A Espanha ficou nos últimos anos conhecida por ter políticas menos duras com imigrantes do que outros países, mas isso pode mudar com uma possível nova coalizão de governo - (crédito: Getty Images)

A Espanha, com seu discurso oficial positivo sobre imigração e políticas para melhorar a vida de imigrantes, virou nos últimos anos um porto seguro para brasileiros diante das condições mais hostis a estrangeiros em outros países.

Só no terceiro trimestre deste ano, 10 mil brasileiros se mudaram para lá, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), quase 40% a mais que no primeiro trimestre.

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Agora, a perspectiva de uma guinada à direita com uma eventual entrada do partido anti-imigração Vox na coalizão do governo espanhol tem causado apreensão em parte da comunidade de mais de 200 mil brasileiros — particularmente entre quem ainda depende de processos de regularização da situação migratória ou de obtenção da cidadania.

As eleições gerais espanholas deste domingo (29/11) marcam a primeira vez desde a redemocratização do país, nos anos 1970, que a direita radical, representada pelo Vox, tem chance de integrar o governo nacional — ainda que em uma eventual coalizão com o Partido Popular (PP), de centro-direita, liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Entre as propostas do Vox, estão a repatriação de imigrantes irregulares, a restrição de seu acesso à saúde pública, o endurecimento das regras para obtenção da nacionalidade, a criação de um imposto sobre remessas ao exterior e a prioridade para os espanhóis no acesso a benefícios sociais.

As eleições, previstas inicialmente para 2027, foram antecipadas em outubro pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), de centro-esquerda, após o Congresso derrubar dois decretos sobre moradia — tema que motivou uma série de manifestações nos últimos meses.

Segundo o agregador de pesquisas do jornal El País, o PP teria 31,4% dos votos, contra 29,1% do PSOE e cerca de 17,9% do Vox. Somando 1,8% de outro partido (o Se Acabó La Fiesta, SALF), o bloco da direita chegaria a 51,1%, contra 38,7% da esquerda.

A pesquisa 40dB, também feita para o El País, projeta que, juntos, PP e Vox poderiam conseguir 187 das 350 cadeiras do Congresso — o suficiente para formar governo. Mas, nas últimas semanas, a tendência vem sendo um crescimento do apoio ao PSOE.

"Mesmo que o PSOE consiga passar o PP e ser o partido mais votado, tudo indica que não terá uma maioria para formar governo", diz José Javier Olivas Osuna, professor de Ciência Política da Universidade Nacional de Educação a Distância (UNED), na Espanha, e pesquisador associado da London School of Economics (LSE).

"O mais provável é que tenhamos não só um governo do PP com apoio do Vox, mas um governo de coalizão do PP com ministros do Vox", avalia Olivas.

O PP já governa em coalizão com o Vox em quatro regiões espanholas. Em nível nacional, "o resultado das urnas deve determinar o poder de barganha do Vox dentro da eventual coalizão" e sua capacidade de negociar ministérios-chave, explica Ruth Ferrero-Turrión, professora de Ciência Política da Universidade Complutense de Madri.

Getty Images A Espanha ficou nos últimos anos conhecida por ter políticas menos duras com imigrantes do que outros países, mas isso pode mudar com uma possível nova coalizão de governo

A imigração ganhou espaço na política espanhola em meio ao aumento das chegadas de imigrantes da África em 2026 e ao rápido crescimento da presença de estrangeiros no país. Em julho, milhares de pessoas tentaram cruzar a fronteira do Marrocos com o enclave espanhol de Ceuta, o que resultou em dezenas de mortos por afogamento e esmagamento.

Desde 2022, o número de residentes nascidos no exterior vivendo na Espanha passou de 7,4 milhões para 10,4 milhões, um aumento de quase 40%. É um número considerável em um país com população de 50 milhões de habitantes.

A comunidade brasileira também cresceu rapidamente. Segundo o Itamaraty, em 2025, a Espanha ultrapassou o Reino Unido e se tornou o segundo país europeu com maior número de brasileiros, atrás de Portugal: 197 mil. Além disso, o INE já registrou 25,5 mil novas chegadas de brasileiros de janeiro a setembro de 2026.

Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil apontam cinco mudanças que poderiam afetar brasileiros na Espanha se as pesquisas se confirmarem e houver um governo de coalizão PP-Vox.

1. Aperto contra a imigração irregular

O governo Sánchez implementou, no início do ano, um processo extraordinário para facilitar a regularização de estrangeiros sem autorização de residência. A medida contemplou quem havia chegado ao país antes de 31 de dezembro de 2025 e cumpria uma série de condições, permitindo seu ingresso no mercado de trabalho formal.

Desde a década de 1980, houve outros seis processos de regularização extraordinária na Espanha, dois deles sob governos do PP. O processo de 2026, porém, recebeu quase 1,2 milhão de solicitações, o equivalente a mais de 2% da população do país.

As críticas à regularização em massa são um dos pontos de convergência entre PP e Vox, que argumentam que o processo estimula a imigração irregular. Em seu programa de governo, o PP promete reformar a Lei de Estrangeiros para proibir esse tipo de regularização. Os dois partidos divergem, porém, no nível de endurecimento contra a imigração irregular.

