Netanyahu propõe governo rotativo com Eisenkot de primeiro-ministro no início - (crédito: BBC Geral)

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse concordar com que o líder da oposição, Gadi Eisenkot, o suceda como parte de um governo de unidade nacional rotativo.

Em uma publicação nas redes sociais no sábado (28/11), Netanyahu disse: "Minha responsabilidade como líder me obriga a deixar tudo de lado, inclusive o princípio do partido majoritário", acrescentando que inicialmente atuaria como "primeiro-ministro alternativo".

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Eisenkot, incumbido no início deste mês pelo presidente israelense Isaac Herzog de formar um governo em 28 dias, respondeu prontamente, convidando o primeiro-ministro interino Netanyahu para "negociações genuínas e aceleradas".

A declaração surge depois de Eisenkot ter acusado, na sexta-feira (27/11), o partido de direita Likud, de Netanyahu, de atrasar as negociações, que devem se encerrar até o prazo de 6 de dezembro.

O partido centrista Yashar, de Eisenkot, e outros três partidos judaicos da oposição conquistaram 48 cadeiras nas eleições de outubro. O bloco de Netanyahu obteve 53, ambos insuficientes para alcançar a maioria no Knesset, a câmara alta composta por 120 membros.

Herzog afirmou ter consultado todos os partidos durante a semana seguinte à eleição, antes de dar ao ex-chefe do exército, Eisenkot, a primeira oportunidade de formar um governo.

Duas alianças lideradas por árabes, a Lista Árabe Unida e a Lista Conjunta, conquistaram juntas um número sem precedentes de 19 cadeiras, após um aumento significativo na participação dos eleitores árabes.

Isso os posicionou como potenciais influenciadores de governo. Porém, todos os partidos judaicos, com exceção de um, prometeram antes das eleições não trabalhar com eles para formar um governo.

Eisenkot fez alguns progressos para alcançar a maioria necessária, fechando acordos de coalizão com o partido Yisrael Beiteinu e o Partido Democrata.

O quarto membro de seu bloco, o partido Beyachad, é liderado pelo ex-primeiro-ministro israelense Naftali Bennett, que disse ser favorável a um governo de unidade nacional envolvendo o Likud, com Eisenkot assumindo o cargo de primeiro-ministro.

Bennett disse que Netanyahu tomou a decisão certa ao estar "disposto a se juntar a um governo de unidade liderado por Eisenkot, um governo baseado em uma aliança daqueles que servem".

Netanyahu afirmou que estava propondo um governo de unidade devido à "magnitude do perigo existencial e à possibilidade de que um governo seja formado sem capacidade para lidar com esse perigo".

"Se o Likud estiver pronto para uma unidade genuína, estou pronto para avaliar a seriedade de suas intenções nas próximas 24 horas", disse Eisenkot em resposta.

O líder do Yashar afirmou que as negociações se baseariam na "proposta detalhada" enviada a Netanyahu no último domingo. Eisenkot acrescentou que "até o momento, não recebemos nenhuma resposta".

Na sexta-feira, Eisenkot acusou o Likud de "enrolar" e afirmou que o partido não apresentou nenhuma proposta concreta nas últimas duas semanas.

Ele então perguntou se o Likud estava falando sério sobre as negociações, visto que a oferta de Netanyahu foi apresentada horas depois, no sábado.

Nenhum partido político em Israel jamais conquistou a maioria absoluta, o que significa que todos os governos foram de coalizão.

No período de 2019 a 2022, um dos mais politicamente fragmentados da história de Israel, ocorreram cinco eleições distintas, enquanto Netanyahu e seus rivais lutavam repetidamente para cooperar.