O psicólogo Sebastian Lundström dirige a clínica, que funciona um dia por mês. - (crédito: BBC / WOODY MORRIS)

Freya parece nervosa ao entrar em uma clínica psiquiátrica na Suécia para uma avaliação de TDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade).

Nas últimas décadas, diversos países ao redor do mundo têm testemunhado um aumento expressivo nos diagnósticos de TDAH. Para muitas pessoas, isso pode ser transformador, ajudando-as a se compreenderem melhor e a terem acesso a apoio.

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Mas Freya (nome fictício) não vai comparecer a uma consulta para obter um diagnóstico.

Essa clínica financiada pelo governo oferece reavaliações de diagnóstico para autismo e TDAH. Seus médicos acreditam que essa é a primeira clínica no mundo dedicada exclusivamente a esse propósito.

Aos 12 anos, Freya estava com dificuldades para lidar com a ansiedade na escola e procurou ajuda profissional. "Eles achavam que eu tinha TDAH", diz ela.

Mas, à medida que crescia, ela sentiu que não apresentava sintomas de TDAH. "Acho que nunca tive isso", afirma.

Suas dúvidas sobre o diagnóstico se tornaram mais urgentes na adolescência, quando descobriu que, na Suécia, isso poderia ser um obstáculo para realizar seu sonho de ingressar na polícia.

"Quero ter todas as opções em aberto", disse ela ao Serviço Mundial da BBC.

Se os médicos da clínica decidirem que Freya não cumpre os critérios para o diagnóstico de TDAH, seu prontuário médico será atualizado e será mais fácil para ela se candidatar a um emprego na polícia.

A clínica, conhecida como Mottagning Neuropsykiatri, foi inaugurada num momento em que os índices de diagnósticos de TDAH e autismo estão em evidência.

Muitos dizem que isso se deve a uma maior conscientização sobre os sintomas e ao fato de que grupos antes negligenciados — particularmente mulheres e meninas — estão finalmente recebendo os diagnósticos de que precisam, enquanto outros argumentam que o aumento nos números decorre do sobrediagnóstico.

A existência da clínica é controversa. As diretrizes clínicas dos órgãos reguladores do Reino Unido e da Organização Mundial da Saúde descrevem o autismo como uma condição vitalícia e o TDAH como uma condição do neurodesenvolvimento que pode persistir na idade adulta.

O consenso médico é que ambos os diagnósticos duram a vida toda, mesmo que os sintomas apresentem flutuações.

Alguns defensores da neurodiversidade alertam que um serviço de reavaliação específico poderia reforçar a ideia de que ser diagnosticado com TDAH ou autismo é indesejável – e aprofundar o estigma em torno de ambas as condições.

Apesar disso, centenas de pessoas procuraram a clínica para uma reavaliação.

BBC / WOODY MORRIS O psicólogo Sebastian Lundström dirige a clínica, que funciona um dia por mês.

Impedido de conseguir empregos

Assim como Freya, outros jovens adultos foram levados a reconsiderar seu diagnóstico depois de sentirem que ele havia se tornado uma barreira.

Isso ocorre porque, historicamente, suecos com TDAH ou autismo eram impedidos de exercer certas profissões, incluindo o serviço militar, a polícia, a condução de trens e a pilotagem de aviões.

Isso apesar de pesquisas indicarem que algumas características neurodivergentes podem ser vantajosas em determinadas funções. Não existem proibições semelhantes no Reino Unido, embora as regras variem globalmente.

Desde 2022, pessoas com TDAH podem ingressar nas Forças Armadas da Suécia, desde que não estejam medicadas. E desde 2021, pessoas com TDAH ou autismo podem se candidatar à polícia, mas precisam apresentar um atestado médico, que pode custar cerca de 15.000 coroas suecas (cerca de R$ 6,7 mil) em clínicas particulares.

Quando Freya foi encaminhada para a clínica, ela disse que ficou aliviada ao descobrir que poderia ter seu diagnóstico reavaliado gratuitamente.

Johanna, de 24 anos, foi diagnosticada com TDAH aos 14 anos, após o que ela descreve como um período de mau comportamento na escola. Inicialmente, ela considerou o diagnóstico útil e recebeu apoio adicional dos professores.

Mas, ao entrar na vida adulta, ela diz que parou de sentir que precisava de apoio extra. E depois de descobrir que isso era uma barreira para se tornar policial, começou a questionar se essa percepção era realmente verdadeira.

