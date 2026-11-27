Median Bah tinha apenas 15 anos quando sua vida mudou para sempre.

Ela se lembra perfeitamente da data: 7 de abril de 2018. Estava doente e deitada na cama.

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Homens armados invadiram a propriedade de sua família na região Sudoeste de Camarões, uma das duas regiões de língua inglesa do país, que está no centro de um conflito separatista.

Median, hoje com 23 anos, conta que dormia profundamente quando o irmão a acordou, assustado com a aproximação de um grupo de homens armados que atiravam indiscriminadamente.

Ele conseguiu escapar pela janela. Mas, para Median, fugir não era tão simples.

"Como eu estava doente, não tinha forças para pular pela janela com ele, então tive que sair pela porta", contou à BBC.

A decisão teria consequências devastadoras.

Ela conta que se deparou com dois dos agressores no jardim, que abriram fogo contra ela.

Primeiro, eles atiraram em sua coxa. Em seguida, dispararam várias outras vezes, causando graves ferimentos em seu rosto.

"Eu não parava de implorar para que não me matassem, dizendo que não estava me sentindo bem. Mesmo assim, acabei no chão", lembra.

Tudo ficou escuro. Ela perdeu a consciência e não conseguia mais enxergar nem falar.

Median achou, inicialmente, que estivesse sonhando.

"Para minha surpresa, era a realidade."

O ataque provocou ferimentos gravíssimos em seu rosto. Sua mandíbula foi danificada, a maioria dos dentes foi destruída e grande parte de sua boca ficou gravemente ferida.

Getty Images A violenta crise em Camarões começou em 2016

Nos últimos oito anos, ela passou por pelo menos quatro cirurgias reconstrutivas em Camarões, Gana e Índia, e outras intervenções estão previstas para o próximo ano.

Partes de seu rosto foram reconstruídas com tecidos retirados de outras regiões do corpo.

Ela também perdeu a capacidade de respirar normalmente pelo nariz e pela boca. Foi submetida a uma traqueostomia, procedimento cirúrgico que consiste na criação de uma abertura no pescoço para permitir a passagem de ar para a traqueia.

Durante oito anos, ela precisou de um tubo para respirar. O dispositivo foi retirado recentemente, permitindo que voltasse a respirar normalmente.

Uma adolescente desfigurada, uma mãe obrigada a fugir de casa e um estudante cuja educação foi interrompida. Quase uma década de combates em Camarões devastou inúmeras vidas.

A crise começou em outubro de 2016, quando advogados e professores das regiões de língua inglesa de Camarões entraram em greve para protestar contra a suposta marginalização das comunidades anglófonas pelo governo, de maioria francófona.

Eles estavam preocupados com a nomeação de juízes e professores francófonos para tribunais e escolas das regiões anglófonas do Noroeste e do Sudoeste.

Inicialmente, o protesto foi pacífico, com milhares de pessoas reivindicando maior reconhecimento da minoria anglófona.

Mas organizações de direitos humanos acusaram as forças de segurança de fazer uso excessivo da força para reprimir as manifestações. Segundo críticos, essa repressão contribuiu para alimentar um movimento separatista armado.

Em 2017, cerca de uma dúzia de grupos armados haviam surgido, segundo o International Crisis Group, reivindicando a independência das duas regiões anglófonas e a criação de um Estado separatista conhecido como Ambazônia.

Desde então, combatentes separatistas se envolveram em um conflito prolongado e frequentemente brutal com as forças do governo.

Organizações de direitos humanos documentaram graves abusos cometidos pelos dois lados.

Combatentes separatistas foram acusados de assassinatos seletivos, sequestros por resgate, tortura e ataques a escolas e outras instalações públicas e privadas.

Já as forças governamentais foram alvo de denúncias de prisões e detenções arbitrárias, tortura e execuções extrajudiciais.

Ambos os lados negaram as acusações, embora, em alguns casos, tenham reconhecido sua responsabilidade por abusos.

Segundo dados divulgados neste ano pela ONU, a violência devastou comunidades e obrigou meio milhão de pessoas a deixar suas casas.

Pelo menos 6 mil pessoas foram mortas desde o início do conflito, segundo a Human Rights Watch.

O ACNUR, agência das Nações Unidas para refugiados, afirma que mais de 70 mil camaroneses buscaram refúgio no vizinho Nigéria.

Michael Mvondo/BBC Glory Akom faz parte das 15 mil pessoas que fugiram de Camarões para o estado de Cross River, na Nigéria.

Glory Akom, de 44 anos, vive com uma deficiência após sobreviver a queimaduras graves em um incidente que não tem relação com o conflito.

A mãe de dois filhos vive agora em um campo de refugiados em Ogoja, cidade do estado de Cross River, no sudeste da Nigéria, perto da fronteira com Camarões.

Ogoja abriga cerca de 15 mil refugiados distribuídos em três campos, afirmou Richard Effiong, do ACNUR, à BBC.

O ACNUR forneceu aos refugiados casas de alvenaria com telhados de zinco.

Para muitos, no entanto, ainda há incerteza sobre quando — ou mesmo se — poderão voltar para casa.

Glory afirma que sua vida em Camarões era muito melhor. Ela tinha um negócio e conseguia sustentar a família.

Mas tudo mudou quando os combates se intensificaram em 2017.

Ela conta que soldados enviados para sua região, no Sudoeste do país, perseguiam moradores até a mata, obrigando-os a abandonar suas casas e fugir para a Nigéria.

"Dormíamos na mata, porque estávamos sempre fugindo. Se você dormisse em casa, eles poderiam entrar e te matar", contou.

Ela se estabeleceu inicialmente em um vilarejo próximo, antes de se mudar para Ogoja, onde finalmente conseguiu moradia permanente.

