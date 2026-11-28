"O patriarcado está de acordo com a forma como Deus fez o mundo."

Esta é a opinião do pastor Douglas Wilson, ministro conservador que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, chama de seu mentor.

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Em entrevista concedida à BBC da sua cidade de Moscow, no Estado americano de Idaho, Wilson explicou sua visão de que uma sociedade liderada por homens é "uma bênção muito grande".

Para os cristãos que discordam do pastor, esta perspectiva é baseada em uma interpretação fundamentalista da Bíblia, que promove a subordinação das mulheres.

Wilson, que se descreve como nacionalista cristão, acredita que os EUA deveriam ser uma teocracia. Para ele, a homossexualidade deveria ser criminalizada; o aborto, proibido; e as pessoas de outras religiões não deveriam exercer cargos públicos.

No passado, ele deu um sermão chamado "A Virtude Perdida do Sexismo". Nele, Wilson defende que, segundo a Bíblia, as mulheres deveriam ser excluídas da liderança da igreja e de certos cargos públicos.

E, como parte das suas opiniões sobre a divisão entre os sexos, ele gostaria de ver revogada a 19ª Emenda à Constituição americana, que concedeu às mulheres o direito ao voto, o que seus detratores consideram uma medida antidemocrática.

A ampla maioria dos cristãos apoia o direito das mulheres ao voto e rejeita a mensagem de Wilson como sendo misógina e extremista.

A reverenda cônega Dana Colley Corsello, vigária da Catedral Nacional de Washington, nos EUA, rejeita o entendimento de Wilson sobre o que a Bíblia fala sobre o papel das mulheres.

"Para mim, não existe precedente bíblico nem defesa do que foi proposto" por Wilson, declarou ela à BBC.

"Sou casada, tenho um marido e tenho filhos. Meu marido e eu somos completamente iguais em tudo o que fazemos."

Wilson ainda representa uma perspectiva marginal entre os cristãos nos EUA. Mas algumas das suas opiniões vêm recebendo apoio.

A congregação fundada por ele — a Comunhão de Igrejas Evangélicas Reformadas (Crec, na sigla em inglês) — reúne cerca de 150 igrejas nos EUA.

Em um universo de cerca de 350 mil congregações cristãs existentes no país, a Crec é uma fração mínima do universo de igrejas cristãs. Mas Wilson afirma que seus membros continuam a aumentar.

Sua influência cresceu, em parte, devido às suas ligações com Pete Hegseth. O secretário de Defesa americano é um "orgulhoso membro" de uma igreja afiliada à Crec, segundo declarou um porta-voz do Pentágono à BBC.

Ele também destacou que o "secretário aprecia bastante muitos dos escritos e ensinamentos do sr. Wilson".

O pastor afirma que ele e Hegseth mantêm um "relacionamento caloroso", mas destaca que é "basicamente, uma relação pastoral, não política".

Wilson já celebrou serviços de oração no Pentágono, incluindo um em meados de novembro.

Pete Hegseth se aproximou do pastor no palco e disse: "Obrigado pela sua liderança, pelas suas orientações, pelo que você iniciou, pelas verdades que você disse, pela sua disposição de ser ousado."

Hegseth frequenta a filial de Washington da rede de igrejas de Wilson e outros membros do governo atual dos Estados Unidos também frequentam o mesmo local, segundo o pastor.

EPA Pete Hegseth agradeceu ao pastor Douglas Wilson pelas suas 'orientações'

Dentre todas as suas opiniões, as declarações do pastor sobre o sufrágio feminino foram as que mais chegaram às manchetes.

Wilson defende o "voto familiar". Nele, o chefe da casa (geralmente, um homem) vota em nome da família.

Este é o sistema empregado para as eleições da sua igreja, embora a mulher da família de Wilson vote nas eleições públicas para combater os votos dos liberais, segundo ele.

O pastor afirma que apenas em circunstâncias "incomuns", como o divórcio, morte do marido ou "quando ele for tetraplégico", as mulheres deveriam assumir o papel de chefe da casa. Apenas 7% dos votos da igreja de Wilson vêm de mulheres.

