Joaquim Levy e Dilma Rousseff (PT), durante evento em 2015. Jones Manoel diz que o governo Lula 4 repete "erros" ao apostar em contenção de gastos assim como Dilma fez em 2015 - (crédito: Agência Brasil)

"O governo Lula está cometendo o mesmo erro que ocorreu em 2015."

Foi assim, um dia antes da confirmação de que o banqueiro Luiz Carlos Trabuco Cappi seria o novo ministro da Fazenda, que o deputado federal eleito Jones Manoel (PSOL-PE) definia, em entrevista à BBC News Brasil, a construção da política e da equipe econômica do quarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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"Me parece que tem muita gente viciada em repetir o passado", completou Manoel em entrevista à BBC News Brasil, realizada na quarta-feira (25/11), em Brasília.

Na sexta-feira (27/11), com o nome de Trabuco já confirmado, Manoel voltou a criticar a escolha de Lula.

"Do ponto de vista simbólico e político, é muito ruim a ideia de um executivo do Bradesco comandando a economia brasileira. Especialmente no momento que as famílias brasileiras estão batendo recorde de endividamento", disse o parlamentar ao UOL.

Em entrevista à BBC News Brasil, o deputado diz que, na sua avaliação, Lula corre o risco de repetir uma escolha que teria ajudado a "implodir" o segundo governo de Dilma Rousseff (PT). Manoel diz que os paralelos são muito semelhantes.

Tanto Dilma quanto Lula teriam sido reeleitos em uma eleição apertada, superando crises de popularidade e prometendo ampliação de gastos e direitos. Depois disso, porém, ambos apostaram em políticas de contenção de gastos e na escolha de um executivo do Bradesco para comandar o Ministério da Fazenda. Lula com Trabuco e Dilma com Joaquim Levy.

Na leitura de Manoel, a mudança adotada por Dilma alimentou na população uma sensação de "estelionato eleitoral", derrubou a popularidade da então presidente e ajudou a criar as condições políticas que culminariam no impeachment em 2016.

Nos últimos dias, a crítica de Jones Manoel aos ajustes fiscais propostos pelo governo Lula já vinham incomodando integrantes do chamado campo progressista, como o deputado federal André Janones (Rede-MG).

Jones Manoel, no entanto, diz não se incomodar com isso. Ele, sequer se identifica com o chamado campo "progressista", nome dado a parlamentares e políticos mais à esquerda. "Você citou o campo progressista. Eu sou comunista", dispara.

Manoel defende uma tese pouco comum inclusive entre economistas mais à esquerda: a de que o Brasil não teria problema nas contas públicas. Segundo ele, o problema não estaria nas despesas primárias, ou seja, nos gastos que o governo tem com investimentos, salários e custeio.

Segundo ele, o principal problema é o quanto governo federal gasta com o pagamento de juros para rolar a dívida. Dessa forma, o ajuste não deveria ser feito sobre gastos em educação e saúde, mas sobre subsídios tributários e emendas parlamentares.

Foi como comunista radical declarado que Jones Manoel fez campanha em Pernambuco, Estado pelo qual se elegeu.

Jones Manoel tem 36 anos de idade é formado em História pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e é doutorando em Serviço Social. Ele conta que chegou ao marxismo por volta dos 18 anos de idade, após obter seu primeiro emprego com carteira assinada e ser obrigado, pelos patrões, a assinar seus contracheques de forma irregular para mascarar atrasos nas datas dos pagamentos.

Já na faculdade de História, ele mergulhou na teoria marxista e, em 2017, com 26 anos de idade, passou a publicar seus primeiros vídeos no YouTube sobre o assunto.

Ao longo dos últimos anos, Manoel se tornou uma das principais vozes da esquerda radical no Brasil e ficou conhecido por embates com militantes tanto de direita quando da própria esquerda.

Nas redes sociais, ele acumula 3,3 milhões de seguidores no Instagram e no YouTube seu canal pessoal tem 831 mil inscritos. Reconhecido por aliados e adversários como alguém hábil no uso das mídias digitais, foi com essa bagagem que ele se lançou na campanha para deputado federal deste ano.

Entre viagens pelo interior de Pernambuco e participações programas de entrevistas, lives e podcasts, ele obteve 249 mil votos e foi o segundo deputado federal mais votado de Pernambuco, atrás apenas de Pedro Campos (PSB), irmão do prefeito de Recife João Campos e membro da tradicional família Arraes-Campos, que domina a política em Pernambuco há décadas.

Foi em um podcast, aliás, que ele protagonizou um dos momentos mais polêmicos da sua campanha, quando foi questionado pelo então candidato a deputado federal Eduardo Moura (Novo-PE) – que foi eleito – sobre se ele apoiaria a prática de estupros atribuídas a militantes do Hamas contra reféns israelenses feitos após os ataques de 7 de outubro de 2023.

No embate, ocorrido em julho, Manoel, que se diz defensor da causa palestina, disse que apoiava todas as formas de resistência do povo palestino.

