Daniel Laprès afirma que seu carro Aixam foi 'a solução exata do nosso problema' - (crédito: John Laurenson)

Selena Buse tem 16 anos. Ela tira seu Citroën Ami do estacionamento e segue adiante, passando em frente ao pátio da escola.

A cena chama a atenção das pessoas. O Ami parece um carro incrível. Futurista ou com formato de torradeira, dependendo do ponto de vista, ele mudou a vida da jovem.

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"Fiquei com ele porque realmente precisava para ir para a escola", ela conta. "E uso para visitar amigas nos fins de semana. Ele é indispensável em áreas rurais, como onde moro."

Na França e na Itália, é possível dirigir carros como este a partir dos 14 anos de idade, com um certificado de inspeção veicular e oito horas de treinamento. Na Alemanha e na Espanha, a idade mínima é de 15 anos e, no Reino Unido, 16.

Isso porque eles são classificados como quadriciclos motorizados. Ciclomotores em quatro rodas, por assim dizer.

Em 2019, havia cerca de 13 mil veículos deste tipo licenciados na França. No ano passado, eles atingiram cerca de 25 mil. E, na Europa, as vendas aumentaram de 30 mil para 60 mil nos últimos cinco anos.

O Citroën Ami, lançado em 2020, realmente mudou a imagem desses veículos. Os adolescentes, agora, são responsáveis por 25% das vendas de minicarros.

No carro minúsculo de Buse, atingimos rapidamente a velocidade máxima de 45 km/h. Para os demais motoristas, carros como este, que não exigem carteira de habilitação para dirigir, parecem atrapalhar o tráfego de veículos.

"Quando estou em vias mais rápidas com muito trânsito, os carros atrás de mim, às vezes, começam a buzinar, mas não consigo andar mais rápido!", ela conta.

John Laurenson Daniel Laprès afirma que seu carro Aixam foi 'a solução exata do nosso problema'

Outro morador local é Daniel Laprès, que dirige um microcarro fabricado pela empresa francesa Aixam, líder de mercado. Ele conta que, na verdade, sai para o acostamento, para permitir que os carros de trás o ultrapassem.

Laprès e sua esposa se mudaram dois anos atrás da capital francesa, Paris, para esta pequena cidade do interior. Ele tem nacionalidade canadense e não trocou a tempo sua carteira de motorista estrangeira por uma francesa. Por isso, ele perdeu o direito de dirigir.

Enquanto morou em Paris, isso não fez muita diferença. Como muitos parisienses, ele usava o transporte público e não precisava de carro. Mas, aqui, isso é impossível.

"Tentamos usar táxis e acabou sendo um desastre", ele conta.

"Foi quando soubemos que é possível dirigir sem ter habilitação e esta foi a solução exata para o nosso problema. Barato, com operação de baixo custo, basicamente nenhuma formalidade administrativa e tem seguro."

Mas Laprès sente menos segurança no seu carro pequeno.

"Eles são pouco mais do que latas sobre rodas, certo? Ou seja, você não irá dirigir rápido, mas outra pessoa, sim."

Mudança de perfil

Nas autoestradas, estes carros são proibidos. Mas, mesmo em estradas de média velocidade, andar mais devagar do que a média dos veículos pode ser um problema.

"Você viaja em rodovias nacionais por sua conta e risco", segundo Laprès. "Fiz uma vez e nunca farei novamente". Nelas, o limite de velocidade é de 110 km/h.

"Naquelas estradas, todos estão ultrapassando você, incluindo os caminhões maiores. E eles surgem rapidamente atrás de você, o que é assustador."

Laprès tem 77 anos de idade e se enquadra no mercado estabelecido há muito tempo para estes carros: idosos que moram no interior.

Tradicionalmente, o mercado também incluía pessoas que perderam sua habilitação, muitas vezes, por beber ao volante. Mas o lançamento do Citroën Ami elétrico, em 2020, mudou o perfil dos clientes e do produto.

"O lançamento do Ami foi o começo da transformação do setor, com cada vez mais modelos elétricos surgindo no mercado", explica a analista de mercado da AAA Data, Marie-Laure Nivot. "Em 2026, mais de 67% dos carros novos que não exigem carteira são elétricos."

AFP via Getty Images O lançamento do Citroën Ami em 2020 'transformou o setor', segundo analistas

As regulamentações mais rigorosas da União Europeia (UE) sobre veículos motorizados com duas rodas incentivaram esta tendência. Até então, estes eram os veículos preferidos pelos adolescentes europeus.

"Ficou muito caro para os fabricantes adotar as novas normas da UE", explica Marie-Laure Nivot.

"Por isso, os ciclomotores e pequenas scooters quase desapareceram do mercado desde 2020. Eles foram substituídos pelos carros de quatro rodas que não exigem habilitação."

As vendas de minicarros aumentaram substancialmente até 2024, mas ficaram estáveis na França desde então, com a retirada dos subsídios para modelos elétricos.

Maior visibilidade

Curiosamente, a chegada a este mercado de um concorrente gigante como a montadora Stellantis, com a marca Citroën, acabou sendo uma boa notícia para os atuais fabricantes franceses, como a Aixam e a Ligier.

"Somos especializados neste mercado de nicho e muito bons no que fazemos", destaca o diretor de marketing e vendas da Aixam, Tom Faget. "Mas é claro que não tínhamos o poder de comunicação de uma multinacional como a Stellantis."

"Eles nos ajudaram a fazer as pessoas entenderem que seria possível, na França, dirigir este produto a partir dos 14 anos de idade e, na Alemanha, a partir dos 15 anos. Eles forneceram muita visibilidade para o nosso mercado."

A Aixam investiu 30 milhões de euros (US$ 33 milhões, cerca de R$ 192 milhões) na expansão da sua capacidade de produção na França e suas vendas estão aumentando em outros países europeus, mesmo com a lentidão atual do mercado francês.

AFP via Getty Images A francesa Ligier afirma que os jovens estão preferindo os minicarros no lugar das scooters

Paralelamente, os concorrentes estão produzindo minicarros cada vez mais sofisticados. Alguns deles custam o mesmo de um carro convencional pequeno.

Para o diretor de marketing da Ligier, Romain Illegems, a maior mudança é o seu comprador.

"Saímos da mobilidade imposta para a mobilidade escolhida pelos consumidores", segundo ele.

"Anteriormente, estes veículos eram usados porque você realmente precisava se movimentar, porque não havia transporte público ou porque você não tinha carta de motorista."

"Hoje, os adolescentes os escolhem no lugar das scooters ou ciclomotores porque eles são mais seguros e oferecem melhor proteção contra o clima", explica ele. "Os jovens, agora, representam 40% dos nossos clientes."

É claro que existem limitações. São apenas dois assentos, velocidade máxima de 45 km/h e não é possível guiá-los em autoestradas.

Mas, para Selena Buse, que paga 60 euros por mês (US$ 66, cerca de R$ 384) pelo aluguel do seu Ami, mais seguro, este é um preço pequeno a pagar pela sua independência.