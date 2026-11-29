Esta escultura de John Lopez, perto de Lemmon, Dakota do Sul, é feita de metal híbrido e homenageia o famoso ataque do urso - (crédito: John Lopez, Escultor)

Aviso: Esta reportagem contém descrições de violência extrema e ferimentos físicos que podem ser perturbadoras para alguns leitores.

Há 10 anos, Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar de melhor ator por seu papel principal em O Regresso, no qual interpretava uma lenda que poucas pessoas conheciam.

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E, embora a atuação da estrela de Hollywood seja magnífica, a história real do caçador Hugh Glass é incomparável: trata-se de um relato de obsessão e sobrevivência diante de probabilidades quase impossíveis.

Em 1823, um homem teve de rastejar pela natureza selvagem dos Estados Unidos após ser atacado por um urso pardo, abandonado por seus companheiros e sofrer ferimentos tão graves que até os mais experientes homens da fronteira esperavam que ele morresse em questão de horas.

John Lopez, Escultor Esta escultura de John Lopez, perto de Lemmon, Dakota do Sul, é feita de metal híbrido e homenageia o famoso ataque do urso

O primeiro relato detalhado sobre Hugh Glass data de 1825, segundo o historiador John Coleman, da Universidade de Notre Dame, no Estado americano de Indiana.

A história descreve como alguns viajantes na Trilha de Santa Fé encontraram um grupo de caçadores de pele que havia perdido seus animais de carga.

Um caçador de pele é alguém que captura animais selvagens, principalmente por suas valiosas peles, usadas para fabricar roupas e outros produtos.

Entre esses homens estava Glass, explica Coleman: um homem de cerca de 40 anos que aparentava ser muito mais velho do que realmente era.

Florilegius / Universal Images Group via Getty Images Esta ilustração colorida à mão, de 1926, mostra peles de animais sendo usadas como casacos da moda

Um jovem médico, Roland Willard, reparou nele imediatamente.

Glass tinha uma aparência muito desgastada para sua idade, com o corpo marcado pela exaustão e pelo álcool.

Ele é descrito como uma pessoa de cerca de 1,75 metro de altura, constituição robusta, pele escura, com cicatrizes provavelmente causadas pela varíola nas bochechas e cabelo preto-azulado.

David Wright A obra "Pego de surpresa", de David Wright, que retrata um caçador de peles sendo atacado por um urso pardo, descreve uma cena semelhante ao que teria acontecido com Hugh Glass.

Uma incrível história de resiliência

Glass contou ao médico que, dois anos antes, um urso pardo, o animal mais temido das planícies, o havia atacado.

Enquanto relatava aquela experiência aterrorizante, tirou a camisa.

Um sulco profundo percorria um de seus braços e várias cicatrizes desciam pela lateral do corpo, mostrando as consequências devastadoras daquele ataque extraordinariamente violento.

Marcado por esses ferimentos, anos depois o doutor Willard registrou a história para a posteridade.

Jonathan Newton / Getty Images Em agosto de 1823, enquanto estava em uma área selvagem, Glass se deparou com uma ursa parda e seus filhotes

Separando o mito do homem

"Há muitas pessoas que contam a história de Hugh Glass", diz Coleman.

"Mas quase sempre que você acha que está se aproximando de Hugh Glass, na verdade está muito longe."

Cartas, relatos de segunda mão e narrativas orais transmitidas de fogueira em fogueira constituem os melhores registros que sobreviveram.

Um dos poucos documentos escritos diretamente relacionados a Glass é uma carta que ele enviou aos pais de outro caçador de pele, John Gardner, que morreu durante um confronto com os indígenas arikara ao longo do rio Missouri.

Nela, Glass descreve como ficou ferido.

Era um marinheiro que, possivelmente, foi forçado a se tornar pirata por Jean Lafitte no golfo do México.

Mark C Stevens via Getty Images Acredita-se que Hugh Glass foi forçado à pirataria pelo notório pirata Jean Lafitte, que agia no Golfo do México

Glass e um companheiro escaparam atravessando a nado a baía de Galveston.

Ambos foram capturados pelos pawnee, uma importante nação indígena que habitava as Grandes Planícies centrais.

Segundo o relato, seu companheiro sofreu torturas brutais e morreu nas mãos dos pawnee.

Mas Glass evitou esse destino quando, em um último ato de sobrevivência, ofereceu ao chefe da tribo um presente: um pigmento vermelho natural, o vermelhão, que carregava no bolso.

"Isso impressionou tanto o chefe que ele o adotou como filho", explica Clay Landry, historiador e consultor do filme O Regresso.

Os pawnee ensinaram Glass a viver na fronteira.

MPI / Getty Images Acredita-se que o chefe Pawnee que visitou o presidente James Monroe em 1822 ficou tão impressionado com o presente de Glass que o adotou como filho.

Um negócio arriscado

Na década de 1820, o comércio de peles vivia um período de expansão.

As peles de castor tinham grande demanda na Europa, e empresários como William Ashley e Andrew Henry recrutavam caçadores para subir o rio Missouri em direção a territórios perigosos e disputados.

A oferta de Ashley, US$ 200 por ano, atraía homens em busca de status, dinheiro ou aventura.

