Ivan Tozzo recorda o telefonema que recebeu após o acidente: "Era a nossa secretária do clube, Jorilda, que estava desesperada, gritando 'Ivan Ivan'." - (crédito: Getty Images)

Eram 2h da manhã quando Ivan Tozzo atendeu o celular e ouviu a secretária da Chapecoense gritando seu nome. Um avião que transportava a equipe de futebol havia caído em uma montanha no dia 28 de novembro de 2016.

Setenta e uma pessoas morreram, incluindo 19 dos 22 jogadores que estavam a caminho do maior jogo da história do clube.

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As investigações posteriores revelaram que o avião havia ficado sem combustível, concluindo que a companhia aérea e o piloto foram responsáveis.

Naquela madrugada, Tozzo assistia ao noticiário na sala de espera do estádio do clube. Seu único pensamento era que os jogadores não voltariam para aquele lugar.

Quando se sentou sozinho na sala de reuniões do clube após os funerais, sendo o único diretor ainda vivo, ele chorou.

Foi nesse momento que Tozzo – que havia mudado de ideia sobre viajar com a equipe por estar inseguro em relação à viagem – decidiu que faria a Chapecoense se reerguer.

Getty Images Ivan Tozzo recorda o telefonema que recebeu após o acidente: "Era a nossa secretária do clube, Jorilda, que estava desesperada, gritando 'Ivan Ivan'."

A Chapecoense estava viajando para a Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional de Medellín no jogo de ida da final da Copa Sul-Americana, o segundo torneio de clubes mais importante da América do Sul.

Seria a primeira final continental da Chapecoense.

"A equipe estava muito motivada, sabendo que estávamos entrando para a história do clube", disse o goleiro Jakson Follmann, um dos três jogadores ainda vivos, à BBC.

Com 24 anos na época, Follmann também estava ansioso pelo seu casamento iminente, sem imaginar que passaria dois meses no hospital.

"Todos estavam extremamente orgulhosos de tudo o que estávamos fazendo, tanto pela equipe quanto pela comunidade de Chapecó e da região", diz Follmann.

O comentarista Rafael Henzel, um dos seis sobreviventes do acidente, que faleceu em 2019 após um ataque cardíaco, descreveu a Copa Sul-Americana como a "Copa do Mundo" da equipe e afirmou em 2017 que "se alguém já morreu feliz, foram as pessoas naquele avião".

Getty Images Os sobreviventes Neto, Alan Ruschel, Follmann e Henzel (da esquerda para a direita) apareceram juntos em um amistoso entre Brasil e Colômbia dois meses após o acidente

O voo LaMia 2933, de Santa Cruz, na Bolívia, para Medellín, na Colômbia, tinha uma distância semelhante à autonomia da aeronave, mas não fez escala para reabastecer e caiu em uma montanha a apenas 18 km de seu destino.

O piloto, Miguel Quiroga, que também era coproprietário da companhia aérea, morreu no acidente. Em uma gravação vazada, é possível ouvi-lo alertando sobre uma "falha elétrica total" e "falta de combustível". No entanto, ele não fez um pedido formal de socorro.

Uma investigação boliviana concluiu que o piloto e a companhia aérea foram diretamente responsáveis pelo acidente. Uma investigação colombiana afirmou que não houve falha técnica e culpou o piloto, a companhia aérea e os órgãos reguladores bolivianos.

"Não considero isso um acidente, mas sim um crime que poderia ter sido evitado", afirma Follmann, cuja perna direita teve que ser parcialmente amputada para salvar sua vida.

"O crime é não parar para reabastecer, a ganância de pensar que ele [o piloto] conseguiria chegar lá... com o combustível praticamente no fim."

Até o momento, ninguém foi condenado na Justiça em relação ao acidente.

Na época, a Bolívia não possuía um sistema para processar empresas. Mesmo quando tal mecanismo foi introduzido em 2021, ele não abrangia homicídio culposo ou desastre aéreo.

Acusações foram feitas contra indivíduos da administração da LaMia — que negaram qualquer irregularidade — mas, em 2020, o julgamento foi adiado devido a disputas sobre jurisdição e dificuldades envolvendo réus que estavam no exterior.

Getty Images O avião estava a apenas 18 km do seu destino quando ficou sem combustível

Diversos detalhes importantes sobre o desastre foram estabelecidos logo no início.

Às 21h16, horário local, a aeronave exibiu um aviso de baixo nível de combustível, mas prosseguiu o voo sem que a tripulação alertasse as autoridades locais.

Quatorze minutos depois, o avião iniciou a descida para o aeroporto de Medellín, mas recebeu instruções para aguardar autorização para pousar.