"Não vou ser sommelier de resistência". Mesmo tendo dito, depois, que não apoiaria "eventuais" casos de violência sexual praticadas pelo Hamas, Manoel foi criticado por sua fala em diversas postagens. Semanas depois ele conseguiu uma decisão judicial determinando a retirada de postagens que o associassem à defesa do estupro.

À BBC News Brasil, Manoel manteve sua posição.

"Eu não me arrependo de ter dito uma frase que foi usada como ensejo para ataques, distorções e mentiras", disse.

Na entrevista à BBC News Brasil, Manoel disse que são pautas históricas do movimento comunista: expropriação de bilionários, reforma agrária e reforma do sistema judiciário. Segundo ele, setores estratégicos da economia brasileira não poderiam ficar nas mãos de magnatas.

"Pra ele [o magnata] não tem problema se o Brasil está mais ou menos seguro, se tem mais ou menos fome, mais ou menos emprego. Ele mora na Europa", diz.

Quanto à aplicabilidade de parte de suas ideias, ele diz saber que não conseguirá convencer setores do Congresso da suposta pertinência de algumas delas.

"Eu não vou convencer a bancada do agronegócio de que é necessária uma reforma agrária. Eu preciso convencer os trabalhadores brasileiros", disse.

Ele também defende o direito ao "ódio de classe".

"Eu sou a favor, sim, desse ódio de classe. E ódio de classe significa o trabalhador não aceitar ser explorado, ser humilhado, ser tratado como alguém que não é o fundamento da sociedade", afirma.

Ao mesmo tempo em que defende pautas tradicionais da esquerda radical, Jones Manoel também se defende de críticas comumente feitas por conservadores.

Questionado sobre ser um comunista que usa tênis Nike, ele foi além e revelou que este não é o único ícone capitalista do qual ele desfruta.

"Eu tenho um PlayStation 5 em casa e eu gosto muito de jogar um 'fifinha' [jogo de futebol no videogame]. Aí diriam: 'Ahh... mas é um comunista que tem um PlayStation'. Sim, sou um comunista e tenho um PlayStation", disse.

Confira abaixo os principais trechos da entrevista de Jones Manoel à BBC News Brasil:

Agência Brasil Joaquim Levy e Dilma Rousseff (PT), durante evento em 2015. Jones Manoel diz que o governo Lula 4 repete "erros" ao apostar em contenção de gastos assim como Dilma fez em 2015

BBC News Brasil - O senhor é comunista autodeclarado. Não é comum, num país como o Brasil, termos comunistas autodeclarados no Congresso Nacional. Afinal, o que é ser um comunista radical?

Manoel - Sou militante comunista há mais de 15 anos (...) Quando eu tinha 18 anos de idade, arrumei o meu primeiro emprego com carteira assinada e eu tinha aquela ideia de que quando eu fizesse 18 anos e tivesse carteira assinada, eu finalmente encontraria um trabalho bom no qual não tivesse exploração.

Só que eu me deparei com a realidade diferente.

Fui zelador de uma escola privada em Recife, e sofri várias situações de assédio moral e de humilhação. O salário atrasava e a gente era obrigado a assinar o contracheque na data certa por causa da fiscalização do Ministério do Trabalho. Mas o salário nunca vinha no período correto.

Foi buscando entender essa realidade que me deparei com a teoria marxista. Mas olha que curioso... saiu recentemente uma pesquisa que mostra que na nova geração, entre pessoas de 16 até 28 anos, a imensa maioria tem uma visão positiva das palavras socialismo e comunismo.

BBC News Brasil - No Brasil, talvez, a realidade não seja essa considerando que boa parte do Congresso que foi eleito agora é um Congresso mais conservador. No Brasil, há um certo temor com relação ao termo comunismo. O senhor já enfrentou alguma situação inusitada, curiosa, relacionada ao fato de o senhor se autodeclarar comunista?

Manoel - No contexto do governo Dilma, quando começou a crise com aquelas manifestações pedindo o impeachment da presidenta, houve a criação de uma extrema-direita que tem o anticomunismo como uma das suas características.

Desde 2015, há uma fala onipresente no debate público brasileiro que é a ideia de um medo do comunismo e que o Brasil está a ponto de se tornar uma Cuba e uma Venezuela.

No Brasil você tem uma coisa meio curiosa: há um anticomunismo muito mais forte do que a existência real de uma ameaça comunista na política brasileira. Eu diria que eu sou parte de um processo histórico em que a gente quer reequilibrar o jogo. Passaram-se os últimos dez anos falando-se de comunismo, colocando Lula e o PT como comunistas, como marxistas, o que é um absurdo (...) Certa vez, eu participei de um vídeo com 20 conservadores. Ao final todos vieram elogiar e parabenizar.

BBC News Brasil - Muita gente no Brasil ainda vê o comunismo como uma ideologia que, no limite, quer desapropriar casas ou a propriedade privada. É isso que o senhor defende? O senhor defende a desapropriação da propriedade privada no Brasil?

