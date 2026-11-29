Kris diz que Brandon era seu Príncipe Encantado - (crédito: Kris Armstrong)

A americana Kris Armstrong, do Texas, tinha pouco mais de 20 anos e estava casada havia apenas dois anos quando seu telefone tocou.

Um policial informou que seu marido, Brandon, havia sofrido um grave acidente de carro.

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"Foi como uma experiência fora do corpo: algo que você vê nos filmes quando alguém recebe uma ligação que muda sua vida."

Ela se casou com Brandon quando tinha apenas 21 anos.

Ele era enérgico e atlético: dançarino de breakdance e praticante de snowboard, gostava de fazer declarações de amor grandiosas e gestos românticos.

Mas todos os planos para o futuro dos dois desmoronaram com aquela ligação.

A caminho do hospital, Kris perguntou à mãe o que faria se Brandon morresse.

Ela não sabia se estava indo ao necrotério para identificar um corpo ou a um quarto de hospital para vê-lo vivo.

Kris Armstrong Kris diz que Brandon era seu Príncipe Encantado

Esperança

Brandon havia sofrido graves danos cerebrais e estava em coma.

Quando abriu os olhos pela primeira vez, duas semanas após o acidente, ele parecia não compreender o que acontecia ao seu redor.

"Ele não olhava para você", explica Kris. "Ele abria os olhos e depois os fechava à noite, abria os olhos e os fechava à noite, mas não fazia nenhum outro movimento."

Ele foi melhorando aos poucos. Em certa ocasião, apontou para Kris em uma foto do casamento.

Em outra, disse: "Eu te amo".

"Foi, simplesmente, a coisa mais linda que eu já tinha ouvido."

De vez em quando, ela conseguia vislumbrar seu antigo senso de humor.

Kris Armstrong Kris e Brandon se conheceram na igreja quando eram adolescentes

Mas Brandon tinha um grave déficit cognitivo e tinha dificuldade para se lembrar das coisas poucos minutos depois de acontecerem.

Não conseguia se alimentar nem se vestir sozinho e era incapaz de caminhar.

"Ele não sabia que dia da semana era, nem que mês era, nem às vezes sequer onde estávamos. Então eu tinha de repetir as coisas para ele várias e várias vezes."

Apesar das esperanças iniciais, Brandon foi gradualmente perdendo a capacidade de movimentar sozinho sua cadeira de rodas, de falar e de compreender conversas básicas.

Enquanto Kris lutava para atender às necessidades dele, percebeu que seu papel havia mudado: de esposa para cuidadora em tempo integral.

"Ele olhava para mim como uma criança pequena olha para os pais. Às vezes tinha medo; em outras, precisava de alguma coisa, e de repente eu me senti como se fosse uma mãe para ele."

Uma carta assinada por um médico afirmando que Brandon jamais voltaria a trabalhar deixou claro o caráter irreversível da situação.

Mas ela estava determinada a lidar com aquilo e o levou para casa.

Kris Armstrong

Cuidar de Brandon em tempo integral era exaustivo, e às vezes ela precisava até trocar sua fralda várias vezes antes de sair de casa.

Família e amigos observavam com preocupação, até que uma noite ela chegou ao limite.

"Cheguei a um ponto em que simplesmente desabei, fiquei bêbada e vomitei em um balde, e meus amigos estavam lá. Meus amigos da igreja."

"Eu pensava: 'Será que vão continuar me amando se eu não conseguir fazer isso direito?'"

Por fim, ela concordou que Brandon fosse internado em uma unidade especializada em cuidados.

No primeiro dia dele lá, os funcionários lhe serviram o almoço em vários potinhos pequenos.

"Ele adorou, como se estivesse em um avião. Dizia: 'Olhem todos esses potinhos pequenos, que fofos!'"

"E então ele estava bem."

O divórcio que 'não mudou nada'

Kris Armstrong Durante quase um ano, ela documentou sua participação contínua no cuidado de Brandon

Após muita reflexão e oração, Kris decidiu se divorciar de Brandon, mas também lutar pelo direito de continuar sendo sua tutora legal.

Ela diz que ele não a entendia quando ela tentava falar sobre o divórcio, mas compreendeu que ela continuaria ao lado dele.

"Simplesmente me certifiquei de que ele soubesse que eu sempre estaria aqui", diz Kris.

"Nada mudou. Eu o via com a mesma frequência. Passava o mesmo tempo com ele. Eu o amava do mesmo jeito."

A papelada e o processo legal necessários para se tornar sua tutora não foram simples.

Muitos advogados tiveram dificuldade para entender por que uma mulher que estava pedindo o divórcio também queria assumir a responsabilidade legal por seu ex-marido.

Mas Kris persistiu.

Durante quase um ano, documentou seu envolvimento contínuo nos cuidados com Brandon, acompanhando consultas e visitando-o diariamente, demonstrando que o divórcio não mudaria seu compromisso com ele.

Quando finalmente chegou o dia da audiência sobre a tutela, nenhum dos outros familiares de Brandon contestou seu pedido.

"Lembro de sentir um enorme alívio", comenta.

'Acho que isso é lindo'

Kris Armstrong James apoia Brandon durante uma sessão de fisioterapia

Pela primeira vez em anos, Kris se permitiu imaginar um futuro.

Ela sempre quis ter uma família e filhos e se sentia sozinha.

Criou um perfil em um aplicativo de relacionamentos, decidida a ser completamente honesta sobre Brandon desde o início.

Quando conheceu James, contou tudo: que seu primeiro marido estava vivo, que havia sofrido uma grave lesão cerebral e que ela continuava sendo sua tutora legal.

Em vez de se sentir intimidado, James se comoveu.

"Ele disse: 'Acho que isso é lindo'", lembra Kris.

Pouco depois de começarem a namorar, James a acompanhou quando ela levou Brandon à igreja.

Kris se ausentou por um momento e, ao voltar, encontrou James sentado ao lado de Brandon, com o braço em volta de seus ombros.

Brandon estava sentado, sorrindo.

"Eu simplesmente pensei: 'Bem, acho que isso já está resolvido'", conta ela, rindo.

Kris Armstrong Kris e James no dia do casamento

Kris Armstrong

Com o tempo, James criou um vínculo próprio com Brandon, passando a visitá-lo até mesmo sem Kris e levando sua bebida favorita do Starbucks.

Juntos, Kris e James construíram uma nova vida e, com o passar do tempo, tiveram duas filhas.

No entanto, Brandon continuou fazendo parte da família, e Kris cuidou dele por quase 18 anos.

"Temos esta família formada por nossas filhas, meu enteado e Brandon... Quando falamos da nossa família, Brandon faz parte dela."

As crianças sabem perfeitamente quem ele é e o que aconteceu.

Chamam-no de "Tio Brandon", visitam-no com frequência e o incluem nas celebrações familiares.

Uma sessão de fotos realizada há alguns anos captou perfeitamente o quanto ele está integrado à família.

Quando Kris perguntou a James se gostaria de tirar algumas fotos profissionais da família sem Brandon, a resposta dele foi imediata.

"Não", respondeu.

"Brandon faz parte da nossa família. Ele aparece em todas as fotos."

Reportagem baseada em um episódio de Lives Less Ordinary: Love Stories intitulado "Meus dois maridos", produzido por Emily Naylor para o Serviço Mundial da BBC.