O documentário Tudo Pode Ser Visto já foi aplaudido em festivais como o de Savannah, na Geórgia - (crédito: Getty Images)

Você provavelmente conhece uma das protagonistas desta história: Elizabeth Holmes, a mulher que simbolizou o potencial da tecnologia e depois caiu em desgraça.

Mas vamos recapitular um pouco para refrescar a memória.

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Em 2014, Holmes estava no auge do sucesso mundial. Era a fundadora da Theranos, uma empresa de tecnologia em saúde que afirmava ter inventado um dispositivo capaz de diagnosticar inúmeras doenças com apenas algumas gotas de sangue.

No ano seguinte, descobriu-se que tudo era mentira.

Ela foi julgada e, desde 2023, cumpre pena de prisão.

Sua queda espetacular não diminuiu o fascínio que desperta.

Prova disso é o aclamado documentário Tudo Pode Ser Visto, que estreou na quinta-feira (26/11) nos cinemas no Brasil e retrata Holmes nos dias que antecederam sua ida para a prisão.

O documentário voltou a colocar em cena outra grande protagonista desta história: a heroína, Erika Cheung.

Foi ela quem, junto com seu amigo e colega Tyler Shultz, alertou sobre as perigosas mentiras da Theranos.

Cheung jamais imaginou que desempenharia esse papel.

"A figura do denunciante costuma ser associada a pessoas combativas, corajosas e dispostas a se manifestar. Eu estava longe de ser assim", disse ela à BBC em 2024.

Além disso, ela tinha razões de sobra para permanecer em silêncio.

Estava arriscando, entre outras coisas, a extraordinária oportunidade que o trabalho na Theranos lhe oferecia para ajudar sua família a sair da pobreza.

Seu pai, originário de Hong Kong, fazia trabalhos precários. Sua mãe, de Ohio, abandonou a carreira como educadora porque eles não podiam pagar pelo cuidado dos filhos.

Ainda assim, decidiu expor a fraude multimilionária de Holmes e de sua empresa, a Theranos.

Sonhos e realidades

Erika Cheung cresceu nos arredores de Los Angeles, na Califórnia, em um conjunto de trailers que abriga famílias de baixa renda nos EUA.

Ela dividia o único quarto com os outros cinco membros da família.

"Era muito modesto, mas hoje valorizo muito isso porque pude criar um vínculo muito próximo com minha família", contou.

Ela também lembra com carinho da diversidade da comunidade onde ficava sua casa.

"Havia muitas pessoas da América Latina e de todas as partes dos EUA. Havia pessoas com dois ou três empregos que mal ganhavam o suficiente para alimentar suas famílias. Algumas tinham ido parar ali porque um problema de saúde as havia arruinado financeiramente. Também havia atores que sonhavam em fazer sucesso em Hollywood."

"Era uma mistura muito variada de gente trabalhadora."

Getty Images O documentário Tudo Pode Ser Visto já foi aplaudido em festivais como o de Savannah, na Geórgia

Mas viver em um conjunto de trailers também significava carregar um forte estigma social.

Seus moradores eram considerados cidadãos de segunda categoria e não era raro serem tratados como criminosos.

"A polícia parecia pensar que, por sermos pobres, éramos criminosos. Claro que havia alguns problemas, mas a vigilância a que nos submetiam simplesmente por morarmos ali deixou em mim uma sensação muito arraigada de que havia algo de errado conosco."

Isso a afetou.

Embora fosse inteligente, suas notas começaram a cair.

Seus pais decidiram tirá-la da escola e sua mãe assumiu sua educação.

"Foi bom, mas também difícil. Em plena adolescência, ter uma mãe como professora é estranho. Eu estava muito isolada e me sentia muito sozinha", explicou.

Ainda assim, Cheung tinha uma determinação incomum para alguém da sua idade.

Com apenas 12 anos, já havia decidido entrar em uma universidade prestigiosa.

"Um dia vi uma camiseta que dizia 'Berkeley' e falei: 'Quero estudar nessa universidade'. Até hoje não sei muito bem por quê."

Ela não sabia apenas onde queria estudar, mas também o quê: medicina ou ciências.

"Desde muito jovem cuidei de pessoas que estavam passando por momentos difíceis. Percebi que, às vezes, a diferença entre seguir em frente ou ficar para trás é simplesmente que alguém estenda a mão e diga: 'Estou aqui para ajudar você. Vamos encontrar uma solução'."