Manoel - Tem uma frase do velho [Leonel] Brizola que eu gosto muito: a propriedade privada é tão boa que quero para todo mundo. O Brasil, por exemplo, nunca fez a sua reforma agrária. A gente tem uma concentração de terras violenta, em que 1% dos proprietários concentram quase 50% das terras brasileiras.

A propriedade privada é tão boa que eu quero que todo camponês que queira trabalhar na terra tenha acesso a ela. A propriedade privada é tão boa que eu quero que todo brasileiro tenha casa. Quem está tomando a casa das famílias são os bancos.

O projeto comunista não é tomar casa de ninguém. Pelo contrário, é garantir que todo mundo tenha casa. Não é tomar a propriedade de ninguém que tem um pequeno e médio negócio.

BBC News Brasil - Nem dos super-milionários?

Manoel - Os bilionários são, realmente, um problema muito grande e eles precisam ser expropriados. Mas do que falamos quando falamos de bilionários? A gente está falando de Daniel Vorcaro, do escândalo do Banco Master, do senhor Jorge Paulo Lemann, que, segundo informações da imprensa, está envolvido num dos maiores escândalos da história do capitalismo brasileiro, que foi a fraude das Lojas Americanas.

Ricardo Stuckert/PR Lula e Luiz Carlos Trabuco Cappi, anunciado como futuro ministro da Fazenda do seu quarto mandato

BBC News Brasil - O que se discute muito no Brasil é a tributação sobre grandes fortunas, que é outra coisa...

Manoel – Acho ótimo, também.

BBC News Brasil – Mas então o senhor defende a expropriação. Que tipo de expropriação? Como é que seria feita e sobre quem?

Manoel - Em primeiro lugar, eu sou muito a favor de aumentar a tributação sobre os bilionários e super-ricos porque, no Brasil, quem paga imposto é o trabalhador e a classe média.

Então, um bilionário, por exemplo, que recebe lucros e dividendos, ele não paga imposto, mas uma professora que recebe seu salário paga 27% de imposto diretamente na fonte.

Sobre expropriações, o que é que a gente precisa de maneira imediata? Se o Brasil é um país autossuficiente em petróleo, por que a gente paga uma fortuna, como a gente paga na gasolina e no óleo diesel?

A gente defende, por exemplo, expropriar todas as refinarias da Petrobras que foram privatizadas durante o governo [Michel] Temer, durante o governo [Jair] Bolsonaro, para garantir a correção de absurdos.

BBC News Brasil - Como operacionalizar isso? E como é que você pretende defender e fazer passar isso na Câmara?

Manoel - Esse é só um primeiro exemplo. A gente quer tomar de volta a BR Distribuidora e que a distribuição de combustível tenha protagonismo estatal para, inclusive, expulsar o crime organizado do setor. Outro exemplo muito importante é energia elétrica.

Em São Paulo, que é a cidade economicamente mais rica do Brasil, a energia elétrica é controlada por um grupo italiano que decidiu, para aumentar sua margem de lucro, fazer demissões em massa para reduzir custos.

Os setores estratégicos da economia não podem estar na mão de bilionários que, inclusive, não moram no Brasil. Eu acabei de citar o senhor Jorge Paulo Lemann e ele mora na Europa, não é? Pra ele não tem problema se o Brasil está mais ou menos seguro, se tem mais ou menos fome, mais ou menos emprego. Ele mora na Europa.

BBC News Brasil - O senhor defende expropriação de grandes fazendas do agronegócio?

Manoel - Não tenha dúvida. O Brasil precisa de uma reforma agrária. Por que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas em vez de destinar as terras para a produção de alimentos que o nosso povo come para baratear o custo da comida, a gente está desmatando o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia para plantar soja e boi para exportar para mercados asiáticos?

BBC News Brasil - O senhor só não explicou como é que vai fazer isso passar aqui no Congresso...

Manoel - Eu não vou convencer a bancada do agronegócio de que é necessária uma reforma agrária. Eu preciso convencer os trabalhadores brasileiros de que é necessária uma reforma agrária para enfrentar o desmatamento, as mudanças climáticas e para garantir comida barata na mesa do povo. A partir do momento em que a gente tem a maioria do povo convencida disso, pode ter certeza de que as instituições acompanham a pressão popular, porque a pressão popular é capaz de fazer milagres.

O [senador] Flávio Bolsonaro votou a favor do fim da escala 6x1. O Nikolas Ferreira, depois de passar três anos dando show e mentindo dizendo que era contra, no final ele votou a favor. Porque se ele votasse contra, ele sabia que perderia a eleição.

BBC News Brasil - Em um vídeo com 20 conservadores, notei que o senhor usava um tênis Nike. Acredito que parte da população conservadora gostaria de lhe perguntar: como o senhor responde à crítica de que é uma hipocrisia alguém autodeclarado comunista utilizar um tênis Nike?

Manoel - Conheço a obra de São Francisco de Assis e acho que as pessoas confundem muito Marx com São Francisco de Assis. Gosto muito dos dois, prefiro Marx, mas gosto também de São Francisco de Assis.

