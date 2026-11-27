Frankenstein é um dos clássicos da literatura mundial e foi tema de diversos filmes - (crédito: Netflix)

No verão de 1816, a jovem Mary Shelley, então com apenas 18 anos, e seu marido, Percy Shelley, estavam de férias junto com seu amigo, o famoso poeta Lord Byron.

Em uma noite escura e chuvosa, eles lançaram um desafio: quem conseguiria escrever a melhor história de terror?

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Lord Byron logo abandonou a competição. Mas Mary Shelley se perguntou: qual seria a coisa mais assustadora que consigo imaginar? Seria uma criatura que volta dos mortos, como um vampiro ou um morto-vivo? Ou algo ainda mais aterrorizante, algo que nunca sequer viveu antes?

Então ela teve uma visão: Shelley imaginou um cientista chamado Victor Frankenstein criando vida por meio da eletricidade.

Mais de 200 anos depois, Frankenstein continua sendo uma das obras mais influentes da literatura. Muitos a consideram o primeiro grande alerta sobre os perigos de criar um ser artificial inteligente — e os riscos de se perder o controle sobre essa criação.

Incontáveis escritores seguiram os passos de Mary Shelley com histórias sobre algum tipo de inteligência artificial.

Em 2019, a obra foi reimaginada pela escritora britânica Jeanette Winterson, que lançou o livro Frankissstein.

Nos últimos anos, a autora vem se debruçando cada vez mais sobre o tema da inteligência artificial. E para ela, Frankenstein é uma espécie de romance pioneiro no assunto.

"Ela tinha apenas 19 anos quando escreveu Frankenstein, e o que percebeu foi que estava, na verdade, falando sobre uma forma de vida artificial", disse Winterson ao programa The Global Story do Serviço Mundial da BBC.

"A questão é: o que diabos fazer com ela? Para começar, você lhe dá um nome. Você a educa. Você a introduz no mundo. Isso vai muito além de simplesmente alinhá-la aos nossos valores."

Netflix Frankenstein é um dos clássicos da literatura mundial e foi tema de diversos filmes

Uma coisa que diferencia os escritos de Winterson dos demais autores de ficção científica é sua visão positiva sobre o futuro da inteligência artificial. Ela acredita que a nova tecnologia é apenas uma ferramenta — e que toda a história de sucesso da humanidade é baseada em humanos aprimorando e dominando suas ferramentas.

Ela vê até mesmo na obra de Mary Shelley um lado positivo sobre o futuro da tecnologia.

"Até hoje, Frankenstein nunca foi realmente compreendido pelo que é: um romance sobre o futuro, e sobre um futuro que nós mesmos poderíamos criar. É justamente isso que o torna tão assustador."

Voz destoante

Winterson é uma voz destoante entre autores que tratam da inteligência artificial. Grande parte das obras sempre tratou o tema como distópico e assustador.

No cinema, a inteligência artificial foi tratada assim em filmes como A.I.: Inteligência Artificial (2001), de Steven Spielberg, 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), de Stanley Kubrick, Ela (2013), de Spike Jonze, e Matrix (1999), das irmãs Wachowski.

Nenhuma dessas histórias tem um final muito feliz.

A narrativa é hoje uma parte vital do desenvolvimento da inteligência artificial. As histórias ajudam as pessoas a visualizar como será o futuro desta tecnologia — seja esse futuro positivo ou sombrio.

A própria indústria da inteligência artificial também parece entender isso. Neste mês, a empresa Anthropic anunciou que está contratando um ser humano — não um robô — para o cargo de "Líder de Narrativa" (Narrative Lead).

O contratado será responsável por "moldar e comunicar a história da empresa". Segundo informações divulgadas, o salário oferecido para a função gira em torno de US$ 500 mil por ano (quase R$ 3 milhões).

Uma das qualificações exigidas é a de storytelling — saber contar histórias.

Nesta entrevista à BBC, Winterson explica sua visão positiva da tecnologia e aborda como os escritores de ficção sempre desempenharam um papel importante ao ajudar a sociedade a compreender novas tecnologias em um mundo em constante transformação.

BBC: Você é bastante positiva em relação à IA. Por que se sente esperançosa sobre o que essa tecnologia pode fazer por nós?

Winterson: Ela continua sendo uma ferramenta, e os humanos são animais que usam ferramentas. Essa foi a nossa história de sucesso. Olhe para nós: existimos há cerca de 300 mil anos, e a Terra tem 4,5 bilhões de anos.

Como animais que usam ferramentas, somos a grande história de sucesso do universo. Encontramos uma forma de administrar nossa fragilidade e nossas capacidades limitadas com nossos grandes cérebros, terceirizando tudo aquilo que não conseguimos fazer. Somos assim. Temos nos saído brilhantemente até agora.

