Lula tem desgaste de credibilidade para conduzir um ajuste fiscal, dizem analistas, agravado por seu pacote eleitoral com impacto bilionário nas contas públicas - (crédito: EPA/Shutterstock)

Escolhido para assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luiz Carlos Trabuco Cappi terá pela frente uma série de desafios que vêm ocupando o centro do debate econômico nos últimos anos.

A trajetória das contas públicas, a insatisfação dos brasileiros com o custo de vida e o endividamento recorde estão entre as questões que deverão exigir atenção da nova equipe econômica desde os primeiros meses de governo.

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Tudo isso, em meio a uma economia que deverá crescer menos em 2027 e ao protagonismo dos campos políticos na pauta do ajuste fiscal — Trabuco já enfrenta críticas dos dois lados do espectro político brasileiro, inclusive de dentro do próprio PT.

O executivo aceitou na quinta-feira (26/11) o convite para comandar o Ministério da Fazenda. Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, ele trabalha no banco desde os 17 anos, onde começou como escrituário (cargo inicial na carreira bancária).

A escolha é vista com bons olhos pelo mercado financeiro, que tem pressionado o governo por medidas mais fortes para conter gastos.

Antes mesmo da confirmação de sua escolha, os juros futuros caíram e o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, disparou 6,07%, aos 176.780 pontos. O dólar, por sua vez, recuou 1,25%, cotado a R$ 5,7441.

Entenda os principais desafios que Trabuco deve enfrentar na economia quando assumir a pasta a partir de 2027.

1. Desequilíbrio das contas públicas

O futuro ministro terá que lidar com uma dívida pública no maior nível desde a pandemia. A dívida bruta do governo geral — que inclui governo federal, Previdência, Estados e municípios — chegou a R$ 11,1 trilhões em agosto, equivalente a 82,9% do Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país), segundo o Banco Central.

A dívida cresce quando o governo gasta mais do que arrecada com impostos. Sem dinheiro em caixa, ele é obrigado a pegar mais dinheiro emprestado, a juros mais altos, numa "bola de neve" fiscal.

A dívida pública alta — e sem perspectiva de estabilização do seu nível em relação ao PIB nos próximos anos — gera dúvidas quanto à capacidade do governo de honrar suas obrigações.

Com isso, o Banco Central diz ter dificuldade de baixar a taxa de juros. Isso encarece investimentos e empréstimos e reduz o crescimento da economia, afetando a vida dos brasileiros em geral.

Com seu pacote eleitoral, Lula criou despesas fiscais com impacto de quase R$ 200 bilhões até 2030, segundo cálculo da Warren Investimentos, anterior à proposta de tarifa zero nos transportes aos fins de semana.

O presidente também fez campanha afirmando que o crescimento da economia e a ampliação da arrecadação decorrente disso são o caminho para reduzir a dívida pública, sem se comprometer com cortes de despesas.

O mais recente projeto de ajuste fiscal, aprovado pelo Congresso Nacional e já sancionado por Lula, não acalmou o mercado.

A medida vem sendo chamada de "Plano Moretti" devido ao nome que vem liderando a proposta até agora, Bruno Moretti, ministro do Planejamento e Orçamento.

Estima-se que o projeto tenha impacto de até R$ 56 bilhões. Entre outros pontos, ele prevê a limitação do uso de créditos tributários por empresas, uma maior margem de contingenciamento de despesas e uma revisão de parte dos incentivos fiscais que, segundo dados da Receita Federal, somaram R$ 490 bilhões (4,5% do PIB) em 2024.

Mas o mercado financeiro segue temeroso, desconfiança que se configura como um dos fatores a explicar a forte desvalorização do real — a moeda que mais perdeu valor no mundo nas últimas semanas, levando o dólar a R$ 6 na última segunda-feira (23).

"Avaliamos que as medidas vão na direção correta, mas, para melhorar as expectativas de forma mais duradoura, seria importante avançar em ajustes estruturais, com foco na trajetória das despesas públicas", disse Luíza Pinese, economista da XP, à BBC News Brasil antes da aprovação do projeto na Câmara.