Marx nunca defendeu o voto de pobreza. Nenhum comunista nunca defendeu o voto de pobreza. Pelo contrário. A minha defesa é que todo trabalhador e toda trabalhadora tenham prosperidade.

BBC News Brasil - Mas um tênis Nike não é um dos símbolos máximos do capitalismo burguês que o senhor critica?

Manoel - Eu não acho. Eu acho que o símbolo máximo do capitalismo burguês é a propriedade privada dos meios de produção. O tênis Nike é mais uma mercadoria produzida por quem? Pela força de trabalho e pela classe trabalhadora.

Esse blazer, essa camisa, esse microfone, essa aliança, tudo foi produzido pelo trabalho humano. Tudo o que existe é produzido pela classe trabalhadora. Usar um tênis Nike, usar uma roupa de marca... eu tenho um PlayStation 5 em casa e eu gosto muito de jogar um "fifinha" [jogo de futebol de videogame].

Aí diriam: "Ahh... mas é um comunista que tem um PlayStation". Sim, sou um comunista e tenho um PlayStation, que também foi produzido pela classe trabalhadora. Eu não quero socializar a miséria. Quem defende a pobreza como um sinal de virtude é São Francisco de Assis.

BBC News Brasil - O senhor ainda é católico?

Manoel - Eu estou meio lá, meio cá. Eu ando sempre com um crucifixo que eu ganhei de presente e com a conta de Xangô. Então eu estou meio lá e meio cá. Quem quer que esteja certo, eu estou amparado.

BBC News Brasil - Em 2021, o senhor deu uma palestra e disse que uma das suas tarefas era "estimular o ódio de classe e que as pessoas têm que acordar todo dia "querendo esfolar o patrão". O senhor ainda acredita nisso?

Manoel - Mas aí tem o resto da frase, né? O resto da frase era eu falando de estimular o ódio de classe, de se indignar, ficar revoltado. O processo de "esfolamento" não era no sentido literal.

Inclusive, fui processado por isso e ganhei todos os processos. Quem assistir à palestra completa vai ver que estávamos falando de uma perspectiva política em relação à economia do país e nessa perspectiva política, tem que ter ódio de classe.

Por que ódio de classe? Como falei, eu era obrigado a assinar o contracheque até o quinto dia útil, mas eu não recebia até o quinto dia útil. Eu recebia atrasado. Eu cheguei a receber meu salário no dia 20 do mês. Quando o trabalhador fica sem receber o salário, como é que ele paga as contas?

BBC News Brasil - O senhor acredita que sua função hoje, como deputado federal eleito, é estimular o ódio de classe?

Manoel - Aí depende do que você entende como ódio de classe. Eu acho que tem que ter ódio e tem que se indignar com situações como essa. Não é aceitável que uma trabalhadora passe três meses sem receber seu salário e depois ninguém preste contas a ela.

Não é aceitável que seja naturalizado fazer um debate sobre ajuste fiscal, sobre corte de gastos tirando dinheiro do SUS (Sistema Único de Saúde), porque quando você tira dinheiro do SUS, as pessoas morrem porque tem menos atendimento, médicos, leitos e remédio.

Sou a favor, sim, desse ódio de classe. E ódio de classe significa o trabalhador não aceitar ser explorado, humilhado e tratado como alguém que não é o fundamento da sociedade.

BBC News Brasil Jones Manoel vai assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados a partir de fevereiro de 2027. Deputado eleito já foi zelador, professor de História e é doutorando em Serviço Social

BBC News Brasil - Nessa mesma palestra o senhor disse que "tem que acordar todo dia querendo pegar pelos cabelos aqueles ministros do STF". Agora, o senhor é deputado federal...

Manoel - Tem uma piadinha no final, né? Tem um ministro que usa peruca, e aí eu fiz uma piadinha. Não vamos falar o nome do ministro que usa peruca...

BBC News Brasil - Como o senhor fala em indignação com ministros do STF, o senhor defende o impeachment do ministro Alexandre de Moraes?

Manoel - Isso é um falso debate. Eu apoio o impeachment de todo ministro que estiver envolvido em corrupção e malfeitos que tiver (processo) transitado em julgado. Não é uma questão pessoal com um ou outro ministro.

Por que isso é um falso debate? Porque personifica o Alexandre de Moraes como se ele fosse uma espécie de o grande problema [do país], quando, na verdade, o problema é o controle de uma instituição. Um ministro do STF, hoje, pode participar de encontros com empresários que têm casos a serem julgados no STF...

BBC News Brasil - O que o senhor está descrevendo é, exatamente, a conduta que se atribui a Alexandre de Moraes...

Manoel - Não só a ele, né?

BBC News Brasil - O senhor diz que esse é um falso debate, mas esse debate existe na sociedade hoje.

Manoel - É um falso debate porque ele só fala do Alexandre de Moraes. Mas no caso do Banco Master você tem, segundo a imprensa, a implicação de Dias Toffoli, Kássio Nunes Marques, André Mendonça, Moraes e Luiz Fux.