Questionado pela BBC, ele reconheceu que este é um sistema que oferece aos homens "influência desproporcional".

Wilson afirma que a revogação da 19ª Emenda ocupa posição "baixa" na sua lista de prioridades e na da sua congregação. Mas ele destaca que "realmente pensamos nisso".

'Enfraquecer' os direitos das mulheres

Para a professora de estudos religiosos Julie Ingersoll, da Universidade do Norte da Flórida, nos EUA, as crenças de Wilson são misóginas e extremistas. Elas fazem parte de uma visão de mundo que diz que as mulheres devem ser totalmente submissas aos homens em todos os setores da vida.

A revogação da 19ª Emenda à Constituição americana é extremamente improvável. Seria necessária uma proposta de dois terços da Câmara e do Senado, ou dois terços dos legislativos estaduais. E 75% dos 50 Estados americanos precisariam ratificar a revogação.

Ainda assim, Ingersoll afirma que as ameaças aos direitos das mulheres devem ser levadas a sério.

"Não é diferente da batalha que eles travaram contra Roe vs. Wade", afirma ela.

A professora se refere à decisão da Suprema Corte americana que garantiu às mulheres o direito ao aborto nos Estados Unidos, em 1973. A decisão foi revertida em 2022, após anos de batalhas legais que restringiram o acesso das mulheres ao aborto no país.

"Trinta anos atrás, as pessoas teriam dito: 'oh, eles não irão retirar o direito ao aborto.' Mas eles desgastaram cada vez mais [esse direito], até que conseguiram revertê-lo. E vejo esta questão como um paralelo direto."

Wilson afirma que revogar a 19ª Emenda poderia levar um século ou mais, mas existem cristãos conservadores que vêm defendendo a retirada do direito das mulheres ao voto nos EUA de forma mais imediata.

Machosfera cristã?

Em fevereiro, o pastor americano Dale Partridge postou a seguinte mensagem no Instagram: "Revogaremos a 19ª Emenda em questão de 10 anos."

Partridge tem cerca de 900 mil seguidores nas redes sociais. Ele afirma que Wilson "quebrou o gelo" para a "teologia e a política forte".

Partridge declarou que "a maioria das mulheres não é capaz de votar de forma responsável" porque muitas delas são liberais.

Ele também colabora com frequência com podcasts ao lado de outro pastor conservador chamado Joel Webbon, que mantém no YouTube o canal New Christian Right ("Nova direita cristã", em tradução livre), com mais de 190 mil seguidores.

Webbon afirmou que as mulheres têm "desejos maléficos". A solução, segundo ele, é "retirar o voto feminino". Webbon já foi amigo de Wilson, mas eles discutiram posteriormente.

"Esses caras passaram muito dos limites", segundo Wilson, sobre os dois pastores mais jovens. "Eles são perturbadores e, basicamente, se dedicam a provocar raiva" (rage bait, em inglês).

Mas o que pode estar influenciando as pessoas que apoiam esta tentativa?

A professora Kelly Marino, da Universidade do Sagrado Coração, nos Estados Unidos, estuda o sufrágio feminino.

Para ela, a última década presenciou grandes vitórias do movimento pelos direitos das mulheres e da "ideologia política liberal" em geral.

Mas ela destaca que "sempre que houve este tipo de pico do feminismo, houve pessoas que reagiram agressivamente, tentando resistir".

Aliados a isso, estão os altos níveis de incerteza e conflito que caracterizaram o período pós-covid.

"Acho que há essa ânsia por tradições e coisas que parecem seguras", explica Marino.

Esta tendência pode ser observada na popularidade de noções como "esposa tradicional" (tradwife, em inglês) e "menina fofa" (soft girl), que rejeitam objetivos de carreira em favor de papéis tradicionalmente femininos de esposa e mãe.