Agora, concordo que nossa inteligência também é nossa ruína, porque somos muito arrogantes. Portanto, não vivo em um mundo cor-de-rosa de pensamento mágico. Sei que isso tudo pode dar terrivelmente errado. Mas isso não significa que precise acontecer, nem que vá acontecer. Se quisermos uma distopia, teremos uma. É preciso ter muito cuidado com aquilo que se deseja.

BBC: A ficção científica há muito molda nossa concepção de como o futuro pode ser. Que papel contadores de histórias, romancistas, cineastas e outras pessoas criativas têm em nos ajudar a imaginar como a IA pode mudar nossas vidas?

Winterson: É enorme. Porque, se você não consegue imaginar um mundo diferente, nunca conseguirá construí-lo, certo? O que as pessoas criativas fazem é pegar o que existe, o estado das coisas como está agora, e perguntar: "E se? E se isso fosse um pouco diferente? E se ampliássemos, pressionássemos, mudássemos?"

Às vezes elas pegam o que existe e pensam no que não existe, propondo uma forma completamente diferente de viver.

Nós inventamos as coisas na medida em que avançamos, e é assim que as sociedades progridem. Contamos histórias melhores. Mudamos de ideia. Este é, acima de tudo, um ato de imaginação. Portanto, o que precisamos proteger nos seres humanos é nossa capacidade imaginativa.

É por isso que, quando as pessoas dizem: "As artes, a literatura... esqueça isso. É só um hobby. É elitismo", eu penso: "vocês ficaram loucos?"

Esta é a nossa imaginação. É isso que permite aos seres humanos pensar além de onde estamos e chegar a onde poderíamos estar.

BBC/72 Films Jeanette Winterson é uma voz destoante entre escritores que tratam da inteligência artificial

BBC: Se você tivesse que sugerir uma lista de leitura para as pessoas que estão criando a IA, ou uma lista de filmes, quais seriam as obras essenciais que sugeriria a eles?

Winterson: Obviamente eles deveriam ler Frankenstein, de Mary Shelley. É realmente a primeira obra que fala sobre o que aconteceria se construíssemos uma forma de vida artificial. O que ela diz ali é: o que acontece quando se tem arrogância, uma vontade enorme, uma determinação maníaca de avançar a qualquer custo? Isso é importante. Então eu sempre começaria por aí.

Eu os faria ler Ursula Le Guin [escritora americana de ficção científica], porque ela é fantástica.

[Em relação a filmes], provavelmente todos eles já viram Matrix.

Esses mundos distópicos são alertas à humanidade sobre o que é possível fazer e o que se deveria considerar antes de fazê-lo.

Estamos falando de algo que será mais do que uma tecnologia, mais do que uma ferramenta. Será um novo tipo de forma de vida, uma entidade não biológica com a qual iremos conviver, queiramos ou não. E isso é enorme.

Acho que os seres humanos estão preparados para isso porque, ao longo do tempo, as pessoas nunca acreditaram que a realidade biológica do planeta Terra fosse tudo o que existe. Tivemos elfos, fadas, demônios, anjos... E, claro, a maior entidade não biológica de todas: o deus celestial.

Há bilhões de pessoas no planeta neste exato momento mantendo a relação mais profunda possível com uma entidade não biológica — um deus celestial. Tudo isso é território conhecido. É por isso que é preciso voltar à cultura e pensar: já estivemos aqui antes. O que podemos aprender?

BBC: Mas muitos pensam em Deus como o criador dos humanos. No caso da IA, são os humanos quem estão criando essa coisa, seja ela o que for, que está no meu telefone. Então a relação não é diferente?

Winterson: Não, não é diferente. Ninguém jamais encontrou Deus. Não existe prova empírica de nada relacionado à religião, e isso não é desrespeito às religiões.

O único ponto que estou levantando é que os seres humanos estão absolutamente preparados e psicologicamente aptos, dispostos e felizes em manter relações profundas com seres que não são feitos de carne como nós e que parecem ocupar um território completamente diferente.

O que me interessa não é se isso é verdade. O que me interessa é o aspecto psicológico que permite que isso aconteça. E, se pode acontecer de uma forma, pode acontecer de outra.

É por isso que acredito que as pessoas ficarão bastante confortáveis, à medida que os sistemas de IA se desenvolverem, em tê-los em suas casas, tê-los como amigos e até mesmo como amantes. Isso não é exatamente um problema.

O problema é: para quais usos maléficos isso será empregado? Vai ser uma distopia ou será um mundo completamente novo que ainda não imaginamos?

