Cada vez mais residências estão instalando painéis solares, como se vê aqui em Karachi, mas os paquistaneses ainda precisam da energia da rede elétrica nacional - (crédito: AFP via Getty Images)

Joias, talheres reluzentes, sofás e um aparelho de ar-condicionado. Três meses após seu casamento, a casa de Faizal Shahzad, em uma área rural de Punjab, está repleta de presentes da família de sua esposa, como parte do dote.

Mas o bem mais precioso está escondido debaixo da cama: um painel solar de 340 W.

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"No verão, usávamos o painel das oito da manhã até a noite", diz ele, acrescentando que não precisavam usar a rede elétrica em nenhum momento durante o dia.

"Usávamos o ar-condicionado com ele o dia todo."

O Paquistão viveu um boom nas importações de painéis solares, que brilham nos telhados de casas e hospitais, de áreas agrícolas a complexos industriais.

Segundo o centro de estudos Renewables First, sediado no Paquistão, entre 2018 e 2025 a proporção da eletricidade gerada a partir de energia solar no país aumentou de 1% para 28%, e atualmente cerca de sete milhões de lares possuem painéis solares.

Antigamente, em casamentos, presenteavam-se motocicletas ou outros itens domésticos, comenta Shahzad.

"Agora dão um painel solar e um climatizador de ar. Quase virou algo indispensável."

Além do painel solar, ele continua usando a rede elétrica nacional para atender às suas necessidades de energia, sobretudo porque mora em uma casa com sua família e as famílias de seus irmãos, que frequentemente utilizam vários eletrodomésticos ao mesmo tempo.

Mas, em um país onde o salário médio gira em torno de US$ 145 (R$ 800) por mês, as contas estão ficando inacessíveis, chegando a alcançar entre US$ 54 e US$ 65 (R$ 300 e R$ 360).

Neste ano, a cúpula do clima da ONU (COP31) discutiu formas de o mundo abandonar veículos, caldeiras e outros equipamentos que emitem gases de efeito estufa e funcionam com combustíveis fósseis.

E, embora o Paquistão tenha se tornado uma referência em energia solar, o sistema elétrico nacional está sofrendo as consequências.

A espiral da morte da rede elétrica

O grande boom da energia solar não foi impulsionado por políticas governamentais, mas por famílias paquistanesas.

A maioria das pessoas com quem conversamos disse que instalou painéis para escapar dos preços exorbitantes da eletricidade de uma rede nacional que costuma ser pouco confiável.

Segundo Muhammad Hassan Dajana, da Renewables First, as tarifas de eletricidade mais que dobraram em poucos anos, enquanto o custo dos painéis solares chineses "caiu 93%".

"As pessoas simplesmente encontraram outra forma de sobreviver", afirma o ministro da Energia, Awais Ahmad Leghari.

"Isso é algo muito positivo. Nós nos adaptamos à situação. As pessoas encontraram uma resposta viável e economicamente eficiente."

Embora o boom da energia solar traga benefícios claros, especialmente para um país que importa enormes quantidades de combustível, também existem preocupações.

O Paquistão precisa evitar a chamada "espiral descendente" dos serviços públicos de eletricidade.

Quando as pessoas compram menos energia da rede elétrica nacional, restam menos clientes para cobrir os custos fixos de sua manutenção.

Isso pode provocar aumentos de preços, o que, por sua vez, incentiva mais pessoas a migrar para a energia solar.

Com o tempo, isso pode resultar em um sistema de dois níveis, no qual aqueles que não podem comprar painéis solares enfrentam contas cada vez mais altas, enquanto a rede elétrica nacional se torna um fardo crescente para o Estado.

"Você terá um elefante branco na forma de uma empresa estatal que exige enormes volumes de recursos públicos apenas para continuar funcionando", afirma Dajana.

AFP via Getty Images Cada vez mais residências estão instalando painéis solares, como se vê aqui em Karachi, mas os paquistaneses ainda precisam da energia da rede elétrica nacional

O governo do Paquistão afirma que os custos já estão sendo sentidos.

"Nos últimos dois anos, o êxodo da rede elétrica custou aos demais consumidores mais de US$ 500 milhões por ano", afirma Leghari.

"É um fardo muito pesado."

O governo não quer afastar as pessoas da energia solar, explica ele, mas quer tornar a rede elétrica mais competitiva para poder oferecer preços melhores.

Os produtores privados de energia, que abastecem a rede elétrica, foram duramente criticados no Paquistão por submeter o país a contratos caros e inflexíveis.

