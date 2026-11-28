O Al-Shabab, braço da Al-Qaeda na Somália, vem divulgando seu trabalho humanitário - (crédito: Telegram)

Arroz, macarrão, açúcar, óleo de cozinha e feijão. São produtos que dificilmente esperaríamos ver na propaganda jihadista.

Mas esses são alguns dos mantimentos que o ramo da Al-Qaeda na Somália, a organização Al-Shabab, afirma que sua "instituição de caridade" entregou para centenas de famílias em dificuldades em agosto passado. O auxílio foi divulgado pelas suas contas nas redes sociais e pela sua emissora de rádio.

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O grupo controla grandes áreas da zona rural no sul e no centro da Somália e se dedicou a exibir seu chamado trabalho humanitário ao longo de 2026.

"Deus lhes pague", disse uma moradora local, em um dos vídeos do Al-Shabab.

Tudo isso faz parte de um esforço para conquistar as comunidades locais e se apresentar como mais do que apenas um grupo jihadista.

Já se passou um quarto de século desde os ataques da Al-Qaeda nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001. E 12 anos desde que o grupo autointitulado Estado Islâmico (EI) declarou seu chamado califado no Iraque e na Síria.

Agora, o movimento jihadista parece muito diferente.

Em vez de se concentrar em atacar o Ocidente ou buscar estabelecer um Estado islâmico global, alguns grupos, especialmente os ligados à Al-Qaeda, vêm se concentrando mais em conquistar o poder perto de casa.

Eles parecem cada vez mais dispostos a fazer concessões pelo caminho. E, por isso, crescem os debates dentro do movimento.

Os linhas-duras rejeitam as concessões. Já os pragmáticos consideram que trabalhar com os grupos locais e antigos inimigos é uma forma de ganhar poder.

Mas será que os pragmáticos representam uma mudança verdadeira ou simplesmente uma nova tática para atingir os mesmos objetivos, como estabelecer um Estado que aplique sua interpretação restrita da lei islâmica da Sharia, no território doméstico e nas suas relações com o mundo exterior?

Telegram O Al-Shabab, braço da Al-Qaeda na Somália, vem divulgando seu trabalho humanitário

Derrotas significativas

Nem a Al-Qaeda, nem o Estado Islâmico, atingiram seu sonho final: conquistar um ou mais países e governá-los segundo sua rigorosa interpretação do Islã.

Ambos sofreram derrotas importantes, perderam líderes e enfrentaram anos de pressões internacionais.

O Estado Islâmico chegou a controlar vastas regiões do Iraque e da Síria, até perder seu território em 2019. Mas o jihadismo não desapareceu.

Agora, o principal campo de batalha do jihadismo é a África. Os poderosos ramos da Al-Qaeda — o JNIM (Grupo de Apoio ao Islã e aos Mulçumanos) na região do Sahel (Máli, Níger e Burkina Faso) e o Al-Shabab na Somália — têm insurgentes ativos há muito tempo.

Seu principal rival, o Estado Islâmico, mantém ramos ativos na Nigéria, República Democrática do Congo, Sahel, Moçambique e na Somália.

Uma importante fonte de inspiração e inveja, quer os jihadistas admitam ou não, é o novo presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa.

Ex-combatente, primeiro do Estado Islâmico e, depois, da Al-Qaeda, ele chegou a ser procurado pelos Estados Unidos, mas subiu ao poder na Síria em dezembro de 2024 e foi bem recebido pelos líderes ocidentais.

Conhecido no passado pelo nome de guerra Abu Mohammed al-Jolani, o atual presidente sírio liderou o grupo jihadista Nusra Front, inicialmente ligado ao EI e, depois, à Al-Qaeda. Posteriormente, al-Sharaa foi líder do grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Gradualmente, ele rompeu seus laços com o Estado Islâmico e a Al-Qaeda e se distanciou das suas lutas pela jihad global. Al-Sharaa passou a se concentrar na Síria, estabelecendo uma base de poder local na província de Idlib, no noroeste do país.

Sua crescente disposição para trabalhar com grupos não islâmicos e se relacionar com potências estrangeiras surpreendeu a todos.

Enquanto o HTS avançava sobre a capital da Síria, Damasco, sua liderança procurou tranquilizar a comunidade internacional. Eles chegaram a se aproximar da Rússia, importante aliada do então presidente Bashar al-Assad, para reduzir os temores de uma ocupação islâmica.

Esse pragmatismo, aliado a condições geopolíticas favoráveis (como o enfraquecimento da Rússia e do Irã), o ajudou a chegar ao poder na Síria. Mas a boa acolhida oferecida pelos líderes mundiais, incluindo o presidente americano, Donald Trump, chamou ainda mais a atenção.

