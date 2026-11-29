O Partido Popular (PP) de direita, liderado por Alberto Núñez Feijóo, atualmente encabeça as pesquisas - (crédito: AFP via Getty Images)

Em um discurso feito em um ringue de luta livre na ilha de Tenerife, como parte de sua campanha para as eleições gerais deste domingo (29/11), o presidente do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, alertou os presentes sobre a proliferação de governos de direita.

"O que de bom o presidente [Donald] Trump fez pelos EUA e, por extensão, pelo mundo? Isso representou uma mudança ou um retrocesso?", perguntou a seus apoiadores, antes de mencionar as administrações do ex-presidente Jair Bolsonaro e do argentino Javier Milei.

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"Se não queremos isso para o mundo, por que iríamos querer para o nosso próprio país?", disse Sánchez.

O líder lançou seu alerta enquanto o Partido Popular (PP), de orientação conservadora, lidera a maior parte das pesquisas e parece caminhar para formar uma coalizão de governo com o partido de extrema direita Vox.

As eleições ocorrem em meio a um clima político profundamente polarizado, no qual tanto a esquerda quanto a direita alertaram sobre a capacidade de seus adversários de minar a democracia.

Em uma Europa dominada por governos de direita, Sánchez conquistou a reputação de ser o primeiro-ministro de esquerda mais explícito e combativo do continente.

Sua retórica em defesa do feminismo, da imigração e das energias renováveis, assim como sua condenação da ofensiva militar de Israel em Gaza e seus confrontos verbais com Trump, contribuíram para construir essa imagem.

Depois de supervisionar um crescimento econômico constante nos últimos anos, ele goza de grande prestígio junto à esquerda internacional.

No entanto, na Espanha, Sánchez se tornou uma figura odiada pela direita, que o vê como um autocrata com pouco respeito pela separação de poderes, obcecado em permanecer no poder e cercado por pessoas envolvidas em corrupção.

AFP via Getty Images O Partido Popular (PP) de direita, liderado por Alberto Núñez Feijóo, atualmente encabeça as pesquisas

Em uma praça de touros de Valência, no mesmo dia em que Sánchez realizava seu comício, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, declarou aos seus apoiadores que os últimos anos do governo socialista haviam sido "insultantes e até humilhantes para muita gente".

"Nós os conhecemos, eles são capazes de qualquer coisa", acrescentou.

Dois dias antes, Ignacio Garriga, porta-voz do Vox, havia ido mais longe, descrevendo Sánchez como "um psicopata muito perigoso".

Tanto o PP quanto o Vox colocaram em dúvida a transparência do voto pelo correio e dos votos emitidos por espanhóis no exterior antes da eleição, sugerindo que uma possível manipulação do governo poderia favorecê-lo.

"Esta é uma campanha esmagadoramente ideológica", afirmou Cristina Monge, cientista política da Universidade Complutense de Madri.

"Isso significa que não se trata tanto de os eleitores recompensarem ou punirem a gestão de um governo ou as propostas apresentadas, mas de pertencer a um ou outro bloco ideológico", acrescentou.

As críticas a Sánchez

Grande parte da hostilidade contra Sánchez decorre de suas alianças com partidos de extrema esquerda e separatistas.

Antes das eleições gerais de 2023, ele recebeu duras críticas da direita por sua dependência da coalizão independentista EH Bildu, que tinha vínculos com o extinto grupo armado basco ETA.

Após aquela eleição, ele conseguiu formar um novo governo com o apoio de outro partido independentista, o Junts per Catalunya (Junts), em troca de uma lei de anistia para os líderes catalães que enfrentavam processos judiciais por sua participação na fracassada tentativa de independência de 2017.

Na época, Núñez Feijóo acusou Sánchez de ser "um primeiro-ministro que comprou sua investidura em troca da impunidade judicial de seus parceiros".

Guillermo Fernández Vázquez, cientista político da Universidade Carlos III de Madri, afirmou que essas alianças parlamentares "alimentaram a retórica da direita e da extrema direita, segundo a qual Pedro Sánchez é uma pessoa amoral e sem escrúpulos, alguém em cuja palavra não se pode confiar e que só quer permanecer no poder".

A lei de anistia tem sido uma fonte constante de tensão para Sánchez. Além disso, a fragilidade de sua maioria parlamentar o impediu de aprovar novos orçamentos gerais.

Da mesma forma, Sánchez foi afetado por diversas investigações judiciais.

Ele reconheceu ter cometido erros de julgamento ao confiar em dois antigos colaboradores do Partido Socialista Operário Espanhol: José Luis Ábalos, condenado a 24 anos de prisão por crimes relacionados à corrupção, e Santos Cerdán, que será julgado por acusações semelhantes.