"Ver tantas pessoas sofrendo e sentir que eu não podia fazer nada foi uma das principais razões pelas quais quis entender essas questões", acrescentou.

Ela conseguiu entrar em Berkeley, mas ao chegar à universidade dos seus sonhos foi dominada pela pressão acadêmica e teve dificuldade para se adaptar socialmente.

"Eu havia sido muito protegida do mundo exterior e tinha dificuldade para me virar. Estava muito desanimada e sofria ataques de pânico, então deixei a universidade por um semestre para recuperar o equilíbrio e esclarecer minhas ideias."

Ela esteve perto de abandonar o curso, mas voltou e concluiu os estudos.

Em 2013, pouco depois de se formar, conseguiu emprego na Theranos, uma das empresas mais promissoras da época.

"Eu estava muito animada. Sabia trabalhar duro e achava que provavelmente me sairia melhor no mundo profissional."

A ilusão

Getty Images Antes de completar 30 anos, Elizabeth Holmes já tinha uma fortuna avaliada em US$ 4,5 bilhões e enorme prestígio

A Theranos prometia revolucionar a medicina com exames rápidos e baratos para detectar uma ampla variedade de doenças.

Seu dispositivo Edison supostamente podia realizar os testes com apenas uma gota de sangue obtida por uma picada no dedo.

À frente da empresa estava a carismática Elizabeth Holmes, que se tornaria a bilionária mais jovem do mundo a construir a própria fortuna.

Para Cheung, Holmes representava algo importante por ter alcançado uma posição de liderança tão extraordinária sendo mulher.

"Eu pensava que talvez ela pudesse ajudar e inspirar outras mulheres a se dedicarem à ciência e à engenharia."

Por outro lado, contou, "a Theranos tinha certo ar de exclusividade".

"Era como fazer parte de um grupo seleto de pessoas entusiasmadas com a ideia de levar as descobertas do laboratório diretamente aos pacientes."

E sua missão ressoava com ela: a empresa prometia que seus exames seriam tão baratos que nem seria necessário ter seguro de saúde para acessá-los.

"Era um objetivo muito nobre. Eu conhecia muitas pessoas que nem sequer podiam pagar pelos serviços médicos mais básicos", explicou.

Aos 22 anos, Cheung começou a trabalhar como assistente de laboratório.

Seu primeiro dia foi inesquecível.

"Eu estava felicíssima. Trabalhávamos no antigo prédio do Facebook, cheio de paredes de vidro. Ao entrar, vi um enorme balcão com lanches e chocolates que você podia pegar quando quisesse", contou.

"Na minha área, me sentei ao lado dos líderes de equipe e dos principais cientistas. Eu estava cercada por cientistas de Harvard, do MIT e de outras instituições prestigiosas!"

"Senti que finalmente havia encontrado meu grupo: pessoas que queriam aproveitar os avanços científicos para resolver grandes problemas do mundo."

Mas a ilusão começou a desaparecer muito rapidamente.

A desilusão

Os problemas não demoraram a aparecer.

Durante seu primeiro mês, Cheung começou a notar irregularidades nos experimentos realizados para testar o funcionamento das máquinas.

Nas reuniões de pesquisa e desenvolvimento utilizavam um procedimento chamado "eliminação de valores atípicos".

Quando os resultados não eram bons, os cientistas descartavam os dados que se afastavam do esperado, mas ninguém conseguia explicar claramente quais critérios eram usados para isso.

"Se esperavam um resultado de 10 e a máquina mostrava 25, simplesmente diziam que aquele 25 era um valor atípico e o eliminavam. Isso acontecia praticamente em um de cada dois experimentos. Faziam isso para que os dados parecessem melhores e atendessem aos critérios exigidos pelos órgãos reguladores", afirmou Cheung.

Essa prática contrariava tudo o que ela havia aprendido sobre integridade científica.

"Pelo que eu sabia de ciência, os dados deveriam ser preservados para obter uma imagem realista do que estava acontecendo. Hoje posso dizer claramente que isso não era aceitável, mas na época pensei que talvez algo estranho pudesse acontecer ocasionalmente durante um experimento."

"O problema é que isso acontecia repetidas vezes."