Antonio Madeira, economista da consultoria 4intelligence, explicou que o PLP se concentra principalmente no orçamento de 2027, mas não contempla questões ligadas ao avanço das despesas obrigatórias, como Previdência e programas sociais. Com isso, aumenta a percepção de risco e a preocupação com o comportamento futuro da dívida pública entre agentes financeiros

Luiz Felipe Vital, chefe de Estratégia Macro e Dívida Pública da Warren Investimentos, também considerou a medida "muito aquém do que se esperava e de uma medida capaz de estabilizar a dívida pública".

EPA/Shutterstock Lula tem desgaste de credibilidade para conduzir um ajuste fiscal, dizem analistas, agravado por seu pacote eleitoral com impacto bilionário nas contas públicas

Outro fator de desconfiança está na capacidade do governo de fazer um ajuste fiscal, ao mesmo tempo em que busca cumprir promessas de campanha feitas por Lula, incluindo reajustes no Bolsa Família, a extensão do programa Pé de Meia a universitários e o perdão a dívidas de Microempreendedores Individuais (MEIs).

Em entrevista à BBC News Brasil, a economista Laura Carvalho, professora da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP), analisou que o PLP tem o objetivo de "resolver o problema do resultado primário".

Mudanças mais profundas, como alterações no pagamento de benefícios sociais, precisariam de alterações através de Propostas de Emenda à Constituição (PEC).

E o papel dos juros altos na dívida pública torna a equação ainda mais difícil de ser resolvida. A taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, que é estabelecida pelo Banco Central, está em 13,75% ao ano. Descontada a inflação, ela fica num patamar acima de 9%, o maior juro real do mundo.

"O plano [do governo] coloca o país em uma trajetória menos explosiva de dívida pública, mas para estabilizá-la, é outro pacote", afirmou Carvalho, apontando que pode haver no futuro novos projetos de ajuste fiscal.

"Não afasto a possibilidade de que outros ajustes e outras medidas [sejam adotadas], inclusive por meio de PECs. Esse plano é um primeiro passo para ancorar as expectativas e começar um governo. Pode incluir novas medidas arrecadatórias ou cortes de despesas, ou ambas, para gerar os espaços à agenda estrutural que o presidente Lula prometeu."

Antonio Cruz/ Agência Brasil Aumento do custo de vida será um elemento-chave do próximo governo

Já o economista Eduardo Giannetti acredita que se o governo Lula não apresentar, até março do ano que vem, um plano econômico robusto que aponte o caminho para um superávit primário de 1,5% a 2% do PIB até 2028, há um "imenso risco" do Brasil entrar em recessão em breve.

No conceito econômico, isso significa uma retração no desempenho de vários setores que compõem o PIB. Quando isso acontece por dois trimestres seguidos, o país entra na chamada recessão técnica, situação que o Brasil viveu pela última vez no começo de 2020 (quedas de 1,5% e de 9,7% do PIB nos dois primeiros trimestres).

Para alcançar essa meta, diz Giannetti, não basta agir, mas também convencer.

"Metade do que acontecerá será por ação do governo, e a outra metade será decidida na batalha de expectativas — que [Lula] precisa ganhar logo no começo do mandato", argumenta Giannetti, que ocupa a cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras (ABL), à BBC News Brasil.

Patricia Monteiro/Bloomberg via Getty Images Quando nome de Trabuco ainda era uma especulação, expectativa levou a alta do Ibovespa

Mas após a confirmação de Trabuco para novo ministro, analistas se mostraram mais otimistas.

À BBC News Brasil, o economista André Lara Resende afirmou que a escolha foi uma "ótima opção".

"Uma personalidade serena, conciliadora, da confiança do Lula, capaz de reduzir a tensão entre o 'mercado' e o presidente", afirmou Resende, cujas propostas para as políticas monetária e fiscal causaram alvoroço recentemente.

Para Cristina Helena de Mello, professora da Sorbonne 1, em Paris, e coordenadora da pós-graduação em Economia da PUC-SP, a escolha é motivada por uma tentativa de diálogo com "um mercado relativamente incompreensível com o poder público".

"Encontrar uma pessoa que pavimentou sua trajetória no setor privado, no setor financeiro, e que compreende e dialoga bem com esse interlocutor, é interessante", avalia Mello.