Por outro lado, defendeu seu ex-procurador-geral, Álvaro García Ortiz, que foi impedido de ocupar cargos públicos por divulgar informações confidenciais, e seu irmão, David, que foi impedido de ocupar cargos públicos por nove anos após ser considerado culpado de irregularidades ao assumir um cargo como diretor regional de artes.

No caso mais polêmico, a esposa de Sánchez, Begoña Gómez, será julgada por tráfico de influência.

Gómez nega ter cometido irregularidades, e Sánchez afirmou que os processos contra García Ortiz, seu irmão e sua esposa são "manobras políticas sujas, não corrupção", atribuindo a responsabilidade aos esforços de seus adversários políticos para usar o Poder Judiciário com o objetivo de desestabilizar seu governo.

Os políticos de direita não fazem tal distinção entre os diferentes casos, e o líder do Vox, Santiago Abascal, descreve o governo como "uma máfia criminosa".

María Pérez, uma jovem funcionária de escritório sem filiação política, disse que vai votar no PP, em parte por sua preocupação com a crise habitacional do país e com o sistema ferroviário, que sofreu duas grandes tragédias neste ano, mas principalmente por causa das investigações judiciais.

"Acho que Sánchez perdeu credibilidade com todos esses casos de corrupção", afirmou.

"Parece que todos no governo estão envolvidos... então não tenho certeza de que quero que continuem governando. Acho que é hora de uma mudança", acrescentou.

Reuters Santiago Abascal e seu partido de extrema direita, Vox, tentam fazer parte de um governo pela primeira vez

Acusações de ambos os lados

As acusações de que Sánchez tentou influenciar instituições públicas, como o Centro de Investigações Sociológicas (CIS), que publica pesquisas de opinião, e a emissora pública RTVE, apenas reforçaram a visão da direita de que ele é um político populista com pouco respeito pelo Estado de Direito.

No entanto, com a extrema direita aparentemente próxima de entrar no governo pela primeira vez desde a redemocratização da Espanha, as acusações de demagogia podem se revelar contraproducentes.

Políticos de esquerda afirmam que os governos de coalizão formados pelo PP e pelo Vox em quatro das 17 comunidades autônomas da Espanha são um modelo das políticas socialmente regressivas que pretendem aplicar em nível nacional após as eleições.

Nas quatro regiões, o Vox negociou a introdução da "prioridade nacional", que procura dar aos espanhóis acesso prioritário a serviços públicos e subsídios antes dos estrangeiros.

A comunidade autônoma de Castela e Leão também foi palco de controvérsias culturais impulsionadas pelo Vox.

A mais recente envolveu uma peça de teatro sobre o poeta e dramaturgo Federico García Lorca, de esquerda e morto por forças rebeldes durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939).

A apresentação foi cancelada em Valladolid, capital da região, supostamente por iniciativa da Secretaria de Cultura, comandada pelo Vox.

No mês passado, o mesmo departamento publicou novas diretrizes para a concessão de subsídios ao cinema, nas quais se indicava que projetos que envolvessem o que chamou de "doutrinação ideológica" não seriam elegíveis.

O ministro espanhol da Cultura, Ernest Urtasun, classificou isso como uma "tentativa intolerável de censura".

Susana Fuertes, uma professora que votará na esquerda no domingo, afirmou que essas medidas representam um sombrio retrocesso à ditadura de Francisco Franco.

"Essas mensagens políticas nos fazem retroceder à época de Franco ao falar de eliminar direitos civis básicos relacionados às mulheres, à igualdade de gênero e à imigração", afirmou.

"Tudo isso foi expresso em um tom tão agressivo, com insultos e falta de respeito por aqueles que não compartilham das mesmas ideias", acrescentou.

Susana Fuertes "Essas mensagens políticas nos remetem à época de Franco", afirma Susana Fuertes

Tensão nas ruas

Os críticos de Núñez Feijóo sustentam que ele já deu sinais de adotar parte da agenda do Vox ao endurecer seu discurso sobre imigração e prometer revogar a lei que regula a eutanásia, bem como extinguir o Ministério da Igualdade, responsável pelas políticas relacionadas à igualdade de gênero, à diversidade sexual e ao combate à discriminação.

A profunda divisão entre esquerda e direita na Espanha também se tornou visível além da esfera política.

Durante a campanha eleitoral, jovens antifascistas encapuzados entraram em confronto várias vezes com a polícia, como ocorreu durante um protesto contra a presença de Abascal, líder do Vox, na cidade galega de La Coruña, no noroeste do país.

Um fenômeno possivelmente mais visível foi o dos jovens de extrema direita.

Em um episódio, várias dezenas deles levantaram os braços em saudação fascista e cantaram o hino pró-franquista Cara al Sol enquanto enfrentavam manifestantes que protestavam contra a crise habitacional em Madri.

Uma pesquisa do CIS realizada em 2025 revelou que cerca de um em cada cinco menores de 25 anos tinha uma opinião positiva sobre a ditadura.