Getty Images A Theranos afirmava que bastava uma única gota de sangue para detectar múltiplas doenças

Um episódio acendeu seu sinal de alerta definitivo.

Ela estava trabalhando e precisava realizar um exame de vitamina D.

Antes de analisar amostras do paciente, precisava verificar se o dispositivo funcionava corretamente usando uma amostra de controle cuja concentração já conhecia.

Mas o Edison fornecia resultados completamente diferentes cada vez que ela o testava: primeiro cerca de 150 nanogramas por mililitro, depois 20 e finalmente apenas 2.

"Fiquei extremamente preocupada. Havia um paciente esperando e o dispositivo não funcionava. Liguei para o suporte técnico e expliquei que os controles de qualidade continuavam falhando e que eu não sabia como prosseguir."

A ligação mobilizou Ramesh Balwani (ex-diretor de operações da Theranos e ex-companheiro secreto de Holmes), executivos e vários cientistas.

Até a própria Holmes ficou sabendo.

A solução encontrada foi eliminar os resultados que não batiam entre si.

Além disso, uma técnica com um pouco mais de experiência repetiu o procedimento, descartou os valores atípicos e processou a amostra do paciente.

"Disseram que eu não tinha conseguido entregar os resultados porque eu não tinha experiência suficiente."

Cheung começou a duvidar de si mesma.

Tinha apenas algumas semanas de experiência e seus superiores eram pessoas com muito mais experiência.

No entanto, sabia que questionar métodos e resultados é uma parte essencial do trabalho científico, por isso decidiu reunir provas e realizar experimentos adicionais.

"Me esforcei muito para demonstrar que não estava exagerando, que não buscava atenção nem queria dar mais trabalho. Me acusavam de fazer drama por tudo. O ambiente era muito estressante e eu pensava que talvez fosse eu quem estivesse cometendo erros."

"Acho que foquei demais em questionar a mim mesma, em vez de pensar que todos sabiam que aquilo não funcionava e simplesmente não estavam dispostos a fazer nada."

Um aliado dentro da Theranos

Cheung precisava de um aliado dentro da empresa.

E encontrou um em Tyler Shultz, com quem criou uma amizade enquanto ambos trabalhavam no turno da noite.

"Passávamos muito tempo fazendo experimentos no laboratório. Foi ali que nos tornamos muito próximos", contou.

O avô dele era George Shultz, político muito influente que havia sido secretário de Estado e fazia parte do conselho da Theranos.

Além disso, tinha uma relação próxima com Elizabeth Holmes e sua família.

Os dois amigos vinham de mundos muito diferentes, mas essa diferença acabou se transformando em vantagem.

"Eu tinha provas e informação suficiente para sustentar minha posição, mas ocupava um cargo muito baixo e tinha pouquíssimo poder dentro da empresa. Shultz tinha uma relação próxima com seu avô, que fazia parte do conselho e deveria supervisionar o que acontecia. Tê-lo ao meu lado me ajudou muito", explicou.

Getty Images Cheung e Shultz achavam que bastaria alertar seus superiores sobre o que haviam descoberto para que o problema fosse resolvido

No começo, ambos acreditavam que Holmes e Balwani não estavam a par dos problemas técnicos. Bastaria informá-los para que eles tomassem providências.

Combinaram que Shultz falaria com Holmes e Cheung com Balwani.

Mas a conversa com Balwani mudou tudo.

Cheung explicou que os controles de qualidade falhavam constantemente, que havia testes com resultados problemáticos e que, quando cometiam erros com pacientes, eles nem sempre eram informados.

Balwani reagiu questionando seus conhecimentos e sua formação.

"Ele olhou meu currículo e perguntou se eu já tinha feito alguma aula de estatística. Disse que estava cansado de pessoas que não entendiam o que se passava na empresa causando alarmismo. Depois exigiu que no dia seguinte eu dissesse se ainda queria trabalhar ali e fazer o trabalho para o qual era paga: processar amostras de pacientes sem questionar nada."

A reação foi devastadora.

"Foi o momento em que percebi que eles sabiam o que estava acontecendo. Até então eu não tinha certeza, mas ficou claríssimo para mim que havia algo muito obscuro acontecendo", afirmou.

Naquela mesma noite, ela e Shultz conversaram com George Shultz e explicaram as irregularidades: resultados errados, a necessidade de coletar muito mais sangue do que a Theranos dizia e a dependência secreta de equipamentos convencionais de análise.