Como muitos outros refugiados, Glory depende de uma ajuda financeira mensal de US$ 67 (cerca de R$ 360) do ACNUR para sustentar os filhos, um dos quais tem anemia falciforme e precisa de cuidados médicos regulares.

O dinheiro mal dá para cobrir alimentação, despesas médicas e outros gastos essenciais, diz ela.

A tristeza por ter sido obrigada a deixar sua casa é compartilhada por outros refugiados camaroneses em Ogoja que conversaram com a BBC.

Maurine Mangha, de 21 anos, conta que ela e outros cinco familiares fugiram de Akwaya, na região Sudoeste, depois que combatentes separatistas abriram fogo durante celebrações que marcavam o que eles descreviam como sua independência, em 1º de outubro de 2017.

"Eles atiraram em muitas pessoas, e não tivemos outra escolha senão fugir para a mata", contou à BBC.

Getty Images A educação na região Sudoeste de Camarões foi gravemente afetada pelo conflito (foto ilustrativa).

Maurine havia deixado de frequentar a escola meses antes, devido a um boicote escolar imposto pelos separatistas.

A campanha de boicote de 2017, que tinha como objetivo pressionar o governo, envolveu ameaças e ataques a escolas e a pessoas que desobedeceram às ordens de não frequentar as aulas.

As consequências para as crianças foram graves.

Mais de 200 mil crianças estão atualmente fora da escola nas regiões afetadas pelo conflito, enquanto quase 2.500 instituições de ensino permanecem inoperantes nas duas regiões, segundo o Unicef, agência das Nações Unidas para a infância, que cita autoridades educacionais de Camarões.

Apesar das interrupções, Maurine conseguiu uma bolsa de estudos por meio de um programa de ensino superior para refugiados administrado pelo ACNUR.

Ela atualmente estuda microbiologia em um instituto politécnico local.

Mas Maurine conta que não consegue deixar de pensar nos amigos que ficaram em Camarões.

"Fico muito triste pelos meus amigos que não tiveram a oportunidade de continuar os estudos por causa da crise", diz ela.

Michael Mvondo/BBC Maurine Mangha conseguiu uma bolsa de estudos para continuar sua formação.

Após quase uma década de combates, o governo de Camarões quer que os separatistas abandonem a luta armada.

Em setembro, as autoridades lançaram uma iniciativa de diálogo comunitário para buscar soluções locais para o conflito.

"São vocês todos, que estão aqui reunidos, que têm hoje a capacidade de se organizar para conversar com esses jovens [separatistas] e dizer a eles que chegou a hora de partir", afirmou o primeiro-ministro Joseph Dion Ngute durante o lançamento da iniciativa em Buea, capital da região Sudoeste.

Ele reiterou uma mensagem semelhante em Bamenda, principal cidade da região Noroeste e um dos epicentros do conflito.

Nos dois eventos, cerca de 60 pessoas descritas como ex-combatentes separatistas foram apresentadas como tendo abandonado a luta armada e se rendido ao Estado.

Em novembro de 2026, cerca de 1.500 ex-combatentes separatistas estavam em processo de reabilitação em centros de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR) nas duas regiões anglófonas, afirmou à BBC um funcionário camaronês da agência responsável por supervisionar o programa.

Embora uma iniciativa semelhante, realizada em 2019, não tenha conseguido pôr fim aos combates, o governo espera convencer mais combatentes a abandonar a campanha pela independência.

"Muitos combatentes separatistas de Amba foram mortos, outros se renderam e muitos abandonaram a ideologia da independência", afirma Clovis Naseri, ex-comandante separatista.

Getty Images O presidente Paul Biya, no poder desde 1982, tem sido criticado pela repressão militar conduzida por seu governo contra os separatistas anglófonos.

Clovis passou cerca de dois anos no grupo armado Tigres Brancos das Fitas, que atua na região Sudoeste, antes de deixar a organização em 2019.

Em seguida, ele foi admitido em um centro de reinserção, onde passou vários anos em reabilitação.

Hoje, é um crítico ferrenho do movimento separatista e defende a paz e a unidade nacional.

Apesar das deserções e dos esforços do governo para incentivar os combatentes a se render, grupos separatistas continuam realizando ataques nas duas regiões.

Alguns analistas afirmam que a duração do conflito se deve, em parte, à incapacidade do governo de responder às reivindicações que deram origem à crise.

Roland Fru, pesquisador especializado na crise anglófona, afirma que as autoridades ainda não demonstraram uma compreensão clara das questões que estão na origem do conflito.

"Eu nunca ouvi o governo explicar as coisas de uma maneira que me faça entender que ele sequer compreende o problema", diz.

A BBC procurou vários representantes do governo para comentar, mas não recebeu resposta.

As autoridades de Camarões frequentemente rejeitaram as críticas à maneira como conduzem a crise.

Em novembro passado, o presidente Paul Biya afirmou que os esforços de reconstrução, apoiados por parceiros internacionais, estavam contribuindo para restabelecer a normalidade nas regiões afetadas.

"Esses esforços continuarão sem trégua", declarou durante sua cerimônia de posse, ao elogiar as forças de segurança por suas "ações eficazes" e seu "profissionalismo" na melhoria da situação.

Para sobreviventes como Median, Glory e Maurine, no entanto, uma paz duradoura talvez continue fora de alcance enquanto os combates não chegarem definitivamente ao fim.

Enquanto tentam reconstruir suas vidas e manter a esperança, Median, que ainda vive em Camarões, diz ser grata por ter sobrevivido.

"Venci a morte", afirma, com convicção. "Não acredito que exista nada que possa me impedir."

Reportagem adicional de Michel Mvondo (BBC).