Como observam analistas consultados pela reportagem, o PP parece focar suas propostas no controle da fronteira sul e rotas de chegada a Ceuta, Melilla e Ilhas Canárias.

O Vox vai além: defende repatriar todos os estrangeiros em situação irregular e impedir permanentemente a regularização de quem entrou sem documentos no país. Também propõe o que seus líderes chamam de um plano de "remigração", estimulando o retorno dos imigrantes que "não contribuam ou vivam de subsídios públicos".

Brasileiros em situação irregular costumam entrar na Espanha como turistas, já que não precisam de visto. Se permanecerem por mais de 90 dias sem outra autorização, sua situação passa a ser irregular.

Muitos, porém, conseguem a autorização de residência por meio da figura jurídica do "arraigo". Em linhas gerais, após dois anos no país, o imigrante pode solicitar residência, desde que cumpra requisitos como ter vínculos familiares, de trabalho ou de formação (estudos).

O Vox propõe extinguir o arraigo. Já o PP defende restringi-lo a casos "excepcionais", analisados individualmente, para que deixe de ser uma via "generalizada de regularização".

"O processo de regularização tende a ficar mais complicado [com uma vitória da direita]", afirma Olivas. "A pessoa que tem a ideia de vir como turista e ficar encontrará mais dificuldades."

Getty Images Brasileiros votam em Madri no início de outubro; Espanha é o segundo país europeu com a maior comunidade, atrás apenas de Portugal

2. Obstáculos à obtenção da nacionalidade

Tanto o PP quanto o Vox também defendem endurecer as condições para obter a nacionalidade espanhola. Atualmente, cidadãos de países ibero-americanos, incluindo o Brasil, podem solicitar a nacionalidade após dois anos de residência legal, enquanto em muitos outros países o prazo é de dez anos.

O PP propõe que a concessão da nacionalidade "deixe de funcionar como uma consequência quase automática da passagem do tempo" e passe a valorizar critérios como vínculo real com a Espanha e integração comprovada à comunidade.

Também defende ampliar as exigências de conhecimento da história, das instituições e dos valores constitucionais espanhóis, além do cumprimento das obrigações fiscais e previdenciárias.

O programa do partido ressalta que pretende "manter um tratamento preferencial para os países da comunidade hispânica, com os quais a Espanha compartilha vínculos históricos, culturais e linguísticos excepcionais", mas não tem indicações específicas sobre brasileiros.

Já o programa do Vox defende a "revogação das vias rápidas para adquirir a nacionalidade", embora não deixe claro se isso incluiria o prazo reduzido de residência exigido de brasileiros.

Para Santiago Pérez-Nievas, professor de Ciência Política da Universidade Autônoma de Madri (UAM), há até pouco tempo o Vox, liderado por Santiago Abascal, criticava principalmente a imigração africana e parecia mais receptivo aos latino-americanos.

"Agora, o partido endureceu o discurso contra todos e até eliminou de seu site a seção 'Latinos por Abascal', que procurava atrair eleitores conservadores desse grupo", afirma.

Apesar disso, Pérez-Nievas considera pouco provável que os latino-americanos percam suas condições diferenciadas na política migratória espanhola.

3. Maior foco na imigração voltada ao trabalho

O endurecimento contra a imigração encontra um limite econômico: empresas espanholas dependem de trabalhadores estrangeiros em setores como construção, agricultura, hotelaria e serviços.

A Espanha vem crescendo acima da média europeia — o Fundo Monetário Internacional (FMI) espera uma expansão de 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 —, e esse dinamismo é em parte atribuído à imigração.

Cientistas políticos apontam que o PP mantém vínculos estreitos com setores empresariais, que têm pouco interesse em um endurecimento significativo da política migratória. Sem a mão de obra imigrante, também seria mais difícil ampliar a oferta de imóveis e mitigar a crise habitacional do país.

O programa do PP de fato reconhece o problema de escassez de mão de obra e propõe medidas que estimulem especificamente a imigração voltada ao trabalho — como vistos temporários para busca de emprego, a aceleração do reconhecimento de diplomas estrangeiros e o incentivo à contratação de imigrantes já em seus países de origem, fazendo com que eles cheguem à Espanha com um vínculo já formalizado.

Também propõe cotas anuais para definir quantos trabalhadores estrangeiros poderão entrar na Espanha e em quais setores — considerando as necessidades do mercado e a capacidade do país de oferecer moradia e serviços públicos para os recém-chegados.

Ou seja, apesar do endurecimento recente do discurso do PP sobre imigração, o partido também defende determinadas políticas para atrair estrangeiros. Um exemplo é a Galícia, região governada por Feijóo entre 2009 e 2022, e ainda comandada pelo PP: um programa regional, a Estratégia Retorna, oferece incentivos para atrair emigrantes galegos que deixaram a região e seus descendentes, incluindo brasileiros. Este ano, feiras de recrutamento em São Paulo e Salvador teriam atraído 2,4 mil pessoas.