"As pessoas acreditavam que bastava uma picada no dedo e que uma máquina fazia toda a análise. Mas por trás havia todo um circo: conseguíamos um tubo de sangue e o distribuíamos entre um monte de máquinas modificadas para trabalhar com quantidades muito pequenas. O Edison, fabricado pela empresa, não funcionava bem: produzia resultados falsos."

Shultz respondeu que havia levado muitas pessoas brilhantes para o projeto e que todas lhe asseguravam que a tecnologia funcionava.

E sugeriu que Cheung procurasse outro emprego.

Ela se sentiu profundamente intimidada.

A verdade vem à tona

No dia seguinte, Cheung tomou uma decisão: pedir demissão.

Primeiro escreveu uma carta explicando de forma contundente sua preocupação com os erros nos exames e com os pacientes.

Depois mudou de ideia e preparou uma demissão convencional, com aviso prévio de duas semanas.

A empresa reagiu imediatamente.

Um segurança a levou até o departamento de Recursos Humanos.

"Me lembraram de que eu havia assinado um acordo de confidencialidade e que tomariam medidas legais se eu revelasse segredos comerciais. Depois pediram que eu abrisse minha mochila, encontraram minha primeira carta de demissão e disseram que aquilo era justamente revelar segredos comerciais", contou.

Por fim, um segurança a acompanhou até a saída.

Foi seu último dia na Theranos.

Getty Images Em 2015, Holmes continuava acumulando elogios e reconhecimento

"Eu me sentia confusa, perdida e envergonhada. Pensava que só havia ficado sete meses na empresa e que talvez não tivesse entendido bem o que estava acontecendo", explicou.

"Eu tinha me afeiçoado muito aos meus colegas e o trabalho havia se tornado uma parte enorme da minha identidade. Eu havia defendido aquela empresa e os valores que ela representava. Mas, de repente, tudo desmoronou."

"Além disso, sentia que de alguma forma tinha sido cúmplice das coisas terríveis que estavam acontecendo. Não sabia o que fazer."

Shultz também acabou deixando a empresa.

Mas ambos estavam sujeitos a acordos de confidencialidade e não podiam falar livremente sobre o que haviam descoberto.

Enquanto isso, Holmes continuava acumulando prêmios e homenagens.

Cheung tentou reconstruir a vida, fez trabalho voluntário e procurou seguir em frente.

Mas não conseguia deixar de pensar que a Theranos estava escapando impune.

"Eu me sentia completamente impotente", disse.

Um dia recebeu uma ligação do jornalista John Carreyrou, do Wall Street Journal, que investigava a Theranos havia bastante tempo.

"Ele me disse que sabia que eu havia assinado um acordo de confidencialidade, mas que várias pessoas lhe haviam contado que a Theranos poderia estar colocando em risco a vida dos pacientes. Senti um enorme alívio."

Cheung contou o que sabia, embora tenha pedido que sua identidade permanecesse em segredo.

"Eu estava nervosa, mas existe uma espécie de força interior que nos impulsiona em certas situações. Eu era movida pela convicção de que a verdade precisava vir à tona."

Gota no oceano

Em 2015, Carreyrou publicou sua investigação.

O escândalo foi enorme, mas a empresa continuou operando.

Embora a identidade de Cheung não tenha sido revelada inicialmente, a pressão de seu antigo empregador começou a aumentar.

A empresa entrou com processos na Justiça contra ela e contratou investigadores particulares para segui-la.

Numa noite, enquanto trabalhava até tarde em seu novo emprego, colegas avisaram que um homem havia passado o dia inteiro esperando em uma van em frente ao prédio.

Eles decidiram acompanhá-la até a saída.

"De repente, um homem saiu do veículo e me entregou uma carta. Era dos advogados da Theranos. O que mais me perturbou foi que ela estava endereçada à casa da minha colega, onde eu estava dormindo no sofá. Esse endereço não era de conhecimento público", contou.

Cheung estava aterrorizada.

"Eu vivia em paranoia constante."

Mas a Theranos continuava colocando vidas em risco e ela não estava disposta a cruzar os braços.

Getty Images Cheung e Shultz seguem trabalhando juntos em uma ONG que eles mesmos fundaram

Cheung decidiu denunciar pessoalmente a empresa às autoridades sanitárias dos EUA.