Trabuco é frequente defensor do equilíbrio fiscal, mas diz que isso deve ser feito preservando o crescimento.

"Devemos sempre reconhecer que precisamos crescer mais para reduzir desigualdades. Mas é necessário trilhar dentro dos limites da sustentabilidade", disse no ano passado, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

"Não dá para crescer por crescer sem respeitar os limites de sustentação da meta de inflação, do balanço de pagamentos e da dívida interna. Não dá também para ficar no discurso do ajuste fiscal pelo ajuste fiscal. O crescimento não pode ser demonizado", continuou.

Outro economista que preferiu não se identificar, atuante na Faria Lima, afirmou que esta foi a "melhor opção possível".

"O Trabuco conhece muito bem a realidade do setor privado, sabe a dor do empresário brasileiro e o mercado tem muita confiança nele", afirma.

Outro aspecto apontado pelo economista é o fato de o ministro escolhido não ser ligado ao PT, o que indica a perspectiva de "mudanças estruturais na agenda econômica para além de Lula".

"Se o presidente quisesse apenas impor o projeto econômico dele, não precisaria chamá-lo. Colocaria alguém ligado ao PT que só obedecesse a ele. A sinalização é que a agenda econômica terá autonomia", diz o economista.

"Tenho certeza que ele [Trabuco] fará um ajuste fiscal muito mais robusto do que qualquer nome ligado ao PT. Não será um ajuste dos sonhos do mercado, mas também não será o que tem vindo do governo."

2. Economia em desaceleração em 2027

Um segundo desafio para o novo chefe da Fazenda será um crescimento menor da economia, que, na visão dos analistas, "já está contratado" para 2027.

No último boletim Focus do Banco Central, divulgado em 23 de novembro, a mediana das expectativas dos analistas era de uma alta de 1,7% do PIB neste ano e de apenas 1% no próximo.

Há um mês, a expectativa era de expansão de 1,80%.

O levantamento também aponta uma perspectiva mais fraca para 2027. A previsão de crescimento foi reduzida de 1,02% para 1%, sinalizando que os analistas esperam uma desaceleração da atividade econômica no próximo ano.

A perda de ritmo deverá ser influenciada por uma redução dos estímulos fiscais pelo governo federal e governos estaduais em 2026, em meio à corrida eleitoral. Ao mesmo tempo, os investimentos devem seguir pressionados no começo do ano pelos juros ainda elevados.

A esse cenário deve se somar uma retração da agropecuária, setor que tem puxado o desempenho do PIB nos últimos anos, por conta das quebras de safra esperadas com o El Niño forte — o que também deve pressionar o preço dos alimentos.

"Estamos projetando uma queda de 0,7% do agro no ano que vem, devido à questão do El Niño", afirmou à BBC Brasil Bruno Imaizumi, economista da consultoria 4intelligence, em outubro. "Está vindo um monstro climático, que está sendo subestimado."

Reuters PIB deve crescer menos em 2027, sob impacto do El Niño no agro

O eleitor costuma avaliar o governo pelo que sente no bolso. Se o início do mandato for de economia fraca, uma percepção negativa pode se consolidar cedo e pesar na popularidade do presidente, na relação com o Congresso e nas perspectivas de reeleição ou sucessão.

Em seu programa, Lula aposta na indução estatal ao investimento privado, com a continuidade de programas como o Nova Indústria Brasil (NIB), de reindustrialização; uma segunda edição do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), de investimentos em infraestrutura e na área social; e o Plano de Transformação Ecológica (PTE), de crescimento sustentável.

O plano de Lula combina isso com propostas de fortalecimento da demanda interna, por meio do crescimento da massa salarial, e apoio a micro, pequenas e médias empresas por meio do alargamento de linhas de crédito produtivo (como Pronampe, Procred 360 e Acredita).

"Um governo regular [na economia] conseguiria evitar uma deterioração significativa das questões fiscais e, ao mesmo tempo, manter a economia crescendo de maneira moderada, sem ser de forma artificial, colocando mais despesas públicas", opina Imaizumi.