Johanna diz que possui algumas características do TDAH, como dificuldade de concentração, "mas não o suficiente para receber um diagnóstico de TDAH", acredita ela.

Johanna foi reavaliada aos 21 anos durante um projeto piloto inicial da clínica de reavaliação e constatou-se que ela não atendia aos critérios diagnósticos para TDAH. Atualmente, ela trabalha na empresa do pai e não pretende se tornar policial.

O que é uma reavaliação de TDAH ou autismo?

Tanto o TDAH quanto o autismo são condições do neurodesenvolvimento que afetam a forma como as pessoas pensam e interagem com o mundo. O diagnóstico é feito por meio de avaliações detalhadas, que podem incluir questionários e entrevistas, e não por um único teste clínico.

Os médicos da Mottagning Neuropsykiatri afirmam que sua abordagem é diferente das avaliações tradicionais, pois se concentra menos no histórico do paciente e mais nos sintomas que ele apresenta no presente.

"Não se trata de um 'desdiagnóstico', mas sim de uma reavaliação do seu funcionamento atual", afirma Sebastian Lundström, psicólogo-chefe da clínica.

Os médicos afirmam que não examinam se a avaliação inicial estava correta. Assim, em vez de apagar o diagnóstico original dos prontuários dos pacientes, eles adicionam uma anotação com a nova avaliação.

Lundström afirma que algumas pessoas que já receberam um diagnóstico, mas que não preenchem os critérios na clínica, podem ter sido diagnosticadas erroneamente.

No entanto, ele também acredita que, para uma pequena minoria, o TDAH e o autismo não são condições para a vida toda e que os indivíduos podem deixar de apresentar sintomas à medida que envelhecem.

Mas atualizar o diagnóstico de uma pessoa simplesmente porque ela não apresenta sintomas no momento é uma abordagem controversa.

"Temos que lembrar que essas são condições para a vida toda", diz Navid Ghannad, presidente da Autism Skåne, uma organização sueca sem fins lucrativos que apoia pessoas com autismo e suas famílias.

"O fato de, em determinado momento da vida adulta, durante um período clínico, o diagnóstico ter sido retirado, não significa necessariamente que o TDAH ou o autismo tenham desaparecido", acrescenta.

Os sintomas podem reaparecer mais tarde na vida, diz ele. "O problema é que, uma vez que reapareçam, o indivíduo que não tiver mais um diagnóstico não conseguirá obter o apoio adequado e em tempo oportuno."

BBC / WOODY MORRIS Vilda, de 22 anos, solicitou uma reavaliação de seu diagnóstico de autismo, pois acredita ter recebido um diagnóstico incorreto.

'Eu estava preso'

Vilda, de 22 anos, solicitou uma reavaliação de seu diagnóstico de autismo, que havia sido feito inicialmente após ela ter sofrido um trauma.

"Não me reconheci na descrição do autismo", diz ela. "Fiquei paralisada. Sei que isso não sou eu, mas não posso fazer nada a respeito."

Foram os pedidos de pessoas como Johanna e Vilda que levaram à criação da clínica, explica Lundström.

"A ideia ganhou impulso por si só e a notícia se espalhou. Muitas pessoas entraram em contato conosco e sentimos que havia justificativa para começar", diz ele. O local fica aberto apenas um dia por mês.

Antes de abrir a clínica, Lundström conduziu um pequeno estudo revisado por pares — dos 72 indivíduos que participaram, aproximadamente 80% não preenchiam os critérios para TDAH ou autismo. Todos os participantes já desejavam se livrar do diagnóstico, em vez de serem um grupo selecionado aleatoriamente.

"É importante ressaltar que essa população de pacientes não é necessariamente representativa de todas as pessoas com autismo e TDAH", acrescenta ele.

Durante o primeiro ano do projeto-piloto, cerca de 400 a 500 pessoas falaram com Lundström, que também é professor associado de ciências psiquiátricas da infância e adolescência na Universidade de Gotemburgo, sobre a possibilidade de fazer uma reavaliação.

O projeto também conta com o apoio de figuras importantes da psiquiatria sueca, incluindo Sophia Eberhard, consultora sênior especializada em psiquiatria infantil e da adolescência.

"Foi a psiquiatria que, no início, fez esses diagnósticos", diz ela. "Acredito que temos a responsabilidade de ajudar esses jovens adultos em sua jornada."