"Uma gestão PP-Vox será analisada com lupa, porque será a primeira vez que a direita radical participa do governo nacional, e o PP não quer que suas medidas pareçam extremas," diz Olivas.

"Por isso, acredito que preferirá se concentrar no reforço das fronteiras e expulsão de imigrantes que cometam crimes — medidas que atendem ao eleitorado anti-imigração, sem colocar em risco a contribuição dos imigrantes para a economia."

4. Restrições no acesso a benefícios sociais

O Vox propõe dar prioridade aos espanhóis nas vagas em creches, no subsídio à alimentação escolar, em programas de transferência de renda e outros benefícios sociais. Também defende eliminar a assistência a imigrantes em situação irregular e limitar o acesso destes à saúde pública apenas para urgências graves.

O PP também incorporou ao seu programa "critérios de prioridade" no acesso a auxílios governamentais, mas usa como parâmetro o vínculo "real, duradouro e verificável" com a Espanha, e não "exclusivamente" a nacionalidade.

O alcance de eventuais medidas nesta área, porém, dependeria das negociações entre os partidos e de sua compatibilidade com as legislações espanhola e europeia.

"Seria juridicamente complicado, por exemplo, restringir o acesso de estrangeiros em situação regular [a determinados tipos de ajuda]. Mas isso de fato pode se tornar um problema para quem está em situação irregular," afirma Pérez-Nievas.

Ele lembra que, durante o governo de Mariano Rajoy (2011–2018), o PP restringiu o acesso de imigrantes irregulares a serviços de saúde pública, medida posteriormente revogada.

"Na época, houve forte reação da classe médica, que argumentou que negar atendimento a parte da população poderia colocar em risco a saúde de todos", recorda.

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5. Mudanças nos aluguéis e na habitação

A crise habitacional na Espanha, marcada pela escalada dos preços dos imóveis e dos aluguéis, atinge duramente os imigrantes. De acordo com o Instituto de Pesquisa Urbana de Barcelona, cerca de 70% dos estrangeiros vindos de fora da União Europeia vivem de aluguel na Espanha, contra 14% dos espanhóis.

Tanto o PP quanto o Vox defendem facilitar a construção de moradias pelo setor privado e revogar a lei que permite limitar os reajustes dos aluguéis em áreas de alta demanda — os partidos argumentam que esse controle de preços acaba desestimulando a oferta de apartamentos para locação.

O PP promete viabilizar a construção de 1 milhão de moradias, embora não esteja claro qual exatamente seria a participação do setor público nesse processo. Já o Vox propõe dar prioridade aos espanhóis no acesso à habitação social e proibir a locação de imóveis para imigrantes irregulares.

"As direitas propõem basicamente mais construção. As esquerdas defendem uma regulação com teto nos preços, mais impostos para quem tem vários imóveis e oferta pública de moradia", resume Ferrero-Turrión.

A construção de moradias pelo setor privado poderia beneficiar imigrantes, mas é uma solução de médio e longo prazo. A construção de novos imóveis leva anos e, de qualquer forma, boa parte dos imigrantes não teria condições financeiras de comprar uma casa se os preços não caírem significativamente.

Os decretos habitacionais do PSOE, cuja rejeição pelo Congresso precipitou a convocação de eleições, previam limites aos reajustes dos aluguéis e a suspensão, até 2030, de despejos de pessoas vulneráveis sem alternativa de moradia.

Após dissolver o Parlamento, o governo Sánchez voltou a aprovar os decretos, com algumas modificações. Um deles foi validado pelo órgão parlamentar, que permanece em funcionamento durante o período eleitoral. As medidas, porém, poderão ser revistas em caso de vitória da oposição.

Essas iniciativas de Sánchez beneficiam sobretudo imigrantes que já têm um contrato de aluguel e estão apertados com os aumentos, protegendo essas pessoas de altas excessivas e, em determinadas circunstâncias, de despejos.

Por outro lado, uma das críticas contra elas é que desestimulam os proprietários a colocar seus imóveis no mercado de aluguel, diminuindo a oferta e prejudicando quem está procurando, como imigrantes recém-chegados.

Olivas argumenta que maiores proteções aos inquilinos, aliadas ao aquecimento do mercado, têm tido o efeito colateral de tornar os proprietários mais seletivos — já que temem, em certas situações, não conseguir recuperar seus imóveis em caso de não pagamento.

"Hoje, os donos de imóveis fazem um processo de seleção rigoroso antes de decidir para quem alugar, e os imigrantes estão entre os que mais sofrem", diz Olivas.

Ferrero-Turrión discorda que as restrições aos despejos sejam responsáveis por essa dificuldade: "Os imigrantes sempre tiveram problemas para alugar. Estabelecer uma relação de causalidade não me parece correto, porque isso já acontecia".

Os efeitos de algumas medidas no setor de habitação ainda são incertos. A questão é que os imigrantes, por dependerem mais do mercado de aluguel, estão particularmente expostos a essas mudanças — sejam elas positivas ou negativas.