"Um bom ou ótimo governo seria aquele que, além de estabilizar a questão das contas públicas, conseguisse implementar reformas que realmente aumentassem o potencial de crescimento do país", afirma, acrescentando ser cético quanto a isso.

Já Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, disse à BBC Brasil em outubro acreditar que, se o cenário de desaceleração da economia for acompanhado de uma mudança no rumo fiscal, uma queda de juros pelo Banco Central se torna mais factível, o que pode limitar a perda de ritmo da atividade.

"Mesmo que a gente tenha um semestre de atividade mais parada [no início de 2027], o fato de termos o Banco Central com mais espaço para cortar juros traz uma expectativa de retomada desse crescimento já no final de 2027 para 2028", acredita.

"Agora, se o governo demorar muito para atuar nas medidas e o Banco Central não puder cortar juros com mais celeridade, a desaceleração pode se prolongar ou até mesmo termos uma recessão."

3. Custo de vida e endividamento

Por fim, o terceiro grande desafio na economia será reverter o mau humor dos brasileiros, provocado pelo custo de vida elevado e endividamento recorde nos últimos anos.

Levantamento feito por Bruno Imaizumi, da 4intelligence, mostra que o eleitor chegou às urnas em 2026 com poder de compra acima das eleições de 2022, mas ainda abaixo do pré-pandemia.

O salário mínimo em setembro deste ano (R$ 1.621) comprava 1,76 cesta básica, ante 1,61 em igual mês de 2022, e mais 2 ao longo de 2019, último ano antes da emergência da covid-19. O maior valor da série foram 2,28 cestas básicas em março de 2012, considerando o valor da cesta de São Paulo, em série do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Já o percentual de famílias endividadas recuou para 81,7% em setembro, na primeira queda do indicador no ano, após sucessivos recordes, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

As empresas também enfrentam situação complicada, com diversos pedidos de recuperação judicial no setor de varejo e no agronegócio.

Na semana passada, o CMN (Conselho Monetário Nacional) e o Banco Central aprovaram um conjunto de medidas para ampliar a proteção de clientes de instituições financeiras e prevenir riscos associados ao endividamento.

Pelas novas regras, clientes com dívidas em atraso há 90 dias ou mais em operações de crédito sem garantias, ou com sinais claros de que não conseguirão pagá-las, terão proteção reforçada e as instituições não poderão ampliar a exposição a esses clientes nessas modalidades.

Getty Images Eleitor chegou às urnas em 2026 com poder de compra acima das eleições de 2022, mas ainda abaixo do pré-pandemia.

Para lidar com a questão do custo de vida, o governo Lula também propôs durante a campanha manter a política de valorização real do salário mínimo e a inflação sob controle.

Para baratear alimentos, o petista acena à agricultura familiar, propondo ampliar o Plano Safra da Agricultura Familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e a oferta de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). Também promete baratear a energia elétrica e que a Petrobras retome o segmento de distribuição de combustíveis.

Para endereçar o problema do endividamento, o presidente lançou medidas diversas ao longo da campanha eleitoral, como o Desenrola 3.0, o perdão da dívida de MEIs e a proibição das bets.

A nova versão do Desenrola, diferentemente das anteriores, propõe comprar carteiras de dívidas com desconto de até 90%, repassando a dedução ao devedor, com o objetivo de limpar até R$ 150 bilhões em dívidas dos brasileiros até meados de 2028.

Para Bruno Imaizumi, as propostas apresentadas nas eleições não tocam em agendas de longo prazo. Ele avalia que reduzir o custo de vida, em uma economia ainda muito dolarizada como a brasileira, exigiria valorizar a moeda nacional, o que, na sua visão, só seria possível com reformas estruturantes.

"Ficamos muito mal acostumados a discutir uma única grande reforma por mandato. E essa reforma, geralmente, vem muito desidratada", afirmou à BBC Brasil em outubro. "Por isso a relação entre os Três Poderes é tão importante, porque nos falta discutir os problemas estruturais."

Com relação ao endividamento, Imaizumi também avalia que as propostas de campanha são paliativas, e que uma solução de longo prazo exige reduzir os juros no país, o que só será possível com o reequilíbrio das contas públicas.