Os próprios produtores apontam problemas estruturais mais amplos, como a manutenção deficiente da rede, como fatores que contribuem para o aumento das contas.

Leghari afirma que o governo renegociou a maioria dos contratos e agora se concentra em melhorar a eficiência da rede por meio de melhor armazenamento, menor desperdício e mais inovação.

Leghari quer que o país funcione com "até 90% de energia limpa" até o fim de 2036, incluindo fontes renováveis e energia nuclear, e que a dependência de energia importada seja reduzida de 26% para 4%.

Um negócio movido a energia solar

Mas, enquanto o governo tenta melhorar a rede elétrica, a energia solar continua se expandindo e sendo amplamente adotada pela indústria.

A fábrica têxtil Kohinoor, em Islamabad, alimentada por uma vasta instalação de painéis solares, é um exemplo disso.

O gerente de serviços públicos, Sabawoon Khan, os descreve como sua "joia", apontando para as obras que nivelam o terreno para instalar mais painéis.

Quando o sol brilha, as centenas de máquinas das fábricas operam inteiramente com energia solar, explica Khan.

Os motores que antes utilizavam óleo combustível pesado permanecem armazenados em um depósito.

Mas há limites.

Quando o céu está muito nublado ou há muita névoa de poluição, e durante a noite, a empresa consome mais energia da rede elétrica nacional.

Nas próximas semanas, assim como outras empresas, ela começará a utilizar baterias industriais capazes de armazenar o excedente de energia solar.

"Precisávamos reduzir nossos custos de energia, e esta era uma forma de fazer isso", diz Taufique Sayeed Saigol, diretor-executivo das fábricas, acrescentando que o plano não é se desconectar completamente da rede elétrica.

"Infelizmente, o Estado não dispõe dos recursos necessários, então não podemos culpá-lo por tudo. Fazemos algumas coisas por conta própria."

BBC Fileiras de grandes painéis solares abastecem esta fábrica têxtil em Islamabad durante grande parte do dia

Mudança nas regras

Os críticos acusam o governo de mudar as regras do jogo em relação à energia solar.

Anteriormente, os lares podiam injetar o excedente de eletricidade na rede e receber créditos, que depois eram usados para compensar o custo da eletricidade da rede quando não havia sol.

Essa política mudou no início deste ano.

"No começo, a política foi muito útil", afirma Arif Ehsan Malik, presidente da Câmara de Comércio de Faisalabad.

"Mas depois a política mudou. Agora eles começaram a comprar por um preço mais baixo e vender por um preço mais alto."

Malik afirma que isso faz grande diferença para pequenas e médias empresas.

Leghari, por sua vez, argumenta que o modelo inicial não era financeiramente sustentável. A eletricidade que os produtores solares injetavam no sistema era muito mais barata do que aquela que acabavam consumindo.

"Esses benefícios eram obtidos às custas dos demais consumidores da rede elétrica. Se não tivéssemos mudado essas regulamentações, os demais consumidores teriam de suportar um custo de pelo menos US$ 540 a US$ 700 (R$ 3 mil a R$ 3,8 mil) por ano, digamos, dentro de dois anos."

BBC Muhammad Hassan Dajana, da Renewables First, acredita que, com a política adequada, o Paquistão poderia se tornar um exemplo mundial de uma transição energética bem-sucedida

Apesar de admitir que a primeira onda de adoção da energia solar foi uma "surpresa" para o governo, Leghari afirma não temer que a energia solar ultrapasse seus planos, já que ela foi incorporada às suas projeções para os próximos 10 anos e o número de pessoas que abandonam a rede elétrica diminuiu.

O Paquistão tem grandes ambições para a energia solar; existem planos para abrir fábricas de baterias para armazenamento de energia em todo o país e incentivar o uso de veículos elétricos.

Mas também se encontra em uma encruzilhada.

"Há dois caminhos à frente", diz Dajana.

Um deles é um futuro no qual a energia solar e a rede elétrica funcionam em paralelo, demonstrando como uma transição energética gradual pode ser bem-sucedida.

O outro é aquele em que o Paquistão se torna um exemplo do que não deve ser feito, preso a uma rede elétrica cara e cada vez menos sustentável.

As ambições de Shahzad em relação à energia solar para sua casa na zona rural de Punjab certamente não diminuíram.

"Planejamos adquirir outros 10 ou 15 painéis e instalá-los no telhado, para depois conectar um sistema completo com baterias e sistema de backup."

"O plano é sermos totalmente autossuficientes."