Em setembro, a BBC recebeu permissão para acompanhar Freya quando ela se tornou a primeira paciente a frequentar a clínica recém-inaugurada, que atende homens e mulheres.

Durante a consulta, Freya responde a questionários e participa de avaliações verbais para verificar se ela preenche os critérios para o diagnóstico de TDAH. O processo é o mesmo para TDAH e autismo, embora as perguntas sejam diferentes.

Freya diz estar esperançosa de que conseguirá "se livrar" do diagnóstico de TDAH após a consulta.

Mas os médicos dizem que não se limitam a dar aos participantes o resultado que desejam. Eles realizam outras verificações, como avaliar a linguagem corporal e as habilidades de comunicação, conversar com os pais dos pacientes mais jovens e consultar os prontuários médicos para verificar se há tratamentos em andamento.

BBC / WOODY MORRIS Navid Ghannad, presidente da Autism Skåne, uma organização sueca sem fins lucrativos para pessoas com autismo, afirma que é importante lembrar que o autismo e o TDAH são condições que duram a vida toda.

Medo do estigma

A abertura da clínica gerou críticas por parte daqueles que temem que ela transmita uma mensagem errada sobre o autismo e o TDAH.

"A clínica apresenta a neurodiversidade e as pessoas autistas como algo ruim, como se fôssemos um problema que precisa ser resolvido – o que não somos", diz Jenny Hedin, da organização beneficente Organiserade Autister Västernorrland, uma organização de defesa dos direitos das pessoas autistas, administrada por e para adultos autistas.

Hedin, que é autista e tem TDAH, alerta que pessoas que conseguem "mascarar" ou imitar com sucesso o comportamento neurotípico podem se sentir pressionadas a perder o diagnóstico para serem melhor aceitas pela sociedade.

"Isso é um problema especialmente para mulheres e meninas, porque as meninas geralmente são ótimas em disfarçar", acrescenta ela.

Outros dizem que o foco deveria ser mudar as regras que dificultam o acesso a determinadas carreiras para pessoas com TDAH ou autismo.

Eric Donell, presidente da Riksförbundet Attention, uma organização beneficente nacional sueca, faz lobby para remover as restrições de emprego que afetam pessoas neurodivergentes, as quais ele considera injustas.

Ele enfatiza que, para muitas pessoas, obter um diagnóstico é extremamente importante. "Em vez de pedir às pessoas que se livrem do diagnóstico, às vezes devemos simplesmente questionar se as próprias regras são justificadas", afirma.

Ele acrescenta que as reavaliações correm o risco de se tornarem "uma forma de adaptar o indivíduo à sociedade em vez de adaptar a sociedade às diferenças humanas".

'Feitiço mágico'

Segundo Lundström, pessoas do Reino Unido, Dinamarca, Noruega e Alemanha também entraram em contato para uma reavaliação, mas foram recusadas, pois a clínica atende apenas moradores locais.

Georgina, de 35 anos, do Reino Unido, entrou em contato com a clínica porque deseja que o diagnóstico de autismo que recebeu aos 25 anos seja "removido".

"Parecia um feitiço mágico, que eu ia conseguir esse rótulo e o mundo seria mais compreensivo", diz ela.

Em vez disso, ela diz que seus colegas a menosprezaram.

Georgina recebeu, então, uma proposta de reavaliação pelo NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido). O processo é o mesmo da avaliação inicial pela qual ela passou e pode resultar em mais diagnósticos, menos diagnósticos ou nenhuma alteração.

A clínica de reavaliação sueca afirma que, em geral, não aplica diagnósticos novos ou adicionais às pessoas – algo que atraiu Georgina.

"A situação em que você entra e sai com outros diagnósticos... isso é realmente desagradável", diz ela. Por enquanto, ela decidiu não se submeter a uma reavaliação pelo NHS. Em vez disso, está tentando descobrir com que frequência um diagnóstico é reconsiderado, antes de decidir se deve prosseguir com a reavaliação.

De volta à Suécia, algumas horas depois de Freya ter entrado na clínica, ela sai de uma sala de consulta. Os médicos concluíram que, no momento, ela não preenche os critérios para um diagnóstico de TDAH.

Ela diz que isso é uma "confirmação" de que ela estava certa em questionar seu diagnóstico.

"Agora, finalmente, tenho a mesma oportunidade que todos os outros."