Marino destaca que não acredita que a Constituição americana possa ser alterada no futuro imediato, mas as discussões sobre a revogação da 19ª Emenda vêm influenciando o pensamento das pessoas sobre o papel das mulheres em geral.

Expansão global

A vigária Canon Corsello, da Catedral de Washington, considera o resultado das eleições americanas de meio de mandato de 2026 como um repúdio ao combate aos direitos das mulheres.

"As questões culturais não tiveram espaço nesta eleição", segundo ela. "Quando as pessoas pregam o amor, a empatia e a inclusão... isso realmente faz com que as pessoas se identifiquem."

Mas as opiniões de Wilson vêm ganhando terreno fora dos Estados Unidos. A Crec tem mais de 30 igrejas em vários países, como a Polônia, o Japão e o Brasil.

Wilson deseja continuar expandindo sua marca de Cristandade em todo o mundo. Recentemente, ele aceitou a inclusão na sua rede de uma igreja na Inglaterra.

As igrejas da Crec em cada país têm suas próprias características. Mas Wilson afirma que as crenças centrais são as mesmas.

Em relação aos EUA, o pastor declarou que seu cenário ideal seria que suas congregações "praticassem aquilo em que acreditamos na igreja, para que as demais pessoas observem, a invejem e digam 'veja, aquele parece ser um bom sistema'."

E no Brasil?

O Brasil vem observando seu próprio movimento de influenciadores de direita que pressionam em busca da revogação do voto feminino. Alguns deles usam a linguagem religiosa para defender seu ponto de vista.

O missionário Joffre Swait dirige a Missão Guanabara, um grupo de evangelização que tenta difundir no Brasil as ideias do pastor americano Douglas Wilson. Em entrevista à BBC News Brasil, Swait explicou suas ideias:

"O marido deve amar a esposa, e a igreja a Cristo. A esposa deve respeitar o marido. É assim que funciona essa dinâmica. O homem lidera, mas, se Deus quiser, com sabedoria, carinho, amor, sempre respondendo aos desejos e necessidades da mulher".

Questionado sobre a revogação da 19ª Emenda à Constituição americana, Swait afirmou que eliminar a emenda não significaria suprimir o voto feminino. "Não escolheria a palavra supressão, mas a diminuição, no mínimo, sim".

"O pastor Wilson e nenhum pastor que eu conheço são contra o voto feminino. Eles são contra o voto individualista", diz.

"A forma bíblica é que o marido, o pai, seja o cabeça. Faltando isso, então a mãe vai ser a cabeça da família. Então existe, sim, autoridade, submissão, mas usar a palavra repressão é muito forte."

O pastor, que mora e vota nos EUA, explicou que, em caso de divergência, ele determinaria o voto da esposa em uma eleição.

"Se houvesse algum... isso nunca surgiu, mas se tivesse havido alguma discordância, sim, a decisão final seria minha. E, sim, se a minha mulher, se houvesse essa discordância, porque isso nunca surgiu, a minha mulher votaria comigo."

'Um medo covarde de alguns'

Em entrevista à BBC News Brasil em julho de 2026, a ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia declarou que observa, nesses ataques ao voto feminino, "um medo exagerado, um medo um pouco covarde de alguns que não têm capacidade de convencer eleitores".

Cármen Lúcia diz que "a ausência da mulher na possibilidade de também decidir" seria "um ônus enorme para toda a sociedade, para meninos e meninas".

"Um povo é composto de mulheres e de homens, e os homens podem estar juntos para que a gente construa essa sociedade como está no preâmbulo da Constituição brasileira. Uma sociedade fraterna, justa e pluralista", afirmou a ministra.

"A gente tem que permanentemente estar em vigilância para a manutenção dos direitos conquistados. Há sempre alguém que quer o retrocesso."

A BBC News Brasil passou três meses investigando a circulação desse tipo de mensagem e conversando com influencers que aparecem nesses vídeos para destrinchar esse fenômeno e suas possíveis consequências. O resultado está na reportagem publicada neste link e no documentário O Ataque ao Voto Feminino, disponível no nosso YouTube.