BBC: Parece que você está nos pedindo para ter Fé, com F maiúsculo, de que a IA será benevolente. O que acontece se a IA não for benevolente?

Winterson: Não estou pedindo que você tenha fé alguma. Não há motivo para ter fé na IA porque, neste momento, a IA ainda está sob controle humano. A IA não está pensando por conta própria. A IA não é um ser vivo.

Mas não temos ideia de para onde isso está caminhando. Nem sequer sabemos o que é consciência ou como defini-la. Tenho certeza de que teremos de redefini-la à medida que continuarmos trabalhando com entidades não biológicas que respondem, resolvem problemas conosco e terão suas próprias ideias sobre como resolver esses problemas.

E isso pode ser algo muito bom porque, sejamos sinceros, estamos aqui agora e o mundo está uma bagunça, não é?

BBC: Eu acho essa ideia muito provocativa. Tenho dificuldade com a ideia de que meu relacionamento com Claude ou outra ferramenta de IA possa ser tão gratificante quanto meu relacionamento com meu filho, que pode se deitar sobre meu peito e ouvir os batimentos do meu coração. Tenho dificuldade com a ideia de que uma relação com uma IA possa ser igualmente gratificante.

Winterson: Você amava seu ursinho de pelúcia?

BBC: Não que eu me lembre (risos).

Winterson: Não estamos falando de equivalência direta. Estamos falando de como os humanos formam relações.

BBC: Mas não uma que substituiria a outra?

Winterson: Bem, talvez substitua. Para algumas pessoas, já substituiu.

Na China, atualmente, existem milhões de jovens que se definem como "bidimensionais", que acreditam que sua vida profissional e sua vida social estão na tela. Eles não se relacionam com outros seres humanos como tais. Eles se relacionam com avatares. Jogam videogames. Tudo o que fazem já está afastado do contato humano.

Podemos dizer que isso é terrível. Podemos dizer o que quisermos. Mas também temos de aceitar que isso é um fato. É um fato que muitos seres humanos estão muito distantes da interação social com outros seres humanos. É uma crise e todos estamos preocupados com ela.

Portanto, eu não diria que, se você tiver um pequeno companheiro de IA e se sentir melhor, isso seja necessariamente algo ruim.

Getty Images Inteligência artificial é vista como um perigo em 2001 - Uma Odisseia no Espaço

BBC: Vários autores não compartilham do seu otimismo porque temem que a IA possa deixá-los sem trabalho. Um estudo concluiu que mais da metade dos romancistas publicados no Reino Unido acredita que a IA poderia eventualmente substituir completamente seu trabalho. Você teme que sua própria escrita possa ser usada para tirá-la do mercado?

Winterson: Não, não me preocupo com isso. Sou professora de Escrita Criativa Contemporânea na Universidade de Manchester. Muitos estudantes ainda querem escrever. Sempre temos mais candidatos do que vagas. Os cursos de escrita criativa continuam atraindo estudantes neste momento.

A leitura é algo um pouco estranho porque a alfabetização em massa é muito recente. Ela remonta a meados do século 20, e é nesse período que surge o romance como forma de arte. Antes disso, as pessoas liam poesia e baladas.

O romance surge em parte como resposta a um enorme aumento da alfabetização, o que é algo positivo. Pode ser que olhemos para trás e digamos: "Aquilo foi um pequeno ponto fora da curva".

Todo ser humano neste planeta é um contador de histórias. Você encontra alguém voltando do trabalho no ponto de ônibus e essa pessoa diz: "Adivinha o que aconteceu comigo hoje?"

Estamos constantemente trocando microficções.

Somos contadores de histórias, todos nós. Mesmo as pessoas que dizem: "Não sou criativo". Sim, você é.

Agora, se isso continuará em um sentido literário, eu não sei. Fui criada numa tradição oral. Meu pai não sabia ler. Ele deixou a escola aos doze anos.

As palavras nascem na boca antes de chegar à página. Eu não conhecia ninguém que não tivesse uma memória fantástica porque ninguém anotava nada. As pessoas precisavam lembrar. Escrever era complicado, difícil e humilhante. Lembrar era fácil, e eles conseguiam se lembrar de tudo.

Foi assim que aprendi a escrever. Não aprendi a escrever a partir de uma tradição literária. Aprendi a escrever a partir de uma tradição oral.

E, se você é criativo, sempre encontrará uma forma de continuar sendo criativo. Não tenho preocupação alguma. Se ninguém mais lê romances? Então escreva outra coisa. Isso não é um problema.

BBC: Você teme que a IA possa criar ainda mais desigualdade, em que escrever se torne um luxo acessível apenas para certas pessoas?