O problema de fundo é que o cara é ministro e aí a sua família tem um escritório de advocacia que ganha causas milionárias e que vão parar no STF. Isso gera um conflito de interesse e isso é um problema sistêmico.

Tem um segundo problema que é ministro do STF participando de festa, coquetel e seminário organizado por lobby empresarial em que está lá o julgador e o interessado na causa. O que eu quero debater é uma reforma do Judiciário que coloque um fim sistêmico ao problema. Vamos fazer o impeachment dos seis ministros que, segundo a imprensa, estão investigados no caso do Banco Master?

BBC News Brasil - Na sua avaliação, ministros que tiveram essas condutas devem ser alvo de impeachment?

Manoel - Eu acho ótimo. Vamos investigar, vamos punir, vamos debater o impeachment e vamos avançar na reforma do Judiciário.

BBC News Brasil - Quando o senhor fala "vamos investigar", conhecendo o funcionamento do STF e a resistência que, aparentemente, o STF tem a se permitir ser investigado, o senhor não está sendo, de alguma forma, conivente com impunidade?

Manoel - De jeito nenhum. Eu defendo que o modelo de controle de constitucionalidade no Brasil tem um problema que é o STF: ele é a última instância do controle de constitucionalidade. E não existe quem fiscalize o STF. O STF se auto-regula enquanto instância última de controle de constitucionalidade. Eu sou contra isso.

BBC News Brasil - E o senhor colocaria o que no lugar?

Manoel - A gente faria um outro modelo de controle. Agora, isso é o que eu penso, o que eu defendo, o que eu milito. Mas eu não consigo sozinho resolver o problema. Dentro da situação dada, a extrema-direita faz do Alexandre de Moraes um boi de piranha pra ficar fazendo agitação em cima disso.

O problema da extrema-direita com Alexandre de Moraes é a prisão do Jair Bolsonaro e a fuga do Flávio Bolsonaro. Eu não vou ser pautado pela extrema-direita porque um sujeito como Nikolas Ferreira, quando faz a denúncia do Alexandre de Moraes, não está preocupado com o Alexandre de Moraes. Se ele fosse coerente, faria a denúncia também do caso Nunes Marques.

BBC News Brasil - O senhor chamou o ajuste fiscal aprovado pelo Congresso, sancionado pelo presidente Lula de "tesouraço". Depois de ter apoiado a eleição do presidente, o senhor se sente enganado?

Manoel - Não chamei ajuste fiscal de tesouraço. Eu falei que, quando acabou o segundo turno e começou um processo de pressão falando da necessidade de um ajuste fiscal, eu disse que o tesouraço foi derrotado e a gente não poderia ter um novo tesouraço. Aí quando saiu projeto de lei 299, eu fiz a crítica.

E continuo fazendo a crítica. Eu falei que é um ataque aos direitos da classe trabalhadora e eu sustento.

BBC News Brasil - Mas o senhor se sentiu enganado?

Manoel - Não, não me sinto enganado. Esse negócio de se sentir enganado ou traído é papo muito mais de relação conjugal do que de política. Eu apoiei o presidente Lula e apoiaria de novo porque, do outro lado, tinha o Flávio Bolsonaro, que depois que acabou a eleição, fugiu para os Estados Unidos para não responder pelos seus crimes.

Lula foi a melhor opção no segundo turno. Por quê? Porque eu acho que o projeto que Lula representa é um projeto ideal para o Brasil? Não. Porque Lula é um democrata e Flávio Bolsonaro é um golpista a serviço dos Estados Unidos. Então, [apoiei Lula] para preservar a democracia política e melhores condições de luta e movimentação da classe trabalhadora.

A equipe econômica do presidente Lula tem uma perspectiva neoliberal, fiscalista e que opera baseada numa ideologia mentirosa. Qual é a sua ideologia? [Eles dizem que] o Brasil tem um problema nas contas públicas. Isso não é verdade.

O Brasil tem um dos menores déficits primários do mundo inteiro. O déficit primário do Brasil é menos de 1% (do PIB). O que é grande no Brasil é o déficit nominal. Quando você soma a diferença entre o que o Brasil gasta e arrecada, juntando o gasto primário e o gasto financeiro, aí sim, o déficit nominal do Brasil é alto e está crescendo.

Mas por que ele é alto? Porque o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. Aí, olham para isso e dizem que para equilibrar as contas públicas no Brasil, precisamos fazer um corte. Onde? No gasto primário. Isso é inaceitável. Isso está equivocado.

BBC News Brasil - Até mesmo nomes mais associados à esquerda, como por exemplo, a economista Laura Carvalho, avaliam que medidas de controle de gasto são necessárias para que as contas do governo não quebrem. Não fazer este ou algum ajuste não seria, de alguma forma, irresponsável?

Manoel - Vou participar de uma live em breve com a Laura Carvalho, inclusive sobre Tarifa Zero. Ela é minha amiga. Respeito muito o seu trabalho, mas tem vários outros economistas que discordam da Laura e eu também discordo.