AP Trump brincou com al-Sharaa durante a visita do presidente sírio à Casa Branca

Durante a visita de al-Sharaa à Casa Branca, em novembro de 2025, Trump borrifou nele sua água de colônia característica. Ele perguntou, brincando, quantas esposas ele tinha e o elogiou como "líder durão".

Para alguns jihadistas, o sucesso de al-Sharaa é inspirador. Mas outros consideram suas ações como uma traição a tudo em que eles acreditam.

O Estado Islâmico declarou jihad contra o novo governo islâmico da Síria. O grupo declarou al-Sharaa e seus subordinados como "apóstatas" (pessoas que abandonaram a religião) e, por isso, já realizou ataques contra forças do governo.

Outros clérigos linhas-duras declararam posição similar, mas não convocaram abertamente a jihad contra al-Sharaa.

A divisão entre os jihadistas linhas-duras e seus parceiros mais pragmáticos vem alimentando fortes debates na internet desde 2025. Vozes rivais trocam acusações de traição e até publicam livros concorrentes, defendendo suas posições.

Reuters Al-Sharaa, no centro, em 2016, quando era líder jihadista procurado pelo FBI

Para os linhas-duras, ir longe demais pode significar o abandono às suas crenças fundamentais.

Por isso, eles poderão deixar de impor sua versão mais rigorosa da lei islâmica, aceitando leis "feitas pelo homem" ou uma Constituição, participar de eleições, trabalhar com grupos não islâmicos ou formar relações com governos considerados "infiéis".

Outra fonte de inspiração dos jihadistas foi a volta do Talebã ao poder no Afeganistão, em 2021. O episódio demonstrou que o movimento islâmico poderá assumir o controle de um país após anos de combate às forças apoiadas pelo Ocidente.

O Talebã atraiu grupos locais, garantiu lentamente o poder em todo o país, usou a diplomacia internacional e aguardou o tempo necessário para tomar a capital afegã, Cabul, em uma ofensiva-relâmpago.

Meio para atingir um objetivo?

Dois grupos merecem ser especialmente observados: os ramos da Al-Qaeda no Máli e na Somália.

No final de abril, o ramo da Al-Qaeda no Sahel, conhecido como JNIM, demonstrou pragmatismo considerável ao unir forças com os separatistas nacionalistas tuaregues, contra quem havia lutado ocasionalmente.

Eles lançaram uma grande ofensiva que ameaçou os governantes militares do Máli e chegaram até a chamar os tuaregues de "irmãos".

Não é só o crescente poderio militar do JNIM que vem chamando a atenção, mas a forma com que o grupo se apresenta.

No passado, sua propaganda mostrava principalmente os líderes da Al-Qaeda, slogans e convocações para a jihad global. Mas, desde o final de 2024, seus vídeos deixaram de exibir a conhecida marca da Al-Qaeda.

Em vez de discutir as causas muçulmanas globais, o JNIM passou a se concentrar cada vez mais nos problemas locais e se apresentar como defensor das pessoas comuns, contra os governantes corruptos e abusivos.

O grupo acusa repetidamente o governo militar do Máli e seus aliados russos de matar civis e prejudicar a vida das pessoas.

Em abril, o JNIM fez um apelo a "todos os patriotas sinceros" para ajudarem a construir um "novo Máli". O grupo prometeu segurança, justiça e prosperidade, ao lado da lei islâmica.

O JNIM chegou a sugerir que poderia manter "relações equilibradas com a Rússia", embora esteja combatendo as forças russas que apoiam o governo malinês. Suas palavras refletiam as declarações do HTS para a Rússia, à medida que avançava sobre Damasco.

Existem paralelos entre o JNIM e a estratégia de Al-Sharaa na Síria: construir alianças locais, tranquilizar possíveis inimigos e evitar dar razões para uma eventual intervenção de potências estrangeiras.

A especialista em segurança da África Aman Bezreh observa similaridades entre os dois grupos, mas afirma que a mudança do JNIM pode levar tempo.

"O JNIM, de fato, mostrou sinais de pragmatismo similares ao HTS", afirma ela. "Mas a sua nova marca vem progredindo com mais lentidão porque o grupo está simultaneamente concentrado na sua expansão para novos territórios e no recrutamento de grupos diversos."

Talebã x Sharaa

A liderança do JNIM também vem debatendo qual o caminho a seguir, segundo o jornalista da rede de TV France 24 Wassim Nasr, especialista em jihadismo.

Ele afirma que um dos grupos é a favor da estratégia do Talebã, de tomar o poder pela força, com o mínimo de concessões. O outro (que, segundo ele, é quem atualmente detém o comando) prefere um método mais próximo do HTS na Síria, com concessões e construindo alianças maiores, para ganhar poder com mais rapidez.

Nasr acredita que o JNIM possa combinar os dois modelos, mas o rompimento com a Al-Qaeda, para ele, é inevitável, como resultado da sua evolução política.