Winterson: Sempre foi assim. É muito importante olhar historicamente. Foi a expansão da educação e a capacidade das pessoas de terem algum tempo e lazer para serem educadas que permitiram que uma parcela muito maior da população lesse, pensasse e se envolvesse com arte e cultura.

Se queremos proteger isso, deveríamos dizer: "Espere aí. Isso costumava pertencer a uma fatia muito estreita da sociedade. Queremos que volte a ser assim?" E deveríamos responder que não.

Vamos tomar medidas para garantir que isso não aconteça. Novamente, essas são decisões políticas. Isso não tem nada a ver com a tecnologia. É por isso que não estou preocupada.

BBC: Na França há um escândalo literário envolvendo o escritor canadense-haitiano Telison Aurelien. Seu romance C'était ça ou mourir estava na disputa pelo Prêmio Goncourt, o principal prêmio literário da literatura francesa. Aurelien foi acusado de usar IA, o que ele nega, mas ele acabou abandonado por sua editora. E, ao mesmo tempo, existe um novo prêmio para literatura gerada por IA na França. O que você acha dessa tensão?

Winterson: É uma tensão que precisará ser resolvida.

Eu não desencorajo meus alunos a usar IA em seus trabalhos, mas quero saber por que a estão usando, como a utilizaram e por que acreditam que isso melhorou o resultado.

Para meus alunos chineses, isso pode ser muito útil porque sua língua não tem tempos verbais da mesma forma que a nossa. Às vezes digo: passem tudo pela IA. Coloquem no passado. Coloquem no presente. Coloquem no futuro. Vamos analisar e então ver como equilibrar sua história.

Existem formas positivas de usar isso. É insano pensar que, uma vez fora da academia, as pessoas não usarão IA em seu trabalho. Claro que usarão.

Portanto, precisamos olhar para o que realmente está acontecendo, para o que é real, e não simplesmente sentir medo como posição padrão.

Grande parte do que existe por aí é conteúdo mediano e sem grande valor. E um prêmio para isso? Bem, por que não? Vamos ver o que consegue fazer.

Não acho que faça sentido tentar dizer agora que não podemos ter isso em nossas vidas porque isso já está em nossas vidas.

BBC: Você usa IA em sua própria escrita?

Winterson: Não. Às vezes brinco com o Claude. Se alguém dissesse: "Vamos fazer algo com um grande modelo de linguagem e ver o que acontece", eu faria por diversão. Diria: vamos fazer isso juntos e ver o que surge.

Não me faltam ideias e não tenho medo da tecnologia. Claro que teria curiosidade de trabalhar com ela. Por que não?

BBC: E quanto aos escritores mais jovens? Alguns podem estar pensando: "É muito fácil para Jeanette dizer isso, ela construiu uma carreira fantástica antes da internet". Mas, se você está começando hoje, quais são suas chances reais de construir uma carreira e ganhar a vida escrevendo?

Winterson: Você tem razão. Eu estou bem. Tenho leitores e dinheiro suficiente, então é claro que sou otimista.

Mas ninguém entra na ficção literária esperando ganhar dinheiro. Essa ideia realmente surgiu nos anos 1980, quando vieram os grandes adiantamentos das editoras a escritores e os "autores estrelas".

A geração mais jovem tem muito com que lidar: sem educação gratuita, sem moradia acessível para alugar, sem empregos. Essas coisas são reais.

A ideia de que você pode ganhar dinheiro com sua escrita é uma fantasia para a maioria das pessoas, porque sempre foi.

Mas, se as pessoas querem fazer esse trabalho, continuarão fazendo-o.

Muita gente gosta de romances policiais básicos e lê cinco desses livros por semana. A IA pode escrevê-los para você, assim como pode escrever romances românticos do tipo Harlequin ou Mills & Boon [editoras famosas por romances água-com-açúcar].

A IA consegue fazer isso porque nem sequer é prosa de nível mediano, é apenas conteúdo sem valor. E por que não deixá-la fazer isso? Para mim, não há problema algum.

O que estamos protegendo é a capacidade criativa, a capacidade imaginativa. Como sociedade, podemos abrir espaço para isso. Podemos privilegiá-la e priorizá-la.

A verdadeira questão é: o que vamos reservar ao ser humano? Que tipo de seres humanos queremos ser nesse novo mundo?

Acho que as artes serão cruciais porque são os espaços onde desenvolvemos nossa capacidade imaginativa.

Esta entrevista foi concedida ao programa The Global Story do Serviço Mundial da BBC. Clique aqui para ouvir a íntegra do programa (em inglês).