. "Ele [Putin] é um agressor e um assassino. Não pode ser amigo. Simplesmente não pode", afirmou, acrescentando que seria como dizer que se era amigo do líder da Alemanha nazista, Adolf Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-45).

Desde o tenso encontro com Trump no Salão Oval, em 2025, Zelensky tem adotado cautela na condução das relações com os EUA.

Os dois enviados de Trump às negociações têm tentado negociar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia para pôr fim ao elevado número de mortes. No entanto, parecem mais alinhados à posição da Rússia do que à da Ucrânia.

A última rodada de negociações de paz, mediada em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, no início deste mês, não apresentou avanços claros. "Quanto mais sabemos, mais problemas surgem", resumiu Zelensky.

Segundo o presidente da Ucrânia, a expectativa é de que as negociações sejam retomadas em dezembro.

Na quinta-feira (26/11), Trump publicou em sua rede social, a Truth Social, que, durante o encontro de cúpula com Putin na China na semana passada, havia feito um apelo à Rússia para "cessar toda agressão militar contra territórios em toda a Europa". O presidente americano afirmou ainda acreditar que um acordo de paz com a Ucrânia era "uma grande possibilidade".

A julgar por suas declarações públicas, no entanto, a Rússia parece ter voltado às posições intransigentes que defendia no início das negociações — em todos os pontos.

Zelensky revelou ainda que não estava claro se representantes europeus participariam das negociações, conforme haviam anunciado os enviados americanos. A Rússia parece estar resistindo.

BBC 'Ele [Putin] é um agressor e um assassino. Não pode ser amigo. Simplesmente não pode', afirmou Zelensky à BBC

Os ataques russos à Ucrânia têm se tornado mais frequentes e letais. O número de civis mortos atingiu um recorde histórico. Zelensky pediu, portanto, "aliados que realmente ajudem, que possam pressionar a Rússia" para obter resultados e cobrou dos EUA que fizessem jus à sua reputação de país forte, com "poder e respeito".

"Quando você tenta adotar uma postura muito neutra diante do agressor, isso significa que você apoia tanto as vítimas quanto o agressor. Isso não é certo", afirmou.

Os EUA sustentam que mantêm uma posição de neutralidade. Questionado novamente na quinta-feira sobre ter chamado Putin de amigo, Trump disse a jornalistas: "Queremos acabar com as mortes. Eu poderia dizer que ele não é um amigo... Quero chegar a um acordo."

E acrescentou: "Eu poderia chegar lá e dizer: 'Não gosto de você', e então teríamos o mesmo problema que temos com Zelensky e Putin. [...] Sabe, o maior obstáculo para esse acordo é o fato de termos dois líderes que realmente se odeiam."

Enquanto isso, a Ucrânia enfrenta dificuldades para defender seu espaço aéreo.

Os alertas de ataques aéreos, emitidos dia e noite, tornaram-se parte desgastante da rotina da população. Enquanto mísseis balísticos russos têm como alvo usinas de energia e pontes, drones com propulsão a jato são lançados diariamente contra o centro de Kiev e outras grandes cidades.

Em resposta, a Ucrânia lançou centenas de drones contra alvos em território russo. Zelensky afirmou que as Forças Armadas ucranianas já conseguem destruir cerca de 70% dos drones russos mais rápidos e que esse percentual vem aumentando.

No entanto, há uma escassez "muito grande" de mísseis interceptadores capazes de deter mísseis balísticos. "É uma pena que tenham concentrado seus esforços no Oriente Médio e estejam ajudando mais a região. Temos grandes ressalvas quanto a isso", disse Zelensky. "A falta desses mísseis custa vidas humanas."

Zelensky também confirmou que o uso do sistema americano de comunicações via satélite Starlink — e de sua versão militar, o Starshield — continuava sujeito a restrições nas áreas ocupadas da Ucrânia.

Unidades ucranianas que operam drones relataram à BBC as dificuldades que enfrentam: seus interceptadores já não conseguem alcançar os drones russos do tipo Shahed. Com isso, essas aeronaves conseguem avançar cada vez mais pelo território ucraniano sem serem interceptadas.

Mas de quem foi essa decisão?

"Do ponto de vista técnico, da SpaceX. Do ponto de vista político, não sei, realmente não sei", respondeu Zelensky. "É como um jogo de pingue-pongue. Perguntamos a um lado, e eles dizem que a decisão é do outro."

Um inverno difícil

Os ataques de longo alcance da Ucrânia contra alvos russos se intensificaram nas últimas semanas e atingiram refinarias de petróleo e navios que transportam armas ou combustível.

Na quinta-feira, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou que o ataque que afundou um navio de guerra russo atracado no leste da Líbia nesta semana representava um risco de expansão da guerra para o Mediterrâneo, o que considerou inaceitável.

Zelensky defendeu a ofensiva, classificando o navio de guerra Merkury como um "alvo absolutamente legítimo".

Ele reconheceu que ataques desse tipo eram "muito perigosos", mas afirmou que as forças ucranianas "nunca atacam" sem coordenar suas ações com os países parceiros.

O presidente ucraniano não quis dar mais detalhes. Mas reconheceu que a Ucrânia se preparava para um inverno difícil e perigoso.

Ataques recentes contra Kiev tiveram como alvo pontes sobre o rio Dnipro, aparentemente numa tentativa de dividir a cidade em duas.

Parte da população já deixou a capital para passar o inverno em outros lugares, e empresas fecharam as portas, uma vez que as interrupções no fornecimento de energia e os ataques às redes de logística elevaram os custos operacionais a níveis insustentáveis.

Esses ataques também deixaram grande parte da cidade às escuras. "[A Rússia] quer que fujamos, é claro", disse Zelensky. "As pessoas podem ir embora, mas vamos tentar defender nossa capital de todas as formas possíveis. Precisamos da nossa capital. Sem uma capital, não se tem um país."