Viajou para San Francisco, mas o medo de estar sendo seguida a levou a caminhar sem destino por horas para despistar qualquer pessoa.

"Eu estava à beira de um colapso nervoso. Não era apenas o medo das consequências de violar o acordo de confidencialidade. Eu temia pela minha segurança pessoal. Pensava que, se algo me acontecesse, ninguém se importaria: eu não passava de uma gota no oceano."

Por fim, ela apresentou sua denúncia com provas e explicações detalhadas sobre onde e como encontrar as informações.

Queria evitar que a Theranos pudesse enganar os inspetores com manobras evasivas.

Só pediu que mantivessem sua identidade em segredo.

A denúncia desencadeou uma inspeção surpresa.

No laboratório, os inspetores encontraram mais de 40 deficiências graves que colocavam diretamente em risco a saúde dos pacientes.

Como resultado, as autoridades revogaram a licença do centro e proibiram Holmes e Balwani de possuir ou operar qualquer laboratório clínico durante dois anos.

Valeu a pena?

Cheung sentiu que finalmente havia conseguido proteger os pacientes e que podia seguir com sua vida.

Mudou-se para a Ásia, na esperança de deixar essa fase para trás.

Mas quando teve início o processo judicial, o órgão regulador revelou que havia sido ela quem alertara as autoridades.

"Foi uma grande surpresa. Comecei a receber mensagens de ex-colegas dizendo que eu aparecia na imprensa. Me senti péssima, extremamente angustiada", contou.

Durante o julgamento também veio à tona que a Theranos havia gasto mais de US$ 150 mil contratando investigadores particulares e agências de inteligência para seguir ela e Shultz.

"Havia muitas pessoas poderosas e ricas envolvidas", explicou Cheung.

Getty Images Elizabeth Holmes, em 30 de maio de 2023, chegando à prisão onde cumpre sua pena

Em 2018, Holmes e Balwani foram acusados de fraude num julgamento em que Cheung se tornou uma testemunha-chave.

Mas o processo judicial acabaria tendo um impacto enorme na vida da jovem.

O que ela esperava que fosse resolvido em cerca de quatro meses acabou se estendendo por três anos.

"Eu vivia com a sensação de que minha vida estava em suspenso. Fui desmoronando emocional e mentalmente", contou.

Cheung havia construído uma nova vida na Ásia, mudado de carreira e recomeçado do zero.

Mas teve de voltar aos EUA para enfrentar novamente os problemas dos quais havia tentado se afastar.

"Voltei para a zona de perigo, para o mesmo lugar onde Holmes e Balwani me assediaram. E agora o futuro deles estava em jogo. Eles tinham todos os recursos para fazer comigo o que quisessem."

Embora tenha conseguido se recuperar com o tempo, reconhece que as consequências foram muito maiores do que imaginava.

"Felizmente minha vida melhorou muito. Mas foi muito duro. Ainda tenho dificuldade em acreditar até que ponto aquele julgamento destruiu minha vida."

Mesmo assim, Cheung afirmou que valeu a pena "100%".

"Sei que pode parecer contraditório, mas eu teria gostado que tudo tivesse sido menos difícil? Sem dúvida. Desejo que outras pessoas não tenham de passar por algo tão difícil? Claro. Mas, se alguém me perguntasse se eu faria tudo de novo, minha resposta seria sim."

Holmes cumpre uma pena de 10 anos de prisão e Balwani uma pena de quase 13 anos.

Cheung e Shultz criaram a organização sem fins lucrativos Ethics in Entrepreneurship para ajudar empresas iniciantes a tomar decisões éticas.

Hoje ela viaja pelo mundo dando palestras, mas nunca perdeu o vínculo com o lugar onde cresceu, visitando sua família e seus antigos vizinhos.

"O mais bonito é que tudo continua tão normal. Eles continuam me tratando da mesma forma, ficam muito felizes em me ver e sempre me recebem com comida deliciosa. Não param de me oferecer pozole, a sopa mexicana, e isso é realmente lindo", contou.

"Esse é o meu lar. É de lá que eu venho. E agora isso é motivo de orgulho e esperança. Tenho muito carinho pelas pessoas daquela comunidade e fico feliz por poder voltar."

Este artigo se baseia em um episódio da série Lives Less Ordinary, a série da BBC sobre experiências reais extraordinárias.