Neste contexto, um economista que atua em uma organização internacional e preferiu não se identificar, elogiou a escolha de Trabuco para a Fazenda. Ele usou uma metáfora para descrever o contexto econômico atual: é como se o Brasil estivesse em uma "festa em um lugar muito bonito", mas mesmo assim houvesse gente de mau humor.

"A chegada do Luiz Carlos Trabuco é um jeito que o presidente encontrou para mudar o clima da festa, para desinflamar a economia", disse o economista.

"É um convite interessante, porque Trabuco é de uma época anterior ao protagonismo da Faria Lima [principal centro financeiro de São Paulo], quando o mercado financeiro ainda era o financiador da atividade econômica, e não prestava um serviço ao sistema como um todo. Ele vai conseguir conectar esse mercado financeiro atual ao governo."

Outro economista que preferiu não se identificar, atuante na Faria Lima, afirmou que esta foi a "melhor opção possível".

"O Trabuco conhece muito bem a realidade do setor privado, sabe a dor do empresário brasileiro e o mercado tem muita confiança nele", afirma.

Críticas de aliados e da oposição ao governo

Ao mesmo tempo em que encontrará os desafios econômicos, Luiz Carlos Trabuco também deve enfrentar criticas dos dois lados do espectro político brasileiro, inclusive dentro do proprio PT.

O economista atuante na Faria Lima que falou com a BBC News Brasil sob a condição de anonimato prevê que, com a confirmação do nome, o protagonismo dos campos políticos na pauta do ajuste fiscal se inverterá.

"O PT provavelmente vai ao Congresso pressionar por um ajuste fiscal e a direita, na ânsia de fazer uma oposição dura ao governo, vai começar a barrar o ajuste. O PT fará isso porque sabe que, sem o ajuste, a economia vai piorar muito daqui para a frente", avalia esta fonte.

"O Brasil não é para amadores mesmo: a esquerda, que antes não queria ajuste, agora vai pressionar por ele, e a direita, que é favor de ajuste, vai tentar barrar. Vamos ver como o Trabuco se sai nessa."

Candidato do Partido Liberal (PL) que foi derrotado por Lula no segundo turno, Flávio Bolsonaro escreveu no X que o petista fez o "maior estelionato eleitoral" da história.

"Além de abusar dos poderes econômico e político em plena campanha, este estelionato eleitoral foi o maior da história!", acusou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante afirmou que a escolha demonstra que os banqueiros "sempre são os maiores beneficiados" nos governos de Lula.

"A escolha do banqueiro Trabuco reforça o que eu sempre falei… Na próxima semana quero ver a cara dos meus colegas parlamentares da esquerda", escreveu Cavalcante na rede social X.

Ao jornal Valor Econômico, o deputado federal Marcos Pereira, presidente do partido de direita Republicanos, elogiou a decisão.

"Foi uma excelente escolha. A histórica experiência de Trabuco será fundamental para os ajustes que o Brasil precisa fazer. Desejo sucesso ao Trabuco e parabéns ao presidente Lula", disse Pereira.

Deputado federal licenciado do PT e atualmente ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, José Guimarães classificou como "excelente notícia" a escolha de Trabuco.

"Confio que sua experiência, capacidade de diálogo e conhecimento da economia brasileira serão importantes para avançarmos na construção de um país mais justo, desenvolvido e com oportunidades para todos", escreveu no X.

Mas, como já vinha sido demonstrado, há resistência dentro do próprio PT às perspectivas de ajuste fiscal representadas por um nome como o do banqueiro.

Em suas redes sociais, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) relembrou o nome de Joaquim Levy, também ex-executivo do Bradesco que assumiu a Fazenda no governo Dilma, em 2015. O nome de Levy enfrentou forte resistência dos petistas por sua pauta de corte de gastos e de ajuste fiscal.

"Sobre a nomeação de hoje para o Ministério da Fazenda, o que mais me vem à cabeça é o momento Joaquim Levy. Espero que a história não se repita!", escreveu Lindbergh Farias.

*Com reportagem de Vinicius Mendes, Mariana Alvim e Mariana Schreiber, Da BBC News Brasil em Brasília e São Paulo