Existe uma pressão do mercado financeiro por políticas de austeridade. Por outro lado, você tem um problema orçamentário que é o teto de gastos. Hoje, o Estado brasileiro tem um problema orçamentário, porque ele tem um teto de [gasto] primário, com despesas que crescem acima do teto primário.

Das duas uma: ou você corta nessas despesas ou você acaba com o teto de gastos. O Brasil viveu mais de 100 anos sem teto de gasto primário. No século 20, a economia capitalista brasileira foi a segunda economia capitalista que mais cresceu no mundo. Só perde para o Japão. Aí, de repente, de 2016 em diante, o teto de gastos virou uma imposição da natureza?

BBC News Brasil - Goste-se ou não, existem forças no mercado e na sociedade brasileira que entendem que o governo gasta mais do que deveria. O senhor tem alguma proposta ou o senhor acha que isso não deveria ser feito de forma alguma?

Manoel - A proposta primeiro é de disputar e mostrar que isso é mentira do governo. O Estado brasileiro gasta mal, mas não é em saúde, não é em educação. Veja dois exemplos de um gasto malfeito. Gasto com emendas parlamentares. Estamos falando de mais de R$ 50 bilhões. Pelo amor de Jesus Cristo!

Agora, quando começar a nova legislatura, cada parlamentar vai ter direito a R$ 40 milhões em 2027. Se é um gasto fisiológico, eu acho errado. Um segundo exemplo de gasto equivocado é que o Estado brasileiro tem R$ 600 bilhões de gasto tributário, que é gasto tributário, isenções e subsídios para as grandes empresas. E a gente pode cortar isso. A gente tem que acabar com os supersalários. A gente tem que acabar com a isenção injustificada para grandes empresas e repensar o processo de financiamento do agronegócio.

BBC News Brasil - De forma direta ou indireta, o senhor vem sendo criticado por membros da esquerda ou do campo chamado progressista por fazer as críticas que o senhor está fazendo ao governo. O senhor não teme que, num Congresso majoritariamente de direita, isso possa acabar enfraquecendo o governo?

Manoel - Tem uma frase da Bíblia Sagrada que eu gosto muito: não se pode servir a dois senhores. Eu fui eleito para servir a classe trabalhadora. Eu escrevi um programa de mandato que tem mais de 260 propostas e as quase 250 mil pessoas que votaram em mim votaram no programa de mandato e no meu programa de mandato é dito que eu vou combater todas as políticas de austeridade e todas as políticas neoliberais de corte de gastos e eu vou cumprir o meu programa de mandato.

Por outro lado, todas as vezes que o governo for atacado pela extrema-direita, eu vou ser linha de frente na defesa do governo. Eu não vejo a hora de chegar no Congresso Nacional e ter o enfrentamento com Nikolas Ferreira, com o Pavanato, com essa gente.

O que enfraquece o governo são políticas impopulares que vão desacelerar a economia, que vão prejudicar a classe trabalhadora.

BBC News Brasil - Um governo que se reelege prometendo manter gastos e, após a eleição, apresenta um pacote de contenção de gastos, enganou o seu eleitorado?

Manoel - Eu acho que o governo Lula está cometendo o mesmo erro que ocorreu em 2015. A presidenta Dilma se reelegeu com o discurso "muda mais", que ia trazer mais direitos, mais investimentos, mas quando ela se reelege, ela chama um banqueiro do Bradesco, o Joaquim Levy, para ser ministro da Economia.

Consequência prática: começou uma política de ajuste fiscal que dobrou a taxa de desemprego em dez meses. A percepção de toda a população foi de estelionato eleitoral e isso derrubou a popularidade da presidenta Dilma. E aí foi que se deram as condições para vitória do golpe.

BBC News Brasil - O que está acontecendo agora é um estelionato eleitoral?

Manoel - Me parece que tem muita gente viciada em repetir o passado. Já diria um psicanalista famoso: é o eterno retorno. Se economia está desacelerando, fazer ajuste fiscal com a economia desacelerando significa intensificar essa tendência de desaceleração e talvez jogar a economia numa recessão.

BBC News Brasil - Um outro tema que deverá movimentar o Congresso Nacional no ano que vem é a discussão sobre a redução da maioridade penal. O senhor é contra a redução da maioridade penal, mas várias pesquisas no Brasil apontam que a maior parte da população brasileira é favorável a algum tipo de redução da maioridade penal. Por que o senhor é contra?

Manoel - Não existe nenhum estudo, nenhum levantamento, nenhuma pesquisa que mostre que reduzir a maioridade penal seja para qualquer idade que for, 16 anos, 14 anos, vá reduzir algum índice de criminalidade. Então, se não há pesquisa que diga a eficácia disso para reduzir roubo de celular, assalto, latrocínio... eu prezo muito pela ciência.

Se alguém me mostrasse que tem uma pesquisa que comprova por A mais B que (a redução da maioridade) pode ter um efeito positivo na redução da maioridade penal e a redução de alguns índices de violência, eu diria: "Show, vamos conversar". Mas não existe. E eu não faço populismo penal barato. Não faço populismo penal barato porque isso é só populismo penal.