O modelo de negócios de Ashley eliminava deliberadamente os intermediários indígenas de seu papel tradicional no comércio de peles, uma decisão que intensificou as tensões e a violência.

No entanto, o pior ainda estava por vir.

As peles eram obtidas por meio da caça e proporcionavam aos caçadores uma fonte lucrativa de renda.

Nik Wheeler / Getty Images As peles eram exploradas por caçadores para obterem lucro

O ataque do urso

Em agosto de 1823, Glass foi enviado à frente do grupo principal para explorar o terreno.

Ele não percebeu que havia se colocado entre uma ursa parda e seus filhotes.

Um erro quase fatal.

Prisma Bildagentur / Universal Images Group via Getty Images Os ursos-pardos estão entre os animais mais letais da natureza

A ursa avançou contra ele. Garras longas rasgaram seu corpo. Com suas mandíbulas esmagadoras, a ursa mordeu sua cabeça e seu pescoço. Ela o sacudiu. Parte de seu pescoço ficou exposta.

Seus companheiros ouviram os gritos e correram até ele. Atiraram no animal, que caiu sobre sua vítima.

Os caçadores afastaram a fera, convencidos de que Glass estava morto, mas ele permanecia consciente.

Tinha o olhar perdido pelo choque, a traqueia perfurada. Mal respirava: só era possível perceber por uma bolha de sangue que surgia em sua garganta.

Contaram 15 ferimentos, cada um potencialmente fatal. Fizeram curativos como puderam. O grupo o transportou em uma maca durante dias.

Mas, a centenas de quilômetros de qualquer lugar seguro e com tribos hostis por perto, o líder tomou uma decisão: Glass iria morrer.

Alguém deveria ficar com ele, dar-lhe um enterro digno e depois reencontrar o grupo.

Andrew Henry ofereceu uma recompensa a quem aceitasse a tarefa.

Dois homens concordaram: um jovem chamado Jim Bridger e um caçador mais experiente, John Fitzgerald. Eles passaram a noite esperando que Glass morresse.

"Ele conseguia respirar, mas não falar", explica Landry. "Entrava e saía da consciência."

O homem mais velho, Fitzgerald, convenceu o mais jovem a abandoná-lo: "Vamos embora."

Para fazer parecer que Glass já estava morto, levaram seus equipamentos: tudo de que precisava para sobreviver, sua faca, sua pederneira, sua arma, e o deixaram sem nada.

Arrastando-se para longe da morte, conseguiu chegar até uma fonte e beber um pouco de água antes de desmaiar.

Mais tarde encontrou algumas frutas vermelhas de sabor ácido.

Dias depois, segundo se conta, acordou e viu uma cascavel por perto; matou o animal e o comeu durante vários dias, conseguindo ingerir alguma proteína e recuperar forças.

kristianbell via Getty Images Glass teria matado uma cascavel para se alimentar

Mas seus ferimentos infeccionaram.

Landry explica que a carne nas costas de Glass havia se tornado putrefata por causa da infecção.

"Ele tinha um ferimento enorme nas costas porque o urso pardo o havia mordido ali duas vezes."

Mas, por sorte, moscas depositaram seus ovos na carne em decomposição e as larvas se alimentaram do tecido morto.

"Basicamente, elas limparam o ferimento."

Os dias se transformaram em semanas, e rastejar deu lugar a passos vacilantes.

Glass encontrou alguns lakota, um grupo indígena da Grande Nação Sioux.

Eles ajudaram a tratar seus ferimentos.

No começo de outubro, Glass finalmente chegou cambaleando aos portões de Fort Kiowa, um posto de comércio de peles no rio Missouri.

HUM Images / Universal Images Group via Getty Images O povo Lakota cuidou de Glass até que ele se recuperasse e o ensinou suas técnicas de sobrevivência

Vingança

"Aqui é onde a parte da vingança se torna crucial na história", diz Landry.

"Glass queria confrontar os homens que o abandonaram e recuperar seu rifle."

Assim, após se recuperar durante uma semana, Glass começou a procurar os dois homens que o traíram.

Segundo se conta, primeiro encontrou Jim Bridger.

O jovem ficou tomado pela vergonha e reconheceu sua culpa.

Glass o perdoou e responsabilizou, em vez disso, o homem mais velho, Fitzgerald.

Meses depois alcançou Fitzgerald, mas descobriu que não podia matá-lo.

Fitzgerald havia se juntado ao Exército dos Estados Unidos, e Glass corria o risco de ser executado se o atacasse.

Em vez disso, contentou-se em recuperar seu rifle.

Permaneceu na fronteira e voltou ao negócio da caça de peles.

Campwillowlake via Getty Images A Trilha de Santa Fé era notória por ser um local onde bandidos assaltavam viajantes

Morte violenta

Dez anos após o ataque do urso, Hugh Glass morreu nas mãos da tribo arikara perto do rio Yellowstone.

Desconhece-se o local onde foi enterrado.

Sua história continua sendo um dos relatos de sobrevivência mais brutais e duradouros da história dos Estados Unidos.

Por isso, Glass continua fascinando pessoas de todo o mundo, como figura icônica e símbolo de resistência.

Com informações de Ahmen Khawaja e Andrew Webb, do Serviço Mundial da BBC.