Às 21h49, a tripulação solicitou permissão prioritária para pousar, citando vagamente "problemas com o combustível".

"Me lembro de que as luzes se apagaram de repente; então comecei a rezar, pedindo a Deus que nos ajudasse", recordou o zagueiro Neto, o último dos sobreviventes a ser encontrado.

"Mas muita gente achou que o avião estava apenas pousando porque não foi uma queda abrupta."

Em cinco minutos, todos os motores, sem combustível, falharam.

"Então, não consegui mais ouvir o motor do avião. Só se ouvia o vento. E depois um alarme: bip bip bip", disse Neto à BBC em 2017.

Getty Images Milhares de pessoas se reuniram sob a chuva enquanto para o cortejo fúnebre em 2016

A sete mil quilômetros de distância, em Chapecó, Santa Catarina, Tozzo via o tamanho da tragédia nas telas de TV do estádio, no meio da noite.

"Às cinco da manhã, as esposas dos jogadores começaram a chegar. Era desespero. As pessoas se jogavam no chão e choravam", conta Tozzo, um empresário local que era vice-presidente do clube na época e havia chegado ao time em 2009, quando a Chapecoense ainda estava longe da elite do futebol brasileiro.

Dois dias antes da viagem, Tozzo sentiu um grande receio e decidiu não ir a Medellín.

"Foi algo enviado por Deus. Não era para eu ir. Liguei para o [diretor financeiro] Decio, que organizava todas as nossas viagens, e disse a ele que não iria", conta.

"Ele ficou furioso comigo. 'Por quê? Você concordou em ir, e agora não quer mais? Você tem que ir.'"

"Minha irmã estava ao meu lado, dizendo: 'Você precisa ir a essa partida, você trabalhou tanto para chegar a esse momento.' Mas na minha cabeça eu disse: 'Não, Ivan, eu não vou', e fiquei em casa."

Após o acidente, ele teve outro pressentimento forte sobre seu caminho.

"Acho que tinha uma missão aqui na Terra: manter a Chapecoense viva depois do acidente", diz Tozzo. "Eu era o único diretor que ainda estava vivo, então assumi a presidência [interina]."

Ele passou uma semana sem dormir. Nesse período, Tozzo organizou voos para a Colômbia para que médicos, parentes e pastores pudessem identificar e recuperar os restos mortais e estar com os sobreviventes.

Foi organizada uma cerimônia em memória das vítimas e, sob chuva torrencial, os caixões foram levados para o estádio da Chapecoense, a Arena Condá.

Durante a cerimônia, chegou a notícia de que o Atlético Nacional havia solicitado que o troféu da Copa Sul-Americana e o prêmio em dinheiro para os vencedores fossem concedidos à Chapecoense.

Em seguida, surgiu a questão do futuro.

Tozzo estava determinado a fazer com que a Chapecoense voltasse a competir, mas nenhum dos jogadores restantes estava em condições de jogar e eles tinham apenas dois outros membros do elenco – que não viajaram para Medellín devido a lesão – e alguns na academia.

Eles convocaram Rui Costa, que havia sido demitido do cargo de diretor de futebol do Grêmio seis meses antes e aceitou a mesma função na Chapecoense, e nomearam Vagner Mancini como treinador.

Em questão de semanas, 22 novos jogadores foram contratados, a maioria por empréstimo.

Os novos jogadores entenderam rapidamente a mensagem de Tozzo.

"Nossos torcedores ficaram muito tristes, a Chapecoense ficou muito triste, e voltar a jogar com alegria não foi fácil", disse ele. "Explicamos muito bem a responsabilidade que eles teriam."

Era hora de voltar ao campo.

Getty Images Os novos jogadores da Chapecoense na sua primeira partida

O primeiro jogo da Chapecoense após a retomada do campeonato – oito semanas depois do acidente – foi um amistoso contra o último time que o clube havia enfrentado, o Palmeiras.

Antes da partida na Arena Condá, Follmann – em uma cadeira de rodas – juntou-se a Neto e ao outro sobrevivente, Alan Ruschel, para receber o troféu da Copa Sul-Americana.

Fogos de artifício iluminaram o céu.

"Foi a primeira vez que voltei à arena, a primeira vez que realmente tive contato com as pessoas, porque ainda estava hospitalizado", diz Follmann.

"Quando recebi o troféu, um filme me veio à cabeça, porque era o nosso capitão, Cleber Santana, quem deveria estar erguendo a taça, cercado por todos nós, comemorando."

O amistoso contra o Palmeiras foi o primeiro dos 80 jogos que a Chapecoense disputou em 2017, sendo apenas cinco deles amistosos.