Como o JNIM, o Al-Shabab na Somália parece disposto a fazer acordos com antigos inimigos.

Segundo o especialista em Somália da BBC Monitoring (o serviço de monitoramento de meios de comunicação da BBC), Abdullahi Guji, o Al-Shabab firmou uma trégua em outubro com a poderosa tribo somali dos Ma'awisley. Seus combatentes estavam na linha de frente da luta contra o grupo.

Desde então, a tribo retirou seus combatentes, o que representou um duro golpe para a campanha do governo contra os jihadistas, segundo Guji.

Ele acredita que o grupo poderá ter em breve a oportunidade de verificar se pode conquistar o poder e se estabelecer como governo alternativo em grande parte do país.

As forças da União Africana estão se retirando da Somália, em meio a cortes financeiros e à proximidade do fim do seu mandato em dezembro. Paralelamente, o governo somali enfrenta crises políticas e rebeliões, que criam vulnerabilidades que podem ser exploradas pelo Al-Shabab, segundo Guji.

Outro motivo que pode levar alguns jihadistas a vislumbrar uma oportunidade de expansão é que eles acreditam que os governos do Ocidente têm problemas maiores à sua frente.

A guerra na Ucrânia, o conflito entre os Estados Unidos e o Irã no Oriente Médio e o aumento da rivalidade com a China e a Rússia fizeram com que o combate aos jihadistas perdesse a prioridade que recebeu logo após o 11 de Setembro.

A retirada das forças americanas do Afeganistão em 2021 e o retorno do Talebã ao poder no país, seguido pela ascensão de al-Sharaa na Síria, reforçaram essa confiança.

EPA/Shutterstock O Talebã inspirou muitos jihadistas

Colin Clarke é o diretor-executivo do Centro Soufan, um grupo de pesquisa sem fins lucrativos especializado em segurança.

Para ele, alguns grupos jihadistas aprenderam que evitar confrontos com os Estados Unidos pode ajudá-los a evitar ações militares do Ocidente e "viver para combater por mais um dia".

Isso não significa que o Ocidente tenha deixado de combater o terrorismo. Mas, se os jihadistas acreditarem que há mais distrações ou menos disposição para intervir, eles podem se sentir encorajados para buscar o poder.

Lições da história

Ao contrário do seu rival extremamente intransigente, o Estado Islâmico, a Al-Qaeda demonstra, há muito tempo, alguma flexibilidade para buscar seus objetivos. Mas a história traz um alerta.

Depois dos levantes árabes de 2011, que marginalizaram em grande parte a Al-Qaeda, grupos jihadistas afiliados no Iêmen, Líbia e Tunísia começaram a usar o nome Ansar al-Sharia ("Apoiadores da Sharia") para conquistar apoio local, sem adotar a marca Al-Qaeda.

Em 2012, líderes da Al-Qaeda alertaram os jihadistas que conquistaram o norte do Máli ao lado dos separatistas tuaregues para que não se apressassem em impor as rigorosas normas islâmicas.

Em vez disso, eles os incentivaram a trabalhar com aliados locais, evitando alienar as comunidades e reduzir suas ligações com a Al-Qaeda.

A mensagem não era para que eles abandonassem suas ambições. Ela os orientava a demonstrar paciência estratégica até que chegasse o momento certo. E esse mesmo pensamento pode estar em vigor até hoje.

Estariam esses grupos realmente alterando suas ambições ou apenas suas táticas?

Mesmo os que defendem fazer concessões não estão necessariamente abandonando seu sonho de estabelecer um Estado governado pela sua interpretação rigorosa das leis islâmicas.

Clarke se pergunta se essa abordagem mais pragmática poderia ser uma "estratégia de cavalo de Troia", ou seja, uma forma de fazer com que os grupos jihadistas ganhem poder, sem abandonar seus objetivos de longo prazo.

"A grande questão é se estar no poder realmente modera esses grupos ou se eles estão simplesmente mudando de tática para sobreviver e fortalecer sua posição", questiona ele.

Mas nem todos estão mudando de tática.

O Estado Islâmico permanece firmemente comprometido com suas ambições globais e rejeita concessões. O ramo da Al-Qaeda no Iêmen (AQAP) continua a convocar ataques contra os Estados Unidos e Israel e incentiva ataques de "lobos solitários" contra alvos judeus e ocidentais.

E é muito cedo para dizer se grupos como o JNIM e o Al-Shabab seguirão os exemplos da Síria ou do Talebã e estarão dispostos a fazer compromissos.

Alguns grupos jihadistas podem se concentrar mais na política local, à medida que enfrentarem os desafios de governar. Outros podem estar simplesmente ocultando suas ambições maiores até que tenham força suficiente para sair em busca deles.

O sonho jihadista global pode ter fracassado, mas o jihadismo em si está longe de terminar.