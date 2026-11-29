Um estudo no Japão descobriu que pessoas que comem sozinhas têm maior probabilidade de desenvolver sintomas depressivos do que aquelas que comem acompanhadas - (crédito: Getty Images)

Pode parecer bom demais para ser verdade — mas uma simples mudança nos seus hábitos alimentares pode fazer maravilhas para o seu corpo e cérebro.

Ela pode reduzir o risco de depressão e proteger contra a demência. Pode aumentar o prazer que você sente ao comer e, talvez, até aumentar sua longevidade.

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Não estamos falando de uma nova dieta da moda, mas de um dos costumes mais antigos da humanidade: a comensalidade, ou o ato de comer na companhia de outras pessoas.

Ela faz parte de muitas celebrações e festivais, como o recente Dia de Ação de Graças nos EUA, e por um bom motivo.

"Compartilhar refeições é um mecanismo essencial para criar vínculos afetivos, confiança e conexão com os outros", afirma Jan-Emmanuel De Neve, professor de Economia e Ciência do Comportamento da Universidade de Oxford.

E isso tem sérias implicações para o nosso bem-estar.

Infelizmente, o crescente isolamento do mundo moderno está tornando essa prática cada vez menos comum.

Mas pode ser mais fácil do que você imagina se aproximar de outras pessoas e aproveitar essa antiga ligação entre comida e amizade.

Resiliência mental

Grande parte das pesquisas sobre comensalidade tem se concentrado nas consequências para a nossa saúde mental.

Para um estudo de Xinyi Wang e seus colegas do Centro Provincial de Zhejiang para Controle e Prevenção de Doenças, na China, foram entrevistadas 9.361 mulheres com 60 anos ou mais.

Eles descobriram que o número de pessoas sentadas à mesa durante as refeições é um claro indicador do risco de depressão de um indivíduo.

Isso continuou sendo verdade mesmo depois que a equipe analisou uma série de fatores que influenciam o bem-estar, como estado geral de saúde, renda e o fato de a pessoa viver sozinha ou não.

A equipe concluiu que isso sugere que existe algo único na comensalidade que afeta nossa saúde mental.

Muitos outros estudos chegam à mesma conclusão.

Pesquisadores de Tóquio, por exemplo, descobriram que pessoas entre 65 e 74 anos que viviam com suas famílias, mas comiam sozinhas, tinham cinco vezes mais probabilidade de desenvolver sintomas depressivos do que aquelas que comiam regularmente acompanhadas.

Getty Images Um estudo no Japão descobriu que pessoas que comem sozinhas têm maior probabilidade de desenvolver sintomas depressivos do que aquelas que comem acompanhadas

Pode-se dizer que a evidência mais forte vem do Relatório Mundial da Felicidade, uma análise anual do bem-estar baseada em uma pesquisa global da empresa de pesquisas de opinião Gallup.

Em 2024, a fabricante japonesa de alimentos Ajinomoto encomendou à Gallup a inclusão de uma seção sobre hábitos alimentares, que incluía as seguintes perguntas:

Levando em consideração os últimos sete dias:

Quantos dias você almoçou com alguém que conhece? Quantos dias você jantou com alguém que conhece?

"Fiquei impressionado com o que vi", conta De Neve, que é coautor de um capítulo sobre a importância da comensalidade no mais recente Relatório Mundial da Felicidade.

"Cerca de 150 mil pessoas em todo o mundo responderam a essa pergunta", diz ele.

A equipe de De Neve constatou que as pessoas que compartilhavam mais refeições com outras tinham pontuações mais altas nas medidas-padrão de bem-estar emocional, com uma consistência surpreendente.

"Era um indicador da satisfação de vida de uma pessoa, assim como sua situação profissional ou renda relativa", explica ele, referindo-se a dois fatores reconhecidamente muito importantes para o bem-estar.

A química do prazer

De Neve destaca que as perguntas sobre compartilhar refeições podem simplesmente servir como um "indício" da vida social geral de uma pessoa, mas ele suspeita que exista algo especial em comer juntos.

Ele observa que a palavra inglesa companion (companheiro) vem das raízes latinas cum e panis ("com pão"), enquanto a expressão chinesa ?? (hu? bàn) para o mesmo conceito deriva dos caracteres que descrevem uma unidade militar que compartilha a mesma cozinha.

"Isso tem raízes culturais muito profundas", afirma.

Em seu livro Amigos, Robin Dunbar, antropólogo biológico da Universidade de Oxford, sugere que comer estimula naturalmente o sistema de endorfinas, cujas substâncias químicas associadas ao prazer contribuem para nossos estados naturais de euforia.

Isso poderia fortalecer os vínculos criados durante uma refeição, levando-nos a sentir uma conexão mais intensa.

Curiosamente, a presença de outras pessoas pode aumentar o prazer proporcionado pela própria comida.

Uma série de estudos de Erica Boothby, da Universidade da Pensilvânia, constatou que pessoas que comiam chocolate na companhia de outras o consideravam significativamente mais saboroso.