BBC News Brasil - O Brasil tem quase 20 anos de governos do chamado campo progressista. O Nordeste também é uma região que foi e é governada majoritariamente por governos desse campo. E lá também houve o avanço da criminalidade, assim como no Brasil inteiro. Como é que o senhor responde à crítica de que a esquerda não sabe gerir a segurança pública?

Manoel - Você falou que tem um campo progressista que está há mais de 20 anos no governo. Eu não sou progressista, eu sou comunista. Eu era oposição aos governos do PSB em Pernambuco...

BBC News Brasil - Mas agora o senhor vai fazer parte da base que apoia esse governo...

Manoel - Sempre fui crítico da política criminal equivocada. A nova lei de drogas foi aprovada no governo Lula e potencializou o hiper-encarceramento no Brasil. Eu não acho que a esquerda não sabe lidar com segurança pública, porque, inclusive, tem uma mentira aqui. Ela parte da premissa de que existe uma grande diferença entre a política de segurança pública desse chamado campo progressista e da direita tradicional.

Eu desafio alguém a me mostrar uma grande diferença historicamente entre a política de segurança pública do ex-governador da Bahia, Rui Costa, e política de segurança pública do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin.

E aí podem dizer: "Ah! Está passando pano pra bandido". Ninguém está passando pano pra bandido. Ninguém gosta de bandido, ninguém quer ter seu celular roubado, ninguém quer ter seu carro roubado, ninguém quer ter sua casa invadida. A questão é o que é efetivo em termos de segurança pública.

Reprodução/Redes Sociais Ao longo da entrevista, Jones Manoel diz que aguarda pelos embates com os deputados conservadores Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato

BBC News Brasil - O presidente Lula se posicionou favoravelmente à redução da maioridade penal no segundo turno. Caso isso entre na pauta do Congresso o senhor pretende votar contra?

Manoel - Aí o debate vai ser da bancada do PSOL. Eu vou defender o voto contra com os mesmos argumentos que usei aqui com você. Temos que ver também a posição da bancada, porque a gente sempre tenta construir uma posição de partido e da bancada.

BBC News Brasil - O senhor mencionou no início da entrevista o fato de que muita gente classifica o presidente Lula como de esquerda ou de comunista. Então, como é que o senhor vê o presidente Lula? Ele é o que, na sua opinião, é.

Manoel - Uma figura de centro. Existe um grande delírio da mídia empresarial burguesa no Brasil em procurar uma terceira via de centro. Mas ela já existe. O presidente Lula representa um projeto político de centro democrático.

É por isso que nenhuma dessas tentativas de terceira via deu certo. Luciano Huck, Eduardo Leite... Então não tem como ter uma terceira via do centro democrático quando ela já é ocupada pelo presidente Lula, que tem o seu tamanho eleitoral.

BBC News Brasil - Mas ele se apresenta como um líder de esquerda ou de centro-esquerda...

Manoel - Depende da entrevista, não é? Tem várias entrevistas em que ele fala que não. Cada um se apega ao recorte que quiser.

BBC News Brasil - Houve uma polêmica recente entre o senhor e o deputado federal André Janones. Como é sua relação com ele? Ele é uma pessoa de quem o senhor pretende se aproximar?

Manoel - Foi ele que falou no grupo dele que a extrema-esquerda é a verdadeira inimiga e deu um comando para atacar pessoas que são lidas como extrema-esquerda. Mas a minha mãe, dona Elza, gosta muito de usar um bordão: não brigam dois se um não quiser.

Eu não quero briga com o André Janones. Não tenho problema com André Janones. Tenho diferenças políticas com ele. Temos compreensões diferentes políticas. O deputado André, por exemplo, votou a favor da autonomia do Banco Central. Eu jamais votaria a favor disso.

BBC News Brasil - Qual, na sua avaliação, foi o peso ou a importância do deputado André Janones na reeleição de Lula?

Manoel - Foi fundamental no campo da comunicação. É provável que [Lula] não tivesse ganhado sem ele. Não é que essa foi a eleição que Janones virou, porque não dá para desconsiderar as mudanças de discurso no Lula. Acho que as propostas no final do primeiro turno e no segundo como o projeto de tarifa zero [no transporte], proibição das bets, reajuste do Bolsa Família, perdão de dívida dos MEIs [microempreendedores individuais] e os atos de rua [foram importantes]... mas os atos de rua que não eram convocados pelo exército do Janones.

Eram organizações espontâneas da classe trabalhadora, da juventude. Mas Janones teve um papel fundamental nessa eleição.

BBC News Brasil - Em julho, o senhor participou de um podcast em que o senhor foi questionado sobre estupros atribuídos ao Hamas praticados contra reféns dos ataques de 7 de outubro. O senhor disse apoiar todas as formas de resistências e que não seria sommelier de resistência. O senhor considera válido o estupro como forma de resistência?

Manoel - Cadê o resto da frase das aspas?

BBC News Brasil - Em que o senhor diz que não apoia eventuais atos de violência sexual...

Manoel – Sim...

BBC News Brasil - Essa frase só é dita ao final do bloco. O que eu gostaria de lhe perguntar objetivamente é: estupro é uma prática de resistência válida?

Jones Manoel - Sua pergunta é enviesada. Eu estava debatendo com um alucinado da extrema-direita [menção ao deputado federal eleito Eduardo Moura] que ficou o debate inteiro falando de violência dos palestinos, que os palestinos são terroristas, que os palestinos são violentos e por aí vai.

Aí eu começo a responder a ele dizendo um argumento mais geral sobre a resistência palestina. A ONU reconhece o direito à rebelião armada em situação de colonização, né?

Aí eu abro o segundo bloco dizendo que é claro que eu não apoio nenhuma forma de violência sexual contra a mulher e eventuais violências que o Hamas tenha praticado. Por que eventuais? Não há provas documentadas do episódio que ele falou. Agora, há provas, sim, inclusive relatórios da ONU comprovando que Israel usa violência sexual de maneira sistemática contra prisioneiros palestinos.

BBC News Brasil - Também há um relatório da enviada da ONU contra violência sexual em situações de conflito dizendo que há informações, segundo ela, claras e convincentes, de que militantes do Hamas praticaram estupros contra reféns.

Manoel - Esse relatório que você citou foi um relatório preliminar que abriu uma investigação e aí depois teve um segundo relatório que fechou a investigação porque Israel não quis colaborar com as investigações.

BBC News Brasil - O senhor mencionou um relatório da ONU e eu estou mencionando outro...

Manoel - Estou mencionando um relatório que é conclusivo, que começou a investigação, fez a investigação e chegou à conclusão. Você mencionou um relatório preliminar que é a mesma coisa que dizer que alguém é culpado porque respondeu a um processo.

BBC News Brasil - Várias vítimas foram ouvidas segundo o próprio documento.

Manoel - Eu li esse documento de cabo a rabo. Eu tenho ele impresso lá em casa. Ele fala de indícios de violência sexual e abre um processo de investigação. Esses indícios não foram conclusivos porque o governo de Israel não quis colaborar com as investigações.

BBC News Brasil - O senhor se arrepende de ter dito que o senhor não seria sommelier de resistência?

Jones Manoel - Eu não me arrependo.

BBC News Brasil – O senhor repetiria essa frase hoje?

Jones Manoel - Eu não me arrependo de ter dito uma frase que foi usada como ensejo para ataques, distorções e mentiras. Tudo o que eu falo, eu estudo. Eu tenho o ótimo costume de quando eu não estudo, eu fico calado. Se você me perguntar agora o que eu acho da situação de Bangladesh, por exemplo, infelizmente eu não tenho como lhe informar. Eu só vi que tem bandeira de One Piece pra todo canto lá nos protestos.

Eu tenho uma posição histórica e consolidada sobre a questão palestina, que é uma Palestina livre do rio ao mar. E sei muito bem o papel que o lobby sionista faz no Brasil.

BBC News Brasil - O senhor é apontado como uma das jovens lideranças da esquerda em um momento em que a esquerda debate um cenário em que o presidente Lula não será mais candidato. O senhor cogita, eventualmente, disputar a Presidência da República?

Manoel - O Brasil tem um grande problema, que é um problema de um personalismo muito grande. Eu acho que o grande desafio da esquerda não é escolher Chico, Manuel, Maria. O grande desafio da esquerda é debater um programa. A gente tem dez eleições presidenciais e não fez reforma agrária, não fez a reforma urbana, as cidades brasileiras são um inferno. Qual é o foco? O foco agora deve ser forjar uma reorganização da esquerda que debata um projeto de país que, para mim, é a revolução brasileira, o socialismo brasileiro.

Acho que esse é o grande desafio que a gente tem nos próximos quatro anos. E isso vai se desdobrar, evidentemente, em candidaturas presidenciais.

BBC News Brasil - Mas o senhor se vê disputando a Presidência?

Manoel - Me vejo. Não sei necessariamente quando, mas nesse momento eu estou muito mais focado em fazer um debate sobre um projeto de país.

BBC News Brasil - O senhor mencionou ao longo dessa entrevista nomes como Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato. Eles são os duelos que o senhor mais espera ter aqui?

Manoel - Não é o que eu mais espero porque é muito desqualificado.

A direita já teve representantes como Antônio Carlos Magalhães e você olha para Nikolas Ferreira e diz: na minha vez piorou muito, né? É uma tristeza. Imagina que legal seria debater com Antônio Carlos Magalhães.

Você tinha um Sérgio Guerra, Marco Maciel, um ACM Neto, Jarbas Vasconcelos. Dava pra conversar sobre o Brasil e ter esses debates. Se você falar com Jarbas Vasconcelos e perguntar a ele sobre a Pedra do Reino, ele saberia que é um livro de Ariano Suassuna. Se eu chego e pergunto isso ao Lucas Pavanato sobre o que é a Pedra do Reino, ele vai achar que é droga.