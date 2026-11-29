Os protestos se espalharam, tornando-se os maiores no Irã desde a Revolução Islâmica de 1979 - (crédito: Anonymous/Getty Images)

Atenção: esta reportagem contém detalhes perturbadores.

Taraneh Rahimi está no corredor da morte no Irã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nas últimas semanas, a jovem de 21 anos não consegue andar direito depois de ter sido espancada nas pernas, e uma infecção de ouvido causada por um traumatismo craniano não tratado afetar seu equilíbrio, segundo seu primo.

Taraneh está "mantendo o ânimo", mas "há dias em que ela desaba em lágrimas", disse Masoud Nourmohammadi à BBC News Persian (o serviço de notícias da BBC em persa).

Ele afirma que Taraneh e sua irmã gêmea, Romina, foram presas após participarem dos protestos que tomaram conta do Irã em janeiro contra o governo.

Quando a mãe das gêmeas as viu pela primeira vez na prisão, seus rostos estavam tão inchados e machucados, e seus cabelos arrancados, que ela só conseguiu reconhecê-los pelas vozes, diz Nourmohammadi, falando dos EUA.

Nourmohammadi afirma que Taraneh assinou uma confissão depois que os interrogadores ameaçaram estuprar sua irmã na sua frente.

Taraneh é uma das seis mulheres que foram condenadas à morte este ano em conexão com os protestos de janeiro, de acordo com Mai Sato, relatora-geral de direitos humanos da ONU para o Irã.

O número de homens condenados à morte é muito maior. No entanto, mulheres manifestantes e dissidentes estão sendo condenadas à morte em níveis sem precedentes nas últimas décadas, como parte de um "aumento assustador" nas execuções por motivação política, afirma Raha Bahreini, pesquisadora da Anistia Internacional para o Irã.

Anonymous/Getty Images Os protestos se espalharam, tornando-se os maiores no Irã desde a Revolução Islâmica de 1979

A embaixada iraniana em Londres disse à BBC que as alegações de um aumento no uso da pena de morte em casos relacionados a protestos eram "enganosas".

O documento rejeitou categoricamente as alegações de uso de tortura e quaisquer alegações de que a pena de morte tenha sido imposta unicamente por protestos pacíficos, que, segundo o documento, são um "direito legítimo e protegido".

O comunicado afirma que as sentenças de morte relacionadas ao "tumulto de janeiro de 2026" foram proferidas em casos envolvendo "homicídio doloso" ou "Moharebeh (pegar em armas com a intenção de ameaçar ou destruir a vida ou a propriedade das pessoas)".

As irmãs gêmeas foram detidas no final de janeiro, afirma Nourmohammadi.

Isso ocorreu duas semanas após o fim dos protestos, que começaram no final de dezembro motivados por reivindicações econômicas e se tornaram os maiores protestos contra o clero no Irã desde a Revolução Islâmica de 1979.

A agência de notícias Human Rights Activists News Agency (HRANA), sediada nos EUA, afirma ter identificado mais de 7 mil pessoas mortas na repressão que se seguiu, a maioria manifestantes, mas acredita que o número real seja muito maior.

O governo iraniano acusa os EUA e Israel de fomentarem os distúrbios, culpando "terroristas" e "manifestantes violentos" pelas mortes, que, segundo ele, totalizaram 3.117, incluindo alguns membros das forças de segurança.

A família das gêmeas não descobriu onde elas estavam detidas por mais de três meses, segundo um primo. Elas foram julgadas por protestos em Isfahan, em uma área da cidade onde um membro da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) foi morto.

Instagram Taraneh adora cavalos e gostaria de montar seu próprio centro de criação um dia, diz Nourmohammadi

Os documentos do tribunal não foram divulgados, mas a BBC teve acesso a parte da sentença que indica que Taraneh foi condenada por moharebeh, um crime punível com pena de morte segundo o Código Penal Islâmico do Irã. O crime inclui "sacar uma arma branca com a intenção de colocar em risco a vida de pessoas", de acordo com o documento.

Romina foi condenada a 25 anos de prisão pela acusação menor de cumplicidade com moharebeh, de acordo com Sato, relatora da ONU.

Nourmohammadi, que está em contato com parentes e outras pessoas no Irã familiarizadas com o caso, afirma que as duas mulheres negam todas as acusações contra elas e que não há provas de que Taraneh estivesse portando uma "arma branca".

Sato afirma que as irmãs faziam parte de um caso em que 10 pessoas foram condenadas à morte, mas que "não houve esclarecimento dos atos atribuídos a cada indivíduo".

Segundo fontes familiarizadas com o caso, os advogados das gêmeas apresentaram uma queixa alegando que elas foram torturadas e abusadas sexualmente durante o interrogatório, mas a investigação está sendo supervisionada por um funcionário que eles acusam de tortura.

Supplied to human rights groups Esta imagem de Mahboubeh Shabani, condenada à morte em setembro, foi compartilhada com grupos de direitos humanos

As mensagens de voz de outras mulheres no corredor da morte contêm uma mistura de desespero e desafio.

Mahboubeh Shabani, que segundo relatos tem 33 anos e é engenheira civil, foi condenada à morte em setembro, de acordo com a lei de espionagem do Irã, por transportar manifestantes feridos, segundo grupos de direitos humanos.

Ela pediu ajuda para si mesma e para outros prisioneiros da cadeia na cidade de Mashhad, no nordeste do Irã: "Todos estão em uma situação mental terrível, especialmente aqueles cujas sentenças já foram cumpridas", disse ela.

Em Mashhad também está presa Najmeh Amini, de 23 anos, que foi inicialmente detida após os protestos de janeiro e posteriormente condenada à morte por blasfêmia em uma publicação nas redes sociais, segundo grupos de direitos humanos.

"Enquanto eu estiver viva, tenho uma esperança, e essa é ver um Irã livre e próspero antes que minha vida termine na forca", diz uma mensagem de voz atribuída a ela.

Além disso, Mojdeh Hashemi Bazargani, que teria 27 anos, também enfrenta pena de morte, de acordo com grupos de direitos humanos. Eles afirmam que ela foi condenada por acusações que incluem "espionagem", após ser presa em abril, durante a atual guerra entre Irã, Israel e EUA.

O grupo de direitos humanos iraniano Tavaana, com sede nos EUA, divulgou um áudio que, segundo eles, é de uma ligação telefônica feita por ela da prisão, na qual ela descreve ter sido espancada na cabeça, no pescoço e no corpo, além de ter sido obrigada a assinar uma confissão.

Na gravação, a mulher diz: "Eles me acusaram de espionagem. Dizem que você foi paga para isso. Se eu tivesse sido paga para espionar, eu teria um carro ou uma casa. Eu não tenho nada."

Supplied to Hrana Najmeh Amini foi condenada à morte após ser considerada culpada de blasfêmia em uma publicação nas redes sociais, segundo grupos de direitos humanos

A Anistia Internacional descreve as acusações em todos os três casos, incluindo o das gêmeas, como "politicamente motivadas".

Em resposta às perguntas da BBC, a Embaixada do Irã em Londres afirmou que "quaisquer alegações de uso de tortura em relação aos casos mencionados são categoricamente rejeitadas". Não comentou mais sobre casos específicos, mas declarou que "confissões obtidas sob coação não têm validade legal".

De acordo com Sato, pelo menos 39 pessoas já foram executadas em conexão com os protestos de janeiro.

Ela observa um aumento "acentuado" nas prisões e condenações tanto de homens quanto de mulheres, e vê o aumento das penas de morte para mulheres como uma "escalada e expansão" de um "padrão estabelecido de repressão".

O advogado iraniano de direitos humanos Musa Barzin, radicado na Turquia, afirma que "parece que fatores como gênero ou idade agora têm menos peso na determinação da severidade da punição".

Os detalhes oficiais sobre os casos são frequentemente escassos e alguns podem não ser notificados.

No entanto, Sato afirma que, além das seis mulheres que ela identificou como presas em conexão com os protestos, outras três receberam sentenças de morte este ano - por "blasfêmia", "corrupção em relação à guerra de março" e "espionagem e moharebeh".

Em comparação, essas nove sentenças são mais do que Hrana registrou para mulheres por delitos semelhantes ao longo de toda a década até 2025 - com não mais do que três em qualquer ano.

As sentenças de morte em três dos casos que Sato identificou como estando ligados aos protestos foram posteriormente anuladas – embora dois deles tenham sido encaminhados para novo julgamento. Ela afirma estar preocupada com um "padrão cada vez mais frequente" em que sentenças de morte anuladas são posteriormente "reimpostas por um ramo paralelo do judiciário, uma vez que a atenção pública tenha diminuído".

Supplied by family Taraneh (à esquerda) e Romina afirmam ter feito confissões sem fundamento após serem torturadas.

Sato afirma que houve um "ponto de virada" para as mulheres no Irã durante os protestos de 2022 pela morte de Mahsa Amini, que faleceu sob custódia policial após ser detida por uma suposta violação do código de vestimenta iraniano.

As mulheres "estiveram na vanguarda do desafio às políticas estatais e às estruturas de controle", afirma Sato. "Sua atuação política, visibilidade e liderança as tornaram alvos da repressão estatal."

A embaixada iraniana afirmou que os processos judiciais no Irã são conduzidos de acordo com a Constituição e o Estado de Direito. Acrescentou: "Os casos que envolvem a pena de morte incluíram acusações como crimes graves, violência, terrorismo, espionagem, cooperação com serviços de inteligência hostis e Moharebeh."

Segundo especialistas da ONU, o Irã executa mais pessoas per capita do que qualquer outro país. Grupos de direitos humanos afirmam que o ano passado registrou o maior número de execuções em décadas.

Hrana registrou 2.003 execuções no ano até outubro de 2026. A grande maioria — incluindo 47 mulheres — foi por crimes como assassinato e tráfico de drogas.

Nourmohammadi diz que a família está fazendo o possível para apoiar as gêmeas.

Romina gosta de música e costuma pedir aos parentes que toquem músicas pelo telefone, diz.

Taraneh adora cavalos e sempre quis criar um centro de criação de cavalos, diz ele, e elas lhe dizem que planejam ajudá-la a fazer isso no futuro: "É assim que tentamos dar esperança a ela."