Redução do risco de demência

Comer em companhia pode até desacelerar o envelhecimento do cérebro.

Em 2025, pesquisadores japoneses descobriram que pessoas que costumam comer sozinhas apresentam volume cerebral reduzido em regiões-chave associadas à função cognitiva, incluindo o lobo temporal medial e o hipocampo.

Embora algumas dessas diferenças parecessem estar ligadas à dieta, já que pessoas que comem sozinhas tendem a consumir alimentos menos nutritivos, isso não explicava tudo, sugerindo que uma menor conexão social também desempenha um papel em sua saúde mental de longo prazo.

Os autores especularam que o maior prazer e apoio social proporcionados por uma refeição compartilhada poderiam aliviar o estresse, um fator conhecido do declínio neuronal.

Alternativamente, as conversas durante as refeições poderiam oferecer o estímulo mental adicional que mantém nossos cérebros ativos mesmo na idade avançada.

Getty Images Há indícios de que comer em companhia desacelera o envelhecimento do cérebro

Considerou-se que os participantes tinham funções cognitivas normais durante o estudo, mas os pesquisadores alertaram que esse declínio neuronal poderia, no fim das contas, aumentar o risco de demência.

Bom apetite!

O Relatório Mundial da Felicidade destacou que os hábitos alimentares variam amplamente entre os países, e podemos aprender com os esforços de algumas nações para preservar sua cultura de convivência.

Em média, os japoneses compartilham menos de quatro refeições por semana com outras pessoas.

No Reino Unido e nos EUA, esse número fica entre sete e oito, enquanto na Itália se aproxima de nove.

A Itália é, obviamente, conhecida por sua cultura gastronômica sociável.

Quando a Unesco concedeu à culinária italiana o status de Patrimônio Cultural Imaterial, a organização destacou o papel crucial das refeições em "conectar a família e a comunidade, seja em casa, nas escolas ou por meio de festivais, cerimônias e encontros sociais".

Não surpreende, portanto, que o país também esteja na vanguarda da busca por formas de proteger sua cultura da comensalidade das pressões do mundo moderno.

O Movimento Slow Food, originado na Itália, foi lançado há 50 anos em reação direta à crescente popularidade da comida rápida.

Ele é conhecido por seus objetivos de proteger tradições locais e incentivar o consumo sustentável, mas há muito tempo enfatiza a importância de organizar nossos dias em torno de refeições compartilhadas.

"Na Itália, compartilhar a comida é uma filosofia em si mesma: cozinhar juntos e participar da preparação daquilo que colocamos à mesa", explica Barbara Nappini, presidente do Slow Food Itália.

"Isso exige cuidado e paciência."

BBC/ Serenity Strull/ Getty Images Comer estimula a secreção de endorfinas, o que ajudaria a criar laços mais fortes enquanto compartilhamos uma refeição

Encontros platônicos

Ainda assim, as pressões do século 21 levaram muitos italianos a se sentirem cada vez mais isolados.

Mas, se você não quer comer sozinho, a solução pode ser mais fácil do que imagina.

É possível que haja pessoas ao seu redor abertas à possibilidade de compartilhar uma refeição com você.

Um vasto conjunto de estudos mostra que as pessoas são muito mais receptivas a esse tipo de convite do que costumamos imaginar.

Em geral, subestimamos o quanto as pessoas apreciam a nossa companhia e querem passar tempo conosco.

Por isso, se você conhece alguém que se sente sozinho e que poderia apreciar a oportunidade de conversar durante uma boa refeição, o melhor é simplesmente perguntar.

E, se você realmente tiver dificuldade para pensar em alguém, existem soluções tecnológicas.

Em 2019, o empreendedor de tecnologia italiano Paolo Bavaro criou o aplicativo Tablo para conectar pessoas que costumam comer sozinhas.

Até hoje, ele já foi usado mais de 300 mil vezes.

Talvez não surpreenda que o usuário médio seja jovem, com cerca de 30 anos.

"Nessa idade é mais difícil fazer amizades", diz Bavaro.

"Você trabalha muito, muitos dos seus amigos têm família, você quer socializar, mas não tem com quem sair."

O aplicativo de Bavaro, segundo seu criador, não é voltado para um "tipo" específico de pessoa e não deve ser considerado um aplicativo de relacionamento.

O objetivo é ampliar o círculo social das pessoas em um momento da vida em que elas mais precisam disso.

Quando mencionamos o aplicativo a De Neve, ele nos remeteu a um experimento do psicólogo Jamil Zaki, da Universidade Stanford, que ajudou a organizar "encontros platônicos" para estudantes tímidos se encontrarem na cafeteria do campus, uma iniciativa que os ajudou a aumentar sua confiança social.

Segundo ele, essas intervenções podem trazer "benefícios bastante duradouros".

Ao compartilhar uma mesa, você pode estar construindo uma amizade sólida e melhorando sua saúde e felicidade ao mesmo tempo.