A Confederação Brasileira de Futebol ofereceu ao clube imunidade contra o rebaixamento por três temporadas, mas Tozzo rejeitou a proposta.

"Como você pode motivar os jogadores a darem o seu melhor se eles sabem que a classificação deles está garantida?", ele pergunta. A Chapecoense se manteve na primeira divisão por mérito próprio durante três temporadas.

Getty Images Os novos jogadores da Chapecoense enfrentaram o Atlético Nacional na Supercopa Sul-Americana de 2017

Em 2017, como campeões da Sul-Americana, tiveram que enfrentar novamente o Atlético Nacional, então campeão da Copa Libertadores, na Supercopa Sul-Americana.

Isso significou mais um voo para Medellín apenas alguns meses após o acidente. Desta vez, Tozzo estava a bordo.

"Fomos ver o local exato [do acidente]", diz ele. "É difícil acreditar que estavam tão perto [do aeroporto]."

A Chapecoense perdeu por 6 a 3 no placar agregado, mas, mais tarde naquele ano, conquistou o campeonato estadual e chegou a ficar em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, demonstrando uma resiliência notável.

No ano seguinte, na segunda leva de novos jogadores, foi contratado o zagueiro Bruno Pacheco.

Pacheco, que já disputou quase 150 partidas pelo clube em duas passagens, afirma: "Entrar em campo na arena é uma experiência emocionante."

"Eu estou representando aqueles que já não estão entre nós, assim como os torcedores. Estou feliz por fazer parte de um capítulo tão importante na história do clube."

Após o rebaixamento da Série A em 2019, a Chapecoense conquistou o título da Série B e garantiu o acesso de volta à elite do futebol.

Mas isso durou apenas uma temporada, e eles passaram as quatro seguintes na segunda divisão. Este ano, eles estiveram na Série A, mas serão rebaixados novamente.

Getty Images Neto discursou em uma cerimônia em memória dos 71 passageiros que morreram, marcando o 10º aniversário da tragédia

Após o acidente, a única aparição de Neto pela Chapecoense foi como substituto em um amistoso beneficente em dezembro de 2017 para arrecadar dinheiro para apoiar os familiares das vítimas.

Ele permaneceu no clube como jogador por mais dois anos, até ser forçado a se aposentar devido às dores decorrentes das lesões sofridas no acidente.

Ele se tornou um evangelista cristão e fala em nome dos parentes de seus ex-companheiros de equipe que ainda buscam justiça, enquanto algumas famílias pedem indenização e mantêm a esperança de condenações criminais.

O lateral-esquerdo Alan Ruschel, que sofreu ferimentos graves e passou por uma cirurgia na coluna, foi o único jogador que conseguiu retomar a carreira em alto nível, retornando aos gramados nove meses após o acidente e permanecendo na Chapecoense até 2021.

Ele se aposentou apenas este mês, ajudando seu atual time, o Juventude, a conquistar o acesso à Série A em seu último jogo — enquanto a Chapecoense fazia o caminho inverso.

Neto entregou a Ruschel uma placa comemorativa no intervalo do jogo da Chapecoense contra o Palmeiras, na Arena Condá, em 24 de novembro, ocasião em que ambos ergueram uma camisa com o nome de Follmann.

Ruschel fez referência ao acidente de avião em um vídeo anunciando sua aposentadoria como "o dia que mudou minha vida para sempre".

"Perdi amigos, companheiros e pessoas com quem compartilhei sonhos e projetos", disse ele.

"E Deus me deu uma segunda chance. Eu não sabia se conseguiria jogar futebol novamente, mas acreditava que, se eu estava ali, ainda havia um propósito para a minha vida."

"E hoje, tenho o privilégio de poder escolher o momento de dizer adeus."

O casamento de Follmann – para o qual ele vinha se preparando antes do acidente – de fato aconteceu e ele se tornou pai.

Apesar de ter recebido uma proposta para integrar a seleção brasileira de vôlei sentado nas Paralimpíadas, ele optou por seguir carreira como cantor, palestrante motivacional e escritor, mas com uma nova perspectiva.

"Observo tudo ao meu redor. Observo a vida", diz ele.

"Tenho dificuldades em fazer planos para o futuro, porque a vida me mostrou que só tenho o hoje para viver."

"Não deixo nada para amanhã. Digo tudo hoje. Perdoo hoje, abraço hoje."

Tozzo, o diretor que ficou em casa, continua morando em Chapecó, onde administra vários negócios.

"Já faz muito tempo que não falo sobre o acidente", diz ele. "Continuamos nos lembrando, e toda vez que conversamos, as lágrimas caem, mas são coisas da vida que temos que enfrentar."

Reportagem adicional